В Python-пакет elementary-data, имеющий 1.1 млн загрузок в месяц, внедрён вредоносный код

Компания Elementary Data сообщила о компрометации рабочих процессов GitHub Actions, в результате которой атакующие смогли опубликовать в каталоге PyPI и в GitHub-репозитории выпуск пакета elementary-data 0.23.3, в который был внедрён вредоносный код для кражи конфиденциальной информации с систем пользователей. Вредоносный выпуск также был включён в состав официального Docker-образа проекта. В прошлом месяце пакет elementary-data был загружен из репозитория PyPI более 1.1 млн раз.

Вредоносный релиз был опубликован 25 апреля в 1:20 (MSK) и оставался доступен для загрузки более 11 часов (до 12:45). Атака была совершена через отправку pull-запроса со специально оформленным комментарием, эксплуатирующим уязвимость в автоматически вызываемом обработчике GitHub Action. Атакующим удалось запустить shell-команды в окружении непрерывной интеграции и извлечь из него содержимое переменной окружения GITHUB_TOKEN с токеном доступа к репозиторию. Данный токен был использован для создания нескольких веток в git и подготовке релиза.

В состав опубликованного атакующими релиза был включён вредоносный код, закодированный в формате base64 и активируемый при установке пакета. Вредоносный код осуществлял сканирование системы и отправку конфиденциальных данных, таких как ключи SSH и SSL/TLS, содержимое переменных окружения, учётные данные к AWS, GCP, Azure и K8s, ключи от криптокошельков, пароли к СУБД, история операций в командном интерпретаторе, файлы конфигурации от Git, CI/CD, пакетных менеджеров и Docker.



