В ядре Linux 5.14.7 выявлена проблема, приводящая к краху на системах с планировщиком BFQ

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|1.2, Аноним (2), 11:52, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Видимо придётся весь парк ЭВМ и ПЭВМ переводить на ОС FreeBSD, OpenBSD и NetBSD. Там бага 12309 нет и проблем с планировщиками тоже.
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|2.4, пох. (?), 11:56, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А зачем их с венды куда-то там переводить? В ней никакого 12309 нет.
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|3.9, Аноним (2), 12:02, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В виду недосказанности вы меня неправильно поняли. Прошу прощения за такой просчёт. Переход конечно с ОС Linux на семейство ОС BSD.
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|3.118, кролик (?), 15:09, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А зачем их с венды куда-то там переводить? В ней никакого 12309 нет.
А в венде уже можно работать а не только обновлятся сутками? А ctrl+insert, shift+insert уже починили? А интерфейс нормальный сделали?
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|4.131, пох. (?), 15:27, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Не, точно нельзя. И не починили (потому что и не ломалось ничего). Не, не сделали. Ни вафлянда нормального нет, ни десяти прослоек чтоб иксовые программы запускать, и в них dialog.
Вообще жизни там нет. Сказочки впопеннетчиков. На ночь лучше не читать.
|
|3.166, emg81 (ok), 17:28, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не наброса ради, а просто наблюдение.
Недавно копировал со 128Гб флэшки большое видео и несколько десятков фото на Win10 (лицензия, последние обновы, всё такое). Так у интерфейса были такие тормоза, что вспомнил 12309 сразу. На этом же компе на Gentoo с KDE ничего подобного нет и не было уже много лет. Обе системы на одном и том же быстром NVMe SSD стоят.
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|2.6, QwertyReg (ok), 11:57, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Шутки шутками, но это фиаско и абсолютный провал. Мне всегда говорили, что только Винда может накрыться после обновления, а оно вон оно как.
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|3.86, Тинус Лорвальдс (ok), 13:16, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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шутки шутками, но наличие идиотов на техническом форуме, сравнивающих ядро с дистрибутивом ОС, просто зашкаливает.
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|4.109, Аноним (-), 14:37, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В его словах есть логика: то, будут ли вообще работать дистрибутивы без шаманства, напрямую зависит от ядра.
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|5.135, Аноним (135), 15:33, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мейтейнеры дистров свежачок-ядра без тестирования в базу не включают, как бы.
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|3.117, Аноним (117), 15:08, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Manjaro Linux вполне себе успешно выпадает в черный экран без возможности ввода, после установки на голый метал применения обновлений.
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|4.34, Аноним (2), 12:28, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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От чего такие выводы? Я как раз от этого бага страдаю в нагрузке. GUI начинает намертво виснуть. Спасал лишь BFQ и Kyber. На mq-deadline тормоза графики.
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|5.55, Аноним (2), 12:47, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Смешно видеть, как минусуют просто потому, что не верят. Ну что же, отрицание – одна из стадий принятия.
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|6.66, Тинус Лорвальдс (ok), 12:54, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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нет б..ять, на техническом форуме должны на слово верить какому-то мамкиному анониму. сиди дальше щёчки надувай.
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|5.149, Crazy Alex (ok), 16:17, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что никто в продакшн последнее ядро не тянет. И практически никто - не тянет напрямую с kernel.org, пользуются дистрибутивным.
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|2.49, Аноним (49), 12:39, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> переводить на ОС FreeBSD, OpenBSD и NetBSD
Вот на все 3 сразу и переводи, чо. Зато отпишешься что из железа не завелось, какого софта нет.
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|2.64, Аноним (56), 12:52, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Перепись нелинуксойдов на опеннете объявляется открытой.
Записываем всех нытиков, потому что до реальных линуксойдов это ядро либо не доехало, либо они понимали что делали когда (вручную) ставили свежатину и не ноют, а просто откатились/накатили патч.
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|2.90, Oe (?), 13:33, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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12309 вечен, как можно банальным копированием загружать ryzen 3600 даже на 10% в уме не укладывается, и чем медленнее диск тем сильнее загрузка процессора, при копировании система так же лагает, как и 10 лет назад, на винде ничего не лагало, даже на пентиумах третих можно было копировать в фоне и работать не замечая ничего.
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|3.125, Аноним (135), 15:20, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ох уж эти свидетели 12309... Иеговисты нервно курят в сторонке.
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|3.145, Аноним (49), 16:06, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не надо забывать про illumos.
Расскажи это мэйнтейнерам иллюмоса для начала. Ну и сам попробуй на неё со своего вантуза перейти. Хоть на неделю.
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|6.178, Аноним (178), 18:36, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вся суть анонимов. По сути пояснить нечего, сразу переход на личности.
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|2.157, Аноним (157), 17:11, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у админа нет цели, есть только путь
и это, чтобы потом не переделывать сразу все сетапте, потом просто другое запустите и норм.
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|1.3, QwertyReg (ok), 11:56, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Линуксоиды: да оффтопик после обновления может накрыться! А вот Линукс может годами работать!
Те же линуксоиды: крах ядра в течение нескольких часов после загрузки из-за обновления.
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|2.5, пох. (?), 11:57, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Тычешь reset - и еще несколько часов ведро - как новое! Годами можно ТАК работать. Это тебе не виндовос поганый, от которого мышами воняет!
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|3.17, QwertyReg (ok), 12:12, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И во многих стабильных дистрибутивах 5.14?????
В Fedora давно в репах. Но ты сейчас скажешь, что "это другое" и Fedora-то она нестабильная и вообще не Linux. Этот позор лежит на ядре, а не на дистрибутиве - используется ли эта версия в "стабильных" дистрибутивах - не важно, я свободен скачать ядро и скомпилировать его сам и не хочу, чтобы система крашилась через час.
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|4.23, anonymous (??), 12:20, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, вообще-то да, внезапно какой-нибудь Ubuntu LTS -- это действительно не Fedora. И использование Fedora -- это личный выбор людей, которым нравятся как дела делаются в Fedora. То есть, да, это другое.
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|5.27, QwertyReg (ok), 12:25, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну, вообще-то да, внезапно какой-нибудь Ubuntu LTS -- это действительно не Fedora.
> И использование Fedora -- это личный выбор людей, которым нравятся как
> дела делаются в Fedora. То есть, да, это другое.
Окей. Допустим, я под Убунточкой сам скачал борцы, собрал ядро из _стабильной_ ветки и система накрывается. Как это оправдывает мейнтейнеров?
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|4.29, Аноним (29), 12:26, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> В Fedora давно в репах
В каких? В моих репах для 34 федоры пока еще 5.13
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|4.40, dalco (ok), 12:32, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
В репах-то, оно в репах... Вот только с пометкой candidate, то есть, без дополнительных телодвижений 5.14.7 даже в Федору не поставишь. Что, что, а ядро в Федоре таки тестируют перед сменой версии.
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|4.111, анонъчик (?), 14:50, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В Fedora давно в репах.
Нет, в основной репе сейчас только 5.13.19. 5.14 есть в бете 35, а также у тех, кто накатил билды из Koji для тестов (что суть та же ручная установка).
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|2.54, Аноним (49), 12:46, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну... В системде, справедливости ради, и более серьёзные баги были. Просто поверь. И ничё, исправили(этим машинам недавно 666 дней аптайма стукнуло). А тут - бага ядра, даже не дошедшая до лонгтерм-ветки.
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|3.68, Аноним (68), 12:58, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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И мы снова возвращаемся к разговору, что какие-то ядра "правильные", а какие-то нет. Умора! Слово "stable" на kernel.org, очевидно, ничего не значит.
Особенно мило это будет для новых пользователей ОС - вы не должны (!!!) доверять kernel.org и основным (!!!) kernel maintainers, только hardcore, только RHEL.
Ничего, что ядро RHEL не поддерживает новые GPU от AMD - "ой, вы знаете, давайте лучше Ubuntu LTS" - и пошло поехало. Что и ядро Ubuntu LTS не всё поддерживает, "ой, я не знаю".
// b.
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|4.103, пох. (?), 14:18, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И мы снова возвращаемся к разговору, что какие-то ядра "правильные", а какие-то нет. Умора! Слово
> "stable" на kernel.org, очевидно, ничего не значит.
абсолютно. Мне лет двадцать назад один очень уважаемый (и было за что) человек популярно объяснял - "stable означает что это стабильно для разработчиков, и в этой ветке _апи_ сильно ломать уже не будут".
Сам догадайся, что бы оно могло означать сегодня, когда от разработчикво строго настрого требуется поклоняться только linux-next и никаких унылых патчей для немодных версий кроме исправляющих подобные вот ошибки - не присылать даже в мыслях.
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|5.140, Аноним (68), 15:57, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> один очень уважаемый (и было за что) человек популярно объяснял
"Какой-то Васян мне что-то сказал и я поверил. А вот главным разрабам ядра с десятилетиеми опыта системного программирования, которые и пишут код, я не верю".
Это всё, что нужно знать о фанатах свободы.
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|6.161, Аноним (159), 17:14, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это не фанат свободы, а поросший мохом бздшник, спятивший от застарелой злобы, .
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|2.85, Тинус Лорвальдс (ok), 13:14, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что только дятлы могут сравнивать ядро с дистрибутивом ОС. В дистрибутивах линукса этого ядра в стабильных репозиториях ещё нет, только в тестовых.
Наличие ошибок никто, между прочим, не отменял. Даже в линуксе, как в ядре.
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|2.10, Аноним (2), 12:03, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Bfq – планировщик для всех носителей, а не для какой-то конкретной ФС.
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|1.8, Persistent (?), 12:02, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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И кто-то после этого будет продолжать удивляться, что на электростанциях и вообще критичных к стабильности производствах не используется Linux?
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|3.18, пох. (?), 12:12, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> А что там используется, умник?
два линукса же ж! Пока у одного ведро перезагружается, второй работаит.
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|4.120, Аноним (135), 15:13, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Исправил: Разъединитель, указатель напряжения и оперативник Вася :)
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|2.104, Аноним (104), 14:21, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Бородатые дяди из NASA, пристально смотрят на вас, как на говно.
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|1.11, sasku (ok), 12:06, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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аврал !
в несерверной и не присутствующей в стандартной поставке ни одного дистрибутива ветке ядра, фактически в тестовой, обнаружили ошибку.
все срочно сваливаем куда-нибудь !
🤔
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|2.14, QwertyReg (ok), 12:10, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>фактически в тестовой
Нет. Эта ветка находится в ветке stable, и для Fedora, например, уже лежит в репах, так что да, это действительно фиаско и крах репутации мейнтейнеров ядра и самого ядра. Никакими отмазками в духе "ой, да это же почти фактически тестовая версия" тут не помочь.
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|5.41, Аноним (41), 12:32, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ты поставил его из тестируемой ветки и со всеми рисками такого поступка должен быть знаком.
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|2.16, AlexYeCu_not_logged (?), 12:11, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какова ныне доля пользователей именно bfq — тоже интересный вопрос. Я думал, что он уж больше 10 лет никому особо не нужен.
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|3.20, Аноним (68), 12:14, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтооооооооооо?
Он по default в большинстве дистров, включая RHEL.
// b.
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|4.101, Онаним (?), 14:12, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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cat /sys/block/xvdc/queue/scheduler
[mq-deadline] kyber bfq none
OEL и UEK, можно спать спокойно.
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|3.22, анон (?), 12:18, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для nvme по дефолту используеться none. Так что зацепит только тех, кто вручную сделал. А таких мало, бо bfq уфастный.
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|5.63, Аноним (49), 12:52, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, задеты только пользователи bfq, включившие его самостоятельно. Но я, как бубунтовец - даже этого сделать не могу, ибо:
$ cat /sys/block/sda/queue/scheduler
[mq-deadline] none
для этого надо специально собрать новое ведро, чтобы специально напороться на багу.
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|6.110, Михрютка (ok), 14:47, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Нет, задеты только пользователи bfq, включившие его самостоятельно. Но я, как бубунтовец
> - даже этого сделать не могу, ибо:
> $ cat /sys/block/sda/queue/scheduler
> [mq-deadline] none
> для этого надо специально собрать новое ведро, чтобы специально напороться на багу.
сейчас под рукой линукса нет, там, помнится, udev правилом это прописывалось?
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|7.148, Аноним (49), 16:10, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> сейчас под рукой линукса нет
Вот этим можешь и закончить. А лучше - и вообще не начинать.
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|2.19, Аноним (68), 12:14, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Критическая ошибка в двух подряд "стабильных" релизах ядра. И, да, оно уже есть в Arch, Gentoo и Fedora testing. А что, теперь фанаты Линукса будут нести, что только "серверные" ядра правильные, о остальные - нет? Тьфу ты!
Признаться, что никакой "стабильности" в Линуксе нет, и что QA/QC в Open Source - это матерные слова у вас храбрости не будет.
И последнее: 5.13 уже deprecated (!!!!), 5.14 - убогое говно, которое приводит к потере данных. Вся суть Линукса. Ошибка известна уже несколько дней - где fix на kernel.org?! Всем глубоко наплевать.
А потом удивляемся про 2%. Скажите спасибо за 2%, ибо с таким отношением вы даже 0.2% не заслужили.
// b.
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|3.28, QwertyReg (ok), 12:25, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не вникайте. В ядре критический баг: "Ой, да это всё равно тестовая версия".
Но нет, это стабильная ветка: "Ой, да ведь ни в одном дистре нет".
Но нет, уже есть, как минимум, в Fedora: "Ой, да кто Федорой-то пользуется?".
Окей, а если я сам скачаю и скомпилирую эту "стабильную" версию ядра сам? "Ой, да кто последние-то версии ставит себе, ядру надо настояться! ССЗБ!"
Но зачем тогда выкладывать заведомо нестабильное ядро? "Ой, а в Винде зато раскладка переключается не с первого раза!"
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|4.81, Аноним (81), 13:06, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> “Ой, да кто последние-то версии ставит себе, ядру надо настояться! ССЗБ!”
Продолжу, а если моё новое оборудование поддерживается только в последней версии ядра?
“Ой, да кто новое оборудование ставит себе, железу надо настояться (лет 10)! ССЗБ!”
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|4.130, iPony129412 (?), 15:26, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но зачем тогда выкладывать заведомо нестабильное ядро?
А тестировать кто будет?
Ну и да, весь серьёзный бызнес к 5.14 ещё и не подходил.
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|5.134, Аноним (68), 15:32, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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О, этот новый дивный аргумент, что какие-то ядра реально "стабильные", на kernel.org слово "stable" ничего не значит. В этом обсуждении его уже повторяли раз 30. От этого валидным он не стал.
И какие конкретно enterprisise ядра, уважаемый? Назовите весь список, пожалуйста! А ещё расскажите как обычный пользователь должен об этом был узнать.
Т.е. по вашим словам Linux = это RHEL, а остальные дистры это как бы гумно, так?
Классно. Т.е. 99.9% дистрибутивов Линукса небезопасны и пользоваться ими нельзя.
Отличная картина вырисовывается.
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|6.147, iPony129412 (?), 16:09, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> enterprisise
В Ubuntu нет 5.14 и ждать ещё долго.
В Oracle Linux нет 5.14 и ждать ещё долго.
Ну всё.
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|3.32, Аноним (41), 12:27, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну если используется связка bfq+самое последнее ядро, то действительно риски есть. Никто и не спорит. Но в подобных не самых стандартных условиях великой стабильности никто и не обещал. Больше всего тестируется то, что используется массово.
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|5.48, Аноним (41), 12:37, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да прекрасно что он выпущен в 2008 году. Ну вот и стоит задавать вопросы его мантейнерам в ядре. Но дело в том, что на отказоустойчивость такое решение как bfq+последнее ядро никто не тестирует. Там где важна надежность такая связка в принципе не используется. А для любителей экзотики всегда есть вариант перезагрузиться и откатить версию ядра. Но они точно ни с чем критически важным дела не имеют.
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|6.60, Аноним (68), 12:50, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> никто не тестирует.
Всё, что нужно знать о QA/QC и качестве ядра.
Иногда фанаты свободы начинают в такие дебри логики уходить, чтобы оправдать помойку, что они нечаянно раскрывают суть движения.
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|3.35, astarso1 (?), 12:29, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
1 Я вижу у тебя знатно горит, но в основном перед тем как накатить новое ядро у... большой текст свёрнут, показать
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|4.115, Аноним (115), 15:04, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Windows server
Вот попробуйте ответить, каким будет Windows Server на основе Windows 11?
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|4.132, Аноним (68), 15:28, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Коммерческие ОС такого себе не позволяют, в Линуксе во все щели - но перенесём р... большой текст свёрнут, показать
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|3.69, Аноним (81), 12:58, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё так. А до этого была проблема с графикой Intel, которая несколько месяцев была сломана в нескольких «стабильных» версиях ядра. Вообще идея запихивать драйвера в ядро - отвратительная.
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|4.80, Аноним (68), 13:04, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда интерфейсы ядра нестабильные (Stable API nonsense), по-другому не получится.
Фанаты свободы жрут, давятся, но зато open source! Есть исходники!! Без них нет жизни!!!
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|3.74, Аноним (56), 13:01, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для сравнения:
сабж: никого не затронуло, кроме экспериментаторов, легко обходится, легко фиксится, легко откатывается.
винда: чёрный экран после обновления на всем энтерпрайзе, сделать ничего нельзя кроме перестановки системы, единственная рекомендация от разработчика (которому напомню заплатили мешок денег) не обновляться (притом что до этого совет был противоположным), патч через 2 недели (не чинит уже сломанное).
Вот и решай.
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|4.82, Аноним (68), 13:07, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А, что?
Windows 10 развёрнута на сотнях миллионов компьютеров и workstations.
Расскажете у кого в enterprise были чёрные экраны массово?
Что-то я ничего не слышал ни разу.
Сказочники Open Source.
Чёрные экраны были, да, у тех убогих, которые ставят 100500 софтин, которые приводят к конфликтам ядра, например, такое запросто можно схватить, установив 2 антивируса одновременно. В Линуксе антивирусов нет по сути, так что, конечно, и проблемы нет. Линукс тупо данные х ерит, прямо сам, без ваших действий.
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|5.95, пох. (?), 13:47, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Расскажете у кого в enterprise были чёрные экраны массово?
я вот на прошлой неделе захожу - а там все сплошь в чорных-пречорных экранах.
В пятницу потому что нехрен в офис заходить, когда всем разрешили удаленку.
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|5.121, Аноним (121), 15:13, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты гонишь, у 10 постоянно то бсоды, то удаление файлов из хомяка из-за штатных секьюрити апдейтов. И что-то на бизнес ветку тоже просачивается.
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|6.128, Аноним (68), 15:24, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Последний раз я видел BSOD на Windows примерно так в 2002 году, и вызван он был кривыми драйверами от ATI.
На Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 не было ни разу ни у меня, ни в моей организации с ~200 рабочими станциями, ни у моих знакомых в количестве не меньше 30 человек.
У школьников, которые страдают варезом и кряками - возможно, но это не проблема Windows, а проблема школьников, которые убивают систему в хлам.
Убивать Линукс даже не надо - разрабы сами вам помогут.
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|7.158, Аноним (121), 17:11, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У школьников, которые обновляют систему вовремя? Ну да, ну да. Отличное решение полгодика посидеть с известными дырами, а через полгодика проблемные апдейты авось и отзовут.
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|5.150, ыть (ok), 16:22, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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по весне при печати с определенных принтеров и при запуске той же 1С система вываливалась в бсод из-за криво слепленного слепыми индусами из МС обновления
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|2.112, Аноним (112), 14:53, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у меня че то все зависает случайно, без логов просто тупо виснет , reset тыкаю после перзагрузки ничего нет в логах. Железо недавно поменял думал из за него. Надеюсь к релизу ядро пропатчат.
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|1.43, arzeth (ok), 12:33, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А у меня краха не было ещё (linux-tkg, scsi_mod.use_blk_mq=1).
$ uname -a
Linux arzeth-pc 5.14.7-202-tkg-pds #1 TKG SMP PREEMPT Wed, 22 Sep 2021 21:37:57 +0000 x86_64 GNU/Linux
$ uptime -p
up 1 day, 12 hours, 52 minutes
$ cat /sys/block/sda/queue/scheduler
mq-deadline kyber [bfq] none
$ cat /sys/block/nvme0n1/queue/scheduler
[none] mq-deadline kyber bfq
/, /usr/, /var/, часть /home/ пока что на HDD (sda). /usr/share на XFS (не LUKS), остальное — ext4 (LUKS) и NTFS3.
Может крах только если BFQ используется на NVMe или любом SSD?
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|1.47, Аноним (47), 12:37, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пофиг, у меня 5.14.3, ещё не emerg'ил апдейтов, и, пожалуй, пока подожду.
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|2.65, Аноним (68), 12:54, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Зачем нужен BFQ, используйте стандартный скедулер
Попроси свой дистр отказаться от BFQ.
А ещё скажи почему пользователи Линукс вообще должны думать об этом? Нигде ничего не подгорело? Пользователи хотят работать - им наплевать полностью на IO scheduler в ядре.
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|3.83, Аноним (56), 13:09, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я пользователь, ничего не подгорело, мне не плевать на шедулер, хватит за меня решать на что мне плевать, а на что нет. Я не макака, сам разберусь. В конце концов техника всегда так работала - не разбираешься в устройстве инструмента - страдаешь. Что на велосипеде, что на моцике, что на автомобиле, что с хлебопечкой, что с электрочайником и уж тем более с компьютером. На любой системе, только на пролприетарщине у тебя даже нет шанса взяться за паяльник или цепь натянуть. Если совсем не бум-бум, а срочно нужно, то найми админа который будет следить за авто за тебя, периодически менять масло и в случае аварии подрихтует крыло.
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|4.87, Аноним (68), 13:18, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Я не макака, сам разберусь.
Так и запишем: для использования Linux на desktop нужен технический склад ума, знания в IT и владение C/ASM.
Мне казалось тут кто-то заливал про альтернативу Windows/Mac OS - не, это точно плохая шутка.
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|3.88, Аноним (88), 13:29, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Попроси свой дистр отказаться от BFQ.
О, старый классический троллинг тупостью, никогда не устаревает!
Ни один хоть сколько-нибудь крупный дистр не использует BFQ в качестве дефолтного шедулера. Для /dev/sd* используется mq-deadline, для NVMe и вовсе никакого шедулера не используется.
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|4.126, Аноним (68), 15:21, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ни один хоть сколько-нибудь крупный дистр не использует BFQ в качестве дефолтного шедулера
Fedora смотрит на тебя, как на идиота.
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|3.96, llolik (ok), 13:49, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это который?
Везде, где я видел, стоит mq-deadline для блочных и none для NVMe.
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|4.164, Аноним (112), 17:23, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в федоре bfq, нас зацепило, странные зависания компа на ровном месте без сообщений. Неприятно но паники нет, ядро уже в koji компилируется, сегодня-завтра во всех update-testing страны.
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|1.71, eganru (?), 12:59, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не понимаю, почему пишут что в течении нескольких часов.
Исходя из того кода, что прикреплен к новости проблема может проявиться через случайное время - и это время зависит от некоторых условий, время из которых просто дает условиям сойтись. Могут сразу сойтись.
Если не сложно - опишите, почему через несколько часов - мне непонятно.
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|2.79, Аноним (72), 13:03, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если событие может произойти, может не произойти — проще сказать, что всё останется как было.
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|2.171, Ordu (ok), 17:57, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Всё очень просто Но сначала, на всякий случай, ликбез теорвера Если мы допусти... большой текст свёрнут, показать
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|1.93, Аноним (93), 13:40, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У меня почему-то только на -zen воспроизводится. Причем упасть может и через несколько минут после старта. Менять планировщик не пробовал
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|1.97, Аноним (97), 14:01, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А вы заметили, что когда выходит новость об очередной поломке винды, то виндузятники начинают во всё горло орать, что это всё "враньё" и "нету такого" и вообще "это выдумки линуксоидов", а когда выходит аналогичная новость о какой-то поломке в Linux (неважно, в дистрибутиве или ядре), то они начинают ликовать?
P.S.: Я сам пользователь Windows, но за таких (особенно который Аноним 68 здесь) клоунов мне просто стыдно
После таких я ещё больше убеждаюсь что токсики это не линуксоиды, а как раз те, кто выдумал это. Вот ни разу я не замечал чтобы линуксоиды гадили под топиками о винде, зато много раз видел как фанатики винды в топиках о линуксе гадят
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|2.99, Аноним (2), 14:04, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему вы думаете, что если не линуксоид, то обязательно виндузятник?
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|3.127, iPony129412 (?), 15:24, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> если не линуксоид, то обязательно виндузятник?
Надо, надо
Твёрдый дать ответ:
Кто ты? Человек гоpода в тумане? Кто ты?
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|4.156, Аноним (-), 17:05, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Кто ты? Человек гоpода в тумане? Кто ты?
Цитата со стиха покойного Децла - Кто ты? АйПони вырос на читках Децла. Йо, братан! Макось говно.
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|4.173, Аноним (172), 18:02, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Писмо покойного, цитата: "Я хочу найти сама себя
Я хочу разобраться, в чем дело" (ц).
Процесс затянулся.
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|5.175, Аноним (172), 18:04, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вообще мы всегда говорили: слушай реп - кушай ...
Павер металл, рок форева!
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|2.100, пох. (?), 14:12, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вы заметили, что когда выходит новость об очередной поломке винды
"и что эта новость делает на впопеннете?!"
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|2.113, Аноним (135), 14:54, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И вот линуксоиды не ходят на виндовые форумы, чтобы погадить там. Зато виндузоиды очень любят на том же Опеннете погадить. Их как магнитом сюда тянет.
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|2.124, Аноним (68), 15:20, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Покажете где и как они орут особенно на opennet.ru?
Покажете хоть одну проблему в Windows NT за последние ~30 лет, которая бы приводила к порче данных?
Перепись фанатов open source, которым нечего возразить на чудовищные проблемы с качеством кода ядра и безумно слабому QA/QC, продолжается.
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|3.177, llolik (ok), 18:06, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Покажете где и как они орут особенно на opennet.ru?
Да вот хотя бы половина этого обсуждения
> Покажете хоть одну проблему в Windows NT за последние ~30 лет, которая
> бы приводила к порче данных?
1) file://C:\:$i30:$bitmap
2) \\.\globalroot\device\condrv\kernelconnect
Из недавнего. Вообще ни разу не было. Угу.
Как и MFT corruption никто ну вообще ни разу не видел.
> чудовищные проблемы с качеством кода ядра
Поверь на слово (ну или не верь, мы не в церкви), качество кода в любых проектах таких размеров не сильно лучше.
> безумно слабому QA/QC
В Виндах с недавних пор вообще тестеров нет. Хомяки за тестеров. Ну и инициативные хомяки с Insider Preview для самых жёстких багов.
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|2.133, пох. (?), 15:32, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вышел 5.14.9 _без_ фикса - это всё, что нужно знать о Линуксе.
Фикс еще недостаточно протестирован!
К тому же еще не получил одобрения комьюнити (там colour не с той буквы в комментариях!) Неправильно подан - в ЗЕМЛЮ кланяться надо, а не в пояс же!
И вообще, пользователи бубунточки в домике...ой...докере. Им ничего не грозит.
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|3.138, Аноним (68), 15:53, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты читать умеешь?
Это не фикс - это _revert_. Он не может привести к багам, потому что возвращает старое оттестированное уже несколько лет поведение.
Почему 100% твоих комментариев - это facepalm.jpg или просто ложь?
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|2.141, Аноним (141), 15:57, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты почти прав. Но вот ведь незадача. Ядро 4.19 ну очень стабильно и никто не заставляет с него переезжать. 5.14 нужно далеко не всем, хотя на нем и работает в wayland ускорение декодирования видео на Intel без зависаний. Может только пользователи exFAT страдают и могут пострадать на другом планировщике. В общем отставить нытье! Когда есть рабочие варианты это глупая затея пытаться принизить Linux. Это в шинде нечем заменить сломавшийся компонент, а в линуксе как правило полно вариантов.
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|3.167, пох. (?), 17:34, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> а в линуксе как правило полно вариантов.
и вся жизнь его фанатиков проходит в поисках костыльного набора, подпирающего "полно вариантов" в той единственной позе, в которой их удается заставить делать что нужно, а не что получилось. Каждый день нового.
"Другой планировщик", "без exfat" - ну что это за страдание, так, мелкое неудобство, они ж привыкли, "видео виснет" - зачем в wsl какое-то видео и вообще надо было выбирать другое (какое - никто не знает потому что каждый день поломано) и так далее.
В общем, отставить нытье - улыбаемся и машем.
Желательно только - с безопасного расстояния.
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|2.170, eganru (?), 17:51, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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[i]Вышел 5.14.9 _без_ фикса - это всё, что нужно знать о Линуксе[/i] - Родина им дала патч — применяй! Применяй патч, *****! Не хочу, хочу на опеннете ныть! Что такое? Это аноним?! Это аноним?!
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|3.153, Аноним (172), 16:39, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сам повелитель сказал что си террибл язык и раст наше светлое будущее!
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|1.165, microcoder (ok), 17:24, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эта бага с каким-то специфичным железом?
Ядро в Манджаре 5.14.7 несколько дней, проблема не проявляется, uptime c момента обновления ядра
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|2.168, Аноним (112), 17:37, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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до конца не понятно, у меня зависает, пару часов где-то ждать пока зависнет, в основном когда длинные ролики на ютубе в фаерфоксе смотрел. После перехода на с bfq на mq до сих пор "ни одного разрыва", 4 часа. Официально что тот там мутно все, откатили изменения последние но причину настоящую так и не поняли.
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|1.174, Гость (??), 18:03, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Придется вечно оставаться на 5.12 ) с 5.13 начали все ломать, куча до сих пор не исправленных регрессий даже с таким важным как nfs, mdraid.
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