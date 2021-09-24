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Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.0

24.09.2021 21:34

Доступна стабильная версия набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.0, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln, ls и т.д. Значительная смена номера версии объясняется наличием изменений в поведении некоторых утилит.

Ключевые изменения:

  • В утилитах cp и install по умолчанию при копировании задействован режим copy-on-write (использование ioctl ficlone для совместного использования данных в нескольких файлах вместо создания полного клона).
  • В утилитах cp, install и mv задействованы предоставляемые системой механизмы ускорения операций копирования (использование системного вызова copy_file_range для выполнения копирования только на стороне ядра без передачи данных в память процесса в пространстве пользователя).
  • В утилитах cp, install и mv для определения пустот в файлах задействован более простой и переносимый вызов lseek+SEEK_HOLE вместо ioctl+FS_IOC_FIEMAP.
  • В утилите wc для ускорения подсчёта числа строк задействованы инструкции AVX2. При использовании данной оптимизации скорость wc возросла в 5 раз.
  • В утилиту cksum добавлена опция "-a" (--algorithm) для выбора алгоритма хэширования. Для ускорения вычисления контрольных сумм в утилите cksum задействованы инструкции pclmul при использовании режима "--algorithm=crc", позволившие ускорить вычисления до 8 раз. На системах без поддержки pclmul режим crc ускорен в 4 раза. Остальные алгоритмы хэширования (sum, md5sum, b2sum, sha*sum, sm3 и т.п.) реализованы путём вызова функций libcrypto.
  • В утилитах md5sum, cksum, sha*sum и b2sum при использовании флага "--check" разрешено наличие последовательности CRLF в конце строки с контрольной суммой. В "cksum --check" обеспечено автоматическое определение использованного алгоритма хэширования.
  • В утилите ls добавлена опция "--sort=width" для сортировки по длине имени файла, а также опция "--zero" для завершения каждой строки нулевым символом. Возвращено старое поведение, приводящие к показу пустой директории вместо ошибки в случае обработки удалённого каталога.
  • В утилите df реализовано определение сетевых файловых систем acfs, coda, fhgfs, gpfs, ibrix, ocfs2 и vxfs.
  • В утилиты stat и tail добавлена поддержка типов ФС "devmem", "exfat", "secretmem", "vboxsf" и "zonefs". Для "vboxsf" для слежения за изменениями в "tail -f" задействован полинг, а для остальных - inotify.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.37
  3. OpenNews: Выпуск Util-linux 2.37
  4. OpenNews: Адаптация Debian для использования реализации coreutils на языке Rust
  5. OpenNews: Выпуск GNU inetutils 2.0
  6. OpenNews: Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.32
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55865-coreutils
Ключевые слова: coreutils
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Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:48, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Годно, но кому нужно ускорение wc?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:50, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Последние из могикан можно сказать. Скоро все заменит вездесущий системдЫ11!
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:26, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Скриптам.
     
  • 2.29, Аноним (29), 01:41, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При сырой обработке файлов очень удобно иногда.
    Кстати есть ли что-то вроде вытаскивалки столбца по пробелм, табам или запятым (про awk, perl варианты знаю).
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:01, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>  В утилитах cp и install по умолчанию при копировании задействован режим copy-on-write (создание полного клона файла вместо совместного использования данных в нескольких файлах).

    Как-то тут в новости неоднозначно написано. Насколько я понял при копировании как раз будет совместное использование данных в одном файле вместо создания полной копии файла.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:29, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По смыслу, вроде бы, так и должно быть. Интересно, на каких ФС это будет работать. По крайней мере в btrfs есть CoW.
     
     
  • 3.12, Онаним (?), 22:57, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственное что всерьёз поддерживает reflink на данный момент - это БТР.
    В XFS ещё есть, и типа годно для продакшна, но честно говоря у меня от XFS всегда возникает ощущение, что она прямо под ногами сломается.
     

  • 1.7, Аноним (5), 22:31, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Остальные алгоритмы хэширования (sum, md5sum, b2sum, sha*sum, sm3 и т.п.) реализованы путём вызова функций libcrypto.

    libcrypto - это из OpenSSL? Текущие coreutils от него не зависят.

     
  • 1.8, Аноним (8), 22:35, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А чем оно лучше бсд-утилс?
    https://github.com/dcantrell/bsdutils
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:49, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всем, по части функционала.

    А вообще - попробуй под фрибздой собрать Ungoogled Chromium или Palemoon(уже никак). Там будет огромное количество ГНУ-измов, обусловленных чаще всего опциями, отсутствующими в бздутилсах. На фрибзде я всегда по этой причине ставил все гнутые пакеты. Человек ещё может переучиться, а вот скрипт - только с помощью человека.

     
     
  • 3.11, Аноним (2), 22:55, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Там будет огромное количество ГНУ-измов,

    Согласись, что - это не проблема бсдутилит.
    Это все этот попоттеринг, будь он не ладен, негодяй.

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 23:42, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, это проблема гнутых тулз.
    Только вот при чем тут Поцтер?
     
     
  • 5.20, Аноним (2), 23:50, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну он там вякал дескать: хватит вообще суппортить эти бсди. ичсх после этого такие проекты как либревульф, которые нужны, перестали блджад саппортить.
     
     
  • 6.30, Аноним (29), 01:44, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще непонятно зачем собирать продукты какими-то утилитами. Есть системы сборки и даже иногда кросплатформенные и с ними порой все хорошо даже в Windows, что удивительно ... а вот Гуглу позор что никак не осилят нормальные системы сборок (и я сейчас не про make или говно маонта вроде autotools)
     
     
  • 7.33, Аноним (2), 01:50, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вообще непонятно зачем собирать продукты какими-то утилитами

    Коллега, я изначально как раз про это.

    Ну а если скриптами через боль, то да ручками. Вспоминая поттеринга недобрыми словесами.

     
  • 3.14, Аноним (2), 23:00, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >по этой причине ставил все гнутые пакеты

    Да простят меня прогресствные коллеги, неприемлющие тренд линуксмс (кстати устоявшийся термин на забугорных ресурсах), но не проще в режиме компабилити стартануть нативное линуксовое, если оно таки нужно?

    Палемун да, но имхо из геконов рулит сейчас вольныйволчара.

     
  • 3.26, анонн (ok), 01:28, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Всем, по части функционала.

    Угу
    https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/cat-invocation.html#ca
    > -u     (ignored)

    https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?cat(1)
    >  -u      Disable output buffering




    $ seq 10|wc --libxo=html    
    <div class="line"><div class="text"> </div><div class="data" data-tag="lines">     10</div><div class="text"> </div><div class="data" data-tag="words">     10</div><div class="text"> </div><div class="data" data-tag="characters">     21</div></div>

    $ df -h /usr --libxo=json
    {"storage-system-information": {"filesystem": [{"name":"/dev/gpt/userfs","blocks":"274G","used":"98G","available":"100500G","used-percent":35,"mounted-on":"/usr"}]}
    }






    $ tar --version
    bsdtar 3.5.1 - libarchive 3.5.1 zlib/1.2.11 liblzma/5.2.5 bz2lib/1.0.8
    $ tar tf lemon_demo.zip
    lemon_demo/Makefile
    lemon_demo/README
    lemon_demo/simple_c.re

    $ gtar --version                                                                  
    tar (GNU tar) 1.34
    $ gtar tf lemon_demo.zip                                                          
    gtar: This does not look like a tar archive
    gtar: Skipping to next header



    Опять же все (или почти все) утилиты, реагируют на SIGINFO (Ctrl+T) - это то самое "старперское ненужно, нам хватит SIGUSR!", из-за которого пользователи гну dd лет 16 извращались с pv или скриптами для того, чтобы глянуть прогресс копирования ...

     
  • 2.13, Онаним (?), 22:57, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем бсд-утилс.
     

  • 1.9, pashev.me (?), 22:45, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то переносимость растворяется.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:42, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fallback никуда не делся.
     

  • 1.15, Аноним (15), 23:31, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    после выборов, только дурак может новвости на .ru читать, есть адекватные ресурсы где источник и не чего не переводят
     
     
  • 2.16, Аноним (2), 23:41, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После каких из?
    Так то я лично по-совковски, медиану рисую по тем и этим источникам. Это как "правда" за утренним чаем. Истина, она где-то посередине. Как-то так.
     
  • 2.19, Аноним (18), 23:44, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ты там ебобо совсем?
     
     
  • 3.21, Аноним (2), 23:52, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ругайсо. Я думаю он хотел откомментить это в другой тред. Примерно знаю в кокой, но он ошибсо. С каждым бывает...
     
  • 3.22, Аноним (15), 00:11, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут уже и быдло много, ну и ru уже не модно
     
     
  • 4.23, Аноним (2), 00:21, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та не, с лором не сравнить. Адекватных дядей тут ощутимо больше. Да и смуззятина вроде не так быкует. Намана.
    Ну а чтобы в модный не дот ру, надо таки мову, а с этим у большинства бяда. Ну а нейросеть транслятора до ума так и не довели...
     
  • 2.24, Аноним (8), 01:22, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -5 хрювен, швайнорылый.
     

  • 1.25, Аноним (15), 01:27, 25/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=bYHbXfZckbM - за такое..
     
     
  • 2.27, Аноним (15), 01:34, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что прикольно обо всем тут что разжевывают, без спец служб инфу не добыть
     
     
  • 3.28, Аноним (15), 01:39, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще фильм доказывает что в рф спецслужб нету
     
     
  • 4.31, Аноним (2), 01:46, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ребятушки уже не знаю кто у нас тут есть. Стоматолухов нет, проверил лично. Айтишнеги...ну гос услуги в локдауны всем все показали. Спецслужбы? Даже подвального травануть ниасилили. В ссср нужное управление кгб прислало бы скорик к трапу с "нужными" врачами. И вот этот список можно продолжать до бесконечности. Большинство из лучших умов нас покинули. Во всех сферах. Песков сказал, что - это намана, правда отметил, дескать вот не возвращаются только...

    Таки дела.

     
  • 4.32, Аноним (15), 01:46, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Либо им просто все равно на данные дяди васи с зарплатой 25 тыс. руб. ну просрет квартиру и ху с ним
     
  • 2.35, Аноним (2), 01:58, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, ты тредом опять ошибся. Пятничку отмечаешь, резкость навел?)
     
     
  • 3.36, Аноним (15), 02:07, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, с людьми хочу пообщаться. а тебе чего?
     
     
  • 4.37, Аноним (2), 02:16, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так потрут, как флуд. Для потомков не останется.
    А если по тематике хацкорских вестей из соседнего треда отписывать буш, (а это обсуждение там) авось останется.
     
     
  • 5.38, Аноним (15), 02:18, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаю не новичок. Скучно прост
     
     
  • 6.39, Аноним (2), 02:20, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так-то да. Ну ты хоть вмазал. А я по трезвому стородаю:)
     
  • 5.40, Аноним (15), 02:20, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И "лог модерирования" - тут все остаеться для СОРМ
     
     
  • 6.41, Аноним (15), 02:25, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi?az=list&forum=vsluhfor
     
  • 6.42, Аноним (2), 02:27, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да пусть хоть обсормятся. Ничего незаконного тут сказано не было. По шапке да за дело. Или пусть пояснят. А то я помню говорили, что они менеджеры, а мы (норот) совет директоров. Менеджеры отчитываются перед советом...
     

  • 1.34, Аноним (15), 01:53, 25/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ммм.. И я знаю как иинет закрыт, сплавить несколько квартирок дядии васи, а потом сказать ну вы ж не хотите чтоб с вами такое случиллось? нужна изоляция))) я гений
     

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