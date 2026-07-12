Открыт код Chatto, платформы для создания групповых чатов

Чат-платформа Chatto, предназначенная для организации общения в сообществах и командах разработчиков, переведена в разряд открытых проектов. Платформа оптимизирована для достижения максимальной отзывчивости интерфейса, минимального потребления ресурсов бэкендом и простоты развёртывания на своём сервере инфраструктуры для групповых чатов, не зависящей от внешних сервисов. На стороне пользователей доступ осуществляется из браузера через web-интерфейс. Код написан на языке Go и открыт под лицензией AGPLv3.

Все персональные данные и история общения в чатах хранится в зашифрованном виде с использованием ключей, привязанных к отдельным пользователям. Помимо текстового чата поддерживаются голосовые и видео вызовы, встраивание мультимедийных сообщений, трансляция содержимого экрана и сквозное шифрование сообщений. Платформа также поддерживает полнотекстовый поиск, предпросмотр ссылок на внешний контент, определение присутствия пользователей, возможность выставления статусов и управление доступом на основе ролей.

Для добавления дополнительной функциональности и кастомизации платформы могут использоваться подключаемые дополнения. Возможна организация централизованного входа (SSO) и интеграция с корпоративными системами через API GraphQL и NATS. Установка осуществляется через запуск самодостаточного исполняемого файла, размером около 70 МБ, не требующего установки дополнительных зависимостей и внешней СУБД.

Состояние проекта оценивается как достаточно стабильное для рабочих применений, но не вся задуманная функциональность пока реализована. Например, в следующей версии Chatto 0.5 намерены интегрировать возможности для модерирования и отправки жалоб о недопустимом содержимом, а также добавить в клиентскую часть поддержку подключения к нескольким серверам. Через 6-12 месяцев планируют опубликовать релиз Chatto 1.0.0, до формирования которого не исключается внесение изменений, нарушающих обратную совместимость.