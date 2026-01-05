Выпуск PCSX2 2.6.0, эмулятора Sony Playstation 2

> Производительности и возможностей эмулятора достаточно для запуска 99% из протестированных 2500 игр

Либо этот список устарел и ничего особо не значит, либо PCSX2 без проблем запускает 1.23% игр, как там написано.

PCSX2 всегда не хватало корректности *вместо* скорости. Скорость сама добавляется - спасибо Intel и AMD (эмулятор существует больше 20 лет), а проблемная архитектура может обернуться вечными багами.

