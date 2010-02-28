Атакующие получили доступ к 174 учётным записям в каталоге PyPI

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|1.1, Аноним (1), 20:02, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Поэтому нужно использовать пакетный менеджер дистрибутива, а не каждый раз подтягивать непроверенные пакеты из такой помойки. Пакет должен быть собран напрямую из git разработчика, зафиксирован и проверен.
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|2.2, Аноним (2), 20:04, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Следующая новость: Атакующие получили доступ к 174 учётным записям в каталоге GitHub/GitLab/Bitbucket/etc...
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|3.4, Аноним (1), 20:06, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не меняет. Запуская pip install, получаешь самую новую версию, возможно скомпрометированную. А в пакетах дистрибутива будет завиксированная версия.
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|6.9, Аноним (9), 21:05, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И заодно Си, судя по последним 50 годам бэкдоров, намеренных и случайных. Да вот хоть последний (шучу, не последний) с xz. Обошлось без PyPi как-то. Проблема точно в консерватории?
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|4.8, oficsu (ok), 20:55, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, зафиксированная. Например, зафиксированная на версии 5.6.1
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|4.11, Аноним (9), 21:08, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Запуская pip install, получаешь
ту версию, которую прописал в зависимостях. По другому бывает только в Hello, world, который не интересен вообще никому.
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|2.3, scriptkiddis (?), 20:06, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я так думаю что именно ты и приступишь к этому? Все сотни тысячь пипок опакетишь для всех основных дистров?
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|2.13, namenotfound (?), 21:28, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Атакующие получили доступ к 174 учетным записям CI дистрибутива X..."
ну шо за детский сад, такое можно с любым репозиторием провернуть, хоть с PyPI, хоть с каким-нибудь Ubuntu universe, хоть с Flathub
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|2.12, Аноним (9), 21:13, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поясни почему, по пунктам. А то вот недавно в амазоновском govcloud аккаунт регистрировал для клиента, и там почему-то mandatory 2FA. Тупые пендосы, не иначе!
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|1.10, Аноним (10), 21:07, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Молодцы, ребята, пользуются чужими паяльниками вместо своего, экономят электричество, меньше выбросов СО2!
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