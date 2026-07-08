Anthropic на полгода предоставит бесплатную подписку Claude Max разработчикам значительных открытых проектов

2.6 , Аноним ( 1 ), 18:41, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Эти проекты сами умрут без юзеров и контрибьюторов в будущем, причём Zig например даже репорты о РЕАЛЬНЫХ уязвимостях в стандартной библиотеке не принимает, а просто закрывает. Я нашел две уязвимости, одну заплатил с одного аккаунта с явным указанием, что нашла LLM, другую без него. Угадай, какую просто сразу закрыли и послали читать AI policy, а какую пофиксили?

3.13 , Аноним ( 13 ), 18:50, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Zig например даже репорты о РЕАЛЬНЫХ уязвимостях в стандартной библиотеке не принимает, а просто закрывает У них там своя война. Не мешай им.

3.23 , ананим.orig ( ? ), 19:27, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Я нашел... И пруф тоже будет?

Или джентльмены на слово верят?

4.45 , Аноним ( 44 ), 19:59, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отправь агента найти одинаковые issues по описанию, делов-то.

3.39 , Аноним ( 4 ), 19:42, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Напиши теперь в тикете с пофикшенной уязвимостью что её нашла LLM, пусть они теперь её добавляют обратно.

3.46 , Аноним ( 46 ), 20:01, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Откуда им знать что "найденная LLM уязвимость" не очередная галлюцинация.

Суть No Ai политики (со слов создателя Zig, можешь глянуть в интервью с jetbrains) в том чтобы не тратить время и ресурсы итак небольшого количества сопровождающих на поток непроверенного низкокачественного слопа.

Человек должен взять ответственность за то что он присылает, проверить что выдала нейросеть.

Обычно те кто пишет "вот нейросеть нашла" просто скидывают на нее ответственность.

2.8 , sqrt ( ? ), 18:44, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Продавать надо. Заодно и денег поднять на развитие проекта.

2.26 , tkzv ( ok ), 19:28, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Особенно здорово было бы если бы они раздали подписку активным разработчикам проектов со strong no-ai policy типа zig. Отлично для отчётов перед инвесторами. Огромный охват, и никаких расходов, т.к. подписчики ничем не пользуются.

3.29 , нах. ( ? ), 19:32, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А где деньги-то, зин?! Расходы примерно одинаковы, пользуются или нет - модель надо где-то держать и чем-то кормить, ресурсы уже тратятся, а эти... ну ладно не заплатят сами, но никого ж и не приведут.