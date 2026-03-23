Проекты Artix Linux и GhostBSD переходят с X.Org Server на XLibre

|1.1, Аноним (1), 12:22, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
По моему отличная идея. Создать заповедник для любителей старины. И кто хочет ездить на конях, рассекать в карете, орать "кэб!" вместо "такси!" и сложнее ветряной мельницы ничего не юзать - пусть вот и живут в выделенных для этого локациях. Не мешая нормально жить остальным.
|2.2, Аноним (2), 12:24, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тебе всё равно придётся возвращаться обратно когда закончится нефть, литий и когда Вавилон рухнет.
|2.3, Xo (?), 12:25, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не вижу в этом ничего плохого. На то он и опенсорс, каждому своё.
|7.53, Аноним (53), 13:31, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
ТАКОЙ? И близко нет!
В винде какая фрагментация? Между версиями ос?
|6.26, iPony128052 (?), 13:10, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Фрагментация это плохо.
пионерная фрагментация роли не играет
я вот сейчас расчехлю AI и сделаю X11 на Pascal.
даже в каком-то элементарном случае сработает
какая разница...
|6.27, Аноним (27), 13:10, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
а вайленд с его реализацией не фрагментация. то то смотрю xmmp напоминает
|6.28, Аноним (28), 13:11, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тогда бы сидели RH-товцы на иксах и гтк2. Но нет, зачем-то фрагментируют рынок несовместимыми даже между собой вещами.
|7.69, Аноним (-), 13:51, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Но нет, зачем-то фрагментируют рынок несовместимыми даже между собой вещами.
Может, потому что тирингующее нечто, вытворяющее черт знает что на многомониторной конфигурации, не умеющее в freesync и hdr и проч - это не предел мечтаний их кастомеров?
|8.93, Аноним (28), 14:32, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
О, снова пошли магические заклинания Что такое HDR
|6.60, Аноним (60), 13:41, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Фрагментация это плохо.
И вы это пишете в теме про васянодистр, суть которого в фрагментации:
"примечателен использованием вместо systemd системных менеджеров openrc, runit, dinit и s6"
|7.75, Аноним (-), 13:56, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Очень интересно как у них при этом с майнтайнерами пакетов дело обстоит Я виду ... большой текст свёрнут, показать
|6.71, Аноним (71), 13:53, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
> Фрагментация это плохо.
Если ты не заметил, у редхата своя песочница. Людей извне туда давно не пускают. Так что да, этим людям приходится пилить своё. Это так работает и это нормально.
|7.95, Аноним (28), 14:35, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> у редхата своя песочница
редхат - главный фрагментатор рынка. У него каждый следующий продукт (ой, версия т.е.) несовместим с предыдущим.
|6.117, Аноним (117), 15:24, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Фрагментация это плохо.
То ли дело, один GNOME, один UKI, один SystemdOS! Так придём к ̶в̶е̶н̶д̶о̶р̶л̶о̶к̶у̶ сетлому будущему, так победим!
|3.35, Аноним (-), 13:19, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Не вижу в этом ничего плохого. На то он и опенсорс, каждому своё.
Ну так я и написал - отличная идея, сделать заповедники старины, явно маркировать их как таковые, и если кто хотел жить в деревянной хате и молоть на ветряной мельнице - вот, добро пожаловать, даже вакансию мельника - подберут.
|4.73, Аноним (71), 13:54, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>явно маркировать
Правильно, надо их всех порезать в правах и заставить отчитываться за каждый коммит.
|5.81, Аноним (-), 14:03, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Правильно, надо их всех порезать в правах и заставить отчитываться за каждый коммит.
Да блин зачем? Вон там Энрико рассказывал как ему проклятый редхат мешает иксы развивать.
И вот прошло уже прилично времени. Редхат ему теперь не мешает. И результат - в чем? Сломали драйвер нвидии - починили драйвер нвидии? Отличный ченжлог за столько времени, для заповедника технологий - самое то. Для чего-то более современного? Уже несколько не то.
|2.4, Аноним (4), 12:25, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Спорткар у вас без крыши,а дождь идет если вы не заметили.
|2.17, Аноним (17), 13:00, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Расскажешь подобную шутеечку, когда системд из-за набирающей в последнее время тенденции
|3.47, Аноним (-), 13:25, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А тебе не приходило в голову что это даже за фичу может сойти
|
|2.110, Илья (??), 15:06, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> сложнее ветряной мельницы
А что если я наоборот не хочу жить в прошлом, когда без сетевой прозрачности не могли треугольник нарисовать?
|1.5, Аноним (2), 12:27, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Редхат уже проворачивал эту аферу с центос, сначала принудительно забрать себе, потом закрыть в угоду своим вендорлочным коммерческим решениям. Где главное отличие что все сделано у них.
|2.99, LaunchWiskey (ok), 14:40, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Редхат уже проворачивал эту аферу с центос, сначала принудительно забрать себе, потом закрыть в угоду своим вендорлочным коммерческим решениям
Дался вам тот Red Hat. Вас кто-то заставляет их продуктом пользоваться? Это всего лишь одна компания. Сейчас свободное сообщество как соберётся, как создаст что-то своё свободное. Или нет? Или пользователям Linux почему-то нужен именно продукт от корпорации, но бесплатно, и чтоб ещё при этом именно они, пользователи, указывали корпорации что ей делать?
Ну я правда не понимаю - если бесят корпорации, то откуда этот жалобный вой по CentOS, которые не более чем копия продукта от корпорации. Есть же Debian, другие свободные дистрибутивы. Своё создайте в конце концов, код же открыт.
|3.119, Аноним (119), 15:34, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Или пользователям Linux почему-то нужен именно
> продукт от корпорации, но бесплатно, и чтоб ещё при этом именно
> они, пользователи, указывали корпорации что ей делать?
- Добрый день, это полиция Опенсорса, слушаю вас.
-- Хочу пожаловаться, что корпорации пишут код и не выполняют требования Сообщества™!
- Ну так пишите сами.
-- Кто? Я??!
|
|1.7, Аноним (7), 12:39, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Давно хочу этот GhostBSD установить посмотреть. Кто знает, если звуковая карта на FreeBSD не взлетела, то на госте есть шанс?
|2.84, Аноним (84), 14:11, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У меня без проблем работает Realtek на материнке MSI с Intel i3 четвертого поколения.
|
Почему-то в новости не упоминается, что в x.org были проведены деструктивные изменения, связанные с удалением всех принятых коммитов за 2 года. Налицо явный саботаж, поэтому создание форка весьма обоснованно. В своё время также форкнули XFree и OpenOffice.
|2.20, Аноним (20), 13:03, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Почему-то в новости не упоминается, что в x.org были проведены деструктивные изменения
Почему-то в новости не упоминается, что x.org пришлось вычищать от двух лет подрывной работы Энрико. Одно это было дотаточным основанием для бана.
|3.62, Аноним (71), 13:43, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>пришлось вычищать
Все патчи прошли ревью и были проверены. И да, там кроме Энрико много кто коммитил. Выкинули всё.
|2.30, iPony128052 (?), 13:13, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Налицо явный саботаж
Никакого саботажа.
Разработчики столкнулись с проблемую кучи бестолковых правок с багами.
И что с этим делать? Вы же не пошли и не помогли?
Да и сам автор правок уже не будет это разгребать, ибо уже в X11Libre.
|3.64, Аноним (71), 13:47, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Скажи честно, ты их личный адвокат?
>Разработчики
Иксы мертвы, разработчиков там нет.
|2.49, iPony128052 (?), 13:26, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> в x.org были проведены деструктивные изменения, связанные с удалением всех принятых коммитов за 2 года. Налицо явный саботаж,
Там ещё смешнее оказалось.
Уважаемые люди делали крупные правки к иксам, но не смогли их влить из-за бешенного и бессмысленного рефакторинга Энрики (или как его там).
В итоге просто решили в иксах его деструктивные изменения выкинуть.
|3.67, Аноним (71), 13:48, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Уважаемые люди делали крупные правки к иксам, но не смогли их влить из-за бешенного и бессмысленного рефакторинга Энрики (или как его там).
Ещё раз, уважаемые люди дропнули иксы и ушли в другие проекты. Про кого ты вообще говоришь?
|4.97, Аноним (97), 14:38, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ещё раз, уважаемые люди дропнули иксы и ушли в другие проекты
Olivier Fourdan, создатель Xfce и активный разработчик в gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver коммитил в репу два дня назад.
Это достаточно уважаемый человек?
Alan Coopersmith
Release Manager: X11R6.9, 7.5, 7.6, 7.7
Co-lead (with Matthieu Herrb) of X.Org Security Team
Co-author, The X New Developer’s Guide
Member, X.Org Foundation Board of Directors: 2009 - 2015
что-то создал в xorg/xserver сегодня.
Это достаточно уважаемый человек?
А какие уважаемые ушли? Про кого ты вообще говоришь?
Давай имена и фамилии.
|4.104, iPony128052 (?), 14:52, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ещё раз, уважаемые люди дропнули иксы и ушли в другие проекты. Про кого ты вообще говоришь?
Oracle
|3.94, Аноним (94), 14:33, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Очень напоминает ситуацию, с которой я столкнулся, когда работал в одной конторе. Уважаемый человек, сеньор в проекте, массово глушил любые мои правки в корне. В истории изменений и в пет-прокте он допускал такие же ошибки.
Редхатовцы с сеньорством в иксах делали ровно то же самое, что и делал Энрике все эти годы. Из-за этого они пошли пилить вяленд. Нет, новых разработчиков они не допустят, видите ли, у них появились стандарты. На самом деле то, что со стандартами тоже были проблемы, мы узнаем, когда переписывать начнут уже вяленд.
|4.102, Аноним (71), 14:46, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Нет, новых разработчиков они не допустят
Всё очень просто. Внутри одной корпорации не должно быть внутренней конкуренции. Т.е. нельзя, чтобы разные команды разрабатывали два схожих продукта. На прошлой работе с таким столкнулся, кстати. Когда купили некий аналог своего продукта, то быстренько разработку свернули одним приказом, а команду расформировали и раскидали на другие направления.
В случае же опенсорца это сделать труднее, так как вокруг тех же иксов существует некое сообщество, которое приказом не разогнать. Вот и пришлось пойти на крайние меры. Выпилить порддержку иксов и саботировать апстрим. В надежде, что форки загнутся или вообще не появятся.
|4.106, iPony128052 (?), 14:57, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Очень напоминает ситуацию
Не напоминает.
Представь ситуацию.
Oracle работала-работала, делала правки для иксов.
Тут смотрят, при влитии куча и больше ошибок с конфликтами.
"А это у нас тут молодец Энрики наделал огромную кучу стилистических правок без особого смысла, попутно выучил простые операции. Идите переделывайте!".
|3.79, Аноним (79), 13:59, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Был бы X12 если бы сохранил совместимость без всяких временных костылей в виде xwayland.
|1.23, Аноним (27), 13:08, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Несколько раз хотел перейти. Но то не было нужной DE + Xlibre то ещё чтот. Теперь именно dinit нету с xlibre
|2.58, Аноним (-), 13:36, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А дебиане будет?
В каком-нибудь диване. Тоже заповедник старины.
|1.40, Аноним (40), 13:22, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Откуда эта тяга к X11, на одном и том же компьютере запускаю один и тот же 4K файл, затем смотрю температуру процессора, Windows 11 — 47 градусов, Ubuntu 25.10 — 50 градусов, Linux Mint 22.3 — 65 градусов. Так какая система совершеннее?
|2.45, Аноним (53), 13:25, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Майки всё гробят и гробят свою винду, но уровня/состояния десктопного линукса всё равно добиться не могут.
|2.46, Alladin (?), 13:25, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
никакая, твоя методика измерения сравнима с пальцем - холодно/горячее, не более
|3.77, Аноним (77), 13:56, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Холодное/горячее прямо указывает на расход энергии, на продолжительность работы от аккумулятора. Если на выполнение одной и той же задачи операционная система расходует меньше энергии, так она и совершеннее.
|2.63, Аноним (63), 13:46, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В основной репозиторий - никогда. Для остальных, кому надо кровь из носу есть AUR
|1.52, warlock66613 (ok), 13:30, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Хорошо, что я вовремя свалил с Artix. Ещё при первых признаках неадекватности сопровождающих.
|2.66, Аноним (60), 13:48, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Хорошо, что я вовремя свалил с Artix.
Ну... тот факт что ты вообще был на Artix уже не слишком лестно отзывается о твоей адекватности. Но всегда есть куда падать дальше. Молодец что соскочил вовремя.
|2.85, Аноним (79), 14:15, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Сопровождающих можно упрекнуть только в выборе арч.
Остальное логично, например - арч выпиливает gtk2? Мы будем собирать пока оно собирается.
|3.92, warlock66613 (ok), 14:27, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Остальное логично, например - арч выпиливает gtk2? Мы будем собирать пока оно
> собирается.
Логично, что если я выбрал Artix я хочу получить Arch только без systemd. И логично что я хочу быть пользователем первого сорта, а не второго и -- за исключением systemd -- иметь все те же бенефиты и все те же проблемы, что и пользователи Arch.
|1.76, Аноним (94), 13:56, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Не вижу комментария про то, что в XLibre нет XWayland и это поэтому очень плохо скажется на пользователях этих дистров.
|2.83, Аноним (83), 14:11, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Лучше подумайте как на Xlibre будут работать программы, которые X11 не поддерживают.
|3.89, Аноним (71), 14:19, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Лучше подумайте как на Xlibre будут работать программы, которые X11 не поддерживают.
Из Qt бэкенд xcb пока не выкидывают, так что отлично всё будет.
|3.96, Аноним (28), 14:36, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> программы, которые X11 не поддерживают
А что, есть такие? Вот прям как "оналoгoвнет"?
|5.103, Аноним (71), 14:48, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Его и так в виртуалке пускают. К тому же через пару лет он будет не актуален.
|6.107, Аркагоблин (?), 14:58, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так тогда лучше напрямую Android x86 поставить в виртуалку. Зачем прослойка в виде Linux если цель только Android?
|4.120, Аноним (120), 15:44, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так это следующий неизбежный шаг, сначала системы, затем программы. X11 прекращает своё существование, будет что-то вроде приставок с картриджами для энтузиастов, не помню как назывались.
|
Как бы так бы сказать, бред это всё, а GhostBSD нормальный релиз выйдет не раньше 2026.06 или даже в июле, после выхода FreeBSD 15.1, и то если время будет им заняться. И что будет внутри, зависит первую очередь от FreeBSD, но это точно Xorg и XFCE насколько это вообще возможно. Для понимания что и как прошу смотреть на Devuan
|1.109, Аноним (109), 15:05, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Отмечается, что публикуемые с июня прошлого года экспериментальные сборки с XLibre хорошо зарекомендовали себя
Так там же все сломано, неужели любители wayland опять соврали?
>действия сопровождающих X.Org выглядят деструктивными и иррациональными из-за удаления изменений, созданных автором XLibre.
Что, слухи о том, что xorg намеренно довели до стагнации оказались правдой?! Не может быть!
|2.111, iPony128052 (?), 15:15, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Так там же все сломано, неужели любители wayland опять соврали?
так ставьте и исользуйте.
в таких проектах хоть что зарекомендует себя неплохо
