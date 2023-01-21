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GitHub прекращает поддержку Subversion

21.01.2023 08:57

GitHub объявил о решении прекратить поддержку системы управления версиями Subversion. Возможность работы с размещёнными в GitHub репозиториями через интерфейс централизованной системы контроля версий Subversion (svn.github.com) будет отключена 8 января 2024 года. До официального закрытия в конце 2023 года будет проведена серия тестовых отключений, вначале на несколько часов, а затем на целый день. В качестве причины прекращения поддержки Subversion упоминается желание избавиться от издержек на сопровождение лишних сервисов - бэкенд для работы с Subversion отмечен как выполнивший свою задачу и больше не востребованный разработчиками.

Поддержка Subversion была реализована в GitHub в 2010 году для упрощения постепенной миграции на Git пользователей, привыкших к Subversion и продолжающих использование типовых SVN-инструментов. В 2010 году централизованные системы были ещё широко распространены и полное доминирование Git не было очевидным. В настоящее время ситуация изменилась и Git вошёл в обиход примерно у 94% разработчиков, в то время как популярность Subversion заметно снизилась. В текущем виде, Subversion практически не используется для обращения к GitHub, доля обращений к через данную систему снизилась до 0.02% и присутствует всего около 5000 репозиториев для которых наблюдается хотябы одно SVN-обращение в месяц.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2023-01-20...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления версиями Apache Subversion 1.14.0
  3. OpenNews: Проект Ruby перешёл с Subversion на Git
  4. OpenNews: В сервисе GitHub появилась поддержка Subversion
  5. OpenNews: Проект PHP мигрировал с Subversion на Git
  6. OpenNews: Уязвимость в Git, Subversion и Mercurial, допускающая подстановку команд через URL ssh://
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58522-github
Ключевые слова: github, subversion
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, slava_kpss (ok), 09:10, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Клятые корпораты уничтожают перспективные и востребованные продукты!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:21, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вообще удивлён, что корпорасты позволяют централизоваться энтузиастам.
     
     
  • 3.15, Атон (?), 10:59, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделать площадку на которой добровольно соберутся программисты, сами начнут петушится друг перед другом, а затем выбрать из них самых производительных монкейкодеров и самых заумных архитекторов.

    Это очень удобно и дешево.  гениально, я бы сказал.

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:19, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сначала SVN сломали и сделали его неработоспособным для практического применения, а затем говорят, что он не востребован!
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:51, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Этот мир - это мир гита, в нём нет места свн, ну может только цвс для опена.
     
  • 2.13, ПомидорИзДолины (?), 10:52, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кто сломал? Почему сообщество не форкнуло последнюю рабочую версию?
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:34, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ушла эпоха....
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:44, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Subversion

    Чем оно лучше cvs?

     
     
  • 2.16, slava_kpss (ok), 11:03, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >cvs

    Под каким номером?

     
  • 2.27, Аноним (27), 14:57, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое cvs? Перепутал буквы в csv?
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 15:01, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проиграл с зумерка.
     

  • 1.6, pashev.ru (?), 09:56, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В 2010 году централизованные системы были ещё широко распространены и полное доминирование Git не было очевидным

    2023 год: какой-то сервис гитхаба упал — работа тысяч компаний встала. Децентрализация, да.

     
     
  • 2.7, ИмяХ (?), 10:08, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>тысяч компаний

    Тысяч шарашкиных контор с безмозглыми админами, которые не делают у себя резервные копии.

     
     
  • 3.14, penetrator (?), 10:52, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    может не надо на гитхаб хостится? или любой мало мальский проект в лучшем случае должен иметь там копия, а не основной репо
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 12:44, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так копия же есть у каждого разработчика.
     
  • 3.18, Атон (?), 11:14, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В шарашкиных конторах нет админов. Гениальные программисты "сами справятся".
     
  • 3.23, Аноним (23), 14:27, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://alittlebit.ru/upload/iblock/6a9/b_uky2uxiaamizi.jpg
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:15, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как? Я ещё месяц могу кодить без гитхаба, ведь все сорцы лежат в локальном репозитории (клоне), а все пакеты пакетного менеджера скачаны в кэшах.

    Вы, видимо, совсем без ручек и ножек. Впрочем, неудивительно)

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:09, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кому нужен твой локалхост?
     
  • 3.19, Бывалый смузихлёб (?), 11:16, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что ты можешь кодить - это здорово конечно. Только вот, если выпуск продукта настроен на всякие непрерывные интеграции да сервисы, особенно если всё начинается по пушу кода в гитовскую репу, процесс полностью останавливается и от твоего кода никому не жарко и не холодно
     
     
  • 4.22, Random (??), 13:25, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В этом случае, почему ещё не поднят свой гитлаб?
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:43, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Я из этой новости узнал, что там был svn
     
  • 1.20, Иваня (?), 12:01, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну и правильно, давно уже не юзаю.
     
  • 1.24, Аноним (24), 14:33, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В свн было много удобный фич которых нет в гите Жаль.
     
  • 1.25, Янис (?), 14:36, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нечего пользоваться Гитхабом для храннения кода: есть лучше варианты
     

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