Microsoft представил Coreutils для Windows, эмулятор терминала Intelligent Terminal и контейнеры в WSL

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|1.2, Аноним (2), 09:27, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Реализация основана на коде проекта uutils
Расскажите, что с этого получили авторы uutils.
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|4.10, вуглускр (?), 09:36, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пруфы финансов в студию.
... вам просто сканы платёжек выложить или нотариально заверенные копии? :)
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|3.41, Аноним (41), 10:45, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не линукс, а Ржы! РЖУ продвигают во все края. Весь ржач в том, что Ржа и на линуксе (с его свободами) никому не впёрлась, а под виндой - ТЕМ БОЛЕЕ! Виндопрогеры разбалованы нормальными языками, ГУЯми и т.п., им эти танцы на костылях с борров чекерами в пень не упёрлись.
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|2.11, q (ok), 09:39, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Расскажите, что с этого получили авторы uutils.
А почему ты так беспокоишься за благополучие авторов uutils? У них всё хорошо, они могут с гордостью написать в резюме: "Разработал программу, которая позже вошла в официальную поставку Windows". HR с такого текут. Так что не беспокойся за uutils. Беспокойся за себя.
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|3.19, Аноним (17), 10:05, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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простите, не слежу, а сейчас уже принято резюме называть картонные таблички с надписью “работаю за еду”?
> HR с такого текут
уже давно всех HRок по увольняли, теперь там искусственный болван, у которого единственное что может потечь, так это термопрокладки!
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|4.25, Аноним (25), 10:13, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сегодня вышла статья на Хабре о том как НН.ру подловили на возможности манипуляции с рейтингом.
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|2.27, Аноним (27), 10:14, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А мне кажется что МС тут сами себя переиграли. Из за исключений возникнет прикольная такая(не полная, но существенная) несовместимость, разобраться в которой смогут только продвинутые пользователи линукс. Еще сложнее будет задача написать универсальный скрипт. Так что народ на оффтопике, по традиции будет кушать кактус.
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|3.43, Аноним (41), 10:49, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никому нафиг не обздался этот "линукс на венде". Такое ощущение, что этим ТУПИКОВЫМ направлением занимаются чисто ради потратить деньги спонсора. На венде даже "родной" ПоверШелл нафиг никому не упал, что уж говорить про всякие БАШи (которые имеют смысл только при наличии полноценного окружения POSIX).
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|4.65, Аноним (60), 11:24, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причем тут спонсор? Майкрософт это самолично выкатил в свой репозиторий.
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|2.28, Аркагоблин (?), 10:15, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что они должны получить? Программа выпущена под лицензией MIT. И если бы мою программу включила компания уровня Microsoft, то это уже было бы событием.
Или вы тролль который ржёт с возможностей свободных лицензий? Тогда вы не на тот сайт зашли
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|3.74, пох. (?), 12:05, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на тот, на тот. Тут только что и осталось что ржать с фанатиков шв@60дки.
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|2.32, пох. (?), 10:27, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Расскажите, что с этого получили авторы uutils.
давайте дадим им - п-ды?!
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|2.55, Аноним (55), 11:12, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Расскажите, что с этого получили авторы uutils.
Ничего, они же пишут под свободной бсд.
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|1.5, Аноним (2), 09:29, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Упоминается возможность отправки в Microsoft телеметрии с информацией об использовании программы.
>Инструментарий предоставляет типовой интерфейс командной строки wslc и API для создания, развёртывания и запуска контейнеров на базе Linux из окружения Windows, а также для обращения к запущенным контейнерам из Windows.
Microsoft решила оставить девопсов без икры?
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|1.6, Аноним (6), 09:30, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>упрощение перехода между Unix-подобными системами, WSL, контейнерами и Windows.
Тоесть люди такие увидят Coreutils из Linux, и такие, хм Linux сплагиатили это у Microsoft, не поставить ли мне Windows.
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|2.8, Аноним (2), 09:32, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>поставить
Остаться на. В конце концов, на Windows не грозятся взять и оставить пользователей без пласта gui-программ.
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|1.13, anonymous (??), 09:48, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если у кого есть доступ к 11ой винде - попробуйте поставить FAR. Увидите как новый вумный терминал его колбасит.
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|1.14, Аноним (14), 09:51, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чувак, который выбрал данную wsl стратегию по перетягиванию пользователей с линукса - не прогадал!
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|4.42, Аноним (14), 10:48, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Небольшой оффтопик: недавно читал книгу Effective C 2nd edition. Там чувак ориентируется на Линукс, говорит что в продакшене использует emacs, а на скриншоте показывает vs code запущенный не на реальной ubuntu, а в виндоус используя wsl. Вот так вот!
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|5.56, _kp (ok), 11:14, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас виртуалки повсюду. Если речь о использовании, то важна только регулярность этого самого использования. А если интересны религиозые войны, то важно уже а установил ли на реальное железо. :)
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|6.78, Аноним (14), 12:09, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению знаком с такими сектантами, - токсики ещё те:) Там условные Столяровы с биполяркой, для который например язык программирования это только инструмент, а вот сама ОС это другое, и для них существует только единственная священная ОС, - когда спрашиваешь их так в чем разница? разумеется ничего толкового сказать не могут, - в общем очередное #это_другое. Работать с такими людьми то ещё удовольствие:)
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|1.20, Аноним (20), 10:09, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Костыль на костыле эта винда. Лучше пользоваться чистым Linux дистрибутивом.
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|1.21, Аноним (17), 10:10, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Инструментарий позволяет напрямую использовать в Windows типовые утилиты, доступные в Linux и macOS, без использования прослойки WSL. Целью проекта заявлено упрощение перехода между Unix-подобными системами, WSL, контейнерами и Windows, и предоставление единого набора команд, флагов и методов, позволяющих переносить существующие скрипты из других систем без переписывания.
А чего, до этого ни как нельзя было? Так то проекту cygwin уже больше 30 лет!
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|2.30, Аркагоблин (?), 10:17, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Она создавалась чтобы были утилиты на качественном современном языке и с нормальной лицензией.
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|2.62, _kp (ok), 11:19, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, подобные инструменты многие разработчики не первое десятилетие использую на Windows.
Но в этот раз, хоть и ржавенько, но не GPL лицензия.
Ну,пусть хоть так, хоть какой то полу-шаг к стандартицации скриптов.
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|1.34, Аноним (34), 10:29, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Intelligent Terminal, т.е. не просто разрешить ИИшке вызывать команды в терминале (с правами рута?). Так ещё и целый форк для этого. Ну rm -rf им в руки.
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|2.52, Аноним (45), 10:57, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну по сути они встроили Gpt в Терминал.
Вместо команд ты пишешь наподобии как в Google Gpt, типа,
Найди мне 100 файлов 100Kb.
Непонятно зачем это, в том смысле, что у них все еще помешанность на Ии, как говорят.
Тоесть, примерно как Touch-screen, на молотке.
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|1.47, drTr0jan (?), 10:54, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Из-за конфликта с имеющимися штатными утилитами Windows или привязки к специфичным возможностям из поставки исключены утилиты dd, dir, dircolors, shred, sync, uname, expand, kill, more, paste, timeout и whoami.
В BSD и Маке проблему решили более изящно - добавили префикс "g" перед утилитами (gmake, gawk и т.п.). Непонятно, почему здесь не захотели идти по аналогичному пути.
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|1.57, Аноним (58), 11:15, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сбой установки приложения. Сообщение об ошибке: Windows не удается установить пакет Microsoft.IntelligentTerminal_0.1.1531.0_x64__8wekyb3d8bbwe, так как он не совместим с устройством. Пакет можно установить на устройствах семейства
хе хе.
Win10, если что.
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|1.63, Аноним (63), 11:20, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Слава" бесплатным разработчикам uutils, что осчасливили "бедную" Micro$oft за миска рис.
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|2.77, пох. (?), 12:08, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "Слава" бесплатным разработчикам uutils, что осчасливили "бедную" Micro$oft за миска рис.
стоп, какой еще им рис?! Ощасливили за право гордиться сопричастностью! А рис сами пусть себе содют.
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|1.64, Аноним (60), 11:22, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Худший язык программирования и худшая компания таки встретились. Они друг друга стоят.
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|1.66, eugener (ok), 11:30, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хорошо, но мало! Когда в Windows будет GNOME и systemd тогда и поговорим!
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|1.67, Аноним (67), 11:42, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Целью проекта заявлено упрощение перехода между Unix-подобными системами, WSL, контейнерами и Windows,
"Целью проекта заявлено упрощение перехода ... c Windows ... на Linux "
поправил
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|1.69, Аноним (69), 11:51, 03/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Компания Microsoft представила порт набора утилит Coreutils
> Реализация основана на коде проекта uutils (Rust Coreutils)
Не совсем понятно, каким тут боком Microsoft к coreutils.
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|2.71, Аноним (69), 11:56, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В том смысле, что это не порт GNU coreutils, это порт Васькиных uutils.
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|2.72, Аноним (54), 11:57, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дык если покопаться, разработчики всяких новомодных фич почему-то оказываются сотрудниками микрософта.
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