Выпуск Util-linux 2.37

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|3.27, Ordu (ok), 10:18, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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$ equery uses sys-apps/util-linux | grep doc
$
Может и можно, но на сегодня ебилд util-linux'а собирает документацию принудительно. :(
Впрочем, возможно добавление руби в качестве депенданса спровоцирует мейнтейнеров добавить юз-флаг doc, и сделать документацию опциональной.
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|4.28, макпыф (ok), 10:19, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> $ equery uses sys-apps/util-linux | grep doc
> $
> Может и можно, но на сегодня ебилд util-linux'а собирает документацию принудительно. :(
> Впрочем, возможно добавление руби в качестве депенданса спровоцирует мейнтейнеров добавить
> юз-флаг doc, и сделать документацию опциональной.
ну это только к маинтейнерам генты вопрос
я в лфс никогда маны util-linux не собирал, не через groff не через asciidoc
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|2.8, я (?), 08:37, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Добавлена экспериментальная поддержка сборочной системы Meson.
и Python...
осталось на lua что нибудь прикрутить для полного счастия
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|3.19, макпыф (ok), 09:19, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Добавлена экспериментальная поддержка сборочной системы Meson.
> и Python...
> осталось на lua что нибудь прикрутить для полного счастия
там месон експериментальный и они говорят что в течении "next years" будут использовать autotools в качестве основной сборочной системы
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|2.10, СеменСеменыч777 (?), 08:50, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кому не нравится, могут сделать форк (лицензия позволяет же ?)
и тыкать им в рожу озвезденевшим смузихлебам.
ps: еще бы раст подключили.
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|2.13, Michael Shigorin (ok), 09:02, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тоже первое, что заметил; хотя Ruby изучал ещё по первой книжке с киркой, считаю, что это не менее чёткий признак деградации проекта, чем несколько лет назад появившийся /usr/bin/chmem (который сразу обозначил, что кто-то не пользуется chm<Tab> по назначению и не понимает разницы между восьмой и первой секцией манов, ну и тем, куда соответственно утилиту-то класть). Увы.
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|3.23, макпыф (ok), 09:51, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Тоже первое, что заметил; хотя Ruby изучал ещё по первой книжке с
> киркой, считаю, что это не менее чёткий признак деградации проекта, чем
> несколько лет назад появившийся /usr/bin/chmem (который сразу обозначил, что кто-то не
> пользуется chm<Tab> по назначению и не понимает разницы между восьмой и
> первой секцией манов, ну и тем, куда соответственно утилиту-то класть).
> Увы.
понятно, что вы это первым заметите - это же первый пункт чейнджлога ))
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|1.7, макпыф (ok), 08:36, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> В umount обеспечено отмонтирование всех вложенных точек монтирования при указании флага "--recursive".
А вот это очень хорошо, по мойму. А то когда выходишь из чрута все отмонтировать долго очень.
П.С. Ведь нет ничего плохого в комментировании своих новостей =)?
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|1.9, макпыф (ok), 08:43, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> su
А кстати - откуда эту утилиту лучше использовать - из данного пакета или из shadow ?
в лфс из shadow рекомендуется, а в убунте она из util-linux
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|1.12, ryoken (ok), 08:54, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> В lsblk предложены новые столбцы FSROOTS и MOUNTPOINTS.
Если всё нужное ставить - и так вывод на километр по ширине получается :).
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|3.29, InuYasha (??), 10:21, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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++ без него не едят(ц).
Толко я не понял, в чём нововведение MOUNTPOINT_S_ - он показвает множественные точки монтирования?
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|2.18, Oxyd76 (?), 09:12, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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— Доктор, когда я делаю «вот так» у меня болит!
— А вы «так» не делайте!
©
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|1.22, Аноним (22), 09:50, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> В cfdisk добавлена опция "--read-only" для запуска в режиме только для чтения.
Чем это поможет если fs уже в режиме ro?
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|3.36, Аноним (22), 11:15, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, но когда JFS в режиме ro? Мало, что можно сделать, смонтировать снова fs можно было и c livecd.
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|1.30, Аноним (35), 10:24, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В hexdump обеспечено автоматическое включение опции "-C" при вызове в форме "hd".
У меня оно так работает в 2.36.1
При чем повторяет строки в зависимости от количества ключей "-C". Очень странно https://pastebin.com/9izkNGp5
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|1.31, tester (??), 10:35, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Вышла новая версия пакета системных утилит Util-linux 2.37, в который входят как
> тесно связанные с Linux-ядром утилиты, так и утилиты общего назначения. Например,
> в пакете представлены утилиты mount/umount, fdisk, hwclock, cal, blkid, fsck/cfdisk/sfdisk,
> blockdev, chrt, mkfs, ionice, more, renice, su, kill, setsid, login, shutdown,
> dmesg, lscpu, logger, losetup, setterm, mkswap, swapon, taskset и т.п...
> Подробнее: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55250
а где утилита из RS232 в raw keyboard input?
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