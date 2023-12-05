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Злоумышленник захватил управление над 4 проектами в репозитории PyPI

05.12.2023 08:48

Администраторы репозитория Python-пакетов PyPI (Python Package Index) сообщили об инциденте, в результате которого злоумышленник смог захватить управление над проектами arrapi, tmdbapis, nagerapi и pmmutils, насчитывающими около 4.5 тысяч загрузок в месяц. Все проекты сопровождались одним автором (meisnate12, Nathan Taggart) и были захвачены в результате компрометации его учётной записи. Злоумышленник, получивший управление над проектами, был оперативно заблокирован и не успел внести изменения и сформировать модифицированные выпуски.

Захват произведён через замену владельца проектов. Атакующий создал учётную запись "dvolk", затем от имени основного сопровождающего "meisnate12" сформировано приглашение для включения пользователя "dvolk" в число сопровождающих, после принятия которого и получения управляющего доступа к проекту удалил из проекта изначального автора и остался одним сопровождающим. После выполнения подобных манипуляций для всех проектов был инициирован процесс удаления учётной записи "meisnate12".

Спустя 5 часов после захвата проектов администраторы PyPI получили сообщение от изначального автора о случившимся, заблокировали учётную запись злоумышленника и восстановили права на владение проектами. В качестве причины инцидента названа ненадлежащая защита учётной записи и отсутствие применения двухфакторной аутентификации, что позволило атакующему определить параметры входа под пользователем "meisnate12" и выполнить действия от его имени.

До конца этого года репозиторий PyPI намерен перевести все учётные записи пользователей, сопровождающих хотя бы один проект или входящих в курирующие организации, на обязательное применение двухфакторной аутентификации. Применение двухфакторной аутентификации позволит усилить защиту процесса разработки и обезопасить проекты от внесения вредоносных изменений в результате утечки учётных данных, использования того же пароля на скомпрометированных сайтах, взломов локальной системы разработчика или применения методов социального инжиниринга.

В качестве предпочтительных методов двухфакторной аутентификации рекомендуется использовать протокол WebAuthn с FIDO U2F токенами или приложения для аутентификации на базе одноразовых паролей, поддерживающих протокол TOTP, например, Authy, Google Authenticator и FreeOTP. При загрузке пакетов разработчикам дополнительно рекомендовано перейти на использование метода аутентификации 'Trusted Publishers' на базе стандарта OpenID Connect (OIDC) или применять API-токены.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.pypi.org/posts/20...)
  2. OpenNews: В репозитории PyPI выявлено около 5000 оставленных в коде секретов и 8 вредоносных обфускаторов
  3. OpenNews: PyPI переходит на обязательную двухфакторную аутентификацию
  4. OpenNews: PyPI пересмотрит политику в отношении персональных данных и прекратит поддержку PGP-подписей
  5. OpenNews: В PyPI реализована возможность публикации пакетов без привязки к паролям и токенам API
  6. OpenNews: 46% Python-пакетов в репозитории PyPI содержат потенциально небезопасный код
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60235-pypi
Ключевые слова: pypi, python, attack, hack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (111) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:16, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Постепенное внедрение цифровых подписей.
     
     
  • 2.4, RomanS (??), 09:37, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А как же без них? Только надо понимать что есть Криптосистема с открытыми ключами, а есть PKI.
     
  • 2.6, Axel (??), 09:43, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PGP
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:49, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Интернет только по паспорту.
     
     
  • 3.14, Второй из Кукуева (?), 10:39, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Welcome to russia!

    Ты не можешь заключить договор на подключение к интернету без паспорта вот уже лет так 15(раньше можно было, просто заявка на адрес, никаких документов, тебе притаскивали кабель и говорили "платить туда")

     
     
  • 4.17, InuYasha (??), 11:10, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Покажи мне страну, где иначе. Может, перееду.
     
     
  • 5.19, ANONN (?), 11:15, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Индонезии покупаешь симку и раздаешь с мобильного.
     
     
  • 6.20, Вы забыли заполнить поле Name (?), 11:18, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Симка не по паспорту?
     
     
  • 7.34, Аноним (8), 12:14, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол симки в Москве в переходах без всяких паспортов раздают. Всё работает.
     
     
  • 8.93, Аноним (-), 14:37, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После звонка выбрасываем симку вместе с телефоном, в котором нет отпечатков, и р... текст свёрнут, показать
     
  • 8.119, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:00, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок А пополнять как будешь Оффлайн У каждого автомата камера стоит ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.128, Аноним (128), 17:10, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т-рищ Майор, так симки меченые же ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.30, Аноним (30), 12:05, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я живу в Кипре и здесь можно легально  купить симку в магазине без всяких документов
     
     
  • 6.38, Бывалый смузихлёб (?), 12:18, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    формально и в РФ можно купить без каких-либо документов, даже с доставкой
    Потом, правда, подразумевается онлайн-регистрация, но тем не менее
     
     
  • 7.50, Аноним (8), 12:31, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно просто получить симку зарегистрированную на джамшута.
     
     
  • 8.59, Бывалый смузихлёб (?), 12:40, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почти где угодно так можно Только вот, если будут делаться вещи весьма нехорошие... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.64, Аноним (8), 12:50, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем старому дворнику из Узбекистана аккаунты Время активации надо мониторить ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.67, Аноним (67), 12:56, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последние китайские предупреждения Хрен сотовые операторы будут банить того, кт... текст свёрнут, показать
     
  • 6.39, Аноним (39), 12:20, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, самого угребищного опера с модемной скоростью) У главных оперов года с 2021 только по паспорту.
     
     
  • 7.55, Аноним (-), 12:35, 05/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     
  • 7.62, Аноним (62), 12:49, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня Primetel, ты про него? Если да, то не заметил что медленно. Ну и правда я мобильным инетом пользуюсь только для мессенджеров на телефоне и чтоб иногда веб посёрфить.
     
  • 5.31, Второй из Кукуева (?), 12:08, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну симки не по паспорту в большинстве развитых стран, просто покупаешь и пользуешься
    У меня британский номер уже лет 5 купленный тупо на ebay конверт с симкой запечатанный от ThreeUK, никаких документов, ничего не требовал и не требует

    С проводным тоже во многих странах максимум могут попросить бумаги с разрешением от владельца квартиры, но это будет именно проверка на месте, что вообще можно завести провод, без всяких записей данных кто заключил договор

    Внезапно, правда?
    Почему-то жители так называемой россии искренне верят, что во всем мире самолеты из травы
    Нет, в развитых странах все совсем иначе

     
     
  • 6.33, Аноним (67), 12:11, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В развитых государствах 100% населения сдали биометрию, поэтому проверки по паспорту не особо нужны - автоматика всё узнает без участия пользователя.
     
     
  • 7.54, Аноним (67), 12:34, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И смена IMEI - уголовка, в отличие от одного большого по площади контроллируемой территории неправового государства, где эти законы и не нужны, потому что когда реально надо конкретное лицо привлечь - то и по беспределу при полном отсутствии юридических оснований работает.
     
  • 7.122, Всем Анонимам Аноним (?), 16:29, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уверенно пишешь, как будто реально знаешь об этих странах, не через пропаганду.
     
  • 6.44, Аноним (39), 12:29, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто брехня Тебе где-то могут продать без документов, но при покупке паке... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.68, Аноним (68), 12:56, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Нужен паспорт, у тебя видимо левак просто перепроданный.

    Неправда. В Британии всё ещё можно купить симку без айди.

     
     
  • 8.124, Всем Анонимам Аноним (?), 16:31, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю зачем вы спорите на сайте троллей с троллями Они все-равно с вами будут... текст свёрнут, показать
     
  • 6.57, Бывалый смузихлёб (?), 12:36, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Везде по разному. Тем более, что и в РФ уже давно можно официально симки онлайн покупать( хоть потом и потребуется онлайн-регистрация )

    В бриташке некоторые конторы допускают оплату только безналом( оплатил с карты/счёта - вот и выяснили кто такой )

    Во франции - документов вроде бы не спрашивают, но обычно нужен банковский счёт во франции( для заведения которого личность "совершенно случайно" и обшманывают )
    Ну а при покупке симки в офисе - документы спросят очень запросто

    В гермашке - тоже саму симку можно купить без документов. Но без регистрации по телефону или через сайт ей особо не воспользуешься

    Любые, сколь-нибудь развитые страны - в первую очередь очень мощно контролируют инфопотоки, включая мобильную связь и интернет. Это, разве что в зимбабве можно просто официально купить симку и просто ей пользоваться вообще без каких-либо вопросов от кого-либо

    Так что, жиденький наборс, свинюха. Как там контрнаступ, кстати ?

     
     
  • 7.82, Аноним (-), 13:26, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > разве что в зимбабве можно просто официально купить симку и просто ей пользоваться вообще без каких-либо вопросов от кого-либо

    Что-то я не вижу очереди на ПМЖ в зимбабве. Даже странно - страна свободы!

    > кстати ?

    Идет по плану, мы ж не животные, чтобы мясом терриконы забрасывать.
    Вот недавно за уралом тунельчик немного приболел, ну так будет не единственный)
    Может на новый год мост какой-нибудь заболеет.

     
     
  • 8.130, Аноним (130), 17:12, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отсутствие логики налицо Не всем, как тебе, только одного этого достаточно, что... текст свёрнут, показать
     
  • 7.92, Бандера (?), 14:28, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Неначе суки з кобелями
    Жиди злигались з москалями.
    І тічка та здавна... – й понині
    Гаса по нашій Україні".
     
  • 6.94, Аноним (-), 14:43, 05/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 6.100, Аноньимъ (ok), 14:59, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну симки не по паспорту в большинстве развитых стран, просто покупаешь и пользуешься

    В Европе примерно всей конкретно по паспорту и прописке. При этом доминируют пакеты по контракту.

    В Штатах не в курсе, но из того что слышал примерно тоже если не хуже.

    Что у ват там ещё из развитых стран, Украина? В Украине уже ввели в строй систему, но пока привязка симки к паспорту добровольная. Я так понимаю конкретно ЕС это требует.

     
  • 6.129, Аноним (129), 17:12, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен с вами. Например, в Сербии в любом киоске можно купить симку без паспорта. Два года пользуюсь такой, нет никаких проблем. Пополнять можно наличкой в тех же киосках.
     
  • 5.41, Жук (?), 12:22, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Чехии prepaid-симки спокойно продаются в магазинах и ларьках без паспорта.
    Активировать не надо, просто вставил и сразу работает.
     
     
  • 6.46, Аноним (39), 12:30, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что происходит, когда  твои prepaid 5 евро кончаются?))
     
     
  • 7.58, Аноним (-), 12:36, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты покупаешь карточку, елозишь по ней монеткой и поплняешь номер
    еще есть варианты через терминалы (куда пихается наличка)
     
     
  • 8.60, Аноним (39), 12:41, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, теоретик, удачи Я просто знаю, что это так не работает ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.110, Tron is Whistling (?), 15:25, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не поверишь - это работает В UK точно И в FI и в UK можно банковской картой... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.131, Аноним (130), 17:15, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так тук как раз вся ветка про анонимность, а не об удобстве Так что мимо... текст свёрнут, показать
     
  • 5.109, Tron is Whistling (?), 15:24, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Договор конечно без паспорта ты не заключишь.
    А так - гостевые симки без всякого паспорта как минимум в FI и UK.
     
     
  • 6.125, Всем Анонимам Аноним (?), 16:32, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не гостевые, а предоплатные.
     
  • 5.126, YetAnotherOnanym (ok), 16:42, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь здесь жулья мало?
     
  • 3.49, Анонимпс (?), 12:31, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С такими темпами развития "ИИ" скоро все там будут.
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:50, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Запросто могло быть срежиссированным представлением, или вообще выдуманная утка. "Определили пароль", ага, верится с трудом. Надо же устранять анонимность, сейчас этим все занимаются.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:34, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    двухфакторка и анонимность никак не связаны друг с другом. Вероятно ты перепутал двухфакторку с "введите номер телефона". Если так, то ничего страшного, я в детстве тоже думал, что все китайцы каратисты.
     
     
  • 3.13, Второй из Кукуева (?), 10:38, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > я в детстве тоже думал, что все китайцы каратисты.

    Ну хорошо хоть не что все китайцы японцы :-D

     
     
  • 4.66, Аноним (8), 12:55, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Японцы отпачковались китайцев в древности.
     
     
  • 5.69, Аноним (67), 12:57, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От чукц ещё скажи, как в анекдоте.
     
  • 5.87, Аноним (87), 14:05, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отпачковались или отпочковались?
     
  • 5.95, Аноним (-), 14:46, 05/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 5.102, Аноньимъ (ok), 15:05, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Внезапно. Они приплыли из каких-то далей точное местоположение которых установить не получается, предположительно ближний восток. После чего вырезали коренных японцев и устроили островную империю.

    Китайцы там никаким боком.

     
     
  • 6.118, нах. (?), 15:52, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Китайцы там никаким боком.

    А зачем они у них тогда иероглифы сп-ли?

     
     
  • 7.121, Аноним (-), 16:20, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А зачем они у них тогда иероглифы сп-ли?

    А сп-ли они потому, что хотели быть пожожими на китайцев. В историческое время Китай культурно доминировал в Корее и Японии. Они также сп-ли у китайцев двуручный меч - назвав его "цуруги", потом у корейцев сп-ли какой-то однолезвийный клинок назвав его "катана".

     
  • 6.120, Аноним (-), 16:13, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изначально японских островах жили предки Айну (люди Дзёмон). Где-то 2000-2300 лет назад из южной части Корейского полуострова постепенно на остров Кюсю стали переселятся рисоводы (культура Яёй). Потом в течение столетий эти рисоводы планомерно и организовано начали прогонять предков Айну.

    Биологически корейцы и японцы родственны. Среди современных японцев также есть потомки японизировавшихся Айну, но каково процентное соотношение среди японцев потомков ассимилированный айну и древних переселенцев с юга Корейского полуострова. непонятно.

    Предки Айну не обрабатывали землю.

     
  • 2.12, Второй из Кукуева (?), 10:37, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как же использование TOTP устраняет анонимность?
    TOTP описан в RFC и ты можешь написать свое приложение хоть на баше, хоть на сишке, хоть на брейнфаке и использовать его
    В чем устранение анонимности при использовании TOTP? Ну же! Расскажи нам!
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:35, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > PyPI намерен перевести все учётные записи .. на обязательное применение двухфакторной аутентификации

    Теперь примерно ясно кто спродюссировал детективную мелодраму.

     
     
  • 2.15, крокодил мимо.. (?), 10:56, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Теперь примерно ясно кто спродюссировал детективную мелодраму.

    угу..
    вы выиграли в гослото, зарегистрировались чёртегде и обязаны зайти на тайниюэрэл по логину и паролю, указанным ниже..
    искренне Ваш, КО

     
  • 2.22, Аноним (-), 11:32, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, а вот раньше было... огого!
    Раньше люди честные были, друг-друга не обманывали.
    Обходились одним password: password!
    Бывает идешь по имеджборде, видишь анон пароль уронил, ты его поднял и отдал ему.

    PS Для особо деревянных, двухфакторка - может быть в виде пароль + секретные одноразовые резервные коды (которые можно распечатать на бумажке и хранить где угодно, хоть в бачке унитаза)

     
     
  • 3.42, нах. (?), 12:27, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > PS Для особо деревянных, двухфакторка - может быть в виде пароль + секретные одноразовые
    > резервные коды

    _может_. Ключевое слово - что "может".
    А на практике будет гуглешпион или, вот, sms-очка.

    Причем пользоваться этим "может" для какого-то вшивого лефтпада чудовищно неудобно, и единственное ему место в реальной жизни - это переводы с банковского счета на сумму большую твоей зарплаты (потому что если подтверждать этими кодами каждое пополнение мобилки на сто рублей - очень захочется убить всех людей)

    Еще один очень неприятный момент - что если у тебя найдут этот ср-ный листочек (собственно, искать его геморно, вдруг ты не в бачке а в самой выгребной яме его сохранил, фуфуфу, поэтому вот - sms и гуглошпион, хрен отмажешься) - то уже хрен ты докажешь что это не ты.

    А пароль, пока тебя не застукали за его набором - нигде не хранится (ну, у нормальных людей а не любителей обмазываться key-pass) и хрен чего ты докажешь, я вообще в другом городе.

     
     
  • 4.63, Аноним (-), 12:49, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не тупи, просто открой ссылку в новости и почитай что там разрешено Слово FreeO... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.111, нах. (?), 15:30, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Слово FreeOTP тебе что-то говорит?

    Какой-то очередной кусок известной субстанции от неизвестных васянов. Нахрен не нужен.

    >> Причем пользоваться этим "может" для какого-то вшивого лефтпада чудовищно неудобно
    > Эсли это вшивый лефтпад - то нафига там параноя и супер защита?

    твою дивизию... ТАК ЭТО И БЫЛ вшивый лефтпад! Аж четыре лефтпада.
    Причем в отличие от настоящего лефтпада (поверх которого держался весь карточный домик нодоподелок) этот вообще был никому не нужен ну просто ни нафиг. Кроме обиженки-автора который сам же и прогадил свой пароль (и да, вот такому хорошо бы доступ отрубить навсегда и его поделки поудалять тоже - просто вот за феноменальную т-пизну и запуск писем счастья через sudo su - ну что такой вот может понакодить полезного людям?)

    > Интересно, а как они определят к чему эти коды?

    после примерно пятого листочка - у тебя они будут подписаны, даже если ты мальчик с феноменальной памятью. А их будет скоро даже не пятнадцать а по штуке на нужный и важный (нахрен не) ресурс.
    Но скорее всего сказки про листочки так и останутся сказками, и будет у тебя обычный гуглошпион, с вполне себе подписанными учетками - надо ж их как-то различать.

    > Тут скорее хотелось бы доказать что это я)) Чтобы вернуть доступ к проекту.

    почтовый адрес, не не слышали (НЕТ, не для 2fa, а для восстановления доступов. И можно не первому попавшемуся васяну, а вопросы позадавать). А, хотя да, он же у вас в гугле и пароль от него первым и сперли.

     
     
  • 6.116, Анонимумус (?), 15:41, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хаха, сегодня у тебя почтовый адрес есть, а завтра его нет
    назови надежного поставщика услуг почты?
    или расскажи как сделать свой васяносервер, чтобы с него письма не падали в спам у крупных почтовиков?
     
     
  • 7.117, нах. (?), 15:50, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хаха, сегодня у тебя почтовый адрес есть, а завтра его нет

    и ровно в этот же день ВНЕЗАПНО ты прогадил свой пароль от пипирки?
    ну ты гребаный неудачник, соверши роскомнадзор, сделай человечество лучше.

    > или расскажи как сделать свой васяносервер, чтобы с него письма не падали в спам у крупных
    > почтовиков?

    да зачем, для этой вот цели - тебе достаточно *принимать* спам от крупных почтовиков. не переживай, с этим у них как раз все в порядке, доставят в лучшем виде, главное не удали заодно подтверждение отключения твоего акаунта от всех бывше-твоих проектов (поди отличи его от другого мусора).

     

  • 1.16, Аноним (16), 11:07, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я один жду, когда уже на опеннет будем заходить через госуслуги? А то анонимы и всё такое.
     
     
  • 2.18, InuYasha (??), 11:11, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем ждать? Специально для тебя открыта регистрация.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 11:35, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прям паспорт можно ввести? Если нет, то даже не открою...
     
     
  • 4.70, Аноним (68), 12:59, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И даже синие галочки есть, только анонимам их не видно.
     
  • 4.108, Аноним (108), 15:20, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    паспортные данные сразу вставляй в свой комментарий
     

  • 1.25, Аноним (67), 11:51, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >был инициирован процесс удаления учётной записи "meisnate12".

    Но зачем?! На этом и спалился.

     
     
  • 2.83, Аноним (83), 13:55, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не "спалился", а так и было задумано...
     
     
  • 3.112, нах. (?), 15:32, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Ведь мог бы просто ему 2fa включить. И хрен бы тот что сделал.
     

  • 1.26, Аноним (67), 11:53, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >До конца этого года репозиторий PyPI намерен перевести все учётные записи пользователей, сопровождающих хотя бы один проект или входящих в курирующие организации, на обязательное применение двухфакторной аутентификации

    GitHub уже перевёл. Перешли на Codeberg в результате. В котором замена для PyPi к каждому аккаунту пользователя и организации прилагается. Заэнфорсят на PyPI - пойдут ффтопку вслед за GitHubом.

     
  • 1.27, Аноним (67), 11:56, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В качестве предпочтительных методов двухфакторной аутентификации рекомендуется использовать протокол WebAuthn с

    FIDO2 TEE Attestation и навязанной биометрией.

     
  • 1.29, Аноним (29), 12:05, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже на провокацию для навязывания двухfuckторной авторизации.
    Телефоны это и мнитмая надежность, жо тех пор пока он к злоумышленнику на время не попадет, и вообще сим в любой неподходящий момент могут заблокировать. Ну а биометрия - это лесом.
    Одноразовые коды? Ну так оно не поддерживается почти ничем. Кто вводить будет?
    В итоге, с предлагаемой двухfuckторкой плохо, и без неё не достаточно безопасно.
     
     
  • 2.37, лесной эльф (?), 12:16, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KeePassXC, KeePass,pass умеют OTP
     
     
  • 3.47, нах. (?), 12:30, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и пароль тоже туда же складываешь, рядышком? Молодец, хвалю! (и все вместе закрыто паролем 123, да и тот всегда введен, потому что работатьжынада а не без конца вводить пароль от всего)

    Потом у л-шка п-дют файлик с базкой паролей, у которого нулевая защита от попыток подбора (он просто файлик, как он будет защищаться) и ломать который можно хоть на миллионе хостов параллельно - если вместе с файликом не перехватили и нажатия кнопок.

    Но просто надежные пароли (при этом выученные один раз и НИКОГДА, блжд, не меняемые, потому что это уже провал) - низзя-низзя, это небезопастно!

     
     
  • 4.65, Аноним (-), 12:54, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кажется у тебя обидка на OTP)

    > Но просто надежные пароли (при этом выученные один раз и НИКОГДА, блжд, не меняемые

    Ага, 10 лет один и тот же пароль для всего от почты и банка, до торрента и веселой фермы.
    А потом оказывается что где-то что-то утекло и все летит в известном направлении.

     
     
  • 5.84, Аноним (83), 13:59, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто где говорил про "один и тот же пароль"?
     
     
  • 6.113, нах. (?), 15:34, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дятлы с key-pass. У которых и на самом деле десять лет один и тот же пароль.
    Причем от всех паролей сразу и от псевдо-2fa  заодно. Так держать!
     
  • 5.99, крокодил мимо.. (?), 14:52, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Но просто надежные пароли (при этом выученные один раз и НИКОГДА, блжд, не меняемые
    > Ага, 10 лет один и тот же пароль для всего от почты
    > и банка, до торрента и веселой фермы.
    > А потом оказывается что где-то что-то утекло и все летит в известном
    > направлении.

    давайте посмотрим на сегодняшнюю ситуацию.. ранее пользовал свой (криптостойкий, надеюсь, гхм) пароль для сервисов гугла.. потом, чтобы продолжать использовать тот же mutt, например, пришлось согласиться на двухфакторку и (!sic.!) взять сгенерённый гуглом 16-ти значный "Application Password", уступающий ранее использовавшемуся по комбинаторике символов, длине и т.п. и т.д.. в итоге получил деградацию пароля.. и теперь аккаунт прибит гвоздями к симке.. т.е. на практике двухфакторка от гугла только теоретически несёт какие-то преимущества при утере и восстановлении прав на аккаунт.. а на практике существовавшие ранее "контрольные вопросы" (произвольные, составленные самими пользователями вместе с ответами на них) вместе с резервными/контрольными ящиками, кмк, были более чем достаточным средством контроля (аккаунта) при должном использовании.. (любителей password, 123456 и т.п. эт, ессно, не касается)..

     
  • 2.40, Второй из Кукуева (?), 12:20, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие телефоны?
    Речь идет о TOTP
    А это мало того, что полностью стандартизированная вещь, так еще и работающая полностью оффлайн
    Ты можешь написать свою реализацию, можешь взять готовые
    Никаких телефонов нет
    Как нет их и у Гугла, например, как нет их почти ни у кого
    Но местные шизики все строчат про "это все заговоры и от нас хотят наши телефоны с диском"
     
     
  • 3.43, Аноним (67), 12:28, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Речь идет о TOTP

    Речь идёт о навязывании FIDO2 в интересах вендоров TEE и биометрии. TOTP поддерживается только для создания видимости альтернативы. Его использование сделано намеренно более неудобным, чем FIDO2 (FIDO2 обычно поддерживается в режиме однофакторки, тебе не нажо вводить пароль, достаточно вставить устройство нужного производителя и приложить пальчик), и его в будущем уберут так же легко, как убрали пароли, под предлогом того, что нет TEE-подтверждения того, что ключи - в надёжных руках.

     
  • 3.51, нах. (?), 12:32, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты можешь написать свою реализацию, можешь взять готовые

    "а теперь сфоткайте мобилочкой наш удобный и приятный qr код!"

    И да, напомни-ка мне, чего это такой добренький и честнейший гугель закрыл исходники своего генератора, ведь все так просто, надежно, стандартизировано?

     
     
  • 4.71, Аноним (-), 13:00, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну так не пользуйся гуглом.
    Это не единственны TOTP который существует.
    Ты ж линухом на десктопе пользуешься, хотя он кривой, косой и неудобный, зато свободка!

    Неудобно? Ну так бороться с злыми корпами всегда неудобно.
    (Вон каксакалы опенсорса даже самолетами не литеают, там паспорт приходиться показывать)

     
  • 4.75, Второй из Кукуева (?), 13:11, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "а теперь сфоткайте мобилочкой наш удобный и приятный qr код!"

    В котором просто числовая и буквенная последовательность
    Упс
    И который можно не фоткать, а нажать "Покажите мне текстом", скопировать и вставить
    У меня все коды 2FA живут в моем локальном VaultWarden, прикинь
    И никто у меня тут не требует к нему телефонов

     
     
  • 5.78, Аноним (-), 13:19, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В котором просто числовая и буквенная последовательность
    > Упс

    А чего ты ожидал от кекспертности уровня опеннет?
    Сейчас тебе расскажут, что это неудобно и тд

     
  • 5.115, нах. (?), 15:40, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И который можно не фоткать, а нажать "Покажите мне текстом",

    если есть что нажимать. Я вот сто лет уже не видел такого. Просто бессмысленный идиотский квадрат с точками без альтернатив.

    > У меня все коды 2FA живут в моем локальном VaultWarden, прикинь

    неплохо свел их секьюрить к нулю, все правильно сделал. Но не кажется ли тебе что это все же излишний геморрой требующий неудобных приседаний.

     

  • 1.32, Аноним (32), 12:10, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Срочно всех перевести на IAM с проприетарным 2FA. Питоняши такое только одобрят.
     
     
  • 2.52, Аноним (8), 12:32, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И питошка наконец загнётся.
     
  • 2.88, Аноним (87), 14:09, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего это питонисты проприетарщину одобрят? Я бы ещё понял, если это какие-нибудь дотнетчики или свифтеры.
     

  • 1.45, Аноним (45), 12:29, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Еще прохождения процедуры KYC не хватает.
     
     
  • 2.53, нах. (?), 12:34, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, этот аноним знает!
    (и по результату - "к сожалению, мы вынуждены отказать вам в открытии акаунта, по причинам связанным с безопастностью, поэтому мы никогда вам не скажем что именно нам не понравилось")

     
     
  • 3.77, Аноним (-), 13:18, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А у них есть обязанность предоставлять услугу кому попало?
    Нет? ну так о чем разговор?
    Что-то не нравится? сделай свой PyPI с преферансом и... боюсь тян в этой области не водятся.
     
  • 2.61, Аноним (67), 12:47, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да в опенсорсе уже давно навязывают KYC-процедуры: DCO, и CLA. Причём Python Software Foundation - в числе злейших навязывателей.
     
     
  • 3.72, Аноним (68), 13:02, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CoC тоже навязывают, хотя он и не не KYC. Вообще, TLA - это POS.
     
     
  • 4.97, Аноним (97), 14:49, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CoC не является ни процедурой сбора персональных данных, ни юридически обязывающим. Ты можешь нарушить CoC, а потом создать новое имя, и опять нарушить CoC. Повторить сколько надо раз.
     
  • 3.74, Аноним (-), 13:10, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DCO впервые использовали Linux Foundation в 2004.
    Внезапно, да?

    И не вижу ничего плохого в том, что проект хочет KYC.
    Не все хотят чтобы в их код коммитили мутные анонимы. Особбено если потом окажется, что этот анон в чине майора закладки пишет.
    Хочешь анонимности - сиди в даркнете, imgboard'ах или прочих местах где не задают лишних вопросов.

     
     
  • 4.79, Аноним (30), 13:20, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Особбено если потом окажется, что этот анон в чине майора закладки пишет.

    С одной извилиной и та, которая след от фуражки? Не спеши меня, эти майоры компутер то не всегда включать умеют.

     
  • 3.80, Аноним (-), 13:21, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но учти, в местах где не задают вопросов, не проверяют доки и сидят аноны - обычно намусоренно и плохо пахнет.
    Например тут, где мы общаемся)
     
     
  • 4.96, Аноним (97), 14:47, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пусть лучше говном воняет, чем supermax-тюрьмой попахивает.
     

  • 1.81, Аноним (30), 13:22, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автор так все расписал подробно, будто тут ядро линукса хакнули. А речь всего-то про какой-то бейсик, на к-й все плевать. Не стоило и стараться придавать значимости этому событию
     

  • 1.85, Аноним (83), 14:00, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Срочно одеть всех в безапастные бронетрусы
     
     
  • 2.86, Аноним (83), 14:02, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вход в туалет по 2FA - выяснилось, что злоумышленник действовал, сидя на унитазе
     

  • 1.89, Аноним (89), 14:12, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то сраный захват питон проектов. Меня волнует другое. Почему черножопого боевика Алибекова посадили всего на 6 лет. Хотя он забил до смерти девушку. Ногами по голове. Это полнует гораздо. Гораздо. Больше.
     
     
  • 2.90, Анонимумус (?), 14:19, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ошибся сайтом дружок-пирожок, политота на 2 этажа ниже.
    Проблемы твой страны волнуют только тебя, а тут международный проект.
    В общем всем плевать кто-кого там забил.
     
     
  • 3.98, Аноним (-), 14:49, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, он пишет политоту, но вот ты сам...

    >В общем всем плевать кто-кого там забил.

    Такое может написать только русский человек.

     
     
  • 4.114, нах. (?), 15:37, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Такое может написать только русский человек.

    Да, светлый еврогеец должен обязательно выйти на площадь с плакатом "шва6одку Алибекову!"
    Ну хотя бы мелким шрифтом на уголке плаката "free plasteline", это конечно более важно.


     

  • 1.91, Аноним (91), 14:24, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так это жы петон! Новость-то в чем? Так так вообще все))
     

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