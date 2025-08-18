The OpenNET Project / Index page

Опубликована платформа обмена сообщениями Zulip 11

18.08.2025 08:11

Представлен релиз Zulip 11, серверной платформы для развёртывания корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс.

Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними.

Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, автоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток.

Основные новшества:

  • Добавлена функция для напоминания об уже полученном и прочитанном сообщении через указанное пользователем время. Возможно прикрепление к напоминанию произвольного примечания. Функция может использоваться вместо пометки непрочитанным или маркировки звёздочкой в ситуациях, когда нужно отложить сообщение, например, если сейчас нет времени на ответ.
  • Добавлена поддержка создания общих чатов (general channels), обсуждение в которых ведётся в общем потоке без разделения на темы.
  • Добавлена возможность распределения чат-каналов по папкам. Например, чат-каналы, связанные с проектами, могут быть выделены в отдельные папки, чтобы не смешиваться с другими чатами. В будущих выпусках планируют добавить раздельное управление доступом к папкам.
  • Добавлена поддержка просмотра списка недавних тем в чат-каналах для быстрой оценки текущих обсуждений.
  • Переделано оформление эскизов видео и изображений. Размер эскизов стал больше, но они по-прежнему остаются второстепенными по сравнению с текстом в ленте сообщений.
  • Предоставлена возможность написания текстов сообщений в разные обсуждения, не покидая текущий чат (например, можно быстро написать личное сообщение на обсуждаемую в текущем чате тему).
  • При вставке из буфера обмена большого текста теперь можно сконвертировать вставленный текст в файл и отправить его в виде приложенного текстового файла.
  • В верхнюю часть левой панели добавлен фильтр для поиска напрямую отправленных сообщений и чат-каналов. Также предоставлена возможность фильтрации тем в зависимости от статуса выполнения обсуждаемой в них задачи (метка "✔"/"выполнено").
  • Добавлена поддержка пометки прочитанным всех сообщений в приостановленных или неотслеживаемых темах.
  • Предоставлена возможность управления всеми настройками уведомлений, специфичными для чатов, из личной панели настройки уведомлений. Среди прочего, можно настроить собственные уведомления для любого чат-канала.
  • Обновлено оформление кнопок и баннеров в интерфейсе настройки.
  • Обеспечен показ поисковых рекомендаций рядом с полем ввода поискового запроса.
  • Для любой комбинации групп, ролей и пользователей каждого чата разрешено назначение прав на удаление и перемещение тем, а также пометку тем выполненными.
  • Добавлена функция для возвращения архивных чатов и деактивированных групп.
  • Добавлена поддержка настройки собственного приветствия, отправляемого новым пользователям.
  • В сервер добавлена поддержка сквозного шифрования (E2EE) push-уведомлений для мобильных приложений.
  • Добавлены модули интеграции с OpenProject и OpenSearch. Улучшена интеграция с GitHub, GitLab и Jotform.
  • Обеспечено управление через комбинации клавиш, независимо от активной раскладки клавиатуры и языка.
  • Подготовлено новое мобильное приложение для Android и iOS, написанное с использованием фреймворка Flutter (старое мобильное приложение, использовало React Native). Отмечается, что приложение отличается дизайном интерфейса и работает быстрее, но пока отстаёт от старого приложения по функциональности (например, отсутствует сквозное шифрование push-уведомлений).


  • 1.1, Аноним (1), 08:35, 18/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    При всем уважении к подниманию своей серверной инфраструктуры, но для своей конторки сделал решение на базе Tox, Jami. Ничего админить не надо. Люди ключами обменялись и все.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:38, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с оффлайн-сообщениями дела там как?
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 08:59, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в фоне работают.. да и в целом для небольшой конторки хватает.
     
     
  • 4.10, ааноним (?), 09:33, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Атох в фоне сильно потреблял заряд батареи, когда его ставил несколько лет назад. Дополнительный расход заряда составлял 8-10%.
     
  • 2.3, User (??), 08:41, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну тут вопрос скорее "а сколько этих "люди" и кто они". 10 тыжпрограммистов в одном офисе - норм. Сотни хотя бы две разного рода народу в двух-трех точках присутствия - ну, удачи.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 09:00, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так в чем проблема? Чем больше.. тем лучше. Как в случае с BitTorrent.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 09:10, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А когда понадобится группу политики мутить?
    Или удалить бывшего сотрудника из всех чатов?..
     
     
  • 5.9, Аноним (9), 09:33, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все его удалят у себя и всё.
    А если кто-то не удалит, значит, у них личные связи.
     
     
  • 6.18, User (??), 10:56, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Все его удалят у себя и всё.
    > А если кто-то не удалит, значит, у них личные связи.

    Отличный план! Надёжный, как швейцарские часы! Главное, не озвучивать в присутствии hr'тв, санитаров и безопасников. И начальнику на всякий случай тоже не говори, да.

     
     
  • 7.29, Аноним (29), 12:37, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто им помешает вообшще добавить себе в контакты хоть человека с улицы?
     
     
  • 8.30, User (??), 13:07, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот аж целый Пентагон третьего дня тоже сильно-сильно удивился журналисту-в-ч... текст свёрнут, показать
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:18, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не программисты, а администраторы в парикмахерских, которым один раз в день нужно сообщить сумму выручки за день через этот мессенджер. Они даже не знаю, что это мессенджер такой.
     
     
  • 4.20, User (??), 11:04, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это не программисты, а администраторы в парикмахерских, которым один раз в день
    > нужно сообщить сумму выручки за день через этот мессенджер. Они даже
    > не знаю, что это мессенджер такой.

    Ну, т.е. неплохая альтернатива бумажному самолетику, да. А главное - в любой момент можно вернуться к fallback-сценарию: Алло, Галя!? Запиши...

     
  • 2.13, Жироватт (ok), 09:52, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В своё время поднимал на основе джаббера, на там хорошо, что была одна большая локалка на все здания, а на уделенные точки шел проброс по туннелю.
     
     
  • 3.19, User (??), 11:01, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В своё время поднимал на основе джаббера, на там хорошо, что была
    > одна большая локалка на все здания, а на уделенные точки шел
    > проброс по туннелю.

    Да в свое время все поднимали - и оно даже как то работало. А потом мессенджеры шагнули вперёд, а вотэтовсе мнэээ... Как работало, так и работало. Как-то. И если внутри организации эту "какту" ещё можно было обеспечить - то невозможность предсказуемо связаться с randomname from other world...
    Ну и вымерло шо те динозавры.

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 11:25, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, а потом удивляются откуда утечки. Может ещё и облака использовать?
     
     
  • 5.22, User (??), 11:43, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Угу, а потом удивляются откуда утечки. Может ещё и облака использовать?

    Не, ну ты конечно не поверишь - но уже даже и в КИИ разрешили.
    Впрочем, рации по разным вилларибам все еще выдают и частоты в ГКРЧ регистрируют - но отказываться от WA\Телеги по заводам стали по несколько мнээээ... отличным от ваминазванных причинам.

     
  • 2.23, Аноним (-), 11:55, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TOX вообще топ, в свете последних блокировок WhatsApp/Telegram, чисто для аудио/звонков использую. В Whatsapp договорился о сеансе выбранным смайликом, чек-чек и все. Отлично работает. Прокачали
     
     
  • 3.25, Аноним (24), 12:10, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в свете последних

    https://habr.com/ru/news/937000/

     
  • 3.32, Аноним (-), 13:50, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, tox прекрасен в своей идее, но видимо на принципе: не можешь победить - возглавь ! и тормози развитие он и двигается. Лучшее решение для связи прозебает в аналах гитхаба...
     

  • 1.6, Сказочный (?), 09:06, 18/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Есть же рокет чат, он вполне себе опенсорс
     
     
  • 2.14, Жироватт (ok), 09:52, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пачки достаточно будет всем
     

