Злоумышленник захватил управление над 4 проектами в репозитории PyPI

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|2.4, RomanS (??), 09:37, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А как же без них? Только надо понимать что есть Криптосистема с открытыми ключами, а есть PKI.
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|3.14, Второй из Кукуева (?), 10:39, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Welcome to russia!
Ты не можешь заключить договор на подключение к интернету без паспорта вот уже лет так 15(раньше можно было, просто заявка на адрес, никаких документов, тебе притаскивали кабель и говорили "платить туда")
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|7.34, Аноним (8), 12:14, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лол симки в Москве в переходах без всяких паспортов раздают. Всё работает.
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|8.93, Аноним (-), 14:37, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
После звонка выбрасываем симку вместе с телефоном, в котором нет отпечатков, и р... текст свёрнут, показать
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|5.30, Аноним (30), 12:05, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я живу в Кипре и здесь можно легально купить симку в магазине без всяких документов
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|6.38, Бывалый смузихлёб (?), 12:18, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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формально и в РФ можно купить без каких-либо документов, даже с доставкой
Потом, правда, подразумевается онлайн-регистрация, но тем не менее
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|9.64, Аноним (8), 12:50, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Зачем старому дворнику из Узбекистана аккаунты Время активации надо мониторить ... текст свёрнут, показать
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|9.67, Аноним (67), 12:56, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Последние китайские предупреждения Хрен сотовые операторы будут банить того, кт... текст свёрнут, показать
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|6.39, Аноним (39), 12:20, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, самого угребищного опера с модемной скоростью) У главных оперов года с 2021 только по паспорту.
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|7.62, Аноним (62), 12:49, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня Primetel, ты про него? Если да, то не заметил что медленно. Ну и правда я мобильным инетом пользуюсь только для мессенджеров на телефоне и чтоб иногда веб посёрфить.
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|5.31, Второй из Кукуева (?), 12:08, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ну симки не по паспорту в большинстве развитых стран, просто покупаешь и пользуешься
У меня британский номер уже лет 5 купленный тупо на ebay конверт с симкой запечатанный от ThreeUK, никаких документов, ничего не требовал и не требует
С проводным тоже во многих странах максимум могут попросить бумаги с разрешением от владельца квартиры, но это будет именно проверка на месте, что вообще можно завести провод, без всяких записей данных кто заключил договор
Внезапно, правда?
Почему-то жители так называемой россии искренне верят, что во всем мире самолеты из травы
Нет, в развитых странах все совсем иначе
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|6.33, Аноним (67), 12:11, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В развитых государствах 100% населения сдали биометрию, поэтому проверки по паспорту не особо нужны - автоматика всё узнает без участия пользователя.
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|7.54, Аноним (67), 12:34, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И смена IMEI - уголовка, в отличие от одного большого по площади контроллируемой территории неправового государства, где эти законы и не нужны, потому что когда реально надо конкретное лицо привлечь - то и по беспределу при полном отсутствии юридических оснований работает.
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|6.44, Аноним (39), 12:29, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это просто брехня Тебе где-то могут продать без документов, но при покупке паке... большой текст свёрнут, показать
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|7.68, Аноним (68), 12:56, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Нужен паспорт, у тебя видимо левак просто перепроданный.
Неправда. В Британии всё ещё можно купить симку без айди.
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|6.57, Бывалый смузихлёб (?), 12:36, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Везде по разному. Тем более, что и в РФ уже давно можно официально симки онлайн покупать( хоть потом и потребуется онлайн-регистрация )
В бриташке некоторые конторы допускают оплату только безналом( оплатил с карты/счёта - вот и выяснили кто такой )
Во франции - документов вроде бы не спрашивают, но обычно нужен банковский счёт во франции( для заведения которого личность "совершенно случайно" и обшманывают )
Ну а при покупке симки в офисе - документы спросят очень запросто
В гермашке - тоже саму симку можно купить без документов. Но без регистрации по телефону или через сайт ей особо не воспользуешься
Любые, сколь-нибудь развитые страны - в первую очередь очень мощно контролируют инфопотоки, включая мобильную связь и интернет. Это, разве что в зимбабве можно просто официально купить симку и просто ей пользоваться вообще без каких-либо вопросов от кого-либо
Так что, жиденький наборс, свинюха. Как там контрнаступ, кстати ?
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|7.82, Аноним (-), 13:26, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> разве что в зимбабве можно просто официально купить симку и просто ей пользоваться вообще без каких-либо вопросов от кого-либо
Что-то я не вижу очереди на ПМЖ в зимбабве. Даже странно - страна свободы!
> кстати ?
Идет по плану, мы ж не животные, чтобы мясом терриконы забрасывать.
Вот недавно за уралом тунельчик немного приболел, ну так будет не единственный)
Может на новый год мост какой-нибудь заболеет.
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|7.92, Бандера (?), 14:28, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Неначе суки з кобелями
Жиди злигались з москалями.
І тічка та здавна... – й понині
Гаса по нашій Україні".
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|6.100, Аноньимъ (ok), 14:59, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну симки не по паспорту в большинстве развитых стран, просто покупаешь и пользуешься
В Европе примерно всей конкретно по паспорту и прописке. При этом доминируют пакеты по контракту.
В Штатах не в курсе, но из того что слышал примерно тоже если не хуже.
Что у ват там ещё из развитых стран, Украина? В Украине уже ввели в строй систему, но пока привязка симки к паспорту добровольная. Я так понимаю конкретно ЕС это требует.
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|6.129, Аноним (129), 17:12, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен с вами. Например, в Сербии в любом киоске можно купить симку без паспорта. Два года пользуюсь такой, нет никаких проблем. Пополнять можно наличкой в тех же киосках.
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|5.41, Жук (?), 12:22, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Чехии prepaid-симки спокойно продаются в магазинах и ларьках без паспорта.
Активировать не надо, просто вставил и сразу работает.
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|7.58, Аноним (-), 12:36, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты покупаешь карточку, елозишь по ней монеткой и поплняешь номер
еще есть варианты через терминалы (куда пихается наличка)
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|5.109, Tron is Whistling (?), 15:24, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Договор конечно без паспорта ты не заключишь.
А так - гостевые симки без всякого паспорта как минимум в FI и UK.
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|1.9, Аноним (9), 09:50, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Запросто могло быть срежиссированным представлением, или вообще выдуманная утка. "Определили пароль", ага, верится с трудом. Надо же устранять анонимность, сейчас этим все занимаются.
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|2.10, Аноним (10), 10:34, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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двухфакторка и анонимность никак не связаны друг с другом. Вероятно ты перепутал двухфакторку с "введите номер телефона". Если так, то ничего страшного, я в детстве тоже думал, что все китайцы каратисты.
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|5.102, Аноньимъ (ok), 15:05, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет. Внезапно. Они приплыли из каких-то далей точное местоположение которых установить не получается, предположительно ближний восток. После чего вырезали коренных японцев и устроили островную империю.
Китайцы там никаким боком.
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|6.118, нах. (?), 15:52, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Китайцы там никаким боком.
А зачем они у них тогда иероглифы сп-ли?
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|7.121, Аноним (-), 16:20, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А зачем они у них тогда иероглифы сп-ли?
А сп-ли они потому, что хотели быть пожожими на китайцев. В историческое время Китай культурно доминировал в Корее и Японии. Они также сп-ли у китайцев двуручный меч - назвав его "цуруги", потом у корейцев сп-ли какой-то однолезвийный клинок назвав его "катана".
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|6.120, Аноним (-), 16:13, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Изначально японских островах жили предки Айну (люди Дзёмон). Где-то 2000-2300 лет назад из южной части Корейского полуострова постепенно на остров Кюсю стали переселятся рисоводы (культура Яёй). Потом в течение столетий эти рисоводы планомерно и организовано начали прогонять предков Айну.
Биологически корейцы и японцы родственны. Среди современных японцев также есть потомки японизировавшихся Айну, но каково процентное соотношение среди японцев потомков ассимилированный айну и древних переселенцев с юга Корейского полуострова. непонятно.
Предки Айну не обрабатывали землю.
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|2.12, Второй из Кукуева (?), 10:37, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И как же использование TOTP устраняет анонимность?
TOTP описан в RFC и ты можешь написать свое приложение хоть на баше, хоть на сишке, хоть на брейнфаке и использовать его
В чем устранение анонимности при использовании TOTP? Ну же! Расскажи нам!
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|1.11, Аноним (11), 10:35, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> PyPI намерен перевести все учётные записи .. на обязательное применение двухфакторной аутентификации
Теперь примерно ясно кто спродюссировал детективную мелодраму.
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|2.15, крокодил мимо.. (?), 10:56, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Теперь примерно ясно кто спродюссировал детективную мелодраму.
угу..
вы выиграли в гослото, зарегистрировались чёртегде и обязаны зайти на тайниюэрэл по логину и паролю, указанным ниже..
искренне Ваш, КО
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|2.22, Аноним (-), 11:32, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Угу, а вот раньше было... огого!
Раньше люди честные были, друг-друга не обманывали.
Обходились одним password: password!
Бывает идешь по имеджборде, видишь анон пароль уронил, ты его поднял и отдал ему.
PS Для особо деревянных, двухфакторка - может быть в виде пароль + секретные одноразовые резервные коды (которые можно распечатать на бумажке и хранить где угодно, хоть в бачке унитаза)
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|3.42, нах. (?), 12:27, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> PS Для особо деревянных, двухфакторка - может быть в виде пароль + секретные одноразовые
> резервные коды
_может_. Ключевое слово - что "может".
А на практике будет гуглешпион или, вот, sms-очка.
Причем пользоваться этим "может" для какого-то вшивого лефтпада чудовищно неудобно, и единственное ему место в реальной жизни - это переводы с банковского счета на сумму большую твоей зарплаты (потому что если подтверждать этими кодами каждое пополнение мобилки на сто рублей - очень захочется убить всех людей)
Еще один очень неприятный момент - что если у тебя найдут этот ср-ный листочек (собственно, искать его геморно, вдруг ты не в бачке а в самой выгребной яме его сохранил, фуфуфу, поэтому вот - sms и гуглошпион, хрен отмажешься) - то уже хрен ты докажешь что это не ты.
А пароль, пока тебя не застукали за его набором - нигде не хранится (ну, у нормальных людей а не любителей обмазываться key-pass) и хрен чего ты докажешь, я вообще в другом городе.
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|4.63, Аноним (-), 12:49, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Не тупи, просто открой ссылку в новости и почитай что там разрешено Слово FreeO... большой текст свёрнут, показать
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|5.111, нах. (?), 15:30, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Слово FreeOTP тебе что-то говорит?
Какой-то очередной кусок известной субстанции от неизвестных васянов. Нахрен не нужен.
>> Причем пользоваться этим "может" для какого-то вшивого лефтпада чудовищно неудобно
> Эсли это вшивый лефтпад - то нафига там параноя и супер защита?
твою дивизию... ТАК ЭТО И БЫЛ вшивый лефтпад! Аж четыре лефтпада.
Причем в отличие от настоящего лефтпада (поверх которого держался весь карточный домик нодоподелок) этот вообще был никому не нужен ну просто ни нафиг. Кроме обиженки-автора который сам же и прогадил свой пароль (и да, вот такому хорошо бы доступ отрубить навсегда и его поделки поудалять тоже - просто вот за феноменальную т-пизну и запуск писем счастья через sudo su - ну что такой вот может понакодить полезного людям?)
> Интересно, а как они определят к чему эти коды?
после примерно пятого листочка - у тебя они будут подписаны, даже если ты мальчик с феноменальной памятью. А их будет скоро даже не пятнадцать а по штуке на нужный и важный (нахрен не) ресурс.
Но скорее всего сказки про листочки так и останутся сказками, и будет у тебя обычный гуглошпион, с вполне себе подписанными учетками - надо ж их как-то различать.
> Тут скорее хотелось бы доказать что это я)) Чтобы вернуть доступ к проекту.
почтовый адрес, не не слышали (НЕТ, не для 2fa, а для восстановления доступов. И можно не первому попавшемуся васяну, а вопросы позадавать). А, хотя да, он же у вас в гугле и пароль от него первым и сперли.
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|6.116, Анонимумус (?), 15:41, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хаха, сегодня у тебя почтовый адрес есть, а завтра его нет
назови надежного поставщика услуг почты?
или расскажи как сделать свой васяносервер, чтобы с него письма не падали в спам у крупных почтовиков?
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|7.117, нах. (?), 15:50, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> хаха, сегодня у тебя почтовый адрес есть, а завтра его нет
и ровно в этот же день ВНЕЗАПНО ты прогадил свой пароль от пипирки?
ну ты гребаный неудачник, соверши роскомнадзор, сделай человечество лучше.
> или расскажи как сделать свой васяносервер, чтобы с него письма не падали в спам у крупных
> почтовиков?
да зачем, для этой вот цели - тебе достаточно *принимать* спам от крупных почтовиков. не переживай, с этим у них как раз все в порядке, доставят в лучшем виде, главное не удали заодно подтверждение отключения твоего акаунта от всех бывше-твоих проектов (поди отличи его от другого мусора).
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|1.16, Аноним (16), 11:07, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я один жду, когда уже на опеннет будем заходить через госуслуги? А то анонимы и всё такое.
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|1.25, Аноним (67), 11:51, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>был инициирован процесс удаления учётной записи "meisnate12".
Но зачем?! На этом и спалился.
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|3.112, нах. (?), 15:32, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем? Ведь мог бы просто ему 2fa включить. И хрен бы тот что сделал.
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|1.26, Аноним (67), 11:53, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>До конца этого года репозиторий PyPI намерен перевести все учётные записи пользователей, сопровождающих хотя бы один проект или входящих в курирующие организации, на обязательное применение двухфакторной аутентификации
GitHub уже перевёл. Перешли на Codeberg в результате. В котором замена для PyPi к каждому аккаунту пользователя и организации прилагается. Заэнфорсят на PyPI - пойдут ффтопку вслед за GitHubом.
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|1.27, Аноним (67), 11:56, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>В качестве предпочтительных методов двухфакторной аутентификации рекомендуется использовать протокол WebAuthn с
FIDO2 TEE Attestation и навязанной биометрией.
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|1.29, Аноним (29), 12:05, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Похоже на провокацию для навязывания двухfuckторной авторизации.
Телефоны это и мнитмая надежность, жо тех пор пока он к злоумышленнику на время не попадет, и вообще сим в любой неподходящий момент могут заблокировать. Ну а биометрия - это лесом.
Одноразовые коды? Ну так оно не поддерживается почти ничем. Кто вводить будет?
В итоге, с предлагаемой двухfuckторкой плохо, и без неё не достаточно безопасно.
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|3.47, нах. (?), 12:30, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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и пароль тоже туда же складываешь, рядышком? Молодец, хвалю! (и все вместе закрыто паролем 123, да и тот всегда введен, потому что работатьжынада а не без конца вводить пароль от всего)
Потом у л-шка п-дют файлик с базкой паролей, у которого нулевая защита от попыток подбора (он просто файлик, как он будет защищаться) и ломать который можно хоть на миллионе хостов параллельно - если вместе с файликом не перехватили и нажатия кнопок.
Но просто надежные пароли (при этом выученные один раз и НИКОГДА, блжд, не меняемые, потому что это уже провал) - низзя-низзя, это небезопастно!
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|4.65, Аноним (-), 12:54, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кажется у тебя обидка на OTP)
> Но просто надежные пароли (при этом выученные один раз и НИКОГДА, блжд, не меняемые
Ага, 10 лет один и тот же пароль для всего от почты и банка, до торрента и веселой фермы.
А потом оказывается что где-то что-то утекло и все летит в известном направлении.
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|6.113, нах. (?), 15:34, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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дятлы с key-pass. У которых и на самом деле десять лет один и тот же пароль.
Причем от всех паролей сразу и от псевдо-2fa заодно. Так держать!
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|5.99, крокодил мимо.. (?), 14:52, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Но просто надежные пароли (при этом выученные один раз и НИКОГДА, блжд, не меняемые
> Ага, 10 лет один и тот же пароль для всего от почты
> и банка, до торрента и веселой фермы.
> А потом оказывается что где-то что-то утекло и все летит в известном
> направлении.
давайте посмотрим на сегодняшнюю ситуацию.. ранее пользовал свой (криптостойкий, надеюсь, гхм) пароль для сервисов гугла.. потом, чтобы продолжать использовать тот же mutt, например, пришлось согласиться на двухфакторку и (!sic.!) взять сгенерённый гуглом 16-ти значный "Application Password", уступающий ранее использовавшемуся по комбинаторике символов, длине и т.п. и т.д.. в итоге получил деградацию пароля.. и теперь аккаунт прибит гвоздями к симке.. т.е. на практике двухфакторка от гугла только теоретически несёт какие-то преимущества при утере и восстановлении прав на аккаунт.. а на практике существовавшие ранее "контрольные вопросы" (произвольные, составленные самими пользователями вместе с ответами на них) вместе с резервными/контрольными ящиками, кмк, были более чем достаточным средством контроля (аккаунта) при должном использовании.. (любителей password, 123456 и т.п. эт, ессно, не касается)..
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|2.40, Второй из Кукуева (?), 12:20, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие телефоны?
Речь идет о TOTP
А это мало того, что полностью стандартизированная вещь, так еще и работающая полностью оффлайн
Ты можешь написать свою реализацию, можешь взять готовые
Никаких телефонов нет
Как нет их и у Гугла, например, как нет их почти ни у кого
Но местные шизики все строчат про "это все заговоры и от нас хотят наши телефоны с диском"
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|3.43, Аноним (67), 12:28, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Речь идет о TOTP
Речь идёт о навязывании FIDO2 в интересах вендоров TEE и биометрии. TOTP поддерживается только для создания видимости альтернативы. Его использование сделано намеренно более неудобным, чем FIDO2 (FIDO2 обычно поддерживается в режиме однофакторки, тебе не нажо вводить пароль, достаточно вставить устройство нужного производителя и приложить пальчик), и его в будущем уберут так же легко, как убрали пароли, под предлогом того, что нет TEE-подтверждения того, что ключи - в надёжных руках.
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|3.51, нах. (?), 12:32, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты можешь написать свою реализацию, можешь взять готовые
"а теперь сфоткайте мобилочкой наш удобный и приятный qr код!"
И да, напомни-ка мне, чего это такой добренький и честнейший гугель закрыл исходники своего генератора, ведь все так просто, надежно, стандартизировано?
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|4.71, Аноним (-), 13:00, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну так не пользуйся гуглом.
Это не единственны TOTP который существует.
Ты ж линухом на десктопе пользуешься, хотя он кривой, косой и неудобный, зато свободка!
Неудобно? Ну так бороться с злыми корпами всегда неудобно.
(Вон каксакалы опенсорса даже самолетами не литеают, там паспорт приходиться показывать)
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|4.75, Второй из Кукуева (?), 13:11, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "а теперь сфоткайте мобилочкой наш удобный и приятный qr код!"
В котором просто числовая и буквенная последовательность
Упс
И который можно не фоткать, а нажать "Покажите мне текстом", скопировать и вставить
У меня все коды 2FA живут в моем локальном VaultWarden, прикинь
И никто у меня тут не требует к нему телефонов
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|5.78, Аноним (-), 13:19, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В котором просто числовая и буквенная последовательность
> Упс
А чего ты ожидал от кекспертности уровня опеннет?
Сейчас тебе расскажут, что это неудобно и тд
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|5.115, нах. (?), 15:40, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И который можно не фоткать, а нажать "Покажите мне текстом",
если есть что нажимать. Я вот сто лет уже не видел такого. Просто бессмысленный идиотский квадрат с точками без альтернатив.
> У меня все коды 2FA живут в моем локальном VaultWarden, прикинь
неплохо свел их секьюрить к нулю, все правильно сделал. Но не кажется ли тебе что это все же излишний геморрой требующий неудобных приседаний.
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|1.32, Аноним (32), 12:10, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Срочно всех перевести на IAM с проприетарным 2FA. Питоняши такое только одобрят.
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|2.88, Аноним (87), 14:09, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С чего это питонисты проприетарщину одобрят? Я бы ещё понял, если это какие-нибудь дотнетчики или свифтеры.
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|2.53, нах. (?), 12:34, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, этот аноним знает!
(и по результату - "к сожалению, мы вынуждены отказать вам в открытии акаунта, по причинам связанным с безопастностью, поэтому мы никогда вам не скажем что именно нам не понравилось")
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|3.77, Аноним (-), 13:18, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у них есть обязанность предоставлять услугу кому попало?
Нет? ну так о чем разговор?
Что-то не нравится? сделай свой PyPI с преферансом и... боюсь тян в этой области не водятся.
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|2.61, Аноним (67), 12:47, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да в опенсорсе уже давно навязывают KYC-процедуры: DCO, и CLA. Причём Python Software Foundation - в числе злейших навязывателей.
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|3.72, Аноним (68), 13:02, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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CoC тоже навязывают, хотя он и не не KYC. Вообще, TLA - это POS.
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|4.97, Аноним (97), 14:49, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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CoC не является ни процедурой сбора персональных данных, ни юридически обязывающим. Ты можешь нарушить CoC, а потом создать новое имя, и опять нарушить CoC. Повторить сколько надо раз.
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|3.74, Аноним (-), 13:10, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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DCO впервые использовали Linux Foundation в 2004.
Внезапно, да?
И не вижу ничего плохого в том, что проект хочет KYC.
Не все хотят чтобы в их код коммитили мутные анонимы. Особбено если потом окажется, что этот анон в чине майора закладки пишет.
Хочешь анонимности - сиди в даркнете, imgboard'ах или прочих местах где не задают лишних вопросов.
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|4.79, Аноним (30), 13:20, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Особбено если потом окажется, что этот анон в чине майора закладки пишет.
С одной извилиной и та, которая след от фуражки? Не спеши меня, эти майоры компутер то не всегда включать умеют.
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|3.80, Аноним (-), 13:21, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но учти, в местах где не задают вопросов, не проверяют доки и сидят аноны - обычно намусоренно и плохо пахнет.
Например тут, где мы общаемся)
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|1.81, Аноним (30), 13:22, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Автор так все расписал подробно, будто тут ядро линукса хакнули. А речь всего-то про какой-то бейсик, на к-й все плевать. Не стоило и стараться придавать значимости этому событию
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|2.86, Аноним (83), 14:02, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И вход в туалет по 2FA - выяснилось, что злоумышленник действовал, сидя на унитазе
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|1.89, Аноним (89), 14:12, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой-то сраный захват питон проектов. Меня волнует другое. Почему черножопого боевика Алибекова посадили всего на 6 лет. Хотя он забил до смерти девушку. Ногами по голове. Это полнует гораздо. Гораздо. Больше.
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|2.90, Анонимумус (?), 14:19, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты ошибся сайтом дружок-пирожок, политота на 2 этажа ниже.
Проблемы твой страны волнуют только тебя, а тут международный проект.
В общем всем плевать кто-кого там забил.
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|3.98, Аноним (-), 14:49, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, он пишет политоту, но вот ты сам...
>В общем всем плевать кто-кого там забил.
Такое может написать только русский человек.
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|4.114, нах. (?), 15:37, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Такое может написать только русский человек.
Да, светлый еврогеец должен обязательно выйти на площадь с плакатом "шва6одку Алибекову!"
Ну хотя бы мелким шрифтом на уголке плаката "free plasteline", это конечно более важно.
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