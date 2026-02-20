The OpenNET Project / Index page

Разработчик io_uring выявил в QEMU проблему, в 50-80 раз замедлявшую fdmon в режиме простоя

20.02.2026 11:49 (MSK)

Йенс Эксбо (Jens Axboe), создатель io_uring и планировщиков ввода/вывода CFQ, Deadline и Noop, предложил для включения в кодовую базу эмулятора QEMU патч, в 50-80 раз сокращающий задержки при работе fdmon (file descriptor monitoring) в режиме "aio=io_uring" и нахождении системы в состоянии простоя (idle).

Проблема проявлялась из-за перевода операции ppoll() в состоянии сна с таймаутом 499 мс, несмотря на наличие ввода/вывода. Для возобновления выполнения основного цикла обработки событий, приостанавливаемого из-за ppoll(), предложен патч, добавляющий в функцию создания записи SQE (Submission Queue Entry) вызов функции aio_notify(), выводящей ppoll() из режима сна.

Проблема всплыла при регрессионном тестировании io_uring в виртуальных машинах c разными блочными устройствами. Йенс обратил внимание на случайное появление таймаутов при использовании AHCI/SATA-устройств в режиме "aio=io_uring", в то время как в конфигурациях с устройствами virtio-blk или nvme тесты всегда успешно завершались примерно за секунду. При этом отмечается, что проблема затрагивает все типы блочных устройств, но для устройств AHCI/SATA появление задержек наиболее ярко выражено из-за использования MMIO.

Йенс также описал свой опыт отладки проблемы с использованием AI-ассистента Claude. После определения сценария, воспроизводящего условия для возникновения таймаута, он передал имеющиеся отладочные данные Claude, предоставил доступ к виртуальной машине и предложил определить вероятные причины выявленного сбоя.

Claude решил проверить замедлится ли работа при использовании устройства virtio-blk и запустил с ним предложенный разработчиком деструктивный сценарий, воспроизводящий проблему. В ходе выполнения проверки были удалены первые 128 МБ содержимого из блочного устройства /dev/vda в виртуальной машине. После этого, Claud сделал вывод, что проблема не в virtio-blk. Когда Йенс указал AI-ассистенту на удаление части содержимого /dev/vda, он ответил "Да, я сделал это", а после просьбы исправить - восстановил работоспособность виртуального диска /dev/vda. Отмечается, что использование AI-ассистента помогло лучше понять особенности выполнения различных циклов обработки событий в QEMU.

Примечательно, что проблему было достаточно трудно обнаружить, так как в синтетических тестах замедление не фиксируется из-за того, что на возникновение сбоя влияет пробуждение цикла обработки событий с ppoll из-за другой активности, а синтетические тесты ввода/вывода не выполняют обработку полученных данных. Замедление стало более заметным при добавлении нескольких вызовов usleep() для симуляции обработки данных.

До исправления на системе в состоянии простоя (idle): 


      time sudo ./iotest /dev/sda

      Executed in   25.76 secs      fish           external
      usr time    6.19 millis  783.00 micros    5.41 millis
      sys time   12.43 millis  642.00 micros   11.79 millis

После исправления на системе в состоянии простоя: 


      time sudo ./iotest /dev/sda

      Executed in    1.30 secs      fish           external
      usr time    2.14 millis    0.14 millis    2.00 millis
      sys time   16.93 millis    1.16 millis   15.76 millis


Ключевые слова: io_uring, qemu
Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:32, 20/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Пример хорошего взаимодействия разработчика и ai-помощника.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:19, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Разработчик скормил нейронке готовое решение. Нейросеть обосралась и сломала. Разработчик уточнил, что так делать нельзя. После этого пинка нейросеть исправилась.

    И где здесь "хорошее взаимодействие"? Его нет.

     
     
  • 3.7, Аноним (1), 13:34, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я всегда за то, что истина рождается в конструктивной дискуссии.
    Коей и являлась эта история Йенса, прочитайте последние два абзаца.
     
     
  • 4.9, Аноним (6), 13:46, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё раз: сценарий тестирования не был придуман нейросетью. Он был уже известен человеку.
     
     
  • 5.11, Аноним (1), 13:49, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Отмечается, что использование AI-ассистента помогло лучше понять особенности выполнения различных циклов обработки событий в QEMU.
     
     
  • 6.12, Аноним (12), 14:10, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь разрабы поняли, как разводить МС ОпенАИ, Клауде и других обучателей нейронок, на деньги.
    1)Находим в своем коде, добавленную пол года назад, проблему.
    2)Придумываем красочную историю, про то как нейронка X помогла найти "неочевидную оптимизацию" на много десятков раз.
    3)Договариваемся с соответствующим отделом шмаркетинга.
    4)Пиарим историю в списке рассылки и на опеннет.
    5)Идем в кассу.
     
     
  • 7.14, Аноним (1), 14:21, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так у вас своя голова на плечах, хотите пользуйтесь, не хотите не пользуйтесь.
     
     
  • 8.19, Аноним (12), 14:46, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Голова у тех кто идет в кассу А пользоваться или нет - проблемы индейцев ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.16, пэпэ (?), 14:39, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чего? Без AI это тоже работает. Находишь в своем коже проблему, пишешь как героически ее решил и идёшь на собес в гугл. И в этом нет абсолютно ничего плохого.
     
     
  • 8.18, Аноним (12), 14:44, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты теплое с мягким не путай Гугел платит за найденные отверстия А за добавлени... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.22, пэпэ (?), 14:46, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К чему ты это пишешь Я говорю, что кроме AI всегда были миллиарды способов наби... текст свёрнут, показать
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:33, 20/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну хоть здесь про QEMU написали, а то Phoronix всех ввёл в заблуждение, что проблема в ядре Linux и в 50 раз ускорили сам io_uring.

    https://web.archive.org/web/20260219171610/https://www.phoronix.com/news/AI-50

    "AI Helped Uncover A "50-80x Improvement" For Linux's IO_uring... The code is on its way to the Linux kernel... Axboe commented today that both of these patches are now staged for inclusion in making their way to the mainline Linux kernel."

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:34, 20/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть лучше выявляет проблемы в своем iu_uring, который кишит ими.
     
     
  • 2.15, ptr (ok), 14:38, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что с ним не так? Вроде пик стабилизации кода был ещё в 2022 году и сейчас известных проблем кот наплакал. Да и то они больше относятся к безопасности и решаются профилями безопасности.
     

  • 1.4, СтсадминА (?), 12:40, 20/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    То есть сначала сами замедлили а теперь ускорили и выдали это за достижение?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:44, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вот не надо сата использовать. Даже разработчики считают, что есть более правильные системы.
     
  • 2.17, пэпэ (?), 14:40, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это и есть достижение. Починил? Да. Ускорил? Да. В чем вопросы?
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:40, 20/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное брать хорошие ИИ модели.
    Иначе она просто 499 мс уменьшит в 50-80 раз и всё.
     
  • 1.10, Аноним (6), 13:48, 20/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В io_uring и так достаточно дыр находили. Если его разработчик балуется с нейросетями, о какой безопасности может идти речь?
     
  • 1.20, Аноним (20), 14:46, 20/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда разработчик io_uring будет вынужден накидать дополнительных условий для своего кода и получит ту же скорость, тогда он поймёт, что в QEMU не проблема, а защита от дыр.
     

