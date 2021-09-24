Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.0

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|2.2, Аноним (2), 21:50, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Последние из могикан можно сказать. Скоро все заменит вездесущий системдЫ11!
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|2.29, Аноним (29), 01:41, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При сырой обработке файлов очень удобно иногда.
Кстати есть ли что-то вроде вытаскивалки столбца по пробелм, табам или запятым (про awk, perl варианты знаю).
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|1.3, Аноним (3), 22:01, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> В утилитах cp и install по умолчанию при копировании задействован режим copy-on-write (создание полного клона файла вместо совместного использования данных в нескольких файлах).
Как-то тут в новости неоднозначно написано. Насколько я понял при копировании как раз будет совместное использование данных в одном файле вместо создания полной копии файла.
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|2.6, Аноним (6), 22:29, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По смыслу, вроде бы, так и должно быть. Интересно, на каких ФС это будет работать. По крайней мере в btrfs есть CoW.
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|3.12, Онаним (?), 22:57, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Единственное что всерьёз поддерживает reflink на данный момент - это БТР.
В XFS ещё есть, и типа годно для продакшна, но честно говоря у меня от XFS всегда возникает ощущение, что она прямо под ногами сломается.
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|1.7, Аноним (5), 22:31, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Остальные алгоритмы хэширования (sum, md5sum, b2sum, sha*sum, sm3 и т.п.) реализованы путём вызова функций libcrypto.
libcrypto - это из OpenSSL? Текущие coreutils от него не зависят.
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|2.10, Аноним (10), 22:49, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Всем, по части функционала.
А вообще - попробуй под фрибздой собрать Ungoogled Chromium или Palemoon(уже никак). Там будет огромное количество ГНУ-измов, обусловленных чаще всего опциями, отсутствующими в бздутилсах. На фрибзде я всегда по этой причине ставил все гнутые пакеты. Человек ещё может переучиться, а вот скрипт - только с помощью человека.
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|3.11, Аноним (2), 22:55, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Там будет огромное количество ГНУ-измов,
Согласись, что - это не проблема бсдутилит.
Это все этот попоттеринг, будь он не ладен, негодяй.
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|4.18, Аноним (18), 23:42, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, это проблема гнутых тулз.
Только вот при чем тут Поцтер?
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|5.20, Аноним (2), 23:50, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну он там вякал дескать: хватит вообще суппортить эти бсди. ичсх после этого такие проекты как либревульф, которые нужны, перестали блджад саппортить.
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|6.30, Аноним (29), 01:44, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще непонятно зачем собирать продукты какими-то утилитами. Есть системы сборки и даже иногда кросплатформенные и с ними порой все хорошо даже в Windows, что удивительно ... а вот Гуглу позор что никак не осилят нормальные системы сборок (и я сейчас не про make или говно маонта вроде autotools)
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|7.33, Аноним (2), 01:50, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вообще непонятно зачем собирать продукты какими-то утилитами
Коллега, я изначально как раз про это.
Ну а если скриптами через боль, то да ручками. Вспоминая поттеринга недобрыми словесами.
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|3.14, Аноним (2), 23:00, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>по этой причине ставил все гнутые пакеты
Да простят меня прогресствные коллеги, неприемлющие тренд линуксмс (кстати устоявшийся термин на забугорных ресурсах), но не проще в режиме компабилити стартануть нативное линуксовое, если оно таки нужно?
Палемун да, но имхо из геконов рулит сейчас вольныйволчара.
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|3.26, анонн (ok), 01:28, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Всем, по части функционала.
Угу
https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/cat-invocation.html#ca
> -u (ignored)
https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?cat(1)
> -u Disable output buffering
$ seq 10|wc --libxo=html
<div class="line"><div class="text"> </div><div class="data" data-tag="lines"> 10</div><div class="text"> </div><div class="data" data-tag="words"> 10</div><div class="text"> </div><div class="data" data-tag="characters"> 21</div></div>
$ df -h /usr --libxo=json
{"storage-system-information": {"filesystem": [{"name":"/dev/gpt/userfs","blocks":"274G","used":"98G","available":"100500G","used-percent":35,"mounted-on":"/usr"}]}
}
$ tar --version
bsdtar 3.5.1 - libarchive 3.5.1 zlib/1.2.11 liblzma/5.2.5 bz2lib/1.0.8
$ tar tf lemon_demo.zip
lemon_demo/Makefile
lemon_demo/README
lemon_demo/simple_c.re
$ gtar --version
tar (GNU tar) 1.34
$ gtar tf lemon_demo.zip
gtar: This does not look like a tar archive
gtar: Skipping to next header
Опять же все (или почти все) утилиты, реагируют на SIGINFO (Ctrl+T) - это то самое "старперское ненужно, нам хватит SIGUSR!", из-за которого пользователи гну dd лет 16 извращались с pv или скриптами для того, чтобы глянуть прогресс копирования ...
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|1.15, Аноним (15), 23:31, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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после выборов, только дурак может новвости на .ru читать, есть адекватные ресурсы где источник и не чего не переводят
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|2.16, Аноним (2), 23:41, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После каких из?
Так то я лично по-совковски, медиану рисую по тем и этим источникам. Это как "правда" за утренним чаем. Истина, она где-то посередине. Как-то так.
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|3.21, Аноним (2), 23:52, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не ругайсо. Я думаю он хотел откомментить это в другой тред. Примерно знаю в кокой, но он ошибсо. С каждым бывает...
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|4.23, Аноним (2), 00:21, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Та не, с лором не сравнить. Адекватных дядей тут ощутимо больше. Да и смуззятина вроде не так быкует. Намана.
Ну а чтобы в модный не дот ру, надо таки мову, а с этим у большинства бяда. Ну а нейросеть транслятора до ума так и не довели...
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|2.27, Аноним (15), 01:34, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что прикольно обо всем тут что разжевывают, без спец служб инфу не добыть
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|4.31, Аноним (2), 01:46, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я ребятушки уже не знаю кто у нас тут есть. Стоматолухов нет, проверил лично. Айтишнеги...ну гос услуги в локдауны всем все показали. Спецслужбы? Даже подвального травануть ниасилили. В ссср нужное управление кгб прислало бы скорик к трапу с "нужными" врачами. И вот этот список можно продолжать до бесконечности. Большинство из лучших умов нас покинули. Во всех сферах. Песков сказал, что - это намана, правда отметил, дескать вот не возвращаются только...
Таки дела.
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|4.32, Аноним (15), 01:46, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Либо им просто все равно на данные дяди васи с зарплатой 25 тыс. руб. ну просрет квартиру и ху с ним
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|2.35, Аноним (2), 01:58, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И да, ты тредом опять ошибся. Пятничку отмечаешь, резкость навел?)
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|4.37, Аноним (2), 02:16, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так потрут, как флуд. Для потомков не останется.
А если по тематике хацкорских вестей из соседнего треда отписывать буш, (а это обсуждение там) авось останется.
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|6.42, Аноним (2), 02:27, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да пусть хоть обсормятся. Ничего незаконного тут сказано не было. По шапке да за дело. Или пусть пояснят. А то я помню говорили, что они менеджеры, а мы (норот) совет директоров. Менеджеры отчитываются перед советом...
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|1.34, Аноним (15), 01:53, 25/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ммм.. И я знаю как иинет закрыт, сплавить несколько квартирок дядии васи, а потом сказать ну вы ж не хотите чтоб с вами такое случиллось? нужна изоляция))) я гений
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