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Выпуск библиотеки PCRE2 10.37

30.05.2021 22:22

Вышел релиз библиотеки PCRE2 10.37, предоставляющей набор функций на языке Си с реализацией регулярных выражений и средств сопоставления с образцом (pattern matching), близких по синтаксису и семантике к регулярным выражениям языка Perl 5. PCRE2 представляет собой переработанную реализацию оригинальной библиотеки PCRE с несовместимым API и расширенными возможностями. Библиотека основана разработчиками почтового сервера Exim и распространяется под лицензией BSD.

Основные изменения:

  • Из библиотеки libpcre2-posix удалены символы POSIX-функций, такие как regcomp, так как они вызывали проблемы у некоторых приложений. Патч pcre2-symbol-clash.patch принят в апстрим. Также обновлена версия ABI этой библиотеки.
  • Исправлена проблема, гипотетически приводящая к разыменованию нулевого указателя.
  • Исправлены две ошибки при обработке очень больших чисел, приводящие к поведению, не соответствующему движку регулярных выражений Perl. Например, выражение "/\214748364/" приводило к переполнению вместо обработки как восьмеричное число "\214" с идущими следом символами "748364".
  • Исправлено неправильное поведение при использовании в шаблонах операции "\K".
  • В JIT возвращена оптимизация операций повторения символа.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.exim.org/lurker/...)
  2. OpenNews: Mozilla перешла на использование общего с Chromium движка регулярных выражений
  3. OpenNews: Компания Google открыла исходные тексты библиотеки регулярных выражений RE2
  4. OpenNews: PCRE 6.0
  5. OpenNews: Уязвимость в Perl и библиотеке PCRE
  6. OpenNews: Выпуск GNU grep 2.15 с поддержкой JIT-компиляции для PCRE-выражений
Автор новости: Zenitur
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55234-pcre
Ключевые слова: pcre, regex
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 01:14, 31/05/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    Давно пора, постоянно использую. Говорят что плюсовая re2 что-то там быстрее или эффективнее по памяти, но она же огрызок никчёмный. Лучше бы вложились в развитие сабжа.
     
     
  • 2, Анатолий (??), 05:33, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте https://github.com/hanickadot/compile-time-regular-expressions
     

  • 3, Аноним (3), 06:54, 31/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Надо было писать на Rust.

    // b. ню-ню

     
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