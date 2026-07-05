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В ядре Linux намерены прекратить поддержку старых ARM-платформ, ФС EFS и 32-разрядных MSR-интерфейсов

05.07.2026 13:20 (MSK)

Арнд Бергман (Arnd Bergmann), отвечающий за пакеты с ядром в SUSE, предпринял вторую попытку проведения чистки ядра Linux от кода для поддержки устаревших платформ ARM, которые почти не используются и мешают сопровождению актуальных подсистем. Первая попытка была предпринята в августе 2024 года, но забуксовала, несмотря согласие разработчиков ядра провести чистку в 2025 или 2026 годах после формирования соответствующих LTS-веток ядра. Во втором наборе патчей Арнд актуализировал информацию и добавил в файлы конфигурации предупрежения о переводе платформ в разряд устаревших. Фактически удалить отмеченные платформы предлагается в ядре 7.4, ожидаемом в начале 2027 года.

Намечены к удалению:

  • Все файлы поддержки плат, не переведённые на использование структуры Device Tree. Исключение будет сделано только для платформ OMAP1 и S3C (ARCH_S3C64XX), так как код для поддержки OMAP1 находится в процессе перевода на Device Tree, а платы S3C ещё продолжают активно использоваться. Среди прочего по умолчанию будет отключена поддержка структуры ATAGS (ARM Tag-Area), которая использовалась для передачи информации о конфигурации до Device Tree.
  • Поддержка расширенного набора инструкций iWMMXt, который был объявлен устаревшим, начиная с GCC 14.
  • Архитектура ARMv6/ARM1136r0, которая используются в таких SoC, как ARM1136r0p (NXP i.MX31) и OMAP24xx (Nokia N8xx). Удаление не затрагивает архитектуру ARMv6K (ARM1136r1/ARM1176).
  • Микроконтроллеры на базе процессоров Cortex-M3/M4/M7 (stm32, imxrt, lpc18xx, samv7) - последние поддерживаемые в ядре чипы без блока управления памятью (MMU).
  • RiscPC - старейшая из поддерживаемых в ядре платформ.
  • Платформы LSI Axxia.
  • Эмулятор для выполнения операций с плавающей запятой NWFPE (No Floating Point Emulator), OABI и режим совместимости с OABI (OABI_COMPAT), позволяющий выполнять исполняемые файлы, собранные для OABI, используя ядро с EABI. Данные подсистемы применяются только на устройствах с процессорами StrongARM на базе архитектуры ARMv4 и будут удалены в оставаться в ядре до удаления поддержки StrongARM.
  • Структура param_struct, используемая до ATAGS (ARM Tag-Area), объявленная устаревшей в 2001 году и намеченная на удаление ещё в 2006 году.
  • Помечена как устаревшая и неработоспособная (broken) поддержка режима BE8 (big-endian ARMv7), который пока не планируют удалять так, как он представляет интерес для тестирования компонентов пространства пользователя на системах big-endian. Поддержка big-endian варианта ARMv5 сохраняется, так как он используется в процессорах ixp4xx, находящихся в обиходе.

Кроме того, в ядре Linux 7.3 намерены удалить файловую систему EFS, которая применялась в ранних версиях ОС IRIX, перестала использоваться около 30 лет назад и уже более 20 лет находится без сопровождения. Для тех кому необходим доступ к информации на разделах с EFS существуют утилиты, работающие в пользовательском пространстве.

Также началась работа по прекращению использования в ядре 32-разрядного интерфейса rdmsr() для доступа к регистрам MSR (Model Specific Register) в CPU, позволяющего по отдельности читать содержимое старших и младших 32-разрядных значений из 64-разрядных регистров MSR. Планируется полностью удалить код 32-разрядного интерфейса и перевести ядро на 64-разрядный интерфейс rdmsrq(), что позволит заменить все высокоуровневые макросы, обращающиеся к MSR, на inline-функции.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Из ядра Linux 7.1 удалены опции сборки для процессоров i486
  3. OpenNews: Код Bcachefs удалён из ядра Linux. Для дистрибутивов подготовлены DKMS-модули c Bcachefs
  4. OpenNews: Из ветки ядра Linux 7.1 удалены старые Ethernet-драйверы, busmouse, AX.25, ISDN и CAIF
  5. OpenNews: Разработчики ядра Linux обсуждают удаление поддержки устаревших платформ
  6. OpenNews: План прекращения поддержки старых процессоров ARM в ядре Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65847-arm
Ключевые слова: arm, kernel, linux
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Мемоним (?), 14:22, 05/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > намерены удалить файловую систему EFS, которая применялась в ранних версиях ОС IRIX, перестала использоваться около 30 лет назад и уже более 20 лет находится без сопровождения

    Надо же, а Байкал через пару лет выпилили.

     
     
  • 2.4, aname (ok), 14:46, 05/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Долго держались
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:54, 05/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их настоятельно попросили
     

  • 1.2, Zenitur (ok), 14:27, 05/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно же наверное сделать аналог compat-wireless для старых дарйверов?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:31, 05/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно же, наверное, использовать старое ядро для старых драйверов?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 14:51, 05/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А дыры закрывать ты лично будешь?
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:53, 05/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут вообще не про драйверы речь.
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:47, 05/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оказывается в ядре существует поддержка каких-то странных ФС и можно узнать про не менее странные ОС о которых полтора Васяна слышали.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:07, 05/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты про IRIX? Ну это как бы ОС, в которой появилась не только EFS, но и XFS. Да-да, та самая XFS, которая теперь в линуксе.
     

  • 1.10, Джон Титор (ok), 15:05, 05/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.11, Аноним (11), 15:06, 05/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Микроконтроллеры на базе процессоров Cortex-M3/M4/M7 (stm32, imxrt, lpc18xx, samv7) - последние поддерживаемые в ядре чипы без блока управления памятью (MMU)

    Можно было припаять на плату стмку и радоваться линуксу за пару долларов с паяльников руках. Но господина Бергмана не устроило, что без инфракрасной станции за тысячу долларов можно войти в embedded linux, да ещё и массово.

     
  • 1.13, Аноним (11), 15:09, 05/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Raspberry Pi 1 / Zero: Based on a much older single-core ARM11 (ARMv6, 32-bit) architecture.

    А ещё, я смотрю, кого-то жутко бесит, что по цене сходить поесть в KFC можно держать у себя одноплатник на ARM крайне удачного форм-фактора.

     

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