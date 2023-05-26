The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

PyPI переходит на обязательную двухфакторную аутентификацию

26.05.2023 08:44

Разработчики репозитория Python-пакетов PyPI (Python Package Index) объявили о решении перевести все учётные записи пользователей, сопровождающих хотя бы один проект или входящих в курирующие пакеты организации, на обязательное применение двухфакторной аутентификации. Перевод планируют завершить до конца 2023 года. До намеченного срока будет проведено поэтапное ограничение доступной функциональности для разработчиков, не включивших двухфакторную аутентификацию. Кроме того, для отдельных категорий пользователей требование включения двухфакторной аутентификации будет применено заранее.

Применение двухфакторной аутентификации позволит усилить защиту процесса разработки и обезопасить проекты от внесения вредоносных изменений в результате утечки учётных данных, использования того же пароля на скомпрометированном сайте, взломов локальной системы разработчика или применения методов социального инжиниринга. Получение злоумышленниками доступа в результате захвата учётных записей является одной из наиболее опасных угроз, так как в случае успешной атаки может быть осуществлена подстановка вредоносных изменений в другие продукты и библиотеки, использующие скомпрометированный пакет в качестве зависимости.

В качестве предпочтительного способа двухфакторной аутентификации заявлена схема на базе совместимых со спецификацией FIDO U2F аппаратных токенов и протокола WebAuthn, которая позволяет добиться более высокого уровня безопасности по сравнению с генерацией одноразовых паролей. Кроме токенов также можно использовать приложения для аутентификации на базе одноразовых паролей, поддерживающих протокол TOTP, например, Authy, Google Authenticator и FreeOTP. При загрузке пакетов разработчикам дополнительно рекодмендовано перейти на использование метода аутентификации 'Trusted Publishers' на базе стандарта OpenID Connect (OIDC) или применять API-токены.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.pypi.org/posts/20...)
  2. OpenNews: PyPI пересмотрит политику в отношении персональных данных и прекратит поддержку PGP-подписей
  3. OpenNews: PyPI из-за вредоносной активности приостановил регистрацию новых пользователей и проектов
  4. OpenNews: В PyPI реализована возможность публикации пакетов без привязки к паролям и токенам API
  5. OpenNews: Внедрение двухфакторной аутентификации в PyPI привело к инциденту с удалением популярного пакета
  6. OpenNews: В каталоге PyPI выявлены вредоносные библиотеки, использующие CDN PyPI для скрытия канала связи
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59198-pypi
Ключевые слова: pypi, 2fa
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ДМИТРИЙ НАГИЕВ (?), 08:49, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    объясните пж нубику чонетак с PGP и почему пипа от него отказались
     
     
  • 2.5, Ёбырь твоей мамки (?), 08:54, 26/05/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.6, Stanislavvv (?), 08:55, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неосилили, скорее всего.
    Там действительно есть сложности для того, кто хочет просто фигачить код, а не разбираться, как подписывать коммиты и сверять подписи.
    Двухфактора в данном случае - проще, но при этом действительно значительно снизит количество проблем.
     
     
  • 3.8, Жироватт (ok), 08:58, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Проще за счет выноса верификации пользователя на готовую инфраструктуру сотовых операторов, контракт с которыми - по уже лет 15 в т.н. "цивилизованном мире" лишь по аусвайсу с тучей справок?
     
     
  • 4.9, Stanislavvv (?), 09:00, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проще за счет выноса верификации пользователя на готовую инфраструктуру сотовых операторов,

    Читайте новость внимательней - там всякие TOTP и токены, т.е. никаких сторонних операторов.

     
     
  • 5.12, Жироватт (ok), 09:06, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написать в анонсе можно много чего - хоть с аутентификацией по выдавливанию юзерских гнойников на камеру - мне реально интересно как оно будет реализовано в проде и не скатится ли до банального "вот вам телефон с смсом, а для особых извращенцев - ТОТР, токены и F2A"
     
  • 4.13, Аноним (13), 09:06, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну ты и старый дурачок
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:56, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком децентрализованный для нынешнего поколения
     
  • 2.10, Жироватт (ok), 09:01, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    PGP делали люди для людей. Есть УЦ, есть пользователи, есть их ключи, есть пулы общедоступных серверов, на которых можно поискать неизвестный ключ, получив или "Да, есть - Задов Хрен Моржович - Доверен и проверен ТрастУЦ". Настраиваешь - работает.

    Потом в_айти пошел поток мути, для которых это СЫЛОЖНА! И что? И всё.

     
     
  • 3.11, Аноним (13), 09:05, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эх, деда вась, решетто твой дидовый пгп, сказки рассказывай своим вооброжаемым внучатам
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:53, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    переставлять кровати проще чем чинить протекающую крышу
     
  • 1.4, Ёбырь твоей мамки (?), 08:53, 26/05/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру