Выпуск GNU Binutils 2.37

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|1.1, Аноним (1), 10:30, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Повышены требования к сборочному окружению, для сборки Binutils теперь требуются библиотеки и компилятор, поддерживающие стандарт C99.
Все становится большим, все становится требовательным. Нереальный отстой
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|2.2, OnTheEdge (ok), 10:36, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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согласен, требовать-то от стандарта 22-летней "выдержки"! с другой стороны, можно с уверенностью говорить о том, что он устоялся
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|2.5, Аноним (5), 10:53, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да вроде не, это то, автор которого хотел на место Столлмана. Технически, багов очень много, что явно не "нормально".
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|1.11, Anonymus (?), 12:10, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Повышены требования к сборочному окружению, для сборки Binutils теперь требуются библиотеки и компилятор, поддерживающие стандарт C99.
Все бы так требования повышали.
>Прекращена поддержка формата arm-symbianelf.
Symbian даже тут теперь официально мертва? Печально.
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