Выпуск Util-linux 2.37

2.5 , Аноним ( 5 ), 07:39, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – makedepends

2.6 , макпыф ( ok ), 08:32, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – можно маны и не собирать

3.27 , Ordu ( ok ), 10:18, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – $ equery uses sys-apps/util-linux | grep doc

$ Может и можно, но на сегодня ебилд util-linux'а собирает документацию принудительно. :( Впрочем, возможно добавление руби в качестве депенданса спровоцирует мейнтейнеров добавить юз-флаг doc, и сделать документацию опциональной.

4.28 , макпыф ( ok ), 10:19, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > $ equery uses sys-apps/util-linux | grep doc

> $

> Может и можно, но на сегодня ебилд util-linux'а собирает документацию принудительно. :(

> Впрочем, возможно добавление руби в качестве депенданса спровоцирует мейнтейнеров добавить

> юз-флаг doc, и сделать документацию опциональной. ну это только к маинтейнерам генты вопрос я в лфс никогда маны util-linux не собирал, не через groff не через asciidoc

2.8 , я ( ? ), 08:37, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Добавлена экспериментальная поддержка сборочной системы Meson. и Python...

осталось на lua что нибудь прикрутить для полного счастия

3.19 , макпыф ( ok ), 09:19, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Добавлена экспериментальная поддержка сборочной системы Meson.

> и Python...

> осталось на lua что нибудь прикрутить для полного счастия там месон експериментальный и они говорят что в течении "next years" будут использовать autotools в качестве основной сборочной системы

3.20 , Аноним ( 20 ), 09:43, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не, для полного счастья не хватает C#.

2.10 , СеменСеменыч777 ( ? ), 08:50, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – кому не нравится, могут сделать форк (лицензия позволяет же ?)

и тыкать им в рожу озвезденевшим смузихлебам. ps: еще бы раст подключили.

2.11 , Аноним ( - ), 08:53, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Могут и nodejs прикрутить и java и прочее, лишь бы было красиво

2.13 , Michael Shigorin ( ok ), 09:02, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Тоже первое, что заметил; хотя Ruby изучал ещё по первой книжке с киркой, считаю, что это не менее чёткий признак деградации проекта, чем несколько лет назад появившийся /usr/bin/chmem (который сразу обозначил, что кто-то не пользуется chm<Tab> по назначению и не понимает разницы между восьмой и первой секцией манов, ну и тем, куда соответственно утилиту-то класть). Увы.

3.23 , макпыф ( ok ), 09:51, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Тоже первое, что заметил; хотя Ruby изучал ещё по первой книжке с

> киркой, считаю, что это не менее чёткий признак деградации проекта, чем

> несколько лет назад появившийся /usr/bin/chmem (который сразу обозначил, что кто-то не

> пользуется chm<Tab> по назначению и не понимает разницы между восьмой и

> первой секцией манов, ну и тем, куда соответственно утилиту-то класть).

> Увы. понятно, что вы это первым заметите - это же первый пункт чейнджлога ))