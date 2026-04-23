Выпуск эмулятора QEMU 11.0.0

Представлен релиз проекта QEMU 11.0.0. В качестве эмулятора QEMU позволяет запустить программу, собранную для одной аппаратной платформы на системе с совершенно иной архитектурой, например, выполнить приложение для ARM на x86-совместимом ПК. В режиме виртуализации в QEMU производительность выполнения кода в изолированном окружении близка к аппаратной системе за счёт прямого выполнения инструкций на CPU и задействования гипервизора Xen или модуля KVM в Linux, или модуля NVMM в NetBSD. Изначально проект был создан Фабрисом Белларом (Fabrice Bellard) с целью обеспечения возможности запуска собранных для платформы x86 исполняемых файлов Linux на архитектурах, отличных от x86. За годы разработки была добавлена поддержка полной эмуляции для 14 аппаратных архитектур, число эмулируемых аппаратных устройств превысило 400. При подготовке версии 11.0.0 внесено более 2500 изменений от 237 разработчиков. Ключевые улучшения, добавленные в QEMU 11.0: Удалена поддержка 32-разрядных хост-систем, которая была объявлена устаревшей в апреле прошлого года в QEMU 10.0. В декабрьском выпуске 10.2 в генераторе кода TCG (Tiny Code Generator) была прекращена поддержка платформ mips32 и ppc32, а в выпуске QEMU 11.0 удалены оставшиеся платформы i386, arm, ppc и riscv32, а также проведена чистка кодовой базы и сборочной системы от компонентов для работы на 32-разрядных хостах.

Реализован ускоритель виртуализации "nitro" ("-accel nitro") и новый тип эмулируемых систем "nitro", позволяющий запускать в QEMU изолированные анклавы на базе технологии конфиденциальных вычислений AWS Nitro Enclave, например, для локального тестирования в QEMU окружений Nitro Enclave. В AWS EC2 технология Nitro Enclave позволяет запускать в виртуальной машине вложенные изолированные анклавы для работы с конфиденциальными данными, выделяя им часть своих ресурсов.

Улучшена поддержка ускорителей виртуализации MSHV (Microsoft Hypervisor) и WHPX (Microsoft Windows Hypervisor Platform Extensions).

При использовании гипервизора KVM ("-accel kvm") предоставлена поддержка виртуализации расширения Intel CET (Control-flow Enforcement Technology) для применения в виртуальных машинах защиты от эксплоитов, использующих методы возвратно-ориентированного программирования (ROP - Return-Oriented Programming). Также добавлена поддержка перезагрузки конфиденциальных виртуальных машин, использующих для шифрования памяти расширения AMD SEV-SNP (Secure Encrypted Virtualization - Secure Nested Paging) и Intel TDX (Trust Domain Extensions).

В устройство VirtIO-GPU, обеспечивающее работу виртуального GPU, добавлена возможность выставления отличающихся разрешений экрана для разных устройств вывода.

В VirtIO-GPU добавлена поддержка контекстов DRM (Direct Rendering Manager native context), позволяющих повысить производительность работы с виртуальным GPU из гостевой системы за счёт прямой передачи команд в реальный хостовый GPU. Поддержка контекстов DRM включается при использовании нового устройства virtio-gpu-gl с опцией "drm_native_context=on". В отличие от контекстов Virgl и Venus, работающих на уровне API OpenGL и Vulkan, контекст DRM реализован на уровне UAPI ядра Linux.

Добавлена возможность использования языка C++ для разработки плагинов к генератору кода TCG (Tiny Code Generator).

В блочный драйвер NFS добавлена поддержка сборки с библиотекой libnfs 6.

В блочный драйвер curl добавлена опция "force-range" для принудительного использования HTTP-заголовка "Range" при загрузке изображений без предварительной проверки его поддержки отдельным запросом с заголовком HEAD.

В блочном драйвере FUSE отключена обработка операций экспорта в синхронном режиме, приводивших к блокировке запуска виртуальной машины до окончания обработки других FUSE-запросов. Добавлена возможность использования нескольких потоков ввода/вывода (iothread) при выполнении экспорта в FUSE.

В эмулятор архитектуры x86 добавлена поддержка CPU Intel Diamond Rapids ("Xeon 7").

В эмулятор архитектуры ARM добавлена процессорных расширений FEAT_ASID2 и FEAT_E2H0. В генераторе кода TCG реализована эмуляция расширений SME (Scalable Matrix Extension).

В эмулятор архитектуры HPPA добавлена поддержка эмуляции 64-разрядных CPU c 40- и 44-разрядным адресным пространством. При помощи SeaBIOS-hppa 24 обеспечена инициализация PCI-контроллера Astro, позволяющая использовать PCI-видеокарты на 64-рядных системах.

В эмуляторе архитектуры LoongArch появилась возможность миграции PMU (Performance Monitoring Unit) при использовании гипервизора KVM. В генераторе кода TCG реализована эмуляция расширений LA v1.1, sc.q и llacq/screl, а также инструкций FRECIP и DRECIP для вычисления обратных значений.

В эмулятор архитектуры PowerPC добавлена поддержка снапршотов.

В эмуляторе архитектуры RISC-V реализована поддержка CPU MIPS P8700 и расширений набора команд Zilsd, Zclsd, ZALASR и Smpmpmt.

В эмуляторе архитектуры s390 появилась поддержка загрузки с устройств virtio-blk-pci и реализована эмуляции инструкции "DIVIDE TO INTEGER".

Принято исправление, в 50-80 раз сокращающее задержки при работе fdmon (file descriptor monitoring) в режиме "aio=io_uring" и нахождении системы в состоянии простоя (idle).



