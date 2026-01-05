The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск PCSX2 2.6.0, эмулятора Sony Playstation 2

05.01.2026 11:08

Состоялся релиз проекта PCSX2 2.6.0, развивающего эмулятор игровой консоли PlayStation 2. Эмулятор позволяет на обычном ПК запускать игры, поставляемые для PlayStation 2, и использовать такие расширенные возможности, как изменение разрешения экрана с масштабированием вывода, создание виртуальных и совместно используемых карт памяти, сохранение состояния, наложение патчей на игры и запись видео с игровым процессом. Эмуляция CPU MIPS на системах x86 осуществляется c использованием рекомпиляции и интерпретации в виртуальной машине. Производительности и возможностей эмулятора достаточно для запуска 99% из протестированных 2500 игр, поставлявшихся для Sony Playstation 2, включая Final Fantasy X и Devil May Cry 3. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3.

В новой версии:

  • Интерфейс на базе Qt приближен по своим возможностям к режиму Big Picture.
  • Добавлена возможность размещения ярлыков на рабочем столе и в меню приложений для запуска определённых игр через PCSX2.
  • В режиме Big Picture обновлены пиктограммы и добавлена поддержка Emoji.
  • Добавлена поддержка установки произвольных фоновых изображений.
  • Значительно ускорена отрисовка с использованием Direct3D12. Для игры Hitman Blood Money прирост производительности составил 596%, а для игры Death by Degrees - 413%. Дополнительно оптимизирована отрисовка через Direct3D11, что позволило поднять производительность при запуске игры Enthusia на 9%. Качество и точность отрисовки текстур при использовании Direct3D11 и 12 приближены к отрисовке при помощи Vulkan и OpenGL.
  • Добавлено множество оптимизаций, позволивших повысить качество отрисовки и увеличить производительность при запуске многих игр.


  1. Главная ссылка к новости (https://pcsx2.net/blog/2025/pc...)
  2. OpenNews: Проект SteamFork развивает вариант SteamOS для устройств, отличных от Steam Deck
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Lakka 3.4 и эмулятора игровых консолей RetroArch 1.9.9
  4. OpenNews: Релиз PCSX2 0.9.8, эмулятора Sony Playstation 2
  5. OpenNews: Компания Nintendo добилась прекращения разработки эмулятора Ryujinx
  6. OpenNews: Опубликован исходный код Mikage, эмулятора Nintendo 3DS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64560-pcsx2
Ключевые слова: pcsx2, emulator, game, playstation
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:59, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А когда выйдет Sony Playstation 5?
     
     
  • 2.7, BlackRot (ok), 12:53, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    лет через 20
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:22, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Давно делают https://pcsx5.org/, но пока бета версия.
     
  • 2.14, Нн (?), 14:01, 05/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +4 +/
     
     
  • 3.16, 12yoexpert (ok), 14:21, 05/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:15, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Эмули старых платформ возможно лишь потому, что производительность нынешних компов сильно подросла относительно старых Дендей и Ко. Сейчас же компы уткнулись в предел и нормальных эмулей типа PS5 уже не будет.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:41, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для PS5 не надо эмулировать весь процессор.
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:48, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чушь. Сега прекрасно эмулировалась на телефонах с 100мгц процессором. Я тебе больше скажу, все портативные нинтенды эмулировались на телефоне 2003 года, включая gba, вышедшую на 2 года раньше телефона. А знаешь, почему? В консоли стояло похожее железо и "эмуляровать" ничего не приходилось особенно. Не ну конечно higan и на современных компах тормозит, но идеальная эмуляция часто не нужна.
     
  • 3.23, Аноним (23), 14:59, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да будет, через несколько лет. Железо там не запредельное:
    https://www.techpowerup.com/gpu-specs/?q=playsation
     
  • 2.18, MT (ok), 14:39, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Sony PlayStation 5 уже вышла. ;-)
     
  • 2.27, КО (?), 18:04, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот слили ключи, скоро выйдет
     

  • 1.5, Аноним (22), 12:22, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Steambot Chronicles уже не лагает? И помню Sakura Wars через opengl лагало, на венде через directx было нормально.
     
     
  • 2.6, Аноним (22), 12:32, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ещё у Shadow of the Colossus местами фреймрейт проседал в пол. И с Digital Devil Saga были проблемы.
     
     
  • 3.20, Аноним (19), 14:42, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Shadow of Colossus и на реальной консоли тормозит.
     
  • 2.11, Аноним (22), 13:30, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хмм сравнил Sakura Wars, фпс немного выше с вулканом сейчас. Но 55-56 и скачет 40-54 при открытом видео в браузере. В 3д режиме лок на 30 фпс стоит, стало вполне нормально. Небольшой прогресс за 10 лет.
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:55, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот сюда бы эти оптимизации:
    https://git.libretro.com/libretro/ps2
     

  • 1.10, Аноним (23), 13:23, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >игровой консоли PlayStation 2

    Gran Turismo 4 была топовая!

     
  • 1.13, Аноним (13), 13:58, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Производительности и возможностей эмулятора достаточно для запуска 99% из протестированных 2500 игр

    Либо этот список устарел и ничего особо не значит, либо PCSX2 без проблем запускает 1.23% игр, как там написано.

    PCSX2 всегда не хватало корректности *вместо* скорости. Скорость сама добавляется - спасибо Intel и AMD (эмулятор существует больше 20 лет), а проблемная архитектура может обернуться вечными багами.

     
     
  • 2.21, Аноним (19), 14:45, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корректность без остатка съест любую скорость. У нас уже есть bsnes.
     
     
  • 3.24, Аноним (13), 15:03, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я про отсутствие багов и глитчей говорю, а не про презервативность (эмулировать PS1 СТРОГО в 320x240 с оттопыренным мизинцем).
     
     
  • 4.25, Аноним (22), 15:13, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если раньше часть эффектов работала только в программном режиме, то сейчас тени с освещением работают и в нормальном режиме с 4к разрешением. Впрочем, это исравилили ещё 10 ле назад, но только для opengl (у directx кривой отрисовщик, но зато более быстрый).
     

  • 1.17, зомбированный (?), 14:30, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    я ни разу не покупал PlayStation, последняя моя приставка бала MD2, хотел перейти на 3DO из-за Killing Time и Road Rush, но она захлопнулась...
     
     
  • 2.28, КО (?), 18:05, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что я спросил, да
     

  • 1.26, Джон Титор (ok), 16:03, 05/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру