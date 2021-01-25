The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск GNU Binutils 2.36

25.01.2021 11:13

Представлен релиз набора системных утилит GNU Binutils 2.36, в состав которого входят такие программы, как GNU linker, GNU assembler, nm, objdump, strings, strip.

В новой версии:

  • При определения порядка связывания атрибутов в ELF-секциях добавлена возможность указания числовых индексов секций вместо символьных имён.
  • Добавлена директива ".nop" для генерации отельной инструкции no-op, которая не влияет на нумерацию строк в отладочных таблицах DWARF.
  • Прекращена поддержка опций "--reduce-memory-overheads" и "--hash-size", так как ассемблер теперь используют хэш-таблицы, которые могут расширяться или уменьшаться автоматически.
  • Для систем x86/x86_64 в ассемблер добавлена поддержка инструкций AVX VNNI, HRESET, UINTR, TDX, AMX и Key Locker, а также реализована возможность указания не абсолютных значений сегментов в инструкциях lcall и ljmp. В ассемблер для x86 добавлена поддержка префикса "{disp16}". При сборке в Linux на системах x86 по умолчанию включена опция "--enable-x86-used-note".
  • Для систем ARM/AArch64 в ассемблере реализована поддержка процессоров Cortex-A78, Cortex-A78AE, Cortex-X1, Cortex-R82, Neoverse V1 и Neoverse N2. Добавлена поддержка расширений Armv8-R и Armv8.7-A, системных регистров ETMv4 (Embedded Trace Macrocell), ETE (Embedded Trace Extension), TRBE (Trace Buffer Extension), CSRE (Call Stack Recorder Extension) и BRBE (Branch Record Buffer Extension), инструкций CSR PDEC, WFET и WFIT, флагов "+csre", "+flagm", "+pauth" и "+ls64" в "-march"
  • В компоновщик добавлена опция "--error-handling-script=<NAME>" (позволяет вызвать скрипт при обнаружении отсутствующей библиотеки или неопределённого символа), а также опции "-z x86-64-{baseline|v[234]}" и "-z unique-symbol". При создании DLL в формате PE задействованы настройки повышения безопасности. Обеспечена дедупликация типов в секциях ".ctf", для управления которой предложена опция "--ctf-share-types". По умолчанию для экономии места обеспечен пропуск секции "variable" в ".ctf".
  • В утилиту ar добавлена поддержка модификатора "l" для задания зависимостей для статической библиотеки.
  • В readelf появилась опция "--lto-syms" для отображения содержимого таблиц символов из секций LTO, а также опция "-C" для реконструкции оригинальных имён символов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.35
  3. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.34
  4. OpenNews: Релиз netutils-linux 2.5, утилит для мониторинга и тюнинга сетевого стека Linux
  5. OpenNews: Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.32
  6. OpenNews: Опубликован пакет wayland-utils 1.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54464-binutils
Ключевые слова: binutils
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (3) RSS
  • 1, Леголас (ok), 11:19, 25/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    ассемблер -- это хорошо, очень хорошо
     
     
  • 2, Аноним (2), 11:26, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А llvm-bitcode - ещё лучше!
     
  • 3, Аноним (3), 11:34, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бы все что выше - не прерогатива бинутилсов уже.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру