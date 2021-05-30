Выпуск библиотеки PCRE2 10.37

Вышел релиз библиотеки PCRE2 10.37, предоставляющей набор функций на языке Си с реализацией регулярных выражений и средств сопоставления с образцом (pattern matching), близких по синтаксису и семантике к регулярным выражениям языка Perl 5. PCRE2 представляет собой переработанную реализацию оригинальной библиотеки PCRE с несовместимым API и расширенными возможностями. Библиотека основана разработчиками почтового сервера Exim и распространяется под лицензией BSD. Основные изменения: Из библиотеки libpcre2-posix удалены символы POSIX-функций, такие как regcomp, так как они вызывали проблемы у некоторых приложений. Патч pcre2-symbol-clash.patch принят в апстрим. Также обновлена версия ABI этой библиотеки.

Исправлена проблема, гипотетически приводящая к разыменованию нулевого указателя.

Исправлены две ошибки при обработке очень больших чисел, приводящие к поведению, не соответствующему движку регулярных выражений Perl. Например, выражение "/\214748364/" приводило к переполнению вместо обработки как восьмеричное число "\214" с идущими следом символами "748364".

Исправлено неправильное поведение при использовании в шаблонах операции "\K".

В JIT возвращена оптимизация операций повторения символа.



