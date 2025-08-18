Опубликована платформа обмена сообщениями Zulip 11

|
1.1, Аноним (1), 08:35, 18/08/2025
При всем уважении к подниманию своей серверной инфраструктуры, но для своей конторки сделал решение на базе Tox, Jami. Ничего админить не надо. Люди ключами обменялись и все.
3.4, Аноним (1), 08:59, 18/08/2025
в фоне работают.. да и в целом для небольшой конторки хватает.
4.10, ааноним (?), 09:33, 18/08/2025
Атох в фоне сильно потреблял заряд батареи, когда его ставил несколько лет назад. Дополнительный расход заряда составлял 8-10%.
2.3, User (??), 08:41, 18/08/2025
Ну тут вопрос скорее "а сколько этих "люди" и кто они". 10 тыжпрограммистов в одном офисе - норм. Сотни хотя бы две разного рода народу в двух-трех точках присутствия - ну, удачи.
3.5, Аноним (1), 09:00, 18/08/2025
так в чем проблема? Чем больше.. тем лучше. Как в случае с BitTorrent.
4.7, Аноним (7), 09:10, 18/08/2025
А когда понадобится группу политики мутить?
Или удалить бывшего сотрудника из всех чатов?..
5.9, Аноним (9), 09:33, 18/08/2025
Все его удалят у себя и всё.
А если кто-то не удалит, значит, у них личные связи.
6.18, User (??), 10:56, 18/08/2025
> Все его удалят у себя и всё.
> А если кто-то не удалит, значит, у них личные связи.
Отличный план! Надёжный, как швейцарские часы! Главное, не озвучивать в присутствии hr'тв, санитаров и безопасников. И начальнику на всякий случай тоже не говори, да.
7.29, Аноним (29), 12:37, 18/08/2025
А кто им помешает вообшще добавить себе в контакты хоть человека с улицы?
8.30, User (??), 13:07, 18/08/2025
Ну вот аж целый Пентагон третьего дня тоже сильно-сильно удивился журналисту-в-ч... текст свёрнут, показать
3.8, Аноним (8), 09:18, 18/08/2025
Это не программисты, а администраторы в парикмахерских, которым один раз в день нужно сообщить сумму выручки за день через этот мессенджер. Они даже не знаю, что это мессенджер такой.
4.20, User (??), 11:04, 18/08/2025
> Это не программисты, а администраторы в парикмахерских, которым один раз в день
> нужно сообщить сумму выручки за день через этот мессенджер. Они даже
> не знаю, что это мессенджер такой.
Ну, т.е. неплохая альтернатива бумажному самолетику, да. А главное - в любой момент можно вернуться к fallback-сценарию: Алло, Галя!? Запиши...
2.13, Жироватт (ok), 09:52, 18/08/2025
В своё время поднимал на основе джаббера, на там хорошо, что была одна большая локалка на все здания, а на уделенные точки шел проброс по туннелю.
3.19, User (??), 11:01, 18/08/2025
> В своё время поднимал на основе джаббера, на там хорошо, что была
> одна большая локалка на все здания, а на уделенные точки шел
> проброс по туннелю.
Да в свое время все поднимали - и оно даже как то работало. А потом мессенджеры шагнули вперёд, а вотэтовсе мнэээ... Как работало, так и работало. Как-то. И если внутри организации эту "какту" ещё можно было обеспечить - то невозможность предсказуемо связаться с randomname from other world...
Ну и вымерло шо те динозавры.
4.21, Аноним (21), 11:25, 18/08/2025
Угу, а потом удивляются откуда утечки. Может ещё и облака использовать?
5.22, User (??), 11:43, 18/08/2025
> Угу, а потом удивляются откуда утечки. Может ещё и облака использовать?
Не, ну ты конечно не поверишь - но уже даже и в КИИ разрешили.
Впрочем, рации по разным вилларибам все еще выдают и частоты в ГКРЧ регистрируют - но отказываться от WA\Телеги по заводам стали по несколько мнээээ... отличным от ваминазванных причинам.
2.23, Аноним (-), 11:55, 18/08/2025
TOX вообще топ, в свете последних блокировок WhatsApp/Telegram, чисто для аудио/звонков использую. В Whatsapp договорился о сеансе выбранным смайликом, чек-чек и все. Отлично работает. Прокачали
3.32, Аноним (-), 13:50, 18/08/2025
Да, tox прекрасен в своей идее, но видимо на принципе: не можешь победить - возглавь ! и тормози развитие он и двигается. Лучшее решение для связи прозебает в аналах гитхаба...
