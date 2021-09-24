Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.0

2.10 , Аноним ( 10 ), 22:49, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Всем, по части функционала. А вообще - попробуй под фрибздой собрать Ungoogled Chromium или Palemoon(уже никак). Там будет огромное количество ГНУ-измов, обусловленных чаще всего опциями, отсутствующими в бздутилсах. На фрибзде я всегда по этой причине ставил все гнутые пакеты. Человек ещё может переучиться, а вот скрипт - только с помощью человека.

3.11 , Аноним ( 2 ), 22:55, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Там будет огромное количество ГНУ-измов, Согласись, что - это не проблема бсдутилит.

Это все этот попоттеринг, будь он не ладен, негодяй.

4.18 , Аноним ( 18 ), 23:42, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, это проблема гнутых тулз.

Только вот при чем тут Поцтер?

5.20 , Аноним ( 2 ), 23:50, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну он там вякал дескать: хватит вообще суппортить эти бсди. ичсх после этого такие проекты как либревульф, которые нужны, перестали блджад саппортить.

6.30 , Аноним ( 29 ), 01:44, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще непонятно зачем собирать продукты какими-то утилитами. Есть системы сборки и даже иногда кросплатформенные и с ними порой все хорошо даже в Windows, что удивительно ... а вот Гуглу позор что никак не осилят нормальные системы сборок (и я сейчас не про make или говно маонта вроде autotools)

7.33 , Аноним ( 2 ), 01:50, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Вообще непонятно зачем собирать продукты какими-то утилитами Коллега, я изначально как раз про это. Ну а если скриптами через боль, то да ручками. Вспоминая поттеринга недобрыми словесами.

3.14 , Аноним ( 2 ), 23:00, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >по этой причине ставил все гнутые пакеты Да простят меня прогресствные коллеги, неприемлющие тренд линуксмс (кстати устоявшийся термин на забугорных ресурсах), но не проще в режиме компабилити стартануть нативное линуксовое, если оно таки нужно? Палемун да, но имхо из геконов рулит сейчас вольныйволчара.

3.26 , анонн ( ok ), 01:28, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Всем, по части функционала. Угу

https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/cat-invocation.html#ca

> -u (ignored) https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?cat(1)

> -u Disable output buffering





$ seq 10|wc --libxo=html

<div class="line"><div class="text"> </div><div class="data" data-tag="lines"> 10</div><div class="text"> </div><div class="data" data-tag="words"> 10</div><div class="text"> </div><div class="data" data-tag="characters"> 21</div></div> $ df -h /usr --libxo=json

{"storage-system-information": {"filesystem": [{"name":"/dev/gpt/userfs","blocks":"274G","used":"98G","available":"100500G","used-percent":35,"mounted-on":"/usr"}]}

}









$ tar --version

bsdtar 3.5.1 - libarchive 3.5.1 zlib/1.2.11 liblzma/5.2.5 bz2lib/1.0.8

$ tar tf lemon_demo.zip

lemon_demo/Makefile

lemon_demo/README

lemon_demo/simple_c.re $ gtar --version

tar (GNU tar) 1.34

$ gtar tf lemon_demo.zip

gtar: This does not look like a tar archive

gtar: Skipping to next header







Опять же все (или почти все) утилиты, реагируют на SIGINFO (Ctrl+T) - это то самое "старперское ненужно, нам хватит SIGUSR!", из-за которого пользователи гну dd лет 16 извращались с pv или скриптами для того, чтобы глянуть прогресс копирования ...

2.13 , Онаним ( ? ), 22:57, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чем бсд-утилс.

