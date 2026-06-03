Microsoft представил Coreutils для Windows, эмулятор терминала Intelligent Terminal и контейнеры в WSL

Компания Microsoft представила порт набора утилит Coreutils для платформы Windows. В состав входит несколько десятков утилит, включая sort, cat, chmod, chown, cp, find, sleep, sort, tee, echo, uptime и ls. Инструментарий позволяет напрямую использовать в Windows типовые утилиты, доступные в Linux и macOS, без использования прослойки WSL. Целью проекта заявлено упрощение перехода между Unix-подобными системами, WSL, контейнерами и Windows, и предоставление единого набора команд, флагов и методов, позволяющих переносить существующие скрипты из других систем без переписывания. Код написан на Rust и PwerShell, и распространяется под лицензией MIT.

Реализация основана на коде проекта uutils (Rust Coreutils), развивающего вариант GNU Coreutils на языке Rust, а также реализациях утилит find и grep на Rust. Утилиты собраны в виде одного универсального исполняемого файла "C:\Program Files\coreutils\coreutils.exe", отдельные команды к которому привязаны при помощи жёстких ссылок в NTFS.

Из-за конфликта с имеющимися штатными утилитами Windows или привязки к специфичным возможностям из поставки исключены утилиты dd, dir, dircolors, shred, sync, uname, expand, kill, more, paste, timeout и whoami. Из состава также исключены утилиты, завязанные на не поддерживаемые в Windows концепции POSIX: chcon, chgrp, chmod, chown, chroot, groups, hostid, id, install, logname, mkfifo, mknod, nice, nohup, pathchk, pinky, runcon, stdbuf, stty, tty, users, who.

Из ограничений и особенностей отмечается необходимость использовать NUL вместо /dev/null, отсутствие поддержки сигналов (SIGHUP, SIGPIPE, SIGUSR), возможность создания символических ссылок только после включения режима для разработчика, недоступность некоторых операций с правами доступа. При работе с каталогами принимаются как пути с символом "/", так и c "\".

Одновременно представлен первый выпуск эмулятора терминала Intelligent Terminal, представляющего собой форк Windows Terminal с интегрированным AI-агентом. Поддерживается подключение AI-агентов, поддерживающих протокол ACP (Agent Client Protocol), таких как gitHub Copilot, Claude, Codex и Gemini. Код терминала написан на языках C++ и Rust, и открыт под лицензией MIT.

По функциональности терминал близок к Windows Terminal и также поддерживает вкладки, темы оформления, профили, комбинации клавиши разделение экрана на отдельные области. Из отличий выделяется отдельная статусная строка с состоянием AI-агента и возможностью быстрого обращения к нему, а также привязанная к контексту закрепляемая панель для взаимодействия с AI-агентом. Имеется возможность просмотра истории действий AI-агентов и переключения между разными AI-агентами. Упоминается возможность отправки в Microsoft телеметрии с информацией об использовании программы.

Дополнительно анонсирован проект по созданию системы для запуска Linux-контейнеров в Windows, реализованной на базе прослойки WSL (Windows Subsystem for Linux). Инструментарий предоставляет типовой интерфейс командной строки wslc и API для создания, развёртывания и запуска контейнеров на базе Linux из окружения Windows, а также для обращения к запущенным контейнерам из Windows. Первую ознакомительную версию WSL-контейнеров намерены опубликовать в ближайшие месяцы в составе одного из обновлений WSL. Так как WSL является открытым проектом, отслеживать разработку можно уже сейчас на GitHub.



