Microsoft открыл код IRC-клиента ComicChat

Компания Microsoft открыла исходный код IRC-клиента ComicChat, диалоги в котором отисовываются в форме комиксов, генерируемых на основе персонажей, выбранных участниками и отражающими их эмоции. ComicChat использует штатный протокол IRC, может подключаться к обычным IRC-серверам и совместим с текстовыми IRC-клиентами. Код написан на C++ и открыт под лицензией MIT.

Для формирования сюжета кадров используется экспертная система, которая при генерации картинки учитывает содержимое сообщений и контекст, на основе которых определяется расположение, позы, жесты и мимика персонажей, а также число участников, масштаб, ракурс и компоновка кадров. Персонажи для участников, использующих текстовые IRC-клиенты, выбираются автоматически.

Проект развивался как эксперимент с новыми способами визуализации общения в сети. В 1996 году первая версия ComicChat была добавлена в поставку Internet Explorer 3.0 и могла использоваться как отдельное приложение или внутри браузера. В 1998 году ComicChat был включён в поставку Windows 98. В 2000 году разработка проекта была прекращена, после того как на смену IRC пришли мессенджеры. ComicChat стал первой программой, в которой использовался шрифт Comic Sans, подходящий для пузырей с текстом на комиксах.

Опубликованная в 2026 году версия адаптирована для сборки современными компиляторами и расширена для совместимости с современными IRC-серверами и клиентами. В новой версии также добавлена поддержка TLS-шифрования и реализовано масштабирование интерфейса для экранов с высокой плотностью пикселей.



