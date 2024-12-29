Опубликован исходный код Mikage, эмулятора Nintendo 3DS

>Основные отличия Mikage от других эмуляторов Nintendo 3DS: Не. В видео ясно сказано: в отличие от других эмуляторов, этот эмулирует не API для приложений, а ядро ОС и аппаратуру. Поверх эмулируемого ядра - грузится родная нинтендовская прошивка со всеми их DRMами. Также звуковая подсистема теперь ... ну в общем в консоли задействован DSP, со своим набором инструкций. В нём крутится прошивка. Citra эмулировала эту прошивку. Ну то есть была своя реализация прошивки на C++, которая была в эмуляторе не прошивкой. В Mikagi автор сэмулировал чип и грузит туда родную прошивку. Всё это будет гораздо тормознутее, чем Citra, даже на демке у апвтора всё заикается. Но Автору ОК. Потому что железо подтянется. Я считаю, что перспективным направлением развития может быть скрещивание ежа с ужом и хукание нинтендовской прошивки, и замена аппаратных эмуляций на эмуляции API-уровня из Citra для тех игр, для которых это некритично. Нужно поставить этот вопрос перед автором на GitHubе (я не буду ставить).

