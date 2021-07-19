Выпуск GNU Binutils 2.37

Представлен релиз набора системных утилит GNU Binutils 2.37, в состав которого входят такие программы, как GNU linker, GNU assembler, nm, objdump, strings, strip. В новой версии: Повышены требования к сборочному окружению, для сборки Binutils теперь требуются библиотеки и компилятор, поддерживающие стандарт C99.

Прекращена поддержка формата arm-symbianelf.

Добавлена поддержка RME (Realm Management Extension), расширения для архитектуры ARMv9-A, позволяющего организовать динамическую передачу ресурсов и памяти в отдельное защищённое адресное пространство, к которому не имеют доступ привилегированные приложения и прошивки TrustZone. Предложенная возможность является частью инфраструктуры для создания изолированных окружений Arm CCA (Confidential Compute Architecture). RME даёт возможность обычным программам сохранять свои конфиденциальные данные в подобных окружениях для их защиты от несанкционированного доступа в случае компрометации операционной системы и гипервизоров.

В компоновщике реализованы новые опции: '-Bno-symbolic' - отменяет режимы '-Bsymbolic' и '-Bsymbolic-functions'; '-z report-relative-reloc' - выводит информацию о динамическом связывании адресов (relocation); '-z start-stop-gc' - отключает обработку ссылок __start_*/__stop_* в процессе чистки неиспользуемых секций сборщиком мусора.

В утилиту readelf добавлена опция "--sym-base=0|8|10|16" для выбора формы отображения числовых символов.

В утилиту nm добавлены опции: '--format=just-symbols' ('-j') для вывода только имён символов и '--quiet' для отключения диагностических сообщений "no symbols".

В утилиты objcopy и strip добавлена опция '--keep-section-symbols' для отключения удаления неиспользуемых секций при обработке файлов.

В objcopy добавлены опции '--weaken', '--weaken-symbol' и '--weaken-symbols' для отнесения неопределённых символов к категории weak-символов.

В readelf и objdump реализована возможность отображения содержимого секций ".debug_sup" и по умолчанию разрешены ссылки на отдельные файлы с отладочной информацией (debug info).



