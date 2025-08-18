Опубликована платформа обмена сообщениями Zulip 11

Представлен релиз Zulip 11, серверной платформы для развёртывания корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс. Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними. Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, автоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток. Основные новшества: Добавлена функция для напоминания об уже полученном и прочитанном сообщении через указанное пользователем время. Возможно прикрепление к напоминанию произвольного примечания. Функция может использоваться вместо пометки непрочитанным или маркировки звёздочкой в ситуациях, когда нужно отложить сообщение, например, если сейчас нет времени на ответ.

Добавлена поддержка создания общих чатов (general channels), обсуждение в которых ведётся в общем потоке без разделения на темы.

Добавлена возможность распределения чат-каналов по папкам. Например, чат-каналы, связанные с проектами, могут быть выделены в отдельные папки, чтобы не смешиваться с другими чатами. В будущих выпусках планируют добавить раздельное управление доступом к папкам.

Добавлена поддержка просмотра списка недавних тем в чат-каналах для быстрой оценки текущих обсуждений.

Переделано оформление эскизов видео и изображений. Размер эскизов стал больше, но они по-прежнему остаются второстепенными по сравнению с текстом в ленте сообщений.

Предоставлена возможность написания текстов сообщений в разные обсуждения, не покидая текущий чат (например, можно быстро написать личное сообщение на обсуждаемую в текущем чате тему).

При вставке из буфера обмена большого текста теперь можно сконвертировать вставленный текст в файл и отправить его в виде приложенного текстового файла.

В верхнюю часть левой панели добавлен фильтр для поиска напрямую отправленных сообщений и чат-каналов. Также предоставлена возможность фильтрации тем в зависимости от статуса выполнения обсуждаемой в них задачи (метка "✔"/"выполнено").

Добавлена поддержка пометки прочитанным всех сообщений в приостановленных или неотслеживаемых темах.

Предоставлена возможность управления всеми настройками уведомлений, специфичными для чатов, из личной панели настройки уведомлений. Среди прочего, можно настроить собственные уведомления для любого чат-канала.

Обновлено оформление кнопок и баннеров в интерфейсе настройки.

Обеспечен показ поисковых рекомендаций рядом с полем ввода поискового запроса.

Для любой комбинации групп, ролей и пользователей каждого чата разрешено назначение прав на удаление и перемещение тем, а также пометку тем выполненными.

Добавлена функция для возвращения архивных чатов и деактивированных групп.

Добавлена поддержка настройки собственного приветствия, отправляемого новым пользователям.

В сервер добавлена поддержка сквозного шифрования (E2EE) push-уведомлений для мобильных приложений.

Добавлены модули интеграции с OpenProject и OpenSearch. Улучшена интеграция с GitHub, GitLab и Jotform.

Обеспечено управление через комбинации клавиш, независимо от активной раскладки клавиатуры и языка.

Подготовлено новое мобильное приложение для Android и iOS, написанное с использованием фреймворка Flutter (старое мобильное приложение, использовало React Native). Отмечается, что приложение отличается дизайном интерфейса и работает быстрее, но пока отстаёт от старого приложения по функциональности (например, отсутствует сквозное шифрование push-уведомлений).



