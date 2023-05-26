PyPI переходит на обязательную двухфакторную аутентификацию

Разработчики репозитория Python-пакетов PyPI (Python Package Index) объявили о решении перевести все учётные записи пользователей, сопровождающих хотя бы один проект или входящих в курирующие пакеты организации, на обязательное применение двухфакторной аутентификации. Перевод планируют завершить до конца 2023 года. До намеченного срока будет проведено поэтапное ограничение доступной функциональности для разработчиков, не включивших двухфакторную аутентификацию. Кроме того, для отдельных категорий пользователей требование включения двухфакторной аутентификации будет применено заранее.

Применение двухфакторной аутентификации позволит усилить защиту процесса разработки и обезопасить проекты от внесения вредоносных изменений в результате утечки учётных данных, использования того же пароля на скомпрометированном сайте, взломов локальной системы разработчика или применения методов социального инжиниринга. Получение злоумышленниками доступа в результате захвата учётных записей является одной из наиболее опасных угроз, так как в случае успешной атаки может быть осуществлена подстановка вредоносных изменений в другие продукты и библиотеки, использующие скомпрометированный пакет в качестве зависимости.

В качестве предпочтительного способа двухфакторной аутентификации заявлена схема на базе совместимых со спецификацией FIDO U2F аппаратных токенов и протокола WebAuthn, которая позволяет добиться более высокого уровня безопасности по сравнению с генерацией одноразовых паролей. Кроме токенов также можно использовать приложения для аутентификации на базе одноразовых паролей, поддерживающих протокол TOTP, например, Authy, Google Authenticator и FreeOTP. При загрузке пакетов разработчикам дополнительно рекодмендовано перейти на использование метода аутентификации 'Trusted Publishers' на базе стандарта OpenID Connect (OIDC) или применять API-токены.



