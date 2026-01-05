Выпуск PCSX2 2.6.0, эмулятора Sony Playstation 2

|
2.15, Аноним (15), 14:15, 05/01/2026
Эмули старых платформ возможно лишь потому, что производительность нынешних компов сильно подросла относительно старых Дендей и Ко. Сейчас же компы уткнулись в предел и нормальных эмулей типа PS5 уже не будет.
3.22, Аноним (22), 14:48, 05/01/2026
Чушь. Сега прекрасно эмулировалась на телефонах с 100мгц процессором. Я тебе больше скажу, все портативные нинтенды эмулировались на телефоне 2003 года, включая gba, вышедшую на 2 года раньше телефона. А знаешь, почему? В консоли стояло похожее железо и "эмуляровать" ничего не приходилось особенно. Не ну конечно higan и на современных компах тормозит, но идеальная эмуляция часто не нужна.
1.5, Аноним (22), 12:22, 05/01/2026
|
Steambot Chronicles уже не лагает? И помню Sakura Wars через opengl лагало, на венде через directx было нормально.
2.6, Аноним (22), 12:32, 05/01/2026
А, ещё у Shadow of the Colossus местами фреймрейт проседал в пол. И с Digital Devil Saga были проблемы.
2.11, Аноним (22), 13:30, 05/01/2026
Хмм сравнил Sakura Wars, фпс немного выше с вулканом сейчас. Но 55-56 и скачет 40-54 при открытом видео в браузере. В 3д режиме лок на 30 фпс стоит, стало вполне нормально. Небольшой прогресс за 10 лет.
1.13, Аноним (13), 13:58, 05/01/2026
> Производительности и возможностей эмулятора достаточно для запуска 99% из протестированных 2500 игр
Либо этот список устарел и ничего особо не значит, либо PCSX2 без проблем запускает 1.23% игр, как там написано.
PCSX2 всегда не хватало корректности *вместо* скорости. Скорость сама добавляется - спасибо Intel и AMD (эмулятор существует больше 20 лет), а проблемная архитектура может обернуться вечными багами.
2.21, Аноним (19), 14:45, 05/01/2026
Корректность без остатка съест любую скорость. У нас уже есть bsnes.
3.24, Аноним (13), 15:03, 05/01/2026
Я про отсутствие багов и глитчей говорю, а не про презервативность (эмулировать PS1 СТРОГО в 320x240 с оттопыренным мизинцем).
4.25, Аноним (22), 15:13, 05/01/2026
Если раньше часть эффектов работала только в программном режиме, то сейчас тени с освещением работают и в нормальном режиме с 4к разрешением. Впрочем, это исравилили ещё 10 ле назад, но только для opengl (у directx кривой отрисовщик, но зато более быстрый).
1.17, зомбированный (?), 14:30, 05/01/2026
я ни разу не покупал PlayStation, последняя моя приставка бала MD2, хотел перейти на 3DO из-за Killing Time и Road Rush, но она захлопнулась...
|