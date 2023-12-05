Злоумышленник захватил управление над 4 проектами в репозитории PyPI

2.15 , крокодил мимо.. ( ? ), 10:56, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Теперь примерно ясно кто спродюссировал детективную мелодраму. угу..

вы выиграли в гослото, зарегистрировались чёртегде и обязаны зайти на тайниюэрэл по логину и паролю, указанным ниже..

искренне Ваш, КО

2.22 , Аноним ( - ), 11:32, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Угу, а вот раньше было... огого!

Раньше люди честные были, друг-друга не обманывали.

Обходились одним password: password!

Бывает идешь по имеджборде, видишь анон пароль уронил, ты его поднял и отдал ему. PS Для особо деревянных, двухфакторка - может быть в виде пароль + секретные одноразовые резервные коды (которые можно распечатать на бумажке и хранить где угодно, хоть в бачке унитаза)

3.42 , нах. ( ? ), 12:27, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > PS Для особо деревянных, двухфакторка - может быть в виде пароль + секретные одноразовые

> резервные коды _может_. Ключевое слово - что "может".

А на практике будет гуглешпион или, вот, sms-очка. Причем пользоваться этим "может" для какого-то вшивого лефтпада чудовищно неудобно, и единственное ему место в реальной жизни - это переводы с банковского счета на сумму большую твоей зарплаты (потому что если подтверждать этими кодами каждое пополнение мобилки на сто рублей - очень захочется убить всех людей) Еще один очень неприятный момент - что если у тебя найдут этот ср-ный листочек (собственно, искать его геморно, вдруг ты не в бачке а в самой выгребной яме его сохранил, фуфуфу, поэтому вот - sms и гуглошпион, хрен отмажешься) - то уже хрен ты докажешь что это не ты. А пароль, пока тебя не застукали за его набором - нигде не хранится (ну, у нормальных людей а не любителей обмазываться key-pass) и хрен чего ты докажешь, я вообще в другом городе. 4.63 , Аноним ( - ), 12:49, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Не тупи, просто открой ссылку в новости и почитай что там разрешено Слово FreeO... 5.111 , нах. ( ? ), 15:30, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Слово FreeOTP тебе что-то говорит? Какой-то очередной кусок известной субстанции от неизвестных васянов. Нахрен не нужен. >> Причем пользоваться этим "может" для какого-то вшивого лефтпада чудовищно неудобно

> Эсли это вшивый лефтпад - то нафига там параноя и супер защита? твою дивизию... ТАК ЭТО И БЫЛ вшивый лефтпад! Аж четыре лефтпада.

Причем в отличие от настоящего лефтпада (поверх которого держался весь карточный домик нодоподелок) этот вообще был никому не нужен ну просто ни нафиг. Кроме обиженки-автора который сам же и прогадил свой пароль (и да, вот такому хорошо бы доступ отрубить навсегда и его поделки поудалять тоже - просто вот за феноменальную т-пизну и запуск писем счастья через sudo su - ну что такой вот может понакодить полезного людям?) > Интересно, а как они определят к чему эти коды? после примерно пятого листочка - у тебя они будут подписаны, даже если ты мальчик с феноменальной памятью. А их будет скоро даже не пятнадцать а по штуке на нужный и важный (нахрен не) ресурс.

Но скорее всего сказки про листочки так и останутся сказками, и будет у тебя обычный гуглошпион, с вполне себе подписанными учетками - надо ж их как-то различать. > Тут скорее хотелось бы доказать что это я)) Чтобы вернуть доступ к проекту. почтовый адрес, не не слышали (НЕТ, не для 2fa, а для восстановления доступов. И можно не первому попавшемуся васяну, а вопросы позадавать). А, хотя да, он же у вас в гугле и пароль от него первым и сперли. 6.116 , Анонимумус ( ? ), 15:41, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – хаха, сегодня у тебя почтовый адрес есть, а завтра его нет

назови надежного поставщика услуг почты?

или расскажи как сделать свой васяносервер, чтобы с него письма не падали в спам у крупных почтовиков?

7.117 , нах. ( ? ), 15:50, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > хаха, сегодня у тебя почтовый адрес есть, а завтра его нет и ровно в этот же день ВНЕЗАПНО ты прогадил свой пароль от пипирки?

ну ты гребаный неудачник, соверши роскомнадзор, сделай человечество лучше. > или расскажи как сделать свой васяносервер, чтобы с него письма не падали в спам у крупных

> почтовиков? да зачем, для этой вот цели - тебе достаточно *принимать* спам от крупных почтовиков. не переживай, с этим у них как раз все в порядке, доставят в лучшем виде, главное не удали заодно подтверждение отключения твоего акаунта от всех бывше-твоих проектов (поди отличи его от другого мусора).