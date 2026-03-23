Проекты Artix Linux и GhostBSD переходят с X.Org Server на XLibre

2.20 , Аноним ( 20 ), 13:03, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Почему-то в новости не упоминается, что в x.org были проведены деструктивные изменения Почему-то в новости не упоминается, что x.org пришлось вычищать от двух лет подрывной работы Энрико. Одно это было дотаточным основанием для бана.

3.62 , Аноним ( 71 ), 13:43, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >пришлось вычищать Все патчи прошли ревью и были проверены. И да, там кроме Энрико много кто коммитил. Выкинули всё.

2.30 , iPony128052 ( ? ), 13:13, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Налицо явный саботаж Никакого саботажа. Разработчики столкнулись с проблемую кучи бестолковых правок с багами.

И что с этим делать? Вы же не пошли и не помогли? Да и сам автор правок уже не будет это разгребать, ибо уже в X11Libre.

3.64 , Аноним ( 71 ), 13:47, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скажи честно, ты их личный адвокат? >Разработчики Иксы мертвы, разработчиков там нет.

2.49 , iPony128052 ( ? ), 13:26, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > в x.org были проведены деструктивные изменения, связанные с удалением всех принятых коммитов за 2 года. Налицо явный саботаж, Там ещё смешнее оказалось. Уважаемые люди делали крупные правки к иксам, но не смогли их влить из-за бешенного и бессмысленного рефакторинга Энрики (или как его там). В итоге просто решили в иксах его деструктивные изменения выкинуть.

3.67 , Аноним ( 71 ), 13:48, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Уважаемые люди делали крупные правки к иксам, но не смогли их влить из-за бешенного и бессмысленного рефакторинга Энрики (или как его там). Ещё раз, уважаемые люди дропнули иксы и ушли в другие проекты. Про кого ты вообще говоришь?

4.97 , Аноним ( 97 ), 14:38, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ещё раз, уважаемые люди дропнули иксы и ушли в другие проекты Olivier Fourdan, создатель Xfce и активный разработчик в gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver коммитил в репу два дня назад.

Это достаточно уважаемый человек? Alan Coopersmith

Release Manager: X11R6.9, 7.5, 7.6, 7.7

Co-lead (with Matthieu Herrb) of X.Org Security Team

Co-author, The X New Developer’s Guide

Member, X.Org Foundation Board of Directors: 2009 - 2015

что-то создал в xorg/xserver сегодня.

Это достаточно уважаемый человек? А какие уважаемые ушли? Про кого ты вообще говоришь?

Давай имена и фамилии.

4.104 , iPony128052 ( ? ), 14:52, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ещё раз, уважаемые люди дропнули иксы и ушли в другие проекты. Про кого ты вообще говоришь? Oracle

3.94 , Аноним ( 94 ), 14:33, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Очень напоминает ситуацию, с которой я столкнулся, когда работал в одной конторе. Уважаемый человек, сеньор в проекте, массово глушил любые мои правки в корне. В истории изменений и в пет-прокте он допускал такие же ошибки. Редхатовцы с сеньорством в иксах делали ровно то же самое, что и делал Энрике все эти годы. Из-за этого они пошли пилить вяленд. Нет, новых разработчиков они не допустят, видите ли, у них появились стандарты. На самом деле то, что со стандартами тоже были проблемы, мы узнаем, когда переписывать начнут уже вяленд.

4.102 , Аноним ( 71 ), 14:46, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Нет, новых разработчиков они не допустят Всё очень просто. Внутри одной корпорации не должно быть внутренней конкуренции. Т.е. нельзя, чтобы разные команды разрабатывали два схожих продукта. На прошлой работе с таким столкнулся, кстати. Когда купили некий аналог своего продукта, то быстренько разработку свернули одним приказом, а команду расформировали и раскидали на другие направления. В случае же опенсорца это сделать труднее, так как вокруг тех же иксов существует некое сообщество, которое приказом не разогнать. Вот и пришлось пойти на крайние меры. Выпилить порддержку иксов и саботировать апстрим. В надежде, что форки загнутся или вообще не появятся.

4.106 , iPony128052 ( ? ), 14:57, 23/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Очень напоминает ситуацию Не напоминает. Представь ситуацию. Oracle работала-работала, делала правки для иксов.

Тут смотрят, при влитии куча и больше ошибок с конфликтами. "А это у нас тут молодец Энрики наделал огромную кучу стилистических правок без особого смысла, попутно выучил простые операции. Идите переделывайте!".

