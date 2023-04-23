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В PyPI реализована возможность публикации пакетов без привязки к паролям и токенам API

23.04.2023 12:05

В репозитории Python-пакетов PyPI (Python Package Index) предоставлена возможность использования нового защищённого метода публикации пакетов, позволяющего обойтись без сохранения на внешних системах (например, в GitHub Actions) фиксированных паролей и токенов доступа к API. Новый метод аутентификации получил название 'Trusted Publishers' и призван решить проблему с публикацией вредоносных обновлений, осуществляемых в результате компрометации внешних систем и попадания в руки злоумышленников предопределённых паролей или токенов.

Новый метод аутентификации основан на использовании стандарта OpenID Connect (OIDC), подразумевающего использование токенов аутентификации с ограниченным временем действия, которыми обмениваются внешние сервисы и каталог PyPI для подтверждения операции публикации пакета вместо использования традиционных логина/пароля или вручную сгенерированных постоянных токенов доступа к API. Возможность применения механизма "Trusted Publishers" уже реализована для обработчиков, запускаемых в GitHub Actions. В будущем ожидается реализация поддержки Trusted Publishers и для других внешних сервисов.

Сопровождающие пакеты могут на стороне PyPI выставить признак доверия идентификаторам, предоставляемым внешним провайдерам OpenID (IdP, OpenID Connect Identity Provider), которые внешний сервис будет использовать для запроса у PyPI недолгоживущих токенов. Генерируемые токены OpenID Connect подтверждают связь между проектом и обработчиком, что позволяет PyPI выполнять дополнительную верификацию метаданных, например, проверять, что публикуемый пакет соотносится с определённым репозиторием. Токены не сохраняются, привязаны к определённым API и автоматически прекращают действовать после истечения короткого времени жизни.

Дополнительно можно отметить отчёт компании Sonatype с информацией о выявлении в марте 2023 года 6933 вредоносных пакетов в каталоге PyPI. Всего с 2019 года число выявленных в PyPI вредоносных пакетов превысило 115 тысяч. Большая часть вредоносных пакетов маскируются под популярные библиотеки при помощи тайпсквотинга (назначение похожих имён, отличающихся отдельными символами, например, exampl вместо example, djangoo вместо django, pyhton вместо python и т.п.) - злоумышленники рассчитывают на невнимательных пользователей, совершивших опечатку или не заметивших отличий в названии при поиске. Вредоносные действия обычно сводятся к отправке конфиденциальных данных, найденных на локальной системе в результате определения типовых файлов с паролями, ключами доступа, криптокошельками, токенами, сессионными Cookie и другой конфиденциальной информацией.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.pypi.org/posts/20...)
  2. OpenNews: Внедрение двухфакторной аутентификации в PyPI привело к инциденту с удалением популярного пакета
  3. OpenNews: В каталоге PyPI выявлены вредоносные библиотеки, использующие CDN PyPI для скрытия канала связи
  4. OpenNews: 46% Python-пакетов в репозитории PyPI содержат потенциально небезопасный код
  5. OpenNews: В каталоге пакетов PyPI появилась поддержка двухфакторной аутентификации
  6. OpenNews: Применение тайпсквоттинга для распространения вредоносных модулей NPM, PyPI и Gems
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59019-pypi
Ключевые слова: pypi
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:37, 23/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Что бы не придумают, лишь бы не делать нормальное управление зависимостями
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:46, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А что не так с зависимостями?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 12:53, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Приблизительно всё.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 14:28, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что именно?
     
     
  • 5.16, Аноним (3), 17:49, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например всё.
     
  • 2.4, Самый Лучший Гусь (?), 13:38, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ума нельзя дать
    Ума можно только взять
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:01, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мусье видимо не писал на си/плюсах. В пипоне оно хотя бы есть
     
     
  • 3.8, Аноним (3), 14:04, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что это даёт кроме новых дыр?
     
  • 3.10, Аноним (10), 14:54, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то есть и даже разные - на выбор.
    В питоне кстати тоже и в современных менеджера пакетов много проблем устранены.
     
  • 3.22, Аноним (22), 20:03, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Писал. С зависимостями там не идеально, тем не менее, лучше, нежели в питоне.

    Наиболее удобное управление я видел в Go, единственная беда — проксирование гуглом, но прокси можно заменить на свой

     

  • 1.5, Аноним (5), 14:00, 23/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Основная его проблема в отсутствии старых версий, из-за чего не работает софт даже двухлетней давности
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 14:54, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Звучит как достоинство, а не недостаток.
     
  • 2.12, Аноним (12), 16:12, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шта? там же можно указывать конкретную версию с ==, <= и >=
     
     
  • 3.13, Аноним (5), 16:38, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно, но иногда приходится устанавливать старую версию python, например 3.7
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 17:19, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И в чём проблема конкретно?
     
  • 2.20, Аноним (3), 19:50, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старые версии притона присутствуют в любых количествах не бредь, пожалуйста.
     

  • 1.7, Tron is Whistling (?), 14:02, 23/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А пакеты с пакетами можно публиковать?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 17:44, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно!
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      и
        пакеты
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            пакетами
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                пакетами
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                    пакетами
                      c
                        пакетами!
      и
        даже
          пакеты
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              пакетами
                c
                  пакетами
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                      пакетами
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                          пакетами
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  • 3.17, Аноним (3), 17:51, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А пакеты с пакетами с пакетами с пакетами с пакетами с пакетами почему нельзя?
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 19:05, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это уже не питон
     
     
  • 5.19, Аноним (3), 19:49, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Питон можно в строку писать, неуч.
     

  • 1.21, user (??), 19:56, 23/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто кому доверяет?
     
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