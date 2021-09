Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.0

> Всем, по части функционала. Угу

-u Disable output buffering





$ seq 10|wc --libxo=html

<div class="line"><div class="text"> </div><div class="data" data-tag="lines"> 10</div><div class="text"> </div><div class="data" data-tag="words"> 10</div><div class="text"> </div><div class="data" data-tag="characters"> 21</div></div> $ df -h /usr --libxo=json

{"storage-system-information": {"filesystem": [{"name":"/dev/gpt/userfs","blocks":"274G","used":"98G","available":"100500G","used-percent":35,"mounted-on":"/usr"}]}

}









$ tar --version

bsdtar 3.5.1 - libarchive 3.5.1 zlib/1.2.11 liblzma/5.2.5 bz2lib/1.0.8

$ tar tf lemon_demo.zip

lemon_demo/Makefile

lemon_demo/README

lemon_demo/simple_c.re $ gtar --version

tar (GNU tar) 1.34

$ gtar tf lemon_demo.zip

gtar: This does not look like a tar archive

gtar: Skipping to next header







Опять же все (или почти все) утилиты, реагируют на SIGINFO (Ctrl+T) - это то самое "старперское ненужно, нам хватит SIGUSR!", из-за которого пользователи гну dd лет 16 извращались с pv или скриптами для того, чтобы глянуть прогресс копирования ...