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PyPI приостановил регистрацию новых пользователей и проектов из-за всплеска вредоносных публикаций

29.03.2024 12:35

Репозиторий Python-пакетов PyPI (Python Package Index) временно запретил регистрацию новых пользователей и создание новых проектов из-за непрекращающейся массовой загрузки вредоносных пакетов в ходе автоматизированной атаки. Блокировка была введена после того, как 26 и 27 марта в репозиторий было загружено 566 пакетов с вредоносным кодом, стилизованных под 16 популярных Python-библиотек.

Имена пакетов сформированы с использованием тайпсквотинга, т.е. назначение похожих имён, отличающихся отдельными символами, например, temsorflow вместо tensorflow, requyests вместо requests, asyincio вместо asyncio и т.п. При проведении подобных атак злоумышленники рассчитывают на невнимательных пользователей, совершивших опечатку или не заметивших отличий в названии при поиске или переходе по ссылке из форумов и чатов, в которых злоумышленники оставляют обманные инструкции.

Вредоносные пакеты основаны на коде легитимных библиотек, в который встроены отдельные изменения, устанавливающие в систему вредоносное ПО, осуществляющее поиск и отправку конфиденциальных данных и файлов, содержащих пароли, ключи доступа, криптокошельки, токены и сессионные Cookie. Вредоносный код встраивается в файл setup.py, запускаемый во время установки пакета. Во время активации внесённое изменение осуществляет загрузку основных вредоносных компонентов с внешнего сервера.

За два дня злоумышленниками было загружено 29 вредоносных варианта пакета tensorflow, 26 - BeautifulSoup, 26 - PyGame, 15 - SimpleJson, 38 - Matplotlib, 26 - PyTorch, 67- CustomTKInter, 28 - selenium, 17 - playwright, 15 - asyncio и 67 - requirements. Дополнительно выявлены отдельные случая подделки библиотек requests, py-cord, colorama, capmonstercloudclient, pillow и bip-utils.

Отдельно отмечается атака на сообщество Top.gg, насчитывающее 170 тысяч пользователей. В ходе атаки злоумышленник сумел скомпрометировать учётную запись в GitHub одного из разработчиков top.gg, путём кражи браузерных Cookie. Атакующий также добавил три пакета в репозиторий PyPI и зарегистрировал домены pypihosted.org и pythanhosted.org, на которых было организовано зеркало для распространения вредоносной зависимости к пакетам.

Через взломанную учётную запись в GitHub-репозиторий проекта top.gg, в котором размещалась Python-обвязка над API Top.gg, было внесено изменение, добавляющее файл requirements.txt. В файле был размещён список загружаемых зависимостей, в котором под видом загрузки зависимости с зеркала была ссылка на вредоносный клон пакета "colorama", размещённый на подставном домене pypihosted.org, с расчётом на то, что разработчики не заметят разницы с легитимным доменом pythonhosted.org, с которого обычно производится загрузка пакетов с PyPI.

  1. Главная ссылка к новости (https://checkmarx.com/blog/pyp...)
  2. OpenNews: Каталог PyPI перешёл на обязательную двухфакторную аутентификацию
  3. OpenNews: Злоумышленник захватил управление над 4 проектами в репозитории PyPI
  4. OpenNews: В репозитории PyPI выявлено около 5000 оставленных в коде секретов и 8 вредоносных обфускаторов
  5. OpenNews: Опубликован анализатор, выявивший 200 вредоносных пакетов в NPM и PyPI
  6. OpenNews: В репозитории PyPI выявлены вредоносные пакеты, нацеленные на кражу криптовалюты
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60874-pypi
Ключевые слова: pypi, python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 13:25, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На самом деле, утомительно по 10 раз перепроверять, что вон тот васянопакет на самом деле настояший васянопакет, и вовсе не соседний, поддельный с малварью. И Snyk тут не всегда поможет (да и сам он выглядит, как скам).
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 16:00, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть как-то у себя поддерживать базу доверительных публичных ключей: https://packages.gentoo.org/categories/sec-keys и верифицмровать ключи разрабов по WOT.

    Проверять подписи пактов.

    Разрабам использовать аппаратные хранилища для своих приватных ключей:
    https://www.linux.org.ru/forum/security/17518444?cid=17519118
    https://www.linux.org.ru/forum/security/17518444?cid=17520696
    И раздавать свои публичные ключи для подписи другими.

     

  • 1.7, Аноним (7), 13:26, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Адекватные люди ставят все pure-python пакеты исключительно из исходников, бинарные - по возможности из дистра, по возможности - компилируют сами.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:36, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как отличить правильный исходник от «немножко изменённого»? У бинарника хотя бы чексумма есть...
     
  • 2.9, Аноним (5), 13:38, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотри, перечень пакетов со сборкой которых возникли сложности лично у меня только на той неделе. Каковы будут дальнейшие рекомендации? О, я бы сейчас с удовольствием предоставил ещё и гигабайты максимально мутных логов, но так, навскидку? И чёт почти ничего в репах и не водится. А если и есть, то протухшее и неактуальное.

    thinc, blis, pyee, tensorflow, srsly, cupy

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 14:03, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читай маны
     
     
  • 4.12, Аноним (5), 14:15, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не понял. Тысячи пакетов я скомпилировал, включая все используемые пакеты в pypi. Кроме этих. А эти ну никак не компилируются. Дальнейшие действия? В итоге, есть только блобы в pypi и больше ничего. И игры с тулчейнами тоже ни к чему не приводят. Какой вообще смысл их компилировать разработчику? Правильно, никакого. А пользователи могут взять ровно те же общедоступные блобы, собранные в непонятных условиях.
     

  • 1.11, НеДушитеПитоняку (?), 14:09, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я пару дней назад решил выложить свою суперпупер библиотеку и тут вот это.
     
  • 1.13, Аноним (13), 14:16, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Диды ездили на лисопедах и ничего.
     
     
  • 2.17, 1 (??), 15:25, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LISPоедах
     
  • 2.24, Громкая струя соседа (?), 16:10, 29/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.14, Аноним (14), 14:24, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Python и есть вредоносное программное обеспечение.
     

  • 1.15, Аноним (15), 15:00, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как эта проблема решается в расте?
     
     
  • 2.16, n00by (ok), 15:08, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А как они решили проблему с запуском кода LSP сервером при открытии исходников в редакторе? Массированным вбросом мантр про переполнение буферов в сишечке.
     
  • 2.23, Громкая струя соседа (?), 16:08, 29/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.25, Аноним (25), 16:13, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обвинение других и упоминание госдолга США. Без этого никак.
     
  • 2.26, Аноним (26), 16:14, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Малой популярностью за пределами локалхостов энтузиастов, с которых и взять нечего
     

  • 1.18, name (??), 15:54, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Питону какбе намекают, что ему пора на выход.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 16:02, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда проблемы с NPM должны просто кричать намёками.
     
     
  • 3.27, Аноним (25), 16:14, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    npm даже не скрывает что он вредонос. У его мало волнует что о нём подумают другие.
     
  • 2.22, Громкая струя соседа (?), 16:07, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем больше язык популярен, тем больше мусора в репозиториях. Это база.
     

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