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Выпуск Util-linux 2.37

02.06.2021 06:52

Вышла новая версия пакета системных утилит Util-linux 2.37, в который входят как тесно связанные с Linux-ядром утилиты, так и утилиты общего назначения. Например, в пакете представлены утилиты mount/umount, fdisk, hwclock, cal, blkid, fsck/cfdisk/sfdisk, blockdev, chrt, mkfs, ionice, more, renice, su, kill, setsid, login, shutdown, dmesg, lscpu, logger, losetup, setterm, mkswap, swapon, taskset и т.п.

В новой версии:

  • Для генерации man-страниц вместо groff задействован пакет asciidoctor.
  • Старая реализация утилиты hardlink от Якуба Елинека (написана для Fedora) заменена новой реализацией от Джулиана Андреса Клоде (была создана для Debian). Новая реализация не поддерживает параметр "-f" для принудительного создание жёстких ссылок между файловыми системами.
  • Переписана утилита lscpu, которая теперь анализирует содержимое /sys для всех процессоров и предоставляет информацию для всех типов CPU, используемых системой (например, big.LITTLE ARM и т.д.). Эта команда также считывает таблицы SMBIOS для получения информации об идентификаторах CPU. Вывод по умолчанию более структурирован, для улучшения читаемости.
  • Добавлена утилита uclampset для управления атрибутами механизма закрепления нагрузки (Utilization clamping), позволяющего придерживаться минимального или максимального диапазонов частот, в зависимости от активных на CPU задач.
  • В hexdump обеспечено автоматическое включение опции "-C" при вызове в форме "hd".
  • В dmesg добавлены новые параметры командной строки --since и --until.
  • В findmnt добавлена поддержка параметра "--shadowed" для показа только файловых систем, примонтированных поверх другой ФС. В umount обеспечено отмонтирование всех вложенных точек монтирования при указании флага "--recursive".
  • В mount разрешено использование параметра "--read-only" для запуска некоторых команд без прав root.
  • В libfdisk, fdisk, sfdisk и cfdisk при указании типа раздела прекращён учёт регистра и символов, отличных от букв и цифр (например, в sfdisk значение type="Linux /usr x86" теперь идентично type="linux usr-x86").
  • В утилиту blkzone добавлена команда "capacity".
  • В cfdisk добавлена опция "--read-only" для запуска в режиме только для чтения.
  • В lsblk предложены новые столбцы FSROOTS и MOUNTPOINTS.
  • В losetup задействован ioctl LOOP_CONFIG.
  • В утилиту column добавлена опция "--table-columns-limit" для ограничения максимального числа столбцов (при превышении лимита, все оставшиеся данные будут помещены в последний столбец).
  • Добавлена экспериментальная поддержка сборочной системы Meson.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.spinics.net/lists/...)
  2. OpenNews: Релиз util-linux 2.30
  3. OpenNews: Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.31
  4. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.36
  5. OpenNews: Выпуск GNU inetutils 2.0
  6. OpenNews: Адаптация Debian для использования реализации coreutils на языке Rust
Автор новости: макпыф
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55250-util-linux
Ключевые слова: util-linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 07:25, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    asciidoctor: Util-linux тепрь зависит от Ruby.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 07:39, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    makedepends
     
  • 2.6, макпыф (ok), 08:32, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    можно маны и не собирать
     
     
  • 3.27, Ordu (ok), 10:18, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    $ equery uses sys-apps/util-linux | grep doc
    $

    Может и можно, но на сегодня ебилд util-linux'а собирает документацию принудительно. :(

    Впрочем, возможно добавление руби в качестве депенданса спровоцирует мейнтейнеров добавить юз-флаг doc, и сделать документацию опциональной.

     
     
  • 4.28, макпыф (ok), 10:19, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > $ equery uses sys-apps/util-linux | grep doc
    > $
    > Может и можно, но на сегодня ебилд util-linux'а собирает документацию принудительно. :(
    > Впрочем, возможно добавление руби в качестве депенданса спровоцирует мейнтейнеров добавить
    > юз-флаг doc, и сделать документацию опциональной.

    ну это только к маинтейнерам генты вопрос

    я в лфс никогда маны util-linux не собирал, не через groff не через asciidoc

     
  • 2.8, я (?), 08:37, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Добавлена экспериментальная поддержка сборочной системы Meson.

    и Python...
    осталось на lua что нибудь прикрутить для полного счастия

     
     
  • 3.19, макпыф (ok), 09:19, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Добавлена экспериментальная поддержка сборочной системы Meson.
    > и Python...
    > осталось на lua что нибудь прикрутить для полного счастия

    там месон експериментальный и они говорят что в течении "next years" будут использовать autotools в качестве основной сборочной системы

     
  • 3.20, Аноним (20), 09:43, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, для полного счастья не хватает C#.
     
  • 2.10, СеменСеменыч777 (?), 08:50, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кому не нравится, могут сделать форк (лицензия позволяет же ?)
    и тыкать им в рожу озвезденевшим смузихлебам.

    ps: еще бы раст подключили.

     
  • 2.11, Аноним (-), 08:53, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могут и nodejs прикрутить и java и прочее, лишь бы было красиво
     
  • 2.13, Michael Shigorin (ok), 09:02, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тоже первое, что заметил; хотя Ruby изучал ещё по первой книжке с киркой, считаю, что это не менее чёткий признак деградации проекта, чем несколько лет назад появившийся /usr/bin/chmem (который сразу обозначил, что кто-то не пользуется chm<Tab> по назначению и не понимает разницы между восьмой и первой секцией манов, ну и тем, куда соответственно утилиту-то класть).  Увы.
     
     
  • 3.23, макпыф (ok), 09:51, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Тоже первое, что заметил; хотя Ruby изучал ещё по первой книжке с
    > киркой, считаю, что это не менее чёткий признак деградации проекта, чем
    > несколько лет назад появившийся /usr/bin/chmem (который сразу обозначил, что кто-то не
    > пользуется chm<Tab> по назначению и не понимает разницы между восьмой и
    > первой секцией манов, ну и тем, куда соответственно утилиту-то класть).  
    > Увы.

    понятно, что вы это первым заметите - это же первый пункт чейнджлога ))

     

  • 1.7, макпыф (ok), 08:36, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В umount обеспечено отмонтирование всех вложенных точек монтирования при указании флага "--recursive".

    А вот это очень хорошо, по мойму. А то когда выходишь из чрута все отмонтировать долго очень.

    П.С. Ведь нет ничего плохого в комментировании своих новостей =)?

     
     
  • 2.14, Michael Shigorin (ok), 09:02, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да; да.
    :)
     

  • 1.9, макпыф (ok), 08:43, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > su

    А кстати - откуда эту утилиту лучше использовать - из данного пакета или из shadow ?

    в лфс из shadow рекомендуется, а в убунте она из util-linux

     
     
  • 2.15, Michael Shigorin (ok), 09:03, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В альте из SimplePAMApps: http://www.linux-pam.org/pre/applications/
     
     
  • 3.17, макпыф (ok), 09:05, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В альте из SimplePAMApps: http://www.linux-pam.org/pre/applications/

    ну этого у меня вообще не стоит и в ближайшее время думаю не будет

     

  • 1.12, ryoken (ok), 08:54, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>  В lsblk предложены новые столбцы FSROOTS и MOUNTPOINTS.

    Если всё нужное ставить - и так вывод на километр по ширине получается :).

     
     
  • 2.16, Michael Shigorin (ok), 09:04, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вот за lsblk, кстати, взявшимся за util-linux{,-ng} и впрямь благодарен: полезная штука.
     
     
  • 3.29, InuYasha (??), 10:21, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ++ без него не едят(ц).
    Толко я не понял, в чём нововведение MOUNTPOINT_S_ - он показвает множественные точки монтирования?
     
  • 2.18, Oxyd76 (?), 09:12, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    — Доктор, когда я делаю «вот так» у меня болит!
    — А вы «так» не делайте!
    ©
     

  • 1.22, Аноним (22), 09:50, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>  В cfdisk добавлена опция "--read-only" для запуска в режиме только для чтения.

    Чем это поможет если fs уже в режиме ro?

     
     
  • 2.35, Аноним (35), 11:12, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какое отношение ФС имеет к таблице разделов?
     
     
  • 3.36, Аноним (22), 11:15, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, но когда JFS в режиме ro? Мало, что можно сделать, смонтировать снова fs можно было и c livecd.
     

  • 1.24, Аноним (24), 10:08, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё, надоело! Иду делать свой дистрибутив!
     
     
  • 2.25, Аноним (22), 10:15, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Называться будет Util-linux Linux?
     
     
  • 3.32, Аноним (-), 10:42, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    uti-puti-lux. optimized, professional, reliable. (ɔ)
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 11:04, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Putinux
     

  • 1.30, Аноним (35), 10:24, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В hexdump обеспечено автоматическое включение опции "-C" при вызове в форме "hd".

    У меня оно так работает в 2.36.1
    При чем повторяет строки в зависимости от количества ключей "-C". Очень странно https://pastebin.com/9izkNGp5

     
  • 1.31, tester (??), 10:35, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Вышла новая версия пакета системных утилит Util-linux 2.37, в который входят как
    > тесно связанные с Linux-ядром утилиты, так и утилиты общего назначения. Например,
    > в пакете представлены утилиты mount/umount, fdisk, hwclock, cal, blkid, fsck/cfdisk/sfdisk,
    > blockdev, chrt, mkfs, ionice, more, renice, su, kill, setsid, login, shutdown,
    > dmesg, lscpu, logger, losetup, setterm, mkswap, swapon, taskset и т.п...
    > Подробнее: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55250

    а где утилита из RS232 в raw keyboard input?

     
  • 1.33, Аноним (33), 10:48, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Утиль Линукс
     

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