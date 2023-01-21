GitHub прекращает поддержку Subversion

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|2.3, Аноним (3), 09:21, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я вообще удивлён, что корпорасты позволяют централизоваться энтузиастам.
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|3.15, Атон (?), 10:59, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сделать площадку на которой добровольно соберутся программисты, сами начнут петушится друг перед другом, а затем выбрать из них самых производительных монкейкодеров и самых заумных архитекторов.
Это очень удобно и дешево. гениально, я бы сказал.
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|1.2, Аноним (2), 09:19, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сначала SVN сломали и сделали его неработоспособным для практического применения, а затем говорят, что он не востребован!
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|2.12, Аноним (12), 10:51, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Этот мир - это мир гита, в нём нет места свн, ну может только цвс для опена.
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|1.6, pashev.ru (?), 09:56, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> В 2010 году централизованные системы были ещё широко распространены и полное доминирование Git не было очевидным
2023 год: какой-то сервис гитхаба упал — работа тысяч компаний встала. Децентрализация, да.
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|2.7, ИмяХ (?), 10:08, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>тысяч компаний
Тысяч шарашкиных контор с безмозглыми админами, которые не делают у себя резервные копии.
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|3.14, penetrator (?), 10:52, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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может не надо на гитхаб хостится? или любой мало мальский проект в лучшем случае должен иметь там копия, а не основной репо
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|3.18, Атон (?), 11:14, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В шарашкиных конторах нет админов. Гениальные программисты "сами справятся".
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|2.8, Аноним (8), 10:15, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это как? Я ещё месяц могу кодить без гитхаба, ведь все сорцы лежат в локальном репозитории (клоне), а все пакеты пакетного менеджера скачаны в кэшах.
Вы, видимо, совсем без ручек и ножек. Впрочем, неудивительно)
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|3.19, Бывалый смузихлёб (?), 11:16, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То что ты можешь кодить - это здорово конечно. Только вот, если выпуск продукта настроен на всякие непрерывные интеграции да сервисы, особенно если всё начинается по пушу кода в гитовскую репу, процесс полностью останавливается и от твоего кода никому не жарко и не холодно
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|1.25, Янис (?), 14:36, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нечего пользоваться Гитхабом для храннения кода: есть лучше варианты
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