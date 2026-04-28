В Python-пакет elementary-data, имеющий 1.1 млн загрузок в месяц, внедрён вредоносный код

28.04.2026 23:05 (MSK)

Компания Elementary Data сообщила о компрометации рабочих процессов GitHub Actions, в результате которой атакующие смогли опубликовать в каталоге PyPI и в GitHub-репозитории выпуск пакета elementary-data 0.23.3, в который был внедрён вредоносный код для кражи конфиденциальной информации с систем пользователей. Вредоносный выпуск также был включён в состав официального Docker-образа проекта. В прошлом месяце пакет elementary-data был загружен из репозитория PyPI более 1.1 млн раз.

Вредоносный релиз был опубликован 25 апреля в 1:20 (MSK) и оставался доступен для загрузки более 11 часов (до 12:45). Атака была совершена через отправку pull-запроса со специально оформленным комментарием, эксплуатирующим уязвимость в автоматически вызываемом обработчике GitHub Action. Атакующим удалось запустить shell-команды в окружении непрерывной интеграции и извлечь из него содержимое переменной окружения GITHUB_TOKEN с токеном доступа к репозиторию. Данный токен был использован для создания нескольких веток в git и подготовке релиза.

В состав опубликованного атакующими релиза был включён вредоносный код, закодированный в формате base64 и активируемый при установке пакета. Вредоносный код осуществлял сканирование системы и отправку конфиденциальных данных, таких как ключи SSH и SSL/TLS, содержимое переменных окружения, учётные данные к AWS, GCP, Azure и K8s, ключи от криптокошельков, пароли к СУБД, история операций в командном интерпретаторе, файлы конфигурации от Git, CI/CD, пакетных менеджеров и Docker.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.stepsecurity.io/bl...)
Обсуждение (7)
  • 1.1, Tron is Whistling (?), 23:28, 28/04/2026 [ответить]  
    Самое главное - люди не пострадали.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:31, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Итишники не люди?
     
     
  • 3.6, Сладкая булочка (?), 00:38, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Иишники не люди, должны страдать.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:41, 28/04/2026 [ответить]  
    Никогда такого не был0, и вот 0пять!
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:37, 29/04/2026 [ответить]  
    Что это за такие GitHub Actions, много ли от них пользы? Фигурируют в каждой второй новости про горе-пакеты.
     
  • 1.5, Сладкая булочка (?), 00:37, 29/04/2026 [ответить]  
    Классика...
     
  • 1.7, Аноним (7), 00:40, 29/04/2026 [ответить]  
    >Вредоносный релиз был опубликован 25 апреля в 1:20 (MSK) и оставался доступен для загрузки более 11 часов (до 12:45).

    А есть возможность скачать заражённые выпуски спустя какое-то время после обнаружения?

     
