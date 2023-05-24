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PyPI пересмотрит политику в отношении персональных данных и прекратит поддержку PGP-подписей

24.05.2023 22:42

Директор по инфраструктуре организации Python Software Foundation опубликовал отчёт о выполнении требований по раскрытию персональных данных пользователей репозитория PyPI (Python Package Index). В марте и апреле Министерство юстиции США направило в PyPI требования о раскрытии данных 5 пользователей, которые после консультаций с юристами были выполнены. Переданные данные включали имена, адресную информацию, списки загруженных пакетов и сведения о сеансах и IP-адресах.

Так как Python Software Foundation и PyPI выступают за свободу, безопасность и конфиденциальность пользователей, действуя в интересах сообщества решено пересмотреть применяемые в организации стандарты в области раскрытия данных и обеспечения конфиденциальности. В честности, планируется минимизировать хранимые и получаемые от пользователей персональные данные, а также ограничить время хранения логов со сведениями о подключениях пользователей, что также снизит ущерб в случае утечек в результате компрометации инфраструктуры или ошибки персонала.

Кроме того, разработчики PyPI объявили о решении прекратить поддержку PGP-подписей для верификации пакетов, так как они не решают возложенные на них задачи и в текущем виде бесполезны. Из-за имевшихся проблем ранее показ подписей ранее уже был убран из web-интерфейса. Для разработчиков возможность загрузки PGP-подписей будет сохранена, но эти подписи будут игнорироваться. Доступ пользователей к ранее загруженным подписям будет сохранён, но новые подписи перестанут отдаваться, а в поле "has_sig" в API всегда будет выставлено в значение "False".

За последние три года вместе с пакетами в PyPI было загружено около 50 тысяч цифровых подписей, связанных с 1069 PGP-ключами. 29% ключей отсутствуют на крупных публичных серверах ключей, т.е. не могут рассматриваться как заслуживающие доверия. Из оставшихся 71% достоверность около половины на момент проведения аудита оказалось невозможно подтвердить. Верифицировано было только 36% ключей, а достоверные подписи, созданные за последние три года, охватывали лишь 0.3% от всех файлов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.pypi.org/posts/20...)
  2. OpenNews: PyPI из-за вредоносной активности приостановил регистрацию новых пользователей и проектов
  3. OpenNews: В PyPI реализована возможность публикации пакетов без привязки к паролям и токенам API
  4. OpenNews: В пакетах, размещённых в PyPI, выявлено 57 забытых ключей доступа к AWS
  5. OpenNews: Внедрение двухфакторной аутентификации в PyPI привело к инциденту с удалением популярного пакета
  6. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2022 году
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59191-pypi
Ключевые слова: pypi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:36, 24/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    > достоверные подписи охватывали лишь 0.3% от всех файлов

    показательно нужности PGP

     
     
  • 2.5, Dzen Python (ok), 23:41, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставлю сотку против металлической копейки, что эти 0.3% - разрабы старой школы/разрабы из копрораций и просто смогли/повезло недавно занести подпись в *доверенные* УЦ с пруфами. А не как смуззи-самоудовлетворение через самоподписанное самоподписанным.
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:27, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но лучше варианта ты же все равно не предложишь?
     

  • 1.3, Dzen Python (ok), 23:38, 24/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    > Министерство юстиции США направило в PyPI требования о раскрытии данных 5 пользователей, которые [...] были выполнены.
    >The data request was:
    >    "Names (including subscriber names, user names, and screen names);"
    >    "Addresses (including mailing, residential addresses, business addresses, and email addresses);"
    >    "Telephone or instrument numbers (including the registration Internet Protocol address);"
    >    "Means and source of payment of any such services (including any credit card or bank account number) and billing records;"

    Хм. Об этих 5 пользователях по 3м запросам, значит, не смогли бы правдоподобно ничего отрицать? Или просто выставили равное оффициальному число (много меньшее реального) ради успокоения и наших, и ваших, и ихних?

    > We have waited for the string of subpoenas to subside, though we were committed from the beginning to write and publish this post as a matter of transparency, and as allowed by the lack of a non-disclosure order associated with the subpoenas received in March and April 2023.

    *Голосом Станиславского:*
    - Браток, НЕ-ВЕ-РЮ! НЕ. ВЕРЮ.

    Соломку подстелили, значится, и теперь потенциальный скандал можно зарубить будет на корню ходом "на нас надавили!". Банально, но все равно действенно.

     
  • 1.4, Аноним (4), 23:40, 24/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    >  В честности, планируется минимизировать хранимые и получаемые от пользователей персональные данные

    но номер телефона то возьмут ? (причём с проверкой..)

     
     
  • 2.6, Dzen Python (ok), 23:43, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вышлют айнзацкоманду, которая аки Тесак, выбьет из тебя все до сотворения мира, а затем, как токен с повышенной секретностью, просто скажет площадке "Да, доверен"/"Нет, не доверен".
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 01:16, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тесака-то уже в живых давно нет....
     

  • 1.7, Аноним357 (?), 23:57, 24/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    > За последние три года вместе с пакетами в PyPI было загружено около 50 тысяч цифровых подписей, связанных с 1069 PGP-ключами. 29% ключей отсутствуют на крупных публичных серверах ключей, т.е. не могут рассматриваться как заслуживающие доверия.

    Зачем тогда принимать такие пакеты, непонятно.

     

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