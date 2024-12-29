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Опубликован исходный код Mikage, эмулятора Nintendo 3DS

29.12.2024 19:51

Разработчик Mikage, проприетарного эмулятора игровой консоли Nintendo 3DS, объявил об открытии исходного кода проекта. Код эмулятора, написанный на языке C++, уже размещён на GitHub, но лицензия для дальнейшего развития открытого проекта пока окончательно не выбрана. Эмулятор поддерживает платформы Linux, Android и Windows на архитектурах x86_64 и ARM64.

Проект основан в 2016 году Тони Вассерком (Tony Wasserka, neobrain) одним из основателей открытого эмулятора Citra, также принимавшим участие в разработке эмуляторов Dolphin и PPSSPP. При разработке Mikage основное внимание уделялось обеспечению высокой производительности, снижению ошибок при эмуляции и точному воссозданию окружения приставки. Среди поддерживаемых эмулятором игр: Animal Crossing: New Leaf, The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D и Rayman Origins.

Основные отличия Mikage от других эмуляторов Nintendo 3DS:

  • Ориентация на эмуляцию аппаратного обеспечения и запуск родных прошивок от Nintendo 3DS, а не симуляцию программного окружения.
  • Расширенные оптимизации производительности - для ускорения эмуляции CPU в Mikage задействована JIT-компиляция, а для ускорения отрисовки графики задействован графический API Vulkan.
  • Предоставление интерфейса в стиле Nintendo 3DS, поддерживающего функциональность, выходящую за рамки эмулятора для запуска игр. Например, доступны возможности, аналогичные домашнему меню 3DS и апплету Mii Maker.
  • Сосредоточение на поэтапном предоставлении только полностью рабочих, хорошо продуманных и отточенных возможностей, вместо попыток объять всё сразу, предоставив обширную, но недоделанную и сырую функциональность.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/mikag...)
  2. OpenNews: Компания Nintendo добилась прекращения разработки эмулятора Ryujinx
  3. OpenNews: Подготовлены сборки Ubuntu 24.04 для загрузки на игровой приставке Nintendo Switch
  4. OpenNews: Nintendo потребовала заблокировать проект Lockpick, что остановило разработку эмулятора Skyline Switch
  5. OpenNews: Разработчики Yuzu согласились закрыть проект и выплатить Nintendo компенсацию в 2.4 млн долларов
  6. OpenNews: Nintendo добилась удаления эмулятора Dolphin из каталога Steam
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62480-mikage
Ключевые слова: mikage, nintendo
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:09, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    И в чего с этой 3ds играть? Очередные унылые 100500 частей марева?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:23, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно играть в написание малонужных эмуляторов.
     

  • 1.2, alexandr_0503 (ok), 20:13, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, это осознанное открытие кода, или открытие кода, зная что Nintendo и этот проект прикроет
     
     
  • 2.4, Аноним (6), 20:21, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Х.з. С одной стороны можно предположить, что автору просто надоело. С другой стороны, 10 лет не надоедало играться, столько работы сделал, всемирная слава и доход на  Patreonе - и вдруг надоело?!

     

  • 1.3, Аноним (3), 20:19, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Основные отличия Mikage от других эмуляторов Nintendo 3DS:

    Не. В видео ясно сказано: в отличие от других эмуляторов, этот эмулирует не API для приложений, а ядро ОС и аппаратуру. Поверх эмулируемого ядра - грузится родная нинтендовская прошивка со всеми их DRMами.

    Также звуковая подсистема теперь ... ну в общем в консоли задействован DSP, со своим набором инструкций. В нём крутится прошивка. Citra эмулировала эту прошивку. Ну то есть была своя реализация прошивки на C++, которая была в эмуляторе не прошивкой. В Mikagi автор сэмулировал чип и грузит туда родную прошивку.

    Всё это будет гораздо тормознутее, чем Citra, даже на демке у апвтора всё заикается. Но Автору ОК. Потому что железо подтянется.

    Я считаю, что перспективным направлением развития может быть скрещивание ежа с ужом и хукание нинтендовской прошивки, и замена аппаратных эмуляций на эмуляции API-уровня из Citra для тех игр, для которых это некритично. Нужно поставить этот вопрос перед автором на GitHubе (я не буду ставить).

     
     
  • 2.5, Аноним (6), 20:22, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >грузит туда родную прошивку.

    Вернее прошивку грузит нинтендовская прошивка.

     
  • 2.7, Аноним (6), 20:25, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и вишенка на торте: Vulkan-only.
     
     
  • 3.9, alexandr_0503 (ok), 20:30, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё больше и больше игр использует этот API, или транслирует вызовы Opengl в Vulkan, так что это очень хорошо
     
  • 3.18, Аноним (-), 21:56, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и вишенка на торте: Vulkan-only.

    Это как раз плюс. Vulkan это новый стандарт для линя. Сейчас без поддержки вулкана остался один хлам, который и так не сможет тянуть этот эмулятор просто из-за низкой производительности.

    А автору не нужно распыляться на поддержку всякого легаси.

     

  • 1.10, Аноним (-), 20:38, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mikage опоздал со своим открытым кодом. 3DS уже пылится на полках, как забытый тамагочи, а он только проснулся. Ну что же, хоть кому-то, может, и пригодится. Наверное, тем двум с половиной энтузиастам, у которых до сих пор руки чешутся запустить Ocarina of Time в 4K на своем суперпэка.
     
  • 1.12, Аноним (-), 20:49, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классика, стало не нужно, вот и открыли.

    Спасибо (сарказм).

     
  • 1.13, Аноним (13), 20:52, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На всякий случай:

    https://0x0.st/8sVD.torrent/mikage-dev.torrent magnet:?xt=urn:btih:af888d4f50763f7733457ffbde8d8ed2a96a87fc&xt=urn:btmh:12208ba056f945a0ba869faf17778226c4f44cc0d81fd927cc5c42dd2e74e49fe03c&dn=mikage-dev.bundle&ws=https://0x0.st/8sV0.bundle/mikage-dev.bundle

    https://0x0.st/8sV7.torrent magnet:?xt=urn:btih:d0578481a1250417fd7acf48b13f84796817b77a&xt=urn:btmh:122067aafd20396cc20c6c1b046c3fc3938ec16b5a9f48ffca39a8ae4ec027bc6801&dn=teakra.bundle&ws=https://0x0.st/8sVn.bundle/teakra.bundle

     
     
  • 2.20, Аноним (-), 22:38, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На всякий случай:

    Спасибо!
    Я уже записал два десятка ipшников злостных нарушителей интеллектуальной собственности и отправил наши адвокатам.


     

  • 1.14, Аноним (14), 21:03, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь пояснит, зачем CPU эмулируют, а не QEMU задействуют?
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 21:07, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QEMU - это оверхед по производительности. Он эмулирует дофига лишнего, что для 3DS нафиг не сдалось.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 21:29, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QEMU аппаратно виртуализует ARM на ARMах.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 22:28, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но даже с аппаратной виртуализацией QEMU всё равно эмулирует лишнее окружение, не даёт нужной точности для специфических компонентов 3DS (например, GPU) и ограничивает возможности оптимизации, вроде JIT, которые есть в специализированных эмуляторах типа Mikage. Поэтому для эмуляции консолей QEMU не лучший выбор.

     

  • 1.16, 12yoexpert (ok), 21:19, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    до судебного иска 3, 2, 1...
     

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