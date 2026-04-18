Выпуск GhostBSD 26.1

Представлен релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 26.01, построенного на базе FreeBSD 15 и предлагающего сборки с пользовательскими окружениями Gershwin, MATE и Xfce. По умолчанию в GhostBSD применяется файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64. В новой версии: X.Org Server заменён на форк XLibre. В качестве причин замены упоминается заброшенный характер проекта X.Org и потеря надежды, что он когда-либо выйдет из стагнации на фоне переключения всех усилий Red Hat на внедрение Wayland и намерения прекратить поддержку X11 в GTK5. По мнению сопровождающего GhostBSD, проекты MATE, Xfce и GNUstep, ещё не готовы к переходу на Wayland, а действия сопровождающих X.Org выглядят деструктивными и иррациональными из-за удаления изменений, созданных автором XLibre.

Осуществлён переход на FreeBSD 15.0-RELEASE (ранее дистрибутив базировался на FreeBSD 14.2).

По умолчанию задействован командный интерпретатор zsh.

В конфигуратор NetworkMGR добавлена поддержка VPN WireGuard и Enterprise WPA (802.1X/EAP).

В менеджер обновлений Update Station добавлена поддержка обновления между разными значительными версиями загрузочных окружений.

Обновлена тема оформления и набор пиктограмм.



