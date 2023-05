PyPI пересмотрит политику в отношении персональных данных и прекратит поддержку PGP-подписей

> Министерство юстиции США направило в PyPI требования о раскрытии данных 5 пользователей, которые [...] были выполнены.

>The data request was:

> "Names (including subscriber names, user names, and screen names);"

> "Addresses (including mailing, residential addresses, business addresses, and email addresses);"

> "Telephone or instrument numbers (including the registration Internet Protocol address);"

> "Means and source of payment of any such services (including any credit card or bank account number) and billing records;" Хм. Об этих 5 пользователях по 3м запросам, значит, не смогли бы правдоподобно ничего отрицать? Или просто выставили равное оффициальному число (много меньшее реального) ради успокоения и наших, и ваших, и ихних? > We have waited for the string of subpoenas to subside, though we were committed from the beginning to write and publish this post as a matter of transparency, and as allowed by the lack of a non-disclosure order associated with the subpoenas received in March and April 2023. *Голосом Станиславского:*

- Браток, НЕ-ВЕ-РЮ! НЕ. ВЕРЮ. Соломку подстелили, значится, и теперь потенциальный скандал можно зарубить будет на корню ходом "на нас надавили!". Банально, но все равно действенно.