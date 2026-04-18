Выпуск GhostBSD 26.1

18.04.2026 22:28 (MSK)

Представлен релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 26.01, построенного на базе FreeBSD 15 и предлагающего сборки с пользовательскими окружениями Gershwin, MATE и Xfce. По умолчанию в GhostBSD применяется файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64.

В новой версии:

  • X.Org Server заменён на форк XLibre. В качестве причин замены упоминается заброшенный характер проекта X.Org и потеря надежды, что он когда-либо выйдет из стагнации на фоне переключения всех усилий Red Hat на внедрение Wayland и намерения прекратить поддержку X11 в GTK5. По мнению сопровождающего GhostBSD, проекты MATE, Xfce и GNUstep, ещё не готовы к переходу на Wayland, а действия сопровождающих X.Org выглядят деструктивными и иррациональными из-за удаления изменений, созданных автором XLibre.
  • Осуществлён переход на FreeBSD 15.0-RELEASE (ранее дистрибутив базировался на FreeBSD 14.2).
  • По умолчанию задействован командный интерпретатор zsh.
  • В конфигуратор NetworkMGR добавлена поддержка VPN WireGuard и Enterprise WPA (802.1X/EAP).
  • В менеджер обновлений Update Station добавлена поддержка обновления между разными значительными версиями загрузочных окружений.
  • Обновлена тема оформления и набор пиктограмм.


Лицензия: CC BY 3.0
Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Avririon (ok), 23:03, 18/04/2026 [ответить]  
    Если все драва есть, имеет смысл его юзать на десктопе для чего-то кроме браузера?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 03:15, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Если все драва есть, имеет смысл его юзать на десктопе для чего-то кроме браузера?

    Конечно, почему нет?! Если есть драйвера, нужный тебе софт и вообще всё тебя устраивает, то я не вижу причин отказываться.

     

  • 1.2, Аноним (2), 23:04, 18/04/2026 [ответить]  
    А хром для него есть,в нем аппаратное ускорение работает?
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:37, 18/04/2026 [ответить]  
    Попробую качнуть конечно, но предыдущие версии тупо не запускались на виртуалке
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 23:50, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А терь новая проблема - из за puttler care теперь ничего не скачать.
     
     
  • 3.5, axeL (?), 00:16, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Конечно же это брехня, там три ссылки на выбор: Canada, France и South Africa. По последней всё прекрасно качается. Но ведь Аноним-у сам дистрибутив не интересен, ему важно "другое".
     

  • 1.6, Аноним (-), 02:15, 19/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.7, fear of the dark (?), 02:21, 19/04/2026 [ответить]  
    Господа, а как у БЗДей дела с клиентами ВПН заточенными под обход блокировок? VLESS там и подобные...
     

