Уязвимость в подсистеме io_uring, позволяющая повысить привилегии в системе

В интерфейсе асинхронного ввода/вывода io_uring, предоставляемом ядром Linux, выявлена уязвимость (CVE-2025-39698), позволяющая непривилегированному пользователю добиться выполнения своего кода на уровне ядра. Уязвимость вызвана отсутствием проверки существования объекта перед выполнением операций с этим объектом.

Уязвимость устранена в обновлениях ядра 6.16.4 и 6.12.44. Проверить состояние новой версии пакета или подготовки исправления в дистрибутивах можно на следующих страницах (если страница недоступна, значит разработчики дистрибутива ещё не приступили к рассмотрению проблемы): Debian, Ubuntu, Fedora, SUSE/openSUSE, RHEL, Gentoo и Arch.



