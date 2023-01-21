GitHub прекращает поддержку Subversion

GitHub объявил о решении прекратить поддержку системы управления версиями Subversion. Возможность работы с размещёнными в GitHub репозиториями через интерфейс централизованной системы контроля версий Subversion (svn.github.com) будет отключена 8 января 2024 года. До официального закрытия в конце 2023 года будет проведена серия тестовых отключений, вначале на несколько часов, а затем на целый день. В качестве причины прекращения поддержки Subversion упоминается желание избавиться от издержек на сопровождение лишних сервисов - бэкенд для работы с Subversion отмечен как выполнивший свою задачу и больше не востребованный разработчиками. Поддержка Subversion была реализована в GitHub в 2010 году для упрощения постепенной миграции на Git пользователей, привыкших к Subversion и продолжающих использование типовых SVN-инструментов. В 2010 году централизованные системы были ещё широко распространены и полное доминирование Git не было очевидным. В настоящее время ситуация изменилась и Git вошёл в обиход примерно у 94% разработчиков, в то время как популярность Subversion заметно снизилась. В текущем виде, Subversion практически не используется для обращения к GitHub, доля обращений к через данную систему снизилась до 0.02% и присутствует всего около 5000 репозиториев для которых наблюдается хотябы одно SVN-обращение в месяц.



