Альтернативная расширенная сборка PuTTY, поддерживающая файловые сессии

Опубликована альтернативная сборка SSH-клиента PuTTY 0.84, дополненная некоторыми возможностями, перенесёнными из форка KiTTY, разработка которого была прекращена три года назад. Перенос функциональности из KiTTY в актуальную кодовую базу PuTTY практически полностью был реализован с помощью ChatGPT/Codex. Изменения касаются только интерфейса и удобства использования, без вмешательства в основную логику PuTTY. Среди наиболее заметных изменений: Хранение сессий и настроек в отдельных файлах.

Отдельный launcher в системном трее.

Возможность изменять размер шрифта комбинацией "Ctrl+колесо мыши".

Автоматическое сохранение размера и положения окна.

Комбинация "Ctrl+Shift+клик левой кнопкой мыши" для открытия URL.

По умолчанию работа с курсором в режиме "xterm-style bitmap", благодаря чему курсор в Midnight Commander отображается и работает корректно.



