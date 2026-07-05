В ядре Linux намерены прекратить поддержку старых ARM-платформ, ФС EFS и 32-разрядных MSR-интерфейсов

Арнд Бергман (Arnd Bergmann), отвечающий за пакеты с ядром в SUSE, предпринял вторую попытку проведения чистки ядра Linux от кода для поддержки устаревших платформ ARM, которые почти не используются и мешают сопровождению актуальных подсистем. Первая попытка была предпринята в августе 2024 года, но забуксовала, несмотря согласие разработчиков ядра провести чистку в 2025 или 2026 годах после формирования соответствующих LTS-веток ядра. Во втором наборе патчей Арнд актуализировал информацию и добавил в файлы конфигурации предупрежения о переводе платформ в разряд устаревших. Фактически удалить отмеченные платформы предлагается в ядре 7.4, ожидаемом в начале 2027 года. Намечены к удалению: Все файлы поддержки плат, не переведённые на использование структуры Device Tree. Исключение будет сделано только для платформ OMAP1 и S3C (ARCH_S3C64XX), так как код для поддержки OMAP1 находится в процессе перевода на Device Tree, а платы S3C ещё продолжают активно использоваться. Среди прочего по умолчанию будет отключена поддержка структуры ATAGS (ARM Tag-Area), которая использовалась для передачи информации о конфигурации до Device Tree.

Поддержка расширенного набора инструкций iWMMXt, который был объявлен устаревшим, начиная с GCC 14.

Архитектура ARMv6/ARM1136r0, которая используются в таких SoC, как ARM1136r0p (NXP i.MX31) и OMAP24xx (Nokia N8xx). Удаление не затрагивает архитектуру ARMv6K (ARM1136r1/ARM1176).

Микроконтроллеры на базе процессоров Cortex-M3/M4/M7 (stm32, imxrt, lpc18xx, samv7) - последние поддерживаемые в ядре чипы без блока управления памятью (MMU).

RiscPC - старейшая из поддерживаемых в ядре платформ.

Платформы LSI Axxia.

Эмулятор для выполнения операций с плавающей запятой NWFPE (No Floating Point Emulator), OABI и режим совместимости с OABI (OABI_COMPAT), позволяющий выполнять исполняемые файлы, собранные для OABI, используя ядро с EABI. Данные подсистемы применяются только на устройствах с процессорами StrongARM на базе архитектуры ARMv4 и будут удалены в оставаться в ядре до удаления поддержки StrongARM.

Структура param_struct, используемая до ATAGS (ARM Tag-Area), объявленная устаревшей в 2001 году и намеченная на удаление ещё в 2006 году.

Помечена как устаревшая и неработоспособная (broken) поддержка режима BE8 (big-endian ARMv7), который пока не планируют удалять так, как он представляет интерес для тестирования компонентов пространства пользователя на системах big-endian. Поддержка big-endian варианта ARMv5 сохраняется, так как он используется в процессорах ixp4xx, находящихся в обиходе. Кроме того, в ядре Linux 7.3 намерены удалить файловую систему EFS, которая применялась в ранних версиях ОС IRIX, перестала использоваться около 30 лет назад и уже более 20 лет находится без сопровождения. Для тех кому необходим доступ к информации на разделах с EFS существуют утилиты, работающие в пользовательском пространстве. Также началась работа по прекращению использования в ядре 32-разрядного интерфейса rdmsr() для доступа к регистрам MSR (Model Specific Register) в CPU, позволяющего по отдельности читать содержимое старших и младших 32-разрядных значений из 64-разрядных регистров MSR. Планируется полностью удалить код 32-разрядного интерфейса и перевести ядро на 64-разрядный интерфейс rdmsrq(), что позволит заменить все высокоуровневые макросы, обращающиеся к MSR, на inline-функции.



