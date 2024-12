Опубликован исходный код Mikage, эмулятора Nintendo 3DS

Разработчик Mikage, проприетарного эмулятора игровой консоли Nintendo 3DS, объявил об открытии исходного кода проекта. Код эмулятора, написанный на языке C++, уже размещён на GitHub, но лицензия для дальнейшего развития открытого проекта пока окончательно не выбрана. Эмулятор поддерживает платформы Linux, Android и Windows на архитектурах x86_64 и ARM64. Проект основан в 2016 году Тони Вассерком (Tony Wasserka, neobrain) одним из основателей открытого эмулятора Citra, также принимавшим участие в разработке эмуляторов Dolphin и PPSSPP. При разработке Mikage основное внимание уделялось обеспечению высокой производительности, снижению ошибок при эмуляции и точному воссозданию окружения приставки. Среди поддерживаемых эмулятором игр: Animal Crossing: New Leaf, The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D и Rayman Origins. Основные отличия Mikage от других эмуляторов Nintendo 3DS: Ориентация на эмуляцию аппаратного обеспечения и запуск родных прошивок от Nintendo 3DS, а не симуляцию программного окружения.

Расширенные оптимизации производительности - для ускорения эмуляции CPU в Mikage задействована JIT-компиляция, а для ускорения отрисовки графики задействован графический API Vulkan.

Предоставление интерфейса в стиле Nintendo 3DS, поддерживающего функциональность, выходящую за рамки эмулятора для запуска игр. Например, доступны возможности, аналогичные домашнему меню 3DS и апплету Mii Maker.

Сосредоточение на поэтапном предоставлении только полностью рабочих, хорошо продуманных и отточенных возможностей, вместо попыток объять всё сразу, предоставив обширную, но недоделанную и сырую функциональность.