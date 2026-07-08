Anthropic на полгода предоставит бесплатную подписку Claude Max разработчикам значительных открытых проектов

|
|1.3, Аноним (3), 18:36, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Гипс снимают! Клиент уезжает!
Судя по-всему, и правда эта паника давно была.
|
|
|
|
|
|3.22, penetrator (?), 19:26, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
с покемонами так же было, нарубили бабла и свалили, и что ловит сейчас кто-то их? )))
|
|3.28, нах. (?), 19:30, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
продвинутых моделей в x200 вроде пока не обещают.
Сидите с вашим опусом.
|
|1.4, Аноним (4), 18:39, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Особенно здорово было бы если бы они раздали подписку активным разработчикам проектов со strong no-ai policy типа zig.
|
|
|
|2.6, Аноним (1), 18:41, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Эти проекты сами умрут без юзеров и контрибьюторов в будущем, причём Zig например даже репорты о РЕАЛЬНЫХ уязвимостях в стандартной библиотеке не принимает, а просто закрывает. Я нашел две уязвимости, одну заплатил с одного аккаунта с явным указанием, что нашла LLM, другую без него. Угадай, какую просто сразу закрыли и послали читать AI policy, а какую пофиксили?
|
|
|
|3.13, Аноним (13), 18:50, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Zig например даже репорты о РЕАЛЬНЫХ уязвимостях в стандартной библиотеке не принимает, а просто закрывает
У них там своя война. Не мешай им.
|
|3.39, Аноним (4), 19:42, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Напиши теперь в тикете с пофикшенной уязвимостью что её нашла LLM, пусть они теперь её добавляют обратно.
|
|3.46, Аноним (46), 20:01, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Откуда им знать что "найденная LLM уязвимость" не очередная галлюцинация.
Суть No Ai политики (со слов создателя Zig, можешь глянуть в интервью с jetbrains) в том чтобы не тратить время и ресурсы итак небольшого количества сопровождающих на поток непроверенного низкокачественного слопа.
Человек должен взять ответственность за то что он присылает, проверить что выдала нейросеть.
Обычно те кто пишет "вот нейросеть нашла" просто скидывают на нее ответственность.
|
|2.8, sqrt (?), 18:44, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Продавать надо. Заодно и денег поднять на развитие проекта.
|
|2.26, tkzv (ok), 19:28, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Особенно здорово было бы если бы они раздали подписку активным разработчикам проектов со strong no-ai policy типа zig.
Отлично для отчётов перед инвесторами. Огромный охват, и никаких расходов, т.к. подписчики ничем не пользуются.
|
|
|
|3.29, нах. (?), 19:32, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А где деньги-то, зин?! Расходы примерно одинаковы, пользуются или нет - модель надо где-то держать и чем-то кормить, ресурсы уже тратятся, а эти... ну ладно не заплатят сами, но никого ж и не приведут.
|
|1.5, Аноним (5), 18:40, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Попробовал haiku 4.5. Видно, что обучали на неплохом коде и код писать умеет в принципе, но какую же чушь он порет. После gpt5 (даже mini) не то. Стоит ли считать, что в целом haiku 4.5 демонстрирует возможности и openai предпочтительнее?
|
|
|
|2.7, Аноним (1), 18:42, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Чел, haiku 4.5 это что-то типа уровня соннета 3.7 года два назад, может чуть лучше. Я боюсь представить, что будет, если ты попробуешь Fable 5/GPT 5.6 Sol (релиз завтра)
|
|
|
|3.9, Аноним (5), 18:46, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ты не ответил на вопрос. У openai только mini доступный, вот и сравнивал с ним. У меня, правда, ощущение, что o3 был лучше. Gpt5 только на вебпоиске выезжает.
|
|3.31, нах. (?), 19:33, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я боюсь представить, что будет, если ты попробуешь Fable
чо будет чо будет... во-первых хрен он ее попробует - там только с оплатой per token с сегодняшнего утра. И то хрен знает можно ли вообще включить на обычных подписках, не enter-price.
Во-вторых "на этот вопрос ответит александр друзь...тьфу, опус".
|
|
|
|3.17, Аноним (5), 19:01, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
китайскими приходиться перебиваться, вроде они клауда дистиллировали, чтобы код писать научиться.
|
|3.18, Аноним (1), 19:07, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Fable 5, но она с 12 числа будет только за отдельную плату по использованию,не в подписке, очень очень дорого.
В остальном ПРЯМ ЩАС GPT 5.5 для сложных инженерных задач, Opus 4.8 для креатива.
Завтра выйдет GPT 5.6 Sol.
|
|3.20, Аноним (20), 19:15, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Самая-самая по какому критерию?
Лично я использую opus - он дает достаточно хороший результат, но дешевле fable.
Для простых задач неплохо подходит GPT5.5.
|
|3.35, нах. (?), 19:37, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
тебе чтоб максимум денег заплатить или для чего-то другого?
По деньгам дороже fable пока не предвидится (некастрированный mythos не дают ни задаром, ни за деньги, а только уважаемым).
А если задачи решать - то опиши, какие.
Кодить за меня неплохо получается у sonnet (с опусом длинная история, но в целом он мне не зашел - для сложных задач sonnet умеет его позвать на один раз для написания плана работ на год)
|
|2.16, Халявщик не корпораст (?), 18:59, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
- Видно, что обучали...
Не обучали, а переписали.... Здесь есть учёные которые секундой в квадрате время обгоняют и их так в школе учат делать, только вот никак они прожить 5000 лет не могут, но в это верят.
|
|2.38, нах. (?), 19:41, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в целом гайка демонстрирует тебе возможности того, что можно получить нахаляву и без регистрации и смс.
|
|
|
|3.47, Аноним (5), 20:06, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты же понимаешь, что дело не в регистрации и смс. У опенаи бесплатная демка возможностей весьма достойная, даже позволяли сколько-то токенов полных моделей тратить перед переключением на мини. Но и мини справляется со многими задачами. У антропика какая-то чепуха, притворяющаяся полезной (но да, на токены прожорливая и может выдавать осмысленное).
|
|1.10, Аноним (19), 18:49, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>В качестве примеров уровня проектов упомянуты CPython, Rust, Node.js, Apache, CNCF, Kubernetes, ядро Linux, Django и Rails.
Минусов нет, реальное win-win предложение!
|
|1.24, Аноним (32), 19:27, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Астрологи объявили полгода ИИ-слопа! Количество строк кода значительных открытых проектов увеличится стократно.
|
|1.25, penetrator (?), 19:28, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
пытаются привлечь аудиторию, подсадить на продукт, потому что реальная угроза не от корпоратов, а от сильных индивидуальных разработчиков
|
|
|
|2.33, Аноним (32), 19:36, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нужна реклама в стиле "это твой мозг на ИИ" и "просто скажи нет."
|
|2.42, Аноним (4), 19:47, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Угроза кому, и как именно в её устранении, по твоему, будут участвовать антропики?
|
|1.34, Аноним (34), 19:37, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
PR-отдел у антропиков, конечно, не зря свой хлеб кушает. Такого же агрессивного маркетинга как у них я, кажется, ни у кого больше не припомню. Даже у ms во времена балмера.
|