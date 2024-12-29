Опубликован исходный код Mikage, эмулятора Nintendo 3DS

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|1.1, Аноним (1), 20:09, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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И в чего с этой 3ds играть? Очередные унылые 100500 частей марева?
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|1.2, alexandr_0503 (ok), 20:13, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, это осознанное открытие кода, или открытие кода, зная что Nintendo и этот проект прикроет
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|2.4, Аноним (6), 20:21, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Х.з. С одной стороны можно предположить, что автору просто надоело. С другой стороны, 10 лет не надоедало играться, столько работы сделал, всемирная слава и доход на Patreonе - и вдруг надоело?!
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|1.3, Аноним (3), 20:19, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Основные отличия Mikage от других эмуляторов Nintendo 3DS:
Не. В видео ясно сказано: в отличие от других эмуляторов, этот эмулирует не API для приложений, а ядро ОС и аппаратуру. Поверх эмулируемого ядра - грузится родная нинтендовская прошивка со всеми их DRMами.
Также звуковая подсистема теперь ... ну в общем в консоли задействован DSP, со своим набором инструкций. В нём крутится прошивка. Citra эмулировала эту прошивку. Ну то есть была своя реализация прошивки на C++, которая была в эмуляторе не прошивкой. В Mikagi автор сэмулировал чип и грузит туда родную прошивку.
Всё это будет гораздо тормознутее, чем Citra, даже на демке у апвтора всё заикается. Но Автору ОК. Потому что железо подтянется.
Я считаю, что перспективным направлением развития может быть скрещивание ежа с ужом и хукание нинтендовской прошивки, и замена аппаратных эмуляций на эмуляции API-уровня из Citra для тех игр, для которых это некритично. Нужно поставить этот вопрос перед автором на GitHubе (я не буду ставить).
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|2.5, Аноним (6), 20:22, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>грузит туда родную прошивку.
Вернее прошивку грузит нинтендовская прошивка.
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|3.9, alexandr_0503 (ok), 20:30, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё больше и больше игр использует этот API, или транслирует вызовы Opengl в Vulkan, так что это очень хорошо
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|3.18, Аноним (-), 21:56, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и вишенка на торте: Vulkan-only.
Это как раз плюс. Vulkan это новый стандарт для линя. Сейчас без поддержки вулкана остался один хлам, который и так не сможет тянуть этот эмулятор просто из-за низкой производительности.
А автору не нужно распыляться на поддержку всякого легаси.
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|1.10, Аноним (-), 20:38, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Mikage опоздал со своим открытым кодом. 3DS уже пылится на полках, как забытый тамагочи, а он только проснулся. Ну что же, хоть кому-то, может, и пригодится. Наверное, тем двум с половиной энтузиастам, у которых до сих пор руки чешутся запустить Ocarina of Time в 4K на своем суперпэка.
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|2.20, Аноним (-), 22:38, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На всякий случай:
Спасибо!
Я уже записал два десятка ipшников злостных нарушителей интеллектуальной собственности и отправил наши адвокатам.
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|2.15, Аноним (-), 21:07, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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QEMU - это оверхед по производительности. Он эмулирует дофига лишнего, что для 3DS нафиг не сдалось.
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|4.19, Аноним (19), 22:28, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, но даже с аппаратной виртуализацией QEMU всё равно эмулирует лишнее окружение, не даёт нужной точности для специфических компонентов 3DS (например, GPU) и ограничивает возможности оптимизации, вроде JIT, которые есть в специализированных эмуляторах типа Mikage. Поэтому для эмуляции консолей QEMU не лучший выбор.
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