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Microsoft открыл код IRC-клиента ComicChat

16.07.2026 18:24 (MSK)

Компания Microsoft открыла исходный код IRC-клиента ComicChat, диалоги в котором отисовываются в форме комиксов, генерируемых на основе персонажей, выбранных участниками и отражающими их эмоции. ComicChat использует штатный протокол IRC, может подключаться к обычным IRC-серверам и совместим с текстовыми IRC-клиентами. Код написан на C++ и открыт под лицензией MIT.

Для формирования сюжета кадров используется экспертная система, которая при генерации картинки учитывает содержимое сообщений и контекст, на основе которых определяется расположение, позы, жесты и мимика персонажей, а также число участников, масштаб, ракурс и компоновка кадров. Персонажи для участников, использующих текстовые IRC-клиенты, выбираются автоматически.

Проект развивался как эксперимент с новыми способами визуализации общения в сети. В 1996 году первая версия ComicChat была добавлена в поставку Internet Explorer 3.0 и могла использоваться как отдельное приложение или внутри браузера. В 1998 году ComicChat был включён в поставку Windows 98. В 2000 году разработка проекта была прекращена, после того как на смену IRC пришли мессенджеры. ComicChat стал первой программой, в которой использовался шрифт Comic Sans, подходящий для пузырей с текстом на комиксах.

Опубликованная в 2026 году версия адаптирована для сборки современными компиляторами и расширена для совместимости с современными IRC-серверами и клиентами. В новой версии также добавлена поддержка TLS-шифрования и реализовано масштабирование интерфейса для экранов с высокой плотностью пикселей.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.microsoft.c...)
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Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65914-microsoft
Ключевые слова: microsoft, irc
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:07, 16/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ура,годнота же? Я правда не пользовался,но попробую.
     
  • 1.4, Аноним (4), 19:23, 16/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Прикрутить IRCv3 и можно снова в бой.
     
  • 1.6, Аноним (6), 19:49, 16/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    И заметьте, никакого ИИ для генерации картинок, и это всё в 96м году!!! Что ещё раз показывает - 90е-00е были вершиной развития программирования, когда писали реально таллантливо, а какая впечатляющая демосцена тогда была, ух!
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:01, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и отправляйся в свои 90-ые, посидишь на 56к модеме, без опеннета и ИИшечки.
     
     
  • 3.10, limafresh (ok), 20:02, 16/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:02, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И заметьте, никакого ИИ для генерации картинок, и это всё в 96м году!!!

    Извини, но там нет никакой "генерации". Там  картинки - это коллажи, которые алгоритм собирает из заранее нарисованных художником кусков.

     

  • 1.7, limafresh (ok), 19:54, 16/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это хорошо, когда никому не нужные старые проекты, которые денег уже не принесут, открываются, а не лежат мёртвым грузом, который формально нельзя трогать.
     
  • 1.11, Ваня фанат СПО из подмосковья (?), 20:05, 16/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    спасибо Майкрософт за вклад в опенсорс!
     
  • 1.12, Аноним (12), 20:05, 16/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лучше б вы, п-ры, sfb открыли.
    (ну раз вам какая-то сура махабхараты мешала просто и дальше собирать деньги с тех кто вам за это платил, и не так уж мало)

     
  • 1.13, Аноним (-), 20:06, 16/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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