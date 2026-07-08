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Anthropic на полгода предоставит бесплатную подписку Claude Max разработчикам значительных открытых проектов

08.07.2026 17:58 (MSK)

Компания Anthropic объявила о предоставлении сопровождающим и ключевым разработчикам открытых проектов бесплатного 6-месячного доступа к своим сервисам в соответствии с тарифным планом Claude Max 20x ($200 в месяц для платных подписчиков), который включает в 20 раз больше ресурсов, чем тариф Pro, и предоставляет без дополнительных подписок доступ к Claude Code и Claude Cowork.

Требования к участникам открытых проектов, которые могут отправить заявку на получение бесплатной 6-месячной подписки Claude Max 20x:

  • Авторы и сопровождающие открытых библиотек, пакеты с которыми насчитывают более 200 тысяч загрузок из каталогов, таких как npm, PyPI, crates.io и RubyGems, или которые используются как минимум в 500 репозиториях или в 100 зависимых пакетах.
  • Ключевые разработчики крупных открытых проектов, имеющие право коммита или входящие в число сопровождающих. В качестве примеров уровня проектов упомянуты CPython, Rust, Node.js, Apache, CNCF, Kubernetes, ядро Linux, Django и Rails.
  • Активные участники разработки, от которых было принято более 100 pull-запросов в не аффилированные с ними проекты.
  • Создатели сообществ, в разработке которых участвуют 20 и более сторонних разработчиков, от которых принимались pull-запросы за последний год.
  • Репозитории, применяемые в работе критически важной инфраструктуры (вес 0.4+ в рейтинге OpenSSF).

  1. Главная ссылка к новости (https://claude.com/contact-sal...)
  2. OpenNews: Рекомендации по использованию AI при разработке открытого кода
  3. OpenNews: OpenAI запустила инициативу Patch the Planet для поиска и исправления уязвимостей в открытом ПО
  4. OpenNews: При помощи AI-модели Mythos выявлены 23 тысячи уязвимостей в открытом ПО
  5. OpenNews: Учреждён проект OpenSSF, сфокусированный на повышении безопасности открытого ПО
  6. OpenNews: Проблемы с финансированием каталогов пакетов открытого ПО
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65865-claude
Ключевые слова: claude, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:33, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вы чего? Они это месяцы назад ещё объявили!!! Вот например.

    https://medium.com/@dan.avila7/i-got-selected-for-claude-for-open-source-

     
  • 1.2, Аноним (1), 18:34, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Февраль 2026 https://simonwillison.net/2026/Feb/27/claude-max-oss-six-months/
     
  • 1.3, Аноним (3), 18:36, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гипс снимают! Клиент уезжает!

    Судя по-всему, и правда эта паника давно была.

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 19:13, 08/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 3.21, tkzv (ok), 19:26, 08/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.36, Анонисссм (?), 19:38, 08/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 4.40, Аноним (19), 19:43, 08/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.22, penetrator (?), 19:26, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    с покемонами так же было, нарубили бабла и свалили, и что ловит сейчас кто-то их? )))
     
     
  • 4.30, Аноним (19), 19:33, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них $млрд уходят на расширение мощностей:
    - https://servernews.ru/1142182
    - https://servernews.ru/1139560
     
  • 4.32, Аноним (32), 19:34, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько можно их ловить, они что, убегают?
     
  • 3.28, нах. (?), 19:30, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    продвинутых моделей в x200 вроде пока не обещают.
    Сидите с вашим опусом.

     
     
  • 4.44, Аноним (44), 19:58, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фабула доступна на x5.
     

  • 1.4, Аноним (4), 18:39, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Особенно здорово было бы если бы они раздали подписку активным разработчикам проектов со strong no-ai policy типа zig.
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 18:41, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эти проекты сами умрут без юзеров и контрибьюторов в будущем, причём Zig например даже репорты о РЕАЛЬНЫХ уязвимостях в стандартной библиотеке не принимает, а просто закрывает. Я нашел две уязвимости, одну заплатил с одного аккаунта с явным указанием, что нашла LLM, другую без него. Угадай, какую просто сразу закрыли и послали читать AI policy, а какую пофиксили?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 18:50, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >  Zig например даже репорты о РЕАЛЬНЫХ уязвимостях в стандартной библиотеке не принимает, а просто закрывает

    У них там своя война. Не мешай им.

     
  • 3.23, ананим.orig (?), 19:27, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я нашел...

    И пруф тоже будет?
    Или джентльмены на слово верят?

     
     
  • 4.45, Аноним (44), 19:59, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отправь агента найти одинаковые issues по описанию, делов-то.
     
  • 3.39, Аноним (4), 19:42, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Напиши теперь в тикете с пофикшенной уязвимостью что её нашла LLM, пусть они теперь её добавляют обратно.
     
  • 3.46, Аноним (46), 20:01, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда им знать что "найденная LLM уязвимость" не очередная галлюцинация.
    Суть No Ai политики (со слов создателя Zig, можешь глянуть в интервью с jetbrains) в том чтобы не тратить время и ресурсы итак небольшого количества сопровождающих на поток непроверенного низкокачественного слопа.
    Человек должен взять ответственность за то что он присылает, проверить что выдала нейросеть.
    Обычно те кто пишет "вот нейросеть нашла" просто скидывают на нее ответственность.
     
  • 2.8, sqrt (?), 18:44, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продавать надо. Заодно и денег поднять на развитие проекта.
     
  • 2.26, tkzv (ok), 19:28, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Особенно здорово было бы если бы они раздали подписку активным разработчикам проектов со strong no-ai policy типа zig.

    Отлично для отчётов перед инвесторами. Огромный охват, и никаких расходов, т.к. подписчики ничем не пользуются.

     
     
  • 3.29, нах. (?), 19:32, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где деньги-то, зин?! Расходы примерно одинаковы, пользуются или нет - модель надо где-то держать и чем-то кормить, ресурсы уже тратятся, а эти... ну ладно не заплатят сами, но никого ж и не приведут.

     

  • 1.5, Аноним (5), 18:40, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Попробовал haiku 4.5. Видно, что обучали на неплохом коде и код писать умеет в принципе, но какую же чушь он порет. После gpt5 (даже mini) не то. Стоит ли считать, что в целом haiku 4.5 демонстрирует возможности и openai предпочтительнее?
     
     
  • 2.7, Аноним (1), 18:42, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чел, haiku 4.5 это что-то типа уровня соннета 3.7 года два назад, может чуть лучше. Я боюсь представить, что будет, если ты попробуешь Fable 5/GPT 5.6 Sol (релиз завтра)
     
     
  • 3.9, Аноним (5), 18:46, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты не ответил на вопрос. У openai только mini доступный, вот и сравнивал с ним. У меня, правда, ощущение, что o3 был лучше. Gpt5 только на вебпоиске выезжает.
     
     
  • 4.12, Аноним (1), 18:49, 08/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.14, Аноним (5), 18:53, 08/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.31, нах. (?), 19:33, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я боюсь представить, что будет, если ты попробуешь Fable

    чо будет чо будет... во-первых хрен он ее попробует - там только с оплатой per token с сегодняшнего утра. И то хрен знает можно ли вообще включить на обычных подписках, не enter-price.

    Во-вторых "на этот вопрос ответит александр друзь...тьфу, опус".

     
  • 2.15, Аноним (15), 18:56, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонимные эксперты, какую LLM сейчас самая самая?
     
     
  • 3.17, Аноним (5), 19:01, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    китайскими приходиться перебиваться, вроде они клауда дистиллировали, чтобы код писать научиться.
     
  • 3.18, Аноним (1), 19:07, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fable 5, но она с 12 числа будет только за отдельную плату по использованию,не в подписке, очень очень дорого.

    В остальном ПРЯМ ЩАС GPT 5.5 для сложных инженерных задач, Opus 4.8 для креатива.


    Завтра выйдет GPT 5.6 Sol.

     
  • 3.20, Аноним (20), 19:15, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самая-самая по какому критерию?

    Лично я использую opus - он дает достаточно хороший результат, но дешевле fable.
    Для простых задач неплохо подходит GPT5.5.

     
  • 3.35, нах. (?), 19:37, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе чтоб максимум денег заплатить или для чего-то другого?

    По деньгам дороже fable пока не предвидится (некастрированный mythos не дают ни задаром, ни за деньги, а только уважаемым).

    А если задачи решать - то опиши, какие.

    Кодить за меня неплохо получается у sonnet (с опусом длинная история, но в целом он мне не зашел - для сложных задач sonnet умеет его позвать на один раз для написания плана работ на год)

     
  • 2.16, Халявщик не корпораст (?), 18:59, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    - Видно, что обучали...

    Не обучали, а переписали.... Здесь есть учёные которые секундой в квадрате время обгоняют и их так в школе учат делать, только вот никак они прожить 5000 лет не могут, но в это верят.

     
  • 2.38, нах. (?), 19:41, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в целом гайка демонстрирует тебе возможности того, что можно получить нахаляву и без регистрации и смс.

     
     
  • 3.47, Аноним (5), 20:06, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты же понимаешь, что дело не в регистрации и смс. У опенаи бесплатная демка возможностей весьма достойная, даже позволяли сколько-то токенов полных моделей тратить перед переключением на мини. Но и мини справляется со многими задачами. У антропика какая-то чепуха, притворяющаяся полезной (но да, на токены прожорливая и может выдавать осмысленное).
     

  • 1.10, Аноним (19), 18:49, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В качестве примеров уровня проектов упомянуты CPython, Rust, Node.js, Apache, CNCF, Kubernetes, ядро Linux, Django и Rails.

    Минусов нет, реальное win-win предложение!

     
     
  • 2.27, Аноним (32), 19:29, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прямо булшит бинго!
     
     
  • 3.37, Аноним (19), 19:39, 08/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.41, Аноним (32), 19:46, 08/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.43, Аноним (19), 19:49, 08/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.11, limafresh (ok), 18:49, 08/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.24, Аноним (32), 19:27, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Астрологи объявили полгода ИИ-слопа! Количество строк кода значительных открытых проектов увеличится стократно.
     
  • 1.25, penetrator (?), 19:28, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пытаются привлечь аудиторию, подсадить на продукт, потому что реальная угроза не от корпоратов, а от сильных индивидуальных разработчиков
     
     
  • 2.33, Аноним (32), 19:36, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужна реклама в стиле "это твой мозг на ИИ" и "просто скажи нет."
     
  • 2.42, Аноним (4), 19:47, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угроза кому, и как именно в её устранении, по твоему, будут участвовать антропики?
     

  • 1.34, Аноним (34), 19:37, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    PR-отдел у антропиков, конечно, не зря свой хлеб кушает. Такого же агрессивного маркетинга как у них я, кажется, ни у кого больше не припомню. Даже у ms во времена балмера.
     

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