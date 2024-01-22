Для ядра Linux подготовлены оптимизации, повышающие производительность планировщиков ввода/вывода

|
|1.2, iCat (ok), 08:41, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
> ...конкуренция блокировок снизилась с 94% до 23%
Впечатляюще...
|
|
|
|
|
|3.7, Аноним (7), 09:22, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Они пока в отдельной ветке на стадии обсуждения (RFC) и их ещё не предлагали включить в основное ядро.
|
|2.13, лютый жабби.... (?), 10:09, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
>Впечатляюще...
да не очень. а вот то что предыдущее подэлие этого прогера выкинули из дефолтов после пачки cve вот это действительно впечатляюще. как и то, что его до сих пор не забанили в LKML
|
|1.14, Аноним (14), 10:14, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А потом полезут побочные эффекты его экспериментов. Потом окажется что эти блокировки не просто так стояли. Просто тот кто делал изначальное решение уже не помнит или не в деле. И не может сказать причину принятия решения.
|
|
|
|2.20, n00by (ok), 13:32, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> полезут побочные эффекты
Совершенно внезапно для экспертов, побочным эффектом планировщика ввода-вывода является запись в файлы.
|
|2.22, Аноним (-), 13:45, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Рискну, что опять быдет "Скрыто ботом-модератором"
По поводу -
"причину принятия решения"
- а их надо в коде выражать. Типа - статический ассерт. Или ещё какая проверка\завязка на что-то.
И ещё - а пресловутый здесь раст позволяет кодом выражать причины? (именно кодом а не комментариями в коде)
|
|
|
|3.25, ПомидорИзДолины (?), 14:39, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> а пресловутый здесь раст позволяет кодом выражать причины?
Да, позволяет. Но еще удобнее позволяет выражать причины на уровне типов.
Программиорование типами вообще классная штука. Рекомендую попробовать, например оценить удобство 'Option' в сравнении с null_ptr.
|
|1.18, 12yoexpert (ok), 12:42, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
как дебажат race conditions на mutex-ах на таких скоростях? там ведь даже время не замерить, это повлияет на работу и даст невалидные результаты
|
|
|
|2.19, Аноним (19), 12:50, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Синхронизацию отдебажить нельзя в принципе, как и другие редко воспроизводимые проблемы. Сначала долго медитируют на код и проверяют модель, потом детально разбирают баги через логи и корки.
|
|
|
|
|
|4.24, Аноним (19), 14:03, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это в основном разбор инцидентов. У автора выше совсем узкое понимание процесса отладки
|
|2.27, Rev (?), 15:03, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так вам ведь показали цифры. Вот так их замеряют и понимают, что скорость выросла :)
|
|1.28, Rev (?), 15:05, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> В случае с mq-deadline производительность после применения предложенных патчей при использовании NVMe-накопителя увеличилась с 1070К до 2560K операций ввода/вывода в секунду (IOPS), а конкуренция блокировок снизилась с 94% до 23%.
Так вот, почему телефоны на Андроиде так тормозят? :)
|
|1.30, Аноним (30), 15:19, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Нужны года на обкатку. Доверие зарабатывается годами. Даже если Линус примет патчи, на ядре моего дистра это не скажется.
|