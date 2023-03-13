GitHub начал внедрение обязательной двухфакторной аутентификации

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|2.51, Бывалый смузихлёб (?), 11:01, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотрите в следующей серии:
Айпони, помимо ввода имени пользователя и пароля из не менее чем 15 000 символов с цифрами, заглавными буквами, пробелами, табами, переходами на новую строку и непечатаемыми символами, вынужден указывать свой номер телефона и подтверждать по смс и голосовому звонку( а так же по видеосвязи ), после чего, в течение 30мин обязан отослать новую оригинальную фотку своих сисек с сигной своего репозитория, фотку с флагом в ж* - тоже с сигной но написанной другим шрифтом, а так же, ролик с одной рукой, полностью умещающейся в рот и другой - держащей разворот паспорта чтобы он нормально читался и при этом произнося название своего репозитория
Но перед этим - подписать соглашение по использованию, согласно которому контора "не несёт никакой ответственности ни за что, включая передачу любых материалов третьим лицам и имеет право абсолютно на всё без объяснения причин"
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|3.55, Аноним (55), 11:07, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вам никто не мешает уже сейчас реализовать свои фантазии и отсылать в GitHub фото с флагом
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|4.58, Бывалый смузихлёб (?), 11:12, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это, пусть и юмористическая, но отсылка к затягиванию гаек, лицемерно относимой к "заботе о пользователях"
Да что микрософ что гугл своих пользователей вообще вертели. У них отношение к ним - примерно как у сотрудника огромной птицефермы к бройлерному петуху.
Это совершенно чётко начинаешь понимать после общения со службой поддержки
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|3.57, Аноним (-), 11:10, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты что же, приноровился ДРАЧИТЬ на его СИСЬКИ? )) бывалый тадлпаёп не иначе, сцка
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|2.25, товарищ майор (?), 09:46, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы часто свои личные коммиты проверяете?
И что Вы пишете в комментарии к коммиту? "Fix bug #666" и "Resolve issue #1313"?
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|1.24, Аноним (24), 09:43, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Для двухфакторной проверки подлинности можно использовать мобильное приложение, подтверждение через SMS или прикрепление ключа доступа.
>В качестве приоритетного варианта для двухфакторной проверки подлинности рекомендуется использовать приложения, создающие одноразовые пароли с ограниченным сроком действия (TOTP), такие как Authy, Google Authenticator и FreeOTP.
Что, простите? Как этот абзац согласуется с предыдущим? О чём вообще речь? Google Authenticator не умеет подтверждать через SMS. Какой ключ доступа предлагается прикрепить? ssh? так он уже прикреплён для пуша.
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|2.31, товарищ майор (?), 09:56, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормально согласуется.
Мобильное приложение - имеется ввиду TOTP-приложение, вроде GAuth или GitHub Mobile.
СМС это СМС.
Ключ доступа - что-то вроде FIDO2-ключей. В оригинале просто "You can choose between TOTP, SMS, security keys, or GitHub Mobile".
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|1.26, Аноним (26), 09:47, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А ведь совсем не давно, как все хорошо начиналось. В интернете рекомендовали не выкладывать личные данные, фотографии, адреса. Теперь требуют подтверждать личность, причем уже не доверяют паролям. Скоро перестанут доверять отпечаткам пальцев.
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|2.27, Аноним (27), 09:51, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В качестве приоритетного варианта для двухфакторной проверки подлинности рекомендуется использовать приложения, создающие одноразовые пароли с ограниченным сроком действия (TOTP)
Где ты здесь увидел "подтверждение личности"?
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|2.36, YetAnotherOnanym (ok), 10:16, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Странно, что отпечаткам пальцев вообще кто-то доверяет, когда в хозяйственном магазине можно купить садовый секатор.
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|3.39, Аноним (39), 10:43, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ещё более странны аргументы типа "но никто же не знает, с какого пальца нужен отпечаток!" :)
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|1.38, Аноним (38), 10:38, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Хорошая новость, люди наконец задумаются о переходе на нормальные git хостинги.
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|1.41, Аноним (56), 10:50, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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я так понимаю свобода выбора сузилась до - далайте как мы сказали или идите н...й
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|1.49, Аноним (49), 11:00, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Никакой анонимности. Хотели как лучше, а получился тоталитаризм и копирастия.
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|1.53, Аноним (53), 11:03, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошо, конечно... Но только SMS они отказываются в Россию отправлять. А приложение LastPass Authenticator может быть выключено в любой момент времени.
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|2.60, Аноним (55), 11:13, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде бы есть опенсорсный FreeOTP в котором сложнее забанить Россию
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|1.59, Аноним (59), 11:12, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это получается, гитхуб у си экспертов уже выпадает? Как-то неэлитно уже с двухфакторной аутентификацией. Неужели и гитляп такое заимплементит?
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|1.65, Аноним (65), 11:19, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я так понимаю, это только для логина на сам сайт и отправки изменений по http, правильно? То есть для коммитов по SSH это будет не нужно?
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|1.68, Аноним (68), 11:22, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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майкрософт купил гитхаб, обсаншайнил редактор Atom, теперь вот и до гитхаба доберется. Гитхаб станет только для сотрудников майрософт с подтверждением по трудовому договору, а остальным добро пожаловать в мир без монопольного гит-хостинга.
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