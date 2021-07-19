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Выпуск GNU Binutils 2.37

19.07.2021 10:19

Представлен релиз набора системных утилит GNU Binutils 2.37, в состав которого входят такие программы, как GNU linker, GNU assembler, nm, objdump, strings, strip.

В новой версии:

  • Повышены требования к сборочному окружению, для сборки Binutils теперь требуются библиотеки и компилятор, поддерживающие стандарт C99.
  • Прекращена поддержка формата arm-symbianelf.
  • Добавлена поддержка RME (Realm Management Extension), расширения для архитектуры ARMv9-A, позволяющего организовать динамическую передачу ресурсов и памяти в отдельное защищённое адресное пространство, к которому не имеют доступ привилегированные приложения и прошивки TrustZone. Предложенная возможность является частью инфраструктуры для создания изолированных окружений Arm CCA (Confidential Compute Architecture). RME даёт возможность обычным программам сохранять свои конфиденциальные данные в подобных окружениях для их защиты от несанкционированного доступа в случае компрометации операционной системы и гипервизоров.
  • В компоновщике реализованы новые опции:
    • '-Bno-symbolic' - отменяет режимы '-Bsymbolic' и '-Bsymbolic-functions';
    • '-z report-relative-reloc' - выводит информацию о динамическом связывании адресов (relocation);
    • '-z start-stop-gc' - отключает обработку ссылок __start_*/__stop_* в процессе чистки неиспользуемых секций сборщиком мусора.
  • В утилиту readelf добавлена опция "--sym-base=0|8|10|16" для выбора формы отображения числовых символов.
  • В утилиту nm добавлены опции: '--format=just-symbols' ('-j') для вывода только имён символов и '--quiet' для отключения диагностических сообщений "no symbols".
  • В утилиты objcopy и strip добавлена опция '--keep-section-symbols' для отключения удаления неиспользуемых секций при обработке файлов.
  • В objcopy добавлены опции '--weaken', '--weaken-symbol' и '--weaken-symbols' для отнесения неопределённых символов к категории weak-символов.
  • В readelf и objdump реализована возможность отображения содержимого секций ".debug_sup" и по умолчанию разрешены ссылки на отдельные файлы с отладочной информацией (debug info).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.36
  3. OpenNews: Выпуск GNU Autoconf 2.71
  4. OpenNews: Выпуск GNU inetutils 2.0
  5. OpenNews: Выпуск GNU Mes 0.23, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов
  6. OpenNews: Релиз загрузочного менеджера GNU GRUB 2.06
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55505-binutils
Ключевые слова: binutils
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:30, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Повышены требования к сборочному окружению, для сборки Binutils теперь требуются библиотеки и компилятор, поддерживающие стандарт C99.

    Все становится большим, все становится требовательным. Нереальный отстой

     
     
  • 2.2, OnTheEdge (ok), 10:36, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    согласен, требовать-то от стандарта 22-летней "выдержки"! с другой стороны, можно с уверенностью говорить о том, что он устоялся
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:39, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    хорошо хоть на раст не переписали.
     
     
  • 3.6, lockywolf (ok), 10:56, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Плохо, что на раст не переписали!
     
     
  • 4.7, Аноним (1), 11:04, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    нейтрально что на раст не переписали
     
     
  • 5.8, OnTheEdge (ok), 11:12, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    истинно-нейтрально, законопослушно или хаотично?
     
     
  • 6.13, Аноним (1), 12:20, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исключительно хаотично-нейтрально
     

  • 1.3, Аноним (4), 10:37, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Единственный нормальные опенсорсные приложения.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:53, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вроде не, это то, автор которого хотел на место Столлмана. Технически, багов очень много, что явно не "нормально".
     

  • 1.9, Аноним (-), 11:37, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    говорят, баклажан заморозили... тисните ктонить новость
     
     
  • 2.10, Аноним (5), 11:50, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по-русски?
     
     
  • 3.12, fsb4000 (?), 12:10, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Debian заморозили.
     
     
  • 4.14, Аноним (1), 12:21, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за перевод на русский
     

  • 1.11, Anonymus (?), 12:10, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Повышены требования к сборочному окружению, для сборки Binutils теперь требуются библиотеки и компилятор, поддерживающие стандарт C99.

    Все бы так требования повышали.

    >Прекращена поддержка формата arm-symbianelf.

    Symbian даже тут теперь официально мертва? Печально.

     
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