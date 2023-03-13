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GitHub начал внедрение обязательной двухфакторной аутентификации

13.03.2023 08:32

GitHub объявил о начале поэтапного перевода всех пользователей, публикующих код, на обязательную двухфакторную аутентификацию. C 13 марта обязательная двухфакторная аутентификация начнёт применяться для отдельных групп пользователей, постепенно охватывая всё новые и новые категории. В первую очередь двухфакторная аутентификация станет обязательной для разработчиков, публикующих пакеты, OAuth-приложения и GitHub-обработчики, формирующих релизы, участвующих в разработке проектов, критически важных для экосистем npm, OpenSSF, PyPI и RubyGems, а также вовлечённых в работу над четырьмя миллионами самых популярных репозиториев.

До конца 2023 года GitHub возможность отправки изменений без применения двухфакторной аутентификации будет запрещена для всех пользователей. По мере приближения момента перевода на двухфакторную аутентификацию пользователям будут направляться email-уведомления и выводиться предупреждения в интерфейсе. После отправки первого предупреждения разработчику даётся 45 дней на настройку двухфакторной аутентификации.

Для двухфакторной проверки подлинности можно использовать мобильное приложение, подтверждение через SMS или прикрепление ключа доступа. В качестве приоритетного варианта для двухфакторной проверки подлинности рекомендуется использовать приложения, создающие одноразовые пароли с ограниченным сроком действия (TOTP), такие как Authy, Google Authenticator и FreeOTP.

Применение двухфакторной аутентификаци позволит усилить защиту процесса разработки и обезопасить репозитории от внесения вредоносных изменений в результате утечки учётных данных, использования того же пароля на скомпрометированном сайте, взломов локальной системы разработчика или применения методов социального инжиниринга. По мнению GitHub получение злоумышленниками доступа к репозиториям в результате захвата учётных записей является одной из наиболее опасных угроз, так как в случае успешной атаки может быть осуществлена подстановка вредоносных изменений в популярные продукты и библиотеки, используемые в качестве зависимостей.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2023-03-09...)
  2. OpenNews: GitHub реализовал проверку утечки конфиденциальных данных в репозиториях
  3. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2022 году
  4. OpenNews: Сбои в системах сборки из-за изменения контрольных сумм архивов в GitHub
  5. OpenNews: В ходе атаки на GitHub захвачены ключи для подписи приложений GitHub Desktop и Atom
  6. OpenNews: GitHub прекращает поддержку Subversion
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58783-github
Ключевые слова: github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.7, iPony129412 (?), 08:46, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    давно пора.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 09:54, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да давно пора уже тебя забанить.  
     
     
  • 3.45, iPony129412 (?), 10:53, 13/03/2023 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
  • 3.50, iPony129412 (?), 11:01, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я бы устроил всем местным чушкам поипошки с моим массивным рогом ))
     
  • 2.51, Бывалый смузихлёб (?), 11:01, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Смотрите в следующей серии:

    Айпони, помимо ввода имени пользователя и пароля из не менее чем 15 000 символов с цифрами, заглавными буквами, пробелами, табами, переходами на новую строку и непечатаемыми символами, вынужден указывать свой номер телефона и подтверждать по смс и голосовому звонку( а так же по видеосвязи ), после чего, в течение 30мин обязан отослать новую оригинальную фотку своих сисек с сигной своего репозитория, фотку с флагом в ж* - тоже с сигной но написанной другим шрифтом, а так же, ролик с одной рукой, полностью умещающейся в рот и другой - держащей разворот паспорта чтобы он нормально читался и при этом произнося название своего репозитория

    Но перед этим - подписать соглашение по использованию, согласно которому контора "не несёт никакой ответственности ни за что, включая передачу любых материалов третьим лицам и имеет право абсолютно на всё без объяснения причин"

     
     
  • 3.55, Аноним (55), 11:07, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вам никто не мешает уже сейчас реализовать свои фантазии и отсылать в GitHub фото с флагом
     
     
  • 4.58, Бывалый смузихлёб (?), 11:12, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это, пусть и юмористическая, но отсылка к затягиванию гаек, лицемерно относимой к "заботе о пользователях"
    Да что микрософ что гугл своих пользователей вообще вертели. У них отношение к ним - примерно как у сотрудника огромной птицефермы к бройлерному петуху.
    Это совершенно чётко начинаешь понимать после общения со службой поддержки
     
  • 3.57, Аноним (-), 11:10, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты что же, приноровился ДРАЧИТЬ на его СИСЬКИ? )) бывалый тадлпаёп не иначе, сцка
     
     
  • 4.62, Бывалый смузихлёб (?), 11:14, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я же не гитхаб, зачем они мне ?
     
     
  • 5.64, Аноним (-), 11:18, 13/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (9)

  • 1.21, Аноним (21), 09:21, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В Git появился новый вид коммита - скрытый?
     
     
  • 2.23, Golangdev (?), 09:40, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет конечно.
    это кривой перевод скорее всего.
     
  • 2.25, товарищ майор (?), 09:46, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы часто свои личные коммиты проверяете?
    И что Вы пишете в комментарии к коммиту? "Fix bug #666" и "Resolve issue #1313"?
     
     
  • 3.34, iPony129412 (?), 10:07, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Типа того. А как надо?
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 10:47, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо писать "Update README.md", "Update CoC.md"
     
  • 2.28, Аноним (28), 09:53, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бэкдоры самое оно вносить с таким типом
     

  • 1.24, Аноним (24), 09:43, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Для двухфакторной проверки подлинности можно использовать мобильное приложение, подтверждение через SMS или прикрепление ключа доступа.
    >В качестве приоритетного варианта для двухфакторной проверки подлинности рекомендуется использовать приложения, создающие одноразовые пароли с ограниченным сроком действия (TOTP), такие как Authy, Google Authenticator и FreeOTP.

    Что, простите? Как этот абзац согласуется с предыдущим? О чём вообще речь? Google Authenticator не умеет подтверждать через SMS. Какой ключ доступа предлагается прикрепить? ssh? так он уже прикреплён для пуша.

     
     
  • 2.31, товарищ майор (?), 09:56, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально согласуется.
    Мобильное приложение - имеется ввиду TOTP-приложение, вроде GAuth или GitHub Mobile.
    СМС это СМС.
    Ключ доступа - что-то вроде FIDO2-ключей. В оригинале просто "You can choose between TOTP, SMS, security keys, or GitHub Mobile".
     

  • 1.26, Аноним (26), 09:47, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А ведь совсем не давно, как все хорошо начиналось. В интернете рекомендовали не выкладывать личные данные, фотографии, адреса. Теперь требуют подтверждать личность, причем уже не доверяют паролям. Скоро перестанут доверять отпечаткам пальцев.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 09:51, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В качестве приоритетного варианта для двухфакторной проверки подлинности рекомендуется использовать приложения, создающие одноразовые пароли с ограниченным сроком действия (TOTP)

    Где ты здесь увидел "подтверждение личности"?

     
  • 2.33, товарищ майор (?), 09:58, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так используй TOTP вместо СМС и будет тебе счастье в квадрате.
     
  • 2.36, YetAnotherOnanym (ok), 10:16, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Странно, что отпечаткам пальцев вообще кто-то доверяет, когда в хозяйственном магазине можно купить садовый секатор.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 10:43, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё более странны аргументы типа "но никто же не знает, с какого пальца нужен отпечаток!" :)
     
  • 3.47, Аноним (47), 10:57, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То-то на улице все сплошь без пальцев гоняют с айфонами.
     
     
  • 4.56, Аноним (56), 11:09, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    иди от обратного, у кого нет пальцев у того нет и айфонов.
     

  • 1.38, Аноним (38), 10:38, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Хорошая новость, люди наконец задумаются о переходе на нормальные git хостинги.
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 10:51, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что посоветуешь?
     
     
  • 3.46, iPony129412 (?), 10:55, 13/03/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 4.48, Аноним (47), 10:58, 13/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.52, Аноним (38), 11:02, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Sourcehut или Codeberg
     

  • 1.41, Аноним (56), 10:50, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    я так понимаю свобода выбора сузилась до - далайте как мы сказали или идите н...й
     
     
  • 2.44, iPony129412 (?), 10:51, 13/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.49, Аноним (49), 11:00, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Никакой анонимности. Хотели как лучше, а получился тоталитаризм и копирастия.
     
  • 1.53, Аноним (53), 11:03, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо, конечно... Но только SMS они отказываются в Россию отправлять. А приложение LastPass Authenticator может быть выключено в любой момент времени.
     
     
  • 2.60, Аноним (55), 11:13, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде бы есть опенсорсный FreeOTP в котором сложнее забанить Россию
     

  • 1.54, Аноним (54), 11:07, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А пушить-то можно будет без этой фигни? По ssh?
     
  • 1.59, Аноним (59), 11:12, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это получается, гитхуб у си экспертов уже выпадает? Как-то неэлитно уже с двухфакторной аутентификацией. Неужели и гитляп такое заимплементит?
     
     
  • 2.66, Аноним (55), 11:19, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поскорее бы
     

  • 1.65, Аноним (65), 11:19, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так понимаю, это только для логина на сам сайт и отправки изменений по http, правильно? То есть для коммитов по SSH это будет не нужно?
     
     
  • 2.67, Аноним (-), 11:21, 13/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.69, Аноним (53), 11:23, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А pull request как создать без веб-доступа?
     

  • 1.68, Аноним (68), 11:22, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    майкрософт купил гитхаб, обсаншайнил редактор Atom, теперь вот и до гитхаба доберется. Гитхаб станет только для сотрудников майрософт с подтверждением по трудовому договору, а остальным добро пожаловать в мир без монопольного гит-хостинга.
     

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