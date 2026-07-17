Профиль: Аноним (вход | регистрация) неRU opennet.me  
The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Альтернативная расширенная сборка PuTTY, поддерживающая файловые сессии

17.07.2026 07:22 (MSK)

Опубликована альтернативная сборка SSH-клиента PuTTY 0.84, дополненная некоторыми возможностями, перенесёнными из форка KiTTY, разработка которого была прекращена три года назад. Перенос функциональности из KiTTY в актуальную кодовую базу PuTTY практически полностью был реализован с помощью ChatGPT/Codex. Изменения касаются только интерфейса и удобства использования, без вмешательства в основную логику PuTTY.

Среди наиболее заметных изменений:

  • Хранение сессий и настроек в отдельных файлах.
  • Отдельный launcher в системном трее.
  • Возможность изменять размер шрифта комбинацией "Ctrl+колесо мыши".
  • Автоматическое сохранение размера и положения окна.
  • Комбинация "Ctrl+Shift+клик левой кнопкой мыши" для открытия URL.
  • По умолчанию работа с курсором в режиме "xterm-style bitmap", благодаря чему курсор в Midnight Commander отображается и работает корректно.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jazzl0ver/p...)
  2. OpenNews: Выпуск SSH-клиента PuTTY 0.84
  3. OpenNews: Домен putty.org начали использовать для распространения идей антипрививочников
  4. OpenNews: Уязвимость в PuTTY, позволяющая восстановить закрытый ключ пользователя
  5. OpenNews: Terrapin - уязвимость в протоколе SSH, позволяющая снизить защиту соединения
  6. OpenNews: Представлен SSH3, вариант протокола SSH, использующий HTTP/3
Автор новости: jazzl0ver
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65918-putty
Ключевые слова: putty
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:16, 17/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    Новость тоненький троллинг опеннетовцев.
     
     
  • 2, lex (??), 08:23, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоньше чем у комара
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру