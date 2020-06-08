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Релиз дистрибутива Network Security Toolkit 32

08.06.2020 09:08

Представлен релиз Live-дистрибутива NST (Network Security Toolkit) 32-11992, предназначенного для проведения анализа безопасности сети и мониторинга её функционирования. Размер загрузочного iso-образа (x86_64) составляет 4.1 ГБ. Для пользователей Fedora Linux подготовлен специальный репозиторий, дающий возможность установить все созданные в рамках проекта NST наработки в уже установленную систему. Дистрибутив построен на базе Fedora 30 и допускает установку дополнительных пакетов из внешних репозиториев, совместимых с Fedora Linux.

В состав дистрибутива включена большая подборка приложений, имеющих отношение к сетевой безопасности (например: Wireshark, NTop, Nessus, Snort, NMap, Kismet, TcpTrack, Etherape, nsttracroute, Ettercap и т.д.). Для управления процессом проверки безопасности и автоматизации вызова различных утилит подготовлен специальный web-интерфейс, в который также интегрирован web-фронтэнд для сетевого анализатора Wireshark. Графическое окружения дистрибутива базируется на FluxBox.

В новом выпуске:

  • Пакетная база синхронизирована с Fedora 32. Задействовано ядро Linux 5.6. Обновлены до свежих выпусков поставляемые в составе приложения.
  • В web-интерфейс NST WUI добавлена страница для показа статистики Wireshark tshark, предоставляющей информацию об обмене данными между двумя выбранными хостами. Имеется возможность отфильтровать трафик по типам и настроить отображаемые поля. Результаты предлагаются в табличной форме, которую затем можно проанализировать в виджетах NST Network Tools.
  • Обновлён компонент мониторинга пропускной способности сетевых интерфейсов - NST Network Interface Bandwidth Monitor, в котором появилась поддержка обращения через WebSocket повышения эффективности отдачи данных. Добавлен новый виджет отслеживания пиков нагрузки.
  • В web-интерфейс добавлена страница для быстрого сканирования каталогов при помощи утилиты dirble. Обеспечена интеграция dirble со списком слов, сгенерированным в CeWL.
  • Приложение mtraceroute ( Multi-Traceroute) вошло в основной состав проекта Scapy.
  • В состав включено приложение fwknop (FireWall KNock OPerator) с реализацией схемы авторизации SPA (Single Packet Authorization, открытие доступа на межсетевом экране после отправки специально оформленного пакета).
  • В web-интерфейсе добавлена новая страница для MeshCommander - приложения для удалённого управления при помощи Intel AMT Remote Management;
  • Интегрировано приложение Dump1090 для отслеживания перемещения самолётов на основе приёма сигнала от передатчиков ADS-B Mode S.
  • В web-интерфейс встроена страница для кадрирования и масштабирования изображений (используется Cropper.js).


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/nst/...)
  2. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  3. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 7, дистрибутива для тестирования безопасности
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2020.2
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.9 с подборкой программ для проверки безопасности
  6. OpenNews: Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53114-nst
Ключевые слова: nst, linux
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:14, 08/06/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Kali чем плох?
     
     
  • 2, A.Stahl (ok), 09:16, 08/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    A Parrot?
     

  • 5, Аноним (5), 10:49, 08/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Коллеги-анонимы, признайтесь честно, кто-нибудь использует хоть какой-нибудь дистрибутив «для проведения анализа безопасности сети и мониторинга её функционирования», о которых тут без конца пишут? В смысле, по назначению, а не чтобы понтануться «у меня кали, а не какая-то там убунта»?
    Лично для меня смысл их существования вообще непонятен (ставишь нормальный дистр, на него нужный софт, по желанию — готишные обои, получаешь то же самое). А уж смысл этих мусорных новостей — и подавно.
     

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