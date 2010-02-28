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Атакующие получили доступ к 174 учётным записям в каталоге PyPI

03.04.2024 19:27

Администраторы репозитория Python-пакетов PyPI (Python Package Index) опубликовали информацию о выявлении неавторизированного доступа к 174 учётным записям пользователей сервиса. По предположению представителей PyPI параметры аутентификации пострадавших пользователей были получены из коллекций ранее скомпрометированных учётных данных, сформированных в результате взломов или утечек баз пользователей других сервисов. Доступ к учётным записям в PyPI удалось получить из-за использования жертвами атаки одинаковых паролей на разных сайтах и невключения двухфакторной аутентификации в каталоге PyPI.

Активность атакующих была выявлена после получения серии жалоб, в которых пользователи сообщали о получении уведомлений от PyPI об активации двухфакторной аутентификации, в то время как они не заходили в это время в свою учётную запись и сами ничего не меняли. В результате анализа логов был выявлен доступ посторонних к учётным записям 174 пользователей. Следов подделки пакетов или другой вредоносной активности не выявлено - все действия атакующих ограничились несанкционированным доступом и изменением учётных записей.

Пострадавшие учётные записи были заблокированы до окончания разбирательства, а всем остальным пользователям PyPI, у которых не была включена двухфакторная аутентификация, отправлены уведомления и инициирован процесс повторной верификации их email. Всего двухфакторная аутентификация не была включена у 370 тысяч пользователей (56%) каталога.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.pypi.org/posts/20...)
  2. OpenNews: PyPI приостановил регистрацию новых пользователей и проектов из-за всплеска вредоносных публикаций
  3. OpenNews: Каталог PyPI перешёл на обязательную двухфакторную аутентификацию
  4. OpenNews: Злоумышленник захватил управление над 4 проектами в репозитории PyPI
  5. OpenNews: В репозитории PyPI выявлено около 5000 оставленных в коде секретов и 8 вредоносных обфускаторов
  6. OpenNews: В пакетах, размещённых в PyPI, выявлено 57 забытых ключей доступа к AWS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60918-pypi
Ключевые слова: pypi
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:02, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Поэтому нужно использовать пакетный менеджер дистрибутива, а не каждый раз подтягивать непроверенные пакеты из такой помойки. Пакет должен быть собран напрямую из git разработчика, зафиксирован и проверен.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:04, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Следующая новость: Атакующие получили доступ к 174 учётным записям в каталоге GitHub/GitLab/Bitbucket/etc...
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 20:06, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не меняет. Запуская pip install, получаешь самую новую версию, возможно скомпрометированную. А в пакетах дистрибутива будет завиксированная версия.
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 20:26, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно протрояненная месяцем годом раньше.
     
     
  • 5.7, Аноним (7), 20:40, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Об отказе от Python думать надо.
     
     
  • 6.9, Аноним (9), 21:05, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И заодно Си, судя по последним 50 годам бэкдоров, намеренных и случайных. Да вот хоть последний (шучу, не последний) с xz. Обошлось без PyPi как-то. Проблема точно в консерватории?
     
  • 4.8, oficsu (ok), 20:55, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, зафиксированная. Например, зафиксированная на версии 5.6.1
     
  • 4.11, Аноним (9), 21:08, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Запуская pip install, получаешь

    ту версию, которую прописал в зависимостях. По другому бывает только в Hello, world, который не интересен вообще никому.

     
  • 2.3, scriptkiddis (?), 20:06, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я так думаю что именно ты и приступишь к этому? Все сотни тысячь пипок опакетишь для всех основных дистров?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 21:49, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем сотни тысяч? Всё что кому-то нужно давно опакечено, например https://repology.org/project/python:jinja2/versions. Это нужно дурачков отучать от использования venv и pip.
     
  • 2.13, namenotfound (?), 21:28, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Атакующие получили доступ к 174 учетным записям CI дистрибутива X..."

    ну шо за детский сад, такое можно с любым репозиторием провернуть, хоть с PyPI, хоть с каким-нибудь Ubuntu universe, хоть с Flathub

     

  • 1.5, Аноним (5), 20:06, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Двухфакторная аутентификация ничем в плане безопасности не лучше
     
     
  • 2.12, Аноним (9), 21:13, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поясни почему, по пунктам. А то вот недавно в амазоновском govcloud аккаунт регистрировал для клиента, и там почему-то mandatory 2FA. Тупые пендосы, не иначе!
     

  • 1.10, Аноним (10), 21:07, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы, ребята, пользуются чужими паяльниками вместо своего, экономят электричество, меньше выбросов СО2!
     

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