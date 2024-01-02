Каталог PyPI перешёл на обязательную двухфакторную аутентификацию

2.8 , Аноним ( 8 ), 11:20, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – До безопасного кода нам далеко, особенно в PyPI.

Но это шаг к уверенности в том, что код положил сам разработчик.

3.33 , нах. ( ? ), 12:39, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > До безопасного кода нам далеко, особенно в PyPI.

> Но это шаг к уверенности в том, что код положил сам разработчик. да, главное - веровать! 2.10 , Аноним ( 10 ), 11:24, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ни в коем случае! Пусть репу льет кто попало, можно вообще без авторизации. Вот тогда заживем!

3.50 , Аноним ( 50 ), 13:18, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Авторизация по паролю чем-то не устраивает?

2.11 , Аноним ( 11 ), 11:25, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > вживлять подкожный чип 2024 год, а параноики на технических ресурсах все еще продолжают считать, что двуфакторка - это ректальные зонды от злобных корпораций...

3.13 , Аноним ( 13 ), 11:39, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лучше быть параноиком, что свой номер телефона оставить рукожопам-питонистам

4.14 , Аноним ( 14 ), 11:41, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – SMS-коды не двухфакторка. Нормальная двухфакторка - OTP в приложении, а еще лучше, ключ безопасности.

4.15 , Аноним ( - ), 11:52, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – /_-

Ты вообще слышал про такие слова как FreeOTP, LinOTP, Authy и другие?

Если для тебя двухфакторка это "номер телефона оставить" - то все правильно, такому "специалисту" нечего делать в профессии.

5.16 , Аноним ( 16 ), 12:01, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вопрос не в том, что слышал аноним. Вопрос в том, что слышали администраторы Пипи.

6.19 , Аноним ( - ), 12:10, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Вопрос в том, что слышали администраторы Пипи. Просто открываешь статью. И читаешь.

>>> В качестве предпочтительного способа двухфакторной аутентификации заявлена схема на базе совместимых со спецификацией FIDO U2F аппаратных токенов

>>> Кроме токенов также можно использовать приложения ... поддерживающих протокол TOTP, например, Authy, Google Authenticator и FreeOTP. Неужели это так сложно?!

Зачем придумывать бредовейшие теории если тебе в тексте все и так разжевали.

Это что какой-то особый вид опеннетного слабоумия? Может это дислексия и люди тупо не понимаю смысл буковок?

5.17 , Аноним ( 11 ), 12:03, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты вообще слышал про такие слова как FreeOTP, LinOTP, Authy и другие? Да ничего они не слышали и не хотят. В каждой новости с упоминанием двуфакторки на Опеннете начинается одна и та же песня про сливы данных, "цифровой гулаг", "хозяев", корпоративное рабство и прчую дичь...

6.32 , Аноним ( - ), 12:37, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "цифровой гулаг", "хозяев", корпоративное рабство и прчую дичь... Как думаешь это проекция страхов, негативный жизненный опыт или нереализованные фантазии? Может просто в их обществе/стране любят жесткие отношения и четкую иерархию? 5.26 , Аноним ( 13 ), 12:22, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Рукожоп-питонист возомнил, что он на своем месте в профессии.

6.45 , Аноним ( 11 ), 13:10, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То есть, сливать свой номер питомнистам решил ты, а рукожопы при этом другие? я все правильно понял?

2.12 , Аноним ( 11 ), 11:36, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если без шуточек, может ли уважаемый эксперт предложить более адекватные алтернативы, решающие проблемы "использования того же пароля на скомпрометированном сайте, взломов локальной системы разработчика или применения методов социального инжиниринга"?

3.18 , нах. ( ? ), 12:05, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А если без шуточек, может ли уважаемый эксперт предложить более адекватные алтернативы,

> решающие проблемы "использования того же пароля на скомпрометированном сайте, взломов

> локальной системы разработчика или применения методов социального инжиниринга"? обычный пароль ровно на столько же решает эти несуществующие проблемы. При этом для вашего большего удобства по прежнему любой васян может, стырив токен, обновить твой лефтпад на что-то более интересное - без всяких паролей и логинов (ой, простите, с логином... __token__ - да, ты будешь ржать) 4.21 , Аноним ( - ), 12:14, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > эти несуществующие проблемы. О, подьехали "иксперты бизопасности".

Пароль утекает тупо скриншотом соседнего окна в дырявом х11. Или кейлогером. А попробуй угадать число с disconnected token generator'a?

> стырив токен Прям из кармана стырит?

5.25 , нах. ( ? ), 12:22, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пароль утекает тупо скриншотом соседнего окна в дырявом х11. Или кейлогером. kokokoй ужос. А чего ж у меня в "дырявом X11" ничего никуда не утекло? Там, знаешь ли, поинтересней лефтпадов можно найти. >> стырив токен

> Прям из кармана стырит? уровень экспертов опеннета. Я тебе даже слово поисковое написал - __token__.

Тырить его даже и не надо будет скорее всего (хотя у такого л-ха у которого в ужастном x11 кейлогеры - он конечно и в хомяке тоже просто лежит с chmod 666) - лежит себе закомиченый в гитхапе и гитляпе, для надежности в обоих. А чо такова, инфраструктурка же ж аss in cococode! 6.29 , Аноним ( - ), 12:30, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А чего ж у меня в "дырявом X11" ничего никуда не утекло? Без понятия, может у тебя интернета нету) > Там, знаешь ли, поинтересней лефтпадов можно найти. Ух сколько пафоса? Думаешь кому-то нужны писульки сотрудника замшегого НИИ? > Я тебе даже слово поисковое написал - __token__. Тырить его даже и не надо будет скорее всего (хотя у такого л-ха у которого в ужастном x11 кейлогеры - он конечно и в хомяке тоже просто лежит с chmod 666) - лежит себе закомиченый в гитхапе и гитляпе, для надежности в обоих. А чо такова, инфраструктурка же ж аss in cococode! Ты просто деревянный? Тебе в статье внятно написали, что рекомендуют "апаратные токены". > ужастном x11 кейлогеры Да, тут я возможно преувеличил.

Оно ж настолько дырявое что просто получаешь рута и делаешь что хочешь.

7.31 , нах. ( ? ), 12:36, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты просто деревянный? нет, это ты - феноменально т-пой.

Настолько что не можешь поискать это слово в тексте статьи. Нет, внезапно оно отменяет и логины с паролями, и аппаратные и любые другие 2fa. Ну и да, то что они рекомендуют - это fido. т.е. такой охрененно-аппаратный токен, который заодно подсматривает и комунада сообщает куда ты ходишь (и нет, ты не можешь сделать свой- рыльцем не вышел). Просто замечательно. Рекомендую сразу использовать windows hello с face id. > Оно ж настолько дырявое что просто получаешь рута и делаешь что хочешь. только в твоем маня-мирке. Просыпайся уже, под тобой лужа. 8.35 , Аноним ( - ), 12:49, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Может еще и пруфцов подкинешь А то языком мести все могут Э ты предлагаешь мн... 9.36 , нах. ( ? ), 12:54, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать человеку неумеющему в поиск - бесполезно А остальные - найдут с хрена ли я дол... 10.39 , Аноним ( - ), 13:00, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А впрочем я нифига не удивлен с Микросхемы ты тоже в гараже печатешь Наверно... 8.40 , Аноним ( 11 ), 13:01, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Собственно, что и требовалось доказать Чел без шуток если тебе кажется, что за... 9.42 , нах. ( ? ), 13:09, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать предыдущие строчки ты пропустил потому что там ни одной понятной тебе буквы, я п... 10.48 , Аноним ( 11 ), 13:18, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Каке строчки Вот жти что ли Извини, но это очередная чушь ... 6.41 , Аноним ( 11 ), 13:07, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я тебе даже слово поисковое написал - __token__. Тырить его даже и не надо будет скорее всего [...] Чел, токен можно стырить только с устройством, для которого он сгенерирован. И что ты с ним будешь делать с токеном, если у тебя нет первого фактора - пароля? > лежит себе закомиченый в гитхапе и гитляпе, для надежности в обоих То ли дело код, да? 🤡

7.44 , нах. ( ? ), 13:10, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Я тебе даже слово поисковое написал - __token__.

> Тырить его даже и не надо будет скорее всего [...]

> Чел, токен можно стырить только с устройством, для которого он сгенерирован. И я тебе слово - написал не просто так именно таким образом. Если бы ты был не феноменально т-пой... впрочем, о чем я, это ж опеннет. > что ты с ним будешь делать с токеном, если у тебя

> нет первого фактора - пароля? с этим - все буду делать, потому что ему даже и первый не нужен. 4.34 , Аноним ( 11 ), 12:40, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> использования того же пароля на скомпрометированном сайте

> обычный пароль ровно на столько же решает Ясно, понятно... Может, объяснишь, каким именно образом пароль решает проблемы взломов локальной системы разработчика или применения методов социального инжиниринга? > любой васян может, стырив токен Лол, токен привязан к устройству, поэтому васяну ножно будет стырить и взломать два девайса.

5.38 , Аноним ( 11 ), 12:59, 02/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > любой васян может, стырив токен Кстати говоря, васяну помимо девайса с токеном нужно стырить и сам пароль. Или ты не знал, что двуфакторка - это дополнение к паролю?

6.46 , нах. ( ? ), 13:11, 02/01/2024 Скрыто ботом-модератором + / –