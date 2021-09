В ядре Linux 5.14.7 выявлена проблема, приводящая к краху на системах с планировщиком BFQ

3.20 , Аноним ( 68 ), 12:14, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтооооооооооо? Он по default в большинстве дистров, включая RHEL. // b.

4.101 , Онаним ( ? ), 14:12, 30/09/2021
cat /sys/block/xvdc/queue/scheduler

[mq-deadline] kyber bfq none OEL и UEK, можно спать спокойно.

3.22 , анон ( ? ), 12:18, 30/09/2021
Для nvme по дефолту используеться none. Так что зацепит только тех, кто вручную сделал. А таких мало, бо bfq уфастный.

4.45 , Михрютка ( ok ), 12:35, 30/09/2021
при чем тут nvme? задеты любые локальные блочные устройства.

5.63 , Аноним ( 49 ), 12:52, 30/09/2021
Нет, задеты только пользователи bfq, включившие его самостоятельно. Но я, как бубунтовец - даже этого сделать не могу, ибо:

$ cat /sys/block/sda/queue/scheduler

[mq-deadline] none

для этого надо специально собрать новое ведро, чтобы специально напороться на багу.

6.108 , Аноним ( 135 ), 14:34, 30/09/2021
modprobe bfq

7.146 , Аноним ( 49 ), 16:09, 30/09/2021
Но зачем? Ради воспроизведения баги?

8.162 , Аноним ( 159 ), 17:16, 30/09/2021
Чтобы обидеться на неправильный линукс
6.110 , Михрютка ( ok ), 14:47, 30/09/2021
> Нет, задеты только пользователи bfq, включившие его самостоятельно. Но я, как бубунтовец

> - даже этого сделать не могу, ибо:

> $ cat /sys/block/sda/queue/scheduler

> [mq-deadline] none

> для этого надо специально собрать новое ведро, чтобы специально напороться на багу. сейчас под рукой линукса нет, там, помнится, udev правилом это прописывалось?

7.148 , Аноним ( 49 ), 16:10, 30/09/2021
> сейчас под рукой линукса нет Вот этим можешь и закончить. А лучше - и вообще не начинать.