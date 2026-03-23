Проекты Artix Linux и GhostBSD переходят с X.Org Server на XLibre

23.03.2026 11:57 (MSK)

Разработчики дистрибутива Artix Linux объявили о переходе на использование по умолчанию XLibre, форка X.Org Server. Отмечается, что публикуемые с июня прошлого года экспериментальные сборки с XLibre хорошо зарекомендовали себя и теперь проект перевёл на XLibre основные еженедельно обновляемые сборки. Пакеты с X.Org Server оставлены в качестве опции, что позволяет пользователям в случае проблем вернуться к старой начинке. Artix Linux основан на пакетной базе Arch Linux и примечателен использованием вместо systemd системных менеджеров openrc, runit, dinit и s6, на выбор пользователя.

Ранее о планах по переходу на XLibre также объявил сопровождающий десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD, построенного на базе FreeBSD. Следующий релиз GhostBSD 26.01 будет поставляться с XLibre вместо X.Org Server. В качестве причин замены упоминается заброшенный характер проекта X.Org и потеря надежды, что он когда-либо выйдет из стагнации на фоне переключения всех усилий Red Hat на внедрение Wayland и намерения прекратить поддержку X11 в GTK5.

По мнению сопровождающего GhostBSD, проекты MATE, Xfce и GNUstep, ещё не готовы к переходу на Wayland, а действия сопровождающих X.Org выглядят деструктивными и иррациональными из-за удаления изменений, созданных автором XLibre. Предполагается, что наилучшим решением в подобной ситуации станет переход на XLibre, который даст возможность повысить качество поддержки предлагаемых проектом сборок на основе MATE, Xfce и собственной среды рабочего стола Gershwin на базе GNUstep. Пакеты с XLibre уже поставляются в дереве портов GhostBSD, прошли тестирование и показали хороший уровень качества.

  • 1.1, Аноним (1), 12:22, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    По моему отличная идея. Создать заповедник для любителей старины. И кто хочет ездить на конях, рассекать в карете, орать "кэб!" вместо "такси!" и сложнее ветряной мельницы ничего не юзать - пусть вот и живут в выделенных для этого локациях. Не мешая нормально жить остальным.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:24, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тебе всё равно придётся возвращаться обратно когда закончится нефть, литий и когда Вавилон рухнет.
     
  • 2.3, Xo (?), 12:25, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не вижу в этом ничего плохого. На то он и опенсорс, каждому своё.
     
     
  • 3.9, Karl Richter (ok), 12:42, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это плохо, что не видите.
     
     
  • 4.10, iPony128052 (?), 12:44, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Можно было в пару слов сказать, что плохого. А не писать в стиле аниме ПГС.
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 13:05, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Фрагментация это плохо.
     
     
  • 6.25, НяшМяш (ok), 13:10, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Типа в вантузе или макaкоси её нет.
     
     
  • 7.53, Аноним (53), 13:31, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ТАКОЙ? И близко нет!
    В винде какая фрагментация? Между версиями ос?
     
     
  • 8.100, Аноним (100), 14:42, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А что, обязательно нужно равняться ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.26, iPony128052 (?), 13:10, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Фрагментация это плохо.

    пионерная фрагментация роли не играет
    я вот сейчас расчехлю AI и сделаю X11 на Pascal.
    даже в каком-то элементарном случае сработает

    какая разница...

     
  • 6.27, Аноним (27), 13:10, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    а вайленд с его реализацией не фрагментация. то то смотрю xmmp напоминает
     
  • 6.28, Аноним (28), 13:11, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тогда бы сидели RH-товцы на иксах и гтк2. Но нет, зачем-то фрагментируют рынок несовместимыми даже между собой вещами.
     
     
  • 7.69, Аноним (-), 13:51, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Но нет, зачем-то фрагментируют рынок несовместимыми даже между собой вещами.

    Может, потому что тирингующее нечто, вытворяющее черт знает что на многомониторной конфигурации, не умеющее в freesync и hdr и проч - это не предел мечтаний их кастомеров?

     
     
  • 8.93, Аноним (28), 14:32, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    О, снова пошли магические заклинания Что такое HDR Невероятно, но терминология... текст свёрнут, показать
     
  • 6.60, Аноним (60), 13:41, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Фрагментация это плохо.

    И вы это пишете в теме про васянодистр, суть которого в фрагментации:
    "примечателен использованием вместо systemd системных менеджеров openrc, runit, dinit и s6"

     
     
  • 7.75, Аноним (-), 13:56, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Очень интересно как у них при этом с майнтайнерами пакетов дело обстоит Я виду ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 6.71, Аноним (71), 13:53, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Фрагментация это плохо.

    Если ты не заметил, у редхата своя песочница. Людей извне туда давно не пускают. Так что да, этим людям приходится пилить своё. Это так работает и это нормально.

     
     
  • 7.95, Аноним (28), 14:35, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > у редхата своя песочница

    редхат - главный фрагментатор рынка. У него каждый следующий продукт (ой, версия т.е.) несовместим с предыдущим.

     
  • 6.117, Аноним (117), 15:24, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Фрагментация это плохо.

    То ли дело, один GNOME, один UKI, один SystemdOS! Так придём к ̶в̶е̶н̶д̶о̶р̶л̶о̶к̶у̶ сетлому будущему, так победим!

     
  • 3.35, Аноним (-), 13:19, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Не вижу в этом ничего плохого. На то он и опенсорс, каждому своё.

    Ну так я и написал - отличная идея, сделать заповедники старины, явно маркировать их как таковые, и если кто хотел жить в деревянной хате и молоть на ветряной мельнице - вот, добро пожаловать, даже вакансию мельника - подберут.

     
     
  • 4.73, Аноним (71), 13:54, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >явно маркировать

    Правильно, надо их всех порезать в правах и заставить отчитываться за каждый коммит.

     
     
  • 5.81, Аноним (-), 14:03, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Правильно, надо их всех порезать в правах и заставить отчитываться за каждый коммит.

    Да блин зачем? Вон там Энрико рассказывал как ему проклятый редхат мешает иксы развивать.

    И вот прошло уже прилично времени. Редхат ему теперь не мешает. И результат - в чем? Сломали драйвер нвидии - починили драйвер нвидии? Отличный ченжлог за столько времени, для заповедника технологий - самое то. Для чего-то более современного? Уже несколько не то.

     
  • 2.4, Аноним (4), 12:25, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Спорткар у вас без крыши,а дождь идет если вы не заметили.
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:00, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Расскажешь подобную шутеечку, когда системд из-за набирающей в последнее время т... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.47, Аноним (-), 13:25, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А тебе не приходило в голову что это даже за фичу может сойти Я буду вводить ка... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.44, Аноним (44), 13:25, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Отлично, а остальные пусть подтверждают свой возраст)
     
  • 2.110, Илья (??), 15:06, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > сложнее ветряной мельницы

    А что если я наоборот не хочу жить в прошлом, когда без сетевой прозрачности не могли треугольник нарисовать?

     

  • 1.5, Аноним (2), 12:27, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Редхат уже проворачивал эту аферу с центос, сначала принудительно забрать себе, потом закрыть в угоду своим вендорлочным коммерческим решениям. Где главное отличие что все сделано у них.    
     
     
  • 2.99, LaunchWiskey (ok), 14:40, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Редхат уже проворачивал эту аферу с центос, сначала принудительно забрать себе, потом закрыть в угоду своим вендорлочным коммерческим решениям

    Дался вам тот Red Hat. Вас кто-то заставляет их продуктом пользоваться? Это всего лишь одна компания. Сейчас свободное сообщество как соберётся, как создаст что-то своё свободное. Или нет? Или пользователям Linux почему-то нужен именно продукт от корпорации, но бесплатно, и чтоб ещё при этом именно они, пользователи, указывали корпорации что ей делать?
    Ну я правда не понимаю - если бесят корпорации, то откуда этот жалобный вой по CentOS, которые не более чем копия продукта от корпорации. Есть же Debian, другие свободные дистрибутивы. Своё создайте в конце концов, код же открыт.

     
     
  • 3.119, Аноним (119), 15:34, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или пользователям Linux почему-то нужен именно
    > продукт от корпорации, но бесплатно, и чтоб ещё при этом именно
    > они, пользователи, указывали корпорации что ей делать?

    - Добрый день, это полиция Опенсорса, слушаю вас.
    -- Хочу пожаловаться, что корпорации пишут код и не выполняют требования Сообщества™!
    - Ну так пишите сами.
    -- Кто? Я??!

     

  • 1.7, Аноним (7), 12:39, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Давно хочу этот GhostBSD установить посмотреть. Кто знает, если звуковая карта на FreeBSD не взлетела, то на госте есть шанс?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:42, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Настоящего ценителя бсд такие мелочи не остановят!
     
  • 2.11, Аноним (4), 12:45, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нет, если о драйверах шла речь.
     
  • 2.33, Аноним (33), 13:17, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, нужно будет только драйвер самому написать.
     
  • 2.84, Аноним (84), 14:11, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У меня без проблем работает Realtek на материнке MSI с Intel i3 четвертого поколения.
     

  • 1.12, Аркагоблин (?), 12:48, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    XLibre отличный проект. Хорошо что дистры меняют на него
     
  • 1.13, Аноним (71), 12:52, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Почему-то в новости не упоминается, что в x.org были проведены деструктивные изменения, связанные с удалением всех принятых коммитов за 2 года. Налицо явный саботаж, поэтому создание форка весьма обоснованно. В своё время также форкнули XFree и OpenOffice.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:03, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Почему-то в новости не упоминается, что в x.org были проведены деструктивные изменения

    Почему-то в новости не упоминается, что x.org пришлось вычищать от двух лет подрывной работы Энрико. Одно это было дотаточным основанием для бана.

     
     
  • 3.62, Аноним (71), 13:43, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >пришлось вычищать

    Все патчи прошли ревью и были проверены. И да, там кроме Энрико много кто коммитил. Выкинули всё.

     
    		• +1 +/
    > Налицо явный саботаж

    Никакого саботажа.

    Разработчики столкнулись с проблемую кучи бестолковых правок с багами.
    И что с этим делать? Вы же не пошли и не помогли?

    Да и сам автор правок уже не будет это разгребать, ибо уже в X11Libre.

     
     
  • 3.64, Аноним (71), 13:47, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Скажи честно, ты их личный адвокат?

    >Разработчики

    Иксы мертвы, разработчиков там нет.

     
  • 2.49, iPony128052 (?), 13:26, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > в x.org были проведены деструктивные изменения, связанные с удалением всех принятых коммитов за 2 года. Налицо явный саботаж,

    Там ещё смешнее оказалось.

    Уважаемые люди делали крупные правки к иксам, но не смогли их влить из-за бешенного и бессмысленного рефакторинга Энрики (или как его там).

    В итоге просто решили в иксах его деструктивные изменения выкинуть.

     
     
  • 3.67, Аноним (71), 13:48, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Уважаемые люди делали крупные правки к иксам, но не смогли их влить из-за бешенного и бессмысленного рефакторинга Энрики (или как его там).

    Ещё раз, уважаемые люди дропнули иксы и ушли в другие проекты. Про кого ты вообще говоришь?

     
     
  • 4.97, Аноним (97), 14:38, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Ещё раз, уважаемые люди дропнули иксы и ушли в другие проекты

    Olivier Fourdan, создатель Xfce и активный разработчик в gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver коммитил в репу два дня назад.
    Это достаточно уважаемый человек?

    Alan Coopersmith
    Release Manager: X11R6.9, 7.5, 7.6, 7.7
    Co-lead (with Matthieu Herrb) of X.Org Security Team
    Co-author, The X New Developer’s Guide
    Member, X.Org Foundation Board of Directors: 2009 - 2015
    что-то создал в xorg/xserver сегодня.
    Это достаточно уважаемый человек?

    А какие уважаемые ушли? Про кого ты вообще говоришь?
    Давай имена и фамилии.

     
  • 4.104, iPony128052 (?), 14:52, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Ещё раз, уважаемые люди дропнули иксы и ушли в другие проекты. Про кого ты вообще говоришь?

    Oracle

     
  • 3.94, Аноним (94), 14:33, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Очень напоминает ситуацию, с которой я столкнулся, когда работал в одной конторе. Уважаемый человек, сеньор в проекте, массово глушил любые мои правки в корне. В истории изменений и в пет-прокте он допускал такие же ошибки.

    Редхатовцы с сеньорством в иксах делали ровно то же самое, что и делал Энрике все эти годы. Из-за этого они пошли пилить вяленд. Нет, новых разработчиков они не допустят, видите ли, у них появились стандарты. На самом деле то, что со стандартами тоже были проблемы, мы узнаем, когда переписывать начнут уже вяленд.

     
     
  • 4.102, Аноним (71), 14:46, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Нет, новых разработчиков они не допустят

    Всё очень просто. Внутри одной корпорации не должно быть внутренней конкуренции. Т.е. нельзя, чтобы разные команды разрабатывали два схожих продукта. На прошлой работе с таким столкнулся, кстати. Когда купили некий аналог своего продукта, то быстренько разработку свернули одним приказом, а команду расформировали и раскидали на другие направления.

    В случае же опенсорца это сделать труднее, так как вокруг тех же иксов существует некое сообщество, которое приказом не разогнать. Вот и пришлось пойти на крайние меры. Выпилить порддержку иксов и саботировать апстрим. В надежде, что форки загнутся или вообще не появятся.

     
    		• +/
    > Очень напоминает ситуацию

    Не напоминает.

    Представь ситуацию.

    Oracle работала-работала, делала правки для иксов.
    Тут смотрят, при влитии куча и больше ошибок с конфликтами.

    "А это у нас тут молодец Энрики наделал огромную кучу стилистических правок без особого смысла, попутно выучил простые операции. Идите  переделывайте!".

     

  • 1.15, Nicho (ok), 12:56, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    X12 был бы лучше? Mir плох?
     
     
  • 2.19, kravich (ok), 13:02, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Wayland это и есть X12
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 13:19, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Увы, нет.
     
  • 3.48, Alladin (?), 13:26, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    wayland это по типу -12)
     
     
  • 4.55, Аноним (55), 13:33, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    При таком зрении без хдр не обойтись.
     
  • 3.79, Аноним (79), 13:59, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Был бы X12 если бы сохранил совместимость без всяких временных костылей в виде xwayland.
     
  • 3.116, Аноним (116), 15:22, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Если только впилить туда Waypipe, то слегка похож будет.
     

  • 1.23, Аноним (27), 13:08, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Несколько раз хотел перейти. Но то не было нужной DE + Xlibre то ещё чтот. Теперь именно dinit нету с xlibre
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 13:21, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >именно dinit нету с xlibre

    У Артикса есть среди тестовых исошников dinit с плазмой, корицей и мокшей на выбор:

    https://iso.artixlinux.org/testing-isos.php

    Пока что только так.

     

  • 1.24, Аноним (79), 13:08, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А дебиане будет?
     
     
  • 2.29, НяшМяш (ok), 13:11, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В дебиане любят старое, а не д3р6мовое
     
     
  • 3.38, Аноним (55), 13:21, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В Дебиан недолаба финиша.Фу таким быть.
     
  • 2.39, Аноним (37), 13:21, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Скорее в девуане, чем в дебиане.
     
  • 2.58, Аноним (-), 13:36, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > А дебиане будет?

    В каком-нибудь диване. Тоже заповедник старины.

     

  • 1.40, Аноним (40), 13:22, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Откуда эта тяга к X11, на одном и том же компьютере запускаю один и тот же 4K файл, затем смотрю температуру процессора, Windows 11 — 47 градусов, Ubuntu 25.10 — 50 градусов, Linux Mint 22.3 — 65 градусов. Так какая система совершеннее?
     
     
  • 2.45, Аноним (53), 13:25, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Майки всё гробят и гробят свою винду, но уровня/состояния десктопного линукса всё равно добиться не могут.
     
     
  • 3.90, Аноним (90), 14:20, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ubuntu тоже майки делают?
     
  • 2.46, Alladin (?), 13:25, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    никакая, твоя методика измерения сравнима с пальцем - холодно/горячее, не более
     
     
  • 3.77, Аноним (77), 13:56, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Холодное/горячее прямо указывает на расход энергии, на продолжительность работы от аккумулятора. Если на выполнение одной и той же задачи операционная система расходует меньше энергии, так она и совершеннее.
     
  • 2.74, Аноним (79), 13:56, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Измерил температуру домашних питомцев, черепаха победила!
     
     
  • 3.80, Аноним (80), 14:01, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ваша черепаха 4K видео умеет показывать, прямо на панцире?
     

  • 1.43, Alladin (?), 13:24, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    когда уже на арч завезут?
     
     
  • 2.63, Аноним (63), 13:46, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В основной репозиторий - никогда. Для остальных, кому надо кровь из носу есть AUR
     
     
  • 3.88, Аноним (71), 14:18, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это с чего бы? Есть пруфы, или опять диванная аналитика?
     

  • 1.50, Аноним (44), 13:27, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ждём в Devuan 7 по дефолту.
     
  • 1.51, Аноним (51), 13:30, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А вот связка Win32 API + GDI (или DirectX) + DWM работает идеально.
     
  • 1.52, warlock66613 (ok), 13:30, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Хорошо, что я вовремя свалил с Artix. Ещё при первых признаках неадекватности сопровождающих.
     
     
  • 2.66, Аноним (60), 13:48, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Хорошо, что я вовремя свалил с Artix.

    Ну... тот факт что ты вообще был на Artix уже не слишком лестно отзывается о твоей адекватности. Но всегда есть куда падать дальше. Молодец что соскочил вовремя.

     
    		• +/
    Вяленому уже почти 20 лет. Чего ты сидел вообще?
     
    		• +/
    Сопровождающих можно упрекнуть только в выборе арч.
    Остальное логично, например - арч выпиливает gtk2? Мы будем собирать пока оно собирается.
     
     
  • 3.92, warlock66613 (ok), 14:27, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Остальное логично, например - арч выпиливает gtk2? Мы будем собирать пока оно
    > собирается.

    Логично, что если я выбрал Artix я хочу получить Arch только без systemd. И логично что я хочу быть пользователем первого сорта, а не второго и -- за исключением systemd -- иметь все те же бенефиты и все те же проблемы, что и пользователи Arch.

     
  • 1.76, Аноним (94), 13:56, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Не вижу комментария про то, что в XLibre нет XWayland и это поэтому очень плохо скажется на пользователях этих дистров.
     
     
  • 2.82, Аноним (79), 14:04, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зачем это нужно в xlibre?
     
  • 2.83, Аноним (83), 14:11, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Лучше подумайте как на Xlibre будут работать программы, которые X11 не поддерживают.
     
     
  • 3.86, Аноним (84), 14:15, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Главное, чтобы Яндекс браузер работал.
     
     
  • 4.98, Аноним (98), 14:40, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну или наоборот, главное чтобы Яндекс браузер НЕ работал.
     
  • 3.89, Аноним (71), 14:19, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Лучше подумайте как на Xlibre будут работать программы, которые X11 не поддерживают.

    Из Qt бэкенд xcb пока не выкидывают, так что отлично всё будет.

     
    		• +/
    > программы, которые X11 не поддерживают

    А что, есть такие? Вот прям как "оналoгoвнет"?

     
     
  • 4.101, Пожилая лысая женщина (?), 14:43, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    waydroid, например
     
     
  • 5.103, Аноним (71), 14:48, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Его и так в виртуалке пускают. К тому же через пару лет он будет не актуален.
     
     
  • 6.107, Аркагоблин (?), 14:58, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так тогда лучше напрямую Android x86 поставить в виртуалку. Зачем прослойка в виде Linux если цель только Android?
     
  • 6.108, Anonymouse (?), 15:02, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это почему?
     
     
  • 7.112, Аркагоблин (?), 15:15, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Возможно через запрет Google ставить сторонние APK без верификации
     
     
  • 8.114, Аркагоблин (?), 15:18, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Начиная с 2026 года, была новость ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.120, Аноним (120), 15:44, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так это следующий неизбежный шаг, сначала системы, затем программы. X11 прекращает своё существование, будет что-то вроде приставок с картриджами для энтузиастов, не помню как назывались.
     

  • 1.105, SlackwareRT (?), 14:55, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Как бы так бы сказать, бред это всё, а GhostBSD нормальный релиз выйдет не раньше 2026.06 или даже в июле, после выхода FreeBSD 15.1, и то если время будет им заняться. И что будет внутри, зависит первую очередь от FreeBSD, но это точно Xorg и XFCE насколько это вообще возможно. Для понимания что и как прошу смотреть на Devuan
     
  • 1.109, Аноним (109), 15:05, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >Отмечается, что публикуемые с июня прошлого года экспериментальные сборки с XLibre хорошо зарекомендовали себя

    Так там же все сломано, неужели любители wayland опять соврали?

    >действия сопровождающих X.Org выглядят деструктивными и иррациональными из-за удаления изменений, созданных автором XLibre.

    Что, слухи о том, что xorg намеренно довели до стагнации оказались правдой?! Не может быть!

     
     
  • 2.111, iPony128052 (?), 15:15, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Так там же все сломано, неужели любители wayland опять соврали?

    так ставьте и исользуйте.
    в таких проектах хоть что зарекомендует себя неплохо

     
