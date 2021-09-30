В ядре Linux 5.14.7 выявлена проблема, приводящая к краху на системах с планировщиком BFQ

2.5 , пох. ( ? ), 11:57, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Тычешь reset - и еще несколько часов ведро - как новое! Годами можно ТАК работать. Это тебе не виндовос поганый, от которого мышами воняет! 2.12 , 435454 ( ? ), 12:08, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – И во многих стабильных дистрибутивах 5.14?????

3.17 , QwertyReg ( ok ), 12:12, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И во многих стабильных дистрибутивах 5.14????? В Fedora давно в репах. Но ты сейчас скажешь, что "это другое" и Fedora-то она нестабильная и вообще не Linux. Этот позор лежит на ядре, а не на дистрибутиве - используется ли эта версия в "стабильных" дистрибутивах - не важно, я свободен скачать ядро и скомпилировать его сам и не хочу, чтобы система крашилась через час.

4.23 , anonymous ( ?? ), 12:20, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, вообще-то да, внезапно какой-нибудь Ubuntu LTS -- это действительно не Fedora. И использование Fedora -- это личный выбор людей, которым нравятся как дела делаются в Fedora. То есть, да, это другое.

5.27 , QwertyReg ( ok ), 12:25, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ну, вообще-то да, внезапно какой-нибудь Ubuntu LTS -- это действительно не Fedora.

> И использование Fedora -- это личный выбор людей, которым нравятся как

> дела делаются в Fedora. То есть, да, это другое. Окей. Допустим, я под Убунточкой сам скачал борцы, собрал ядро из _стабильной_ ветки и система накрывается. Как это оправдывает мейнтейнеров?

6.160 , Аноним ( 159 ), 17:12, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Моргни если тебя заставляют это делать.

4.29 , Аноним ( 29 ), 12:26, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > В Fedora давно в репах В каких? В моих репах для 34 федоры пока еще 5.13

4.40 , dalco ( ok ), 12:32, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – В репах-то, оно в репах... Вот только с пометкой candidate, то есть, без дополнительных телодвижений 5.14.7 даже в Федору не поставишь. Что, что, а ядро в Федоре таки тестируют перед сменой версии.

4.111 , анонъчик ( ? ), 14:50, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В Fedora давно в репах. Нет, в основной репе сейчас только 5.13.19. 5.14 есть в бете 35, а также у тех, кто накатил билды из Koji для тестов (что суть та же ручная установка).

3.169 , Алекс ( ?? ), 17:37, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Убунту тестовую даже, 21.04, не решились добавить.

2.54 , Аноним ( 49 ), 12:46, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну... В системде, справедливости ради, и более серьёзные баги были. Просто поверь. И ничё, исправили(этим машинам недавно 666 дней аптайма стукнуло). А тут - бага ядра, даже не дошедшая до лонгтерм-ветки.

3.68 , Аноним ( 68 ), 12:58, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – И мы снова возвращаемся к разговору, что какие-то ядра "правильные", а какие-то нет. Умора! Слово "stable" на kernel.org, очевидно, ничего не значит. Особенно мило это будет для новых пользователей ОС - вы не должны (!!!) доверять kernel.org и основным (!!!) kernel maintainers, только hardcore, только RHEL. Ничего, что ядро RHEL не поддерживает новые GPU от AMD - "ой, вы знаете, давайте лучше Ubuntu LTS" - и пошло поехало. Что и ядро Ubuntu LTS не всё поддерживает, "ой, я не знаю". // b.

4.103 , пох. ( ? ), 14:18, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И мы снова возвращаемся к разговору, что какие-то ядра "правильные", а какие-то нет. Умора! Слово

> "stable" на kernel.org, очевидно, ничего не значит. абсолютно. Мне лет двадцать назад один очень уважаемый (и было за что) человек популярно объяснял - "stable означает что это стабильно для разработчиков, и в этой ветке _апи_ сильно ломать уже не будут". Сам догадайся, что бы оно могло означать сегодня, когда от разработчикво строго настрого требуется поклоняться только linux-next и никаких унылых патчей для немодных версий кроме исправляющих подобные вот ошибки - не присылать даже в мыслях. 5.140 , Аноним ( 68 ), 15:57, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > один очень уважаемый (и было за что) человек популярно объяснял "Какой-то Васян мне что-то сказал и я поверил. А вот главным разрабам ядра с десятилетиеми опыта системного программирования, которые и пишут код, я не верю". Это всё, что нужно знать о фанатах свободы.

6.161 , Аноним ( 159 ), 17:14, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это не фанат свободы, а поросший мохом бздшник, спятивший от застарелой злобы, .

2.85 , Тинус Лорвальдс ( ok ), 13:14, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что только дятлы могут сравнивать ядро с дистрибутивом ОС. В дистрибутивах линукса этого ядра в стабильных репозиториях ещё нет, только в тестовых.

Наличие ошибок никто, между прочим, не отменял. Даже в линуксе, как в ядре.

