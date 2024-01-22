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Для ядра Linux подготовлены оптимизации, повышающие производительность планировщиков ввода/вывода

22.01.2024 08:23

Йенс Эксбо (Jens Axboe), создатель io_uring и планировщиков ввода/вывода CFQ, Deadline и Noop, продолжил свои эксперименты с оптимизацией ввода/вывода в ядре Linux. На этот раз под его внимание попали планировщики ввода/вывода BFQ и mq-deadline, оказавшиеся узким местом как минимум в случае скоростных накопителей NVMe.

Как показало изучение ситуации, одной из ключевых причин неоптимальной производительности подсистем планировщиков ввода/вывода стали проблемы с конкурирующими блокировками ("lock contention", попытка получить блокировку, удерживаемую другим потоком). Благодаря мерам, нацеленным на снижение соперничества при обработке блокировок, таким как сериализация диспетчеризации и вставки запросов, скорость работы планировщиков выросла в ряде ситуаций в разы (в IOPS).

При тестировании планировщика BFQ утилитой fio производительность выросла с 567К до 1551К операций ввода/вывода в секунду, а конкуренция блокировок снизилась с 96% до 30%. В случае с mq-deadline производительность после применения предложенных патчей при использовании NVMe-накопителя увеличилась с 1070К до 2560K операций ввода/вывода в секунду (IOPS), а конкуренция блокировок снизилась с 94% до 23%.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Увеличение скорости ввода/вывода на 6% в Linux, благодаря кэшированию запросов времени
  3. OpenNews: Применение асинхронной буферизированной записи на базе io_uring до 80 раз снизило задержки в XFS
  4. OpenNews: Выпущен патч, решающий проблему с blk-mq в ядре Linux 4.19, которая приводит к потере данных
  5. OpenNews: В ядре Linux 5.14.7 выявлена проблема, приводящая к краху на системах с планировщиком BFQ
  6. OpenNews: Для Linux ядра разработаны новые планировщики ввода/вывода - BFQ, YFQ и SCAN-EDF
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60474-scheduler
Ключевые слова: scheduler, linux, optimization, bfq
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, iCat (ok), 08:41, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > ...конкуренция блокировок снизилась с 94% до 23%

    Впечатляюще...

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:10, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >При тестировании

    Но Торвальдс предложеные патчи отклонил?

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:22, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они пока в отдельной ветке на стадии обсуждения (RFC) и их ещё не предлагали включить в основное ядро.

     
  • 2.13, лютый жабби.... (?), 10:09, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >Впечатляюще...

    да не очень. а вот то что предыдущее подэлие этого прогера выкинули из дефолтов после пачки cve вот это действительно впечатляюще. как и то, что его до сих пор не забанили в LKML

     

  • 1.6, Аноним (6), 09:21, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждем новые уязвимости
     
  • 1.14, Аноним (14), 10:14, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А потом полезут побочные эффекты его экспериментов. Потом окажется что эти блокировки не просто так стояли. Просто тот кто делал изначальное решение уже не помнит или не в деле. И не может сказать причину принятия решения.
     
     
  • 2.20, n00by (ok), 13:32, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > полезут побочные эффекты

    Совершенно внезапно для экспертов, побочным эффектом планировщика ввода-вывода является запись в файлы.

     
     
  • 3.33, Sw00p aka Jerom (?), 16:18, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    планировщик ввода-вывода - файлами оперирует?
     
  • 2.22, Аноним (-), 13:45, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Рискну, что опять быдет "Скрыто ботом-модератором"
    По поводу -
    "причину принятия решения"
    - а их надо в коде выражать. Типа - статический ассерт. Или ещё какая проверка\завязка на что-то.
    И ещё - а пресловутый здесь раст позволяет кодом выражать причины? (именно кодом а не комментариями в коде)
     
     
  • 3.25, ПомидорИзДолины (?), 14:39, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а пресловутый здесь раст позволяет кодом выражать причины?

    Да, позволяет. Но еще удобнее позволяет выражать причины на уровне типов.

    Программиорование типами вообще классная штука. Рекомендую попробовать, например оценить удобство 'Option' в сравнении с null_ptr.

     

  • 1.18, 12yoexpert (ok), 12:42, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как дебажат race conditions на mutex-ах на таких скоростях? там ведь даже время не замерить, это повлияет на работу и даст невалидные результаты
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:50, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синхронизацию отдебажить нельзя в принципе, как и другие редко воспроизводимые проблемы. Сначала долго медитируют на код и проверяют модель, потом детально разбирают баги через логи и корки.
     
     
  • 3.23, _oleg_ (ok), 13:46, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разбирательство с корками это не дебаг :-)?
     
     
  • 4.24, Аноним (19), 14:03, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в основном разбор инцидентов. У автора выше совсем узкое понимание процесса отладки
     
  • 2.21, Аноним (-), 13:41, 22/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.27, Rev (?), 15:03, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вам ведь показали цифры. Вот так их замеряют и понимают, что скорость выросла :)
     

  • 1.26, Аноним (26), 14:44, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    нормальный пацан линукс не поставит
     
     
  • 2.29, Rev (?), 15:06, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря куда. На десктоп - конечно нет.
     
  • 2.31, Mr.Who (?), 15:56, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пацан - это ругательное слово в приличном обществе.
     
  • 2.32, Аноним (32), 16:00, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Десяточку поставит?
     

  • 1.28, Rev (?), 15:05, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В случае с mq-deadline производительность после применения предложенных патчей при использовании NVMe-накопителя увеличилась с 1070К до 2560K операций ввода/вывода в секунду (IOPS), а конкуренция блокировок снизилась с 94% до 23%.

    Так вот, почему телефоны на Андроиде так тормозят? :)

     
  • 1.30, Аноним (30), 15:19, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужны года на обкатку. Доверие зарабатывается годами. Даже если Линус примет патчи, на ядре моего дистра это не скажется.
     

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