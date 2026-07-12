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Открыт код Chatto, платформы для создания групповых чатов

12.07.2026 09:42 (MSK)

Чат-платформа Chatto, предназначенная для организации общения в сообществах и командах разработчиков, переведена в разряд открытых проектов. Платформа оптимизирована для достижения максимальной отзывчивости интерфейса, минимального потребления ресурсов бэкендом и простоты развёртывания на своём сервере инфраструктуры для групповых чатов, не зависящей от внешних сервисов. На стороне пользователей доступ осуществляется из браузера через web-интерфейс. Код написан на языке Go и открыт под лицензией AGPLv3.

Все персональные данные и история общения в чатах хранится в зашифрованном виде с использованием ключей, привязанных к отдельным пользователям. Помимо текстового чата поддерживаются голосовые и видео вызовы, встраивание мультимедийных сообщений, трансляция содержимого экрана и сквозное шифрование сообщений. Платформа также поддерживает полнотекстовый поиск, предпросмотр ссылок на внешний контент, определение присутствия пользователей, возможность выставления статусов и управление доступом на основе ролей.

Для добавления дополнительной функциональности и кастомизации платформы могут использоваться подключаемые дополнения. Возможна организация централизованного входа (SSO) и интеграция с корпоративными системами через API GraphQL и NATS. Установка осуществляется через запуск самодостаточного исполняемого файла, размером около 70 МБ, не требующего установки дополнительных зависимостей и внешней СУБД.

Состояние проекта оценивается как достаточно стабильное для рабочих применений, но не вся задуманная функциональность пока реализована. Например, в следующей версии Chatto 0.5 намерены интегрировать возможности для модерирования и отправки жалоб о недопустимом содержимом, а также добавить в клиентскую часть поддержку подключения к нескольким серверам. Через 6-12 месяцев планируют опубликовать релиз Chatto 1.0.0, до формирования которого не исключается внесение изменений, нарушающих обратную совместимость.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
  3. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Briar, способная работать в режиме P2P
  4. OpenNews: Опубликована платформа обмена сообщениями Zulip 11
  5. OpenNews: Проект Revolt развивает открытую альтернативу платформе Discord
  6. OpenNews: Проект TFC развивает параноидально защищённую систему обмена сообщениями
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65891-chatto
Ключевые слова: chatto
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, limafresh (ok), 10:24, 12/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Внешне выглядит почти как полная копия Discord, без преувеличений.
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:04, 12/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если бы это все работало в режиме p2p, когда нет необходимости в выделенном сервере, без покупок хоста или выделенного ip.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:18, 12/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Без хотя бы STUN сервера NAT не пролезть.
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:35, 12/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >без покупок хоста или выделенного ip

    - https://signal.org/ru/
    - https://opennet.ru/60636-signal

     

  • 1.6, SubGun (??), 11:08, 12/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ИИшная поделка. Первый же после коммит "Add Claude Preview launch config and bump Go to 1.26.2".
     
  • 1.7, Frestein (ok), 11:48, 12/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нинужно. 100500'ый, мертворожденный, централизованный клон дискорда реализованный с помощью ИИ с целью отметить проект в резюме.
     
     
  • 2.13, Максут (?), 13:31, 12/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, не знаю, мне бы пригодилось.
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:03, 12/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все все равно ждут Fluxer
     
  • 1.12, Аноним (-), 13:31, 12/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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