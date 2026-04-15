Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 11.3

15.04.2026 21:09 (MSK)

Доступно обновление дистрибутива Linux "Альт Рабочая станция К 11.3", предлагающего среду рабочего стола KDE и ориентированного для работы в офисе и дома. Сборка подготовлена для архитектуры x86_64 и построена на 11 платформе ALT. Для загрузки сформированы установочный iso-образ (8.9 ГБ) и отдельная Live-сборка (5.5 ГБ).

Свободно использовать загруженную версию могут только физические лица, в том числе – индивидуальные предприниматели. Коммерческие и государственные организации могут скачивать и тестировать дистрибутив, но для постоянной работы в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме.

Основные изменения:

  • Пользовательское окружение обновлено до KDE Plasma 6.5, KDE Gear 25.12 и KDE Frameworks 6.23.
  • В экране входа в систему LightDM KDE Greeter по умолчанию задействован протокол Wayland.
  • Реализовано автоматическое переключение между светлой и темной темами оформления в зависимости от времени суток.
  • В состав включены приложения: RSI Break для организации перерывов в работе и Stapler (stplr) для подключения пользовательских репозиториев и установки сторонних программ.
  • На системах с гибридной графикой (встроенный GPU + дискретная видеокарта) в главном меню предоставлена возможность задействования дискретной видеокарты в запускаемых приложениях.
  • В поставку включены 32-разрядные библиотеки драйвера NVIDIA для совместимости со старыми приложениями и играми.
  • Добавлена возможность выбора сервиса "Яндекс Карты" в качестве вызываемого по умолчанию картографического приложения.
  • Из базовой поставки удалена программа управления коллекцией фотографий digiKam.


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, WE (?), 21:14, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Я честно пытался, ALT как RDP терминальный внедряли, но прастихоспади, Астра в этом плане на голову и функциональнее и эргономичнее.
    Альтом только персонал пытать.

    К серверам вопросов нет, консоль есть консоль.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:30, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Астра в этом плане

    Ага, вообще топ: https://opennet.ru/44382-law

     
  • 2.8, Трое (?), 21:40, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А мне чёт наоборот больше вот нравится , дома на всех компах стоит ximper linux , по сути тот же альт. А вот астру давно не пробовал , хотя не давно видео 1.8.5 выглядит уже не плохо)
     
  • 2.24, Lyrix (ok), 22:09, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я бы выбрал Rosa. Всё для людей, удобно и GPL. Это если из "наших".
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 22:12, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    из наших надо выбирать МОС линукс - он даже в реестре есть
     
     
  • 4.29, Аноним (4), 22:21, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >он даже в реестре есть

    Вы учувствуете в госзакупках как бюджетная гос. компания ? Что вам даст реестр ?

     
     
  • 5.32, Аноним (27), 22:25, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    греет душу :)

    так как МОС как та же Калька не продается, то наличие их в реестре просто чтобы было :)

     
     
  • 6.34, Аноним (4), 22:28, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Альт то продают для госсектора:
    https://www.basealt.ru/projects
     
     
  • 7.37, Аноним (27), 22:38, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    пущай продают, я ж не против

    но я не планирую его домой покупать и не 0дмин в госсекторе.
    могу и повыбирать...

     
  • 5.41, anan (?), 23:15, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Правильно писать госкомпания. Слитно.
     
  • 4.33, Lyrix (ok), 22:27, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > из наших надо выбирать МОС линукс - он даже в реестре есть

    МОС линукс был основан на Alt, теперь на Rosa, как раз из-за удобства и гибкости. НО, это даже не лучший пример, т.к. это дистр одного человека, школьного информатика. А вот то, что ДепТрансМосквы выбрал Росу "апстримом", после головняка с Сизифом... )))

     
     
  • 5.38, Аноним (27), 22:42, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > дистр одного человека

    как будто это плохо, вот один из смых древних из существующих дистров - тоже дистр одного человека и ничего :)

    > школьного информатика

    ну и замечательно. а то всё ноют, что сообщество мертво и выродилось

    > выбрал Росу

    МОС просто перерос "дистрибутив для одной школы" и стал бесплатным конкурентом платному альт-образованию на их же репах...

     

  • 1.2, Аноним (4), 21:25, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Очень интересный момент, что в публикации о прибыли убрали инфу про премии топ-менеджерам.

    Было:
    «Прибыль Базальт СПО упала в 5,5 раз, а премии топ-менеджерам выросли в два раза»:
    https://ict-online.ru/news/Pribyl-Bazal-t-SPO-upala-v-5-5-raz-a-premii-top-men

    Стало:
    «Прибыль Базальт СПО упала в 5,5 раз»:
    https://ict-online.ru/news/Pribyl-Bazal-t-SPO-upala-v-5-5-raz-324615

     
     
  • 2.39, Другое имя (?), 22:56, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Базальт (спо) - неограниченные возможности!
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:27, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    В последних обновлениях бага, падает kwin на ровном месте, помогает только отключить эффекты рабочего стола ctrl-shift-f12. Все бы ничего, но прямо конь берет, когда видео на трубе подвисает каждые несколько минут. Сессия x11. Но до этого 3 года не падало ничего, все как часы было.
     
     
  • 2.12, Avririon (ok), 21:50, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зoнды работают - уже хорошо.
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:30, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    RSIBreak? Может sane-break, подарок от китайских друзей из Шанхая.
     
     
  • 2.10, Аноним (5), 21:46, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вот уж умеют расслабляться за 20 секунд после монотонного 25 минутного труда. Наверно используют цигун.
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:37, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    единственный оригинальный российский дистрибутив Linux, все остальные, производное от debian или redhat
     
     
  • 2.11, Аноним (5), 21:50, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Какая чушь! Не может быть дистрибутив Linux быть русским, немецким или американским.
     
     
  • 3.19, СисадминА (?), 22:05, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Дистрибутив это объект права, у него есть владелец. Ты путаешь с набором входимого в него ПО, по заявлению Базальта которое как раз является свободным. Нужно учить матчасть прежде чем что то отвечать.
     
  • 3.20, Аноним (20), 22:06, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > или американским

    Простите, не подскажете, в чей юрисдикции Торвальдс сидит?

     
    		• +/
    >оригинальный российский дистрибутив

    Расскажите, что там оригинального ?

     
     
    		• +/
    расскажите, что оригинального в дистрибутиве debian, что оригинального в ubuntu, в fedora, в arch, вот все это оригинальное и в alt linux
     
     
  • 4.36, Аноним (4), 22:38, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Стоп, стоп, это вы написали про оригинальность, так отвечайте.
     
     
  • 5.44, Аноним Анонимович Анонимов (?), 23:32, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я за него отвечу — alterator*, acc, gear, плагины для ansible, виндовые аналоги gpupdate и gpresult, виндовый типа аналог rsat admc, с wine какие-то свои сборки, свой пакетный менеджер имеется, хоть и разработанный сторонней конторой, помимо rpm и apt-get, свой инсталлятор ОС, autoinstall, россыпь bash скриптов для удобного управления системой, например update-kernel, который позволяет комфортно работать с ядрами. Система control с альтовскими настройками.

    Похвалиться, в общем-то, есть чем.

     
  • 2.21, Аноним (-), 22:06, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Оригинальный был "красная шапочка русский линукс". Как сейчас помню, там переведены были все маны и даже сообщения загрузки ядра. Правда давно это было, где-то в середине-конце 90-х.
     
  • 2.40, Другое имя (?), 23:08, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ASP
     

  • 1.7, Аноним (7), 21:39, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Хм, а почему не сделано как у других дистров (нормальных людей): один образ, загрузился, посмотрел, потом запустил установку если надо! Или я что-то не догоняю, - зачем два отдельных образа?
     
     
  • 2.15, Аноним (27), 21:56, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ты не догоняешь.

    у них можно и из лайв версии установить, но это типа не является штатным

     
  • 2.17, Аноним (7), 22:03, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Наличие всяких там, KDE, Gnome и других вариантов и так сбивает новичков с толку, - что им качать?, так ещё и тут решили запутать, - зачем? Что мешает сделать универсальный установочник, чтобы человек мог в лайв режиме потыкать все эти ваши DE, легко между ними переключаясь, а затем на этапе установки просто выбрал нужное DE. Сделать чтобы у вас на сайте было просто - зашёл на сайт, там только одна кнопка скачать, а не +100500 вариантов загрузки не пойми чего, чтобы человек не ломал себе голову а что же ему скачать! Именно поэтому многие люди и дальше будут выбирать Винду и макось.
     
     
  • 3.25, Аноним (27), 22:11, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    новичок качает simply linux и просто юзает, а страшные слова типа KDE и Gnome ему знать без надобности
    https://www.basealt.ru/simplylinux
     
     
  • 4.28, Karl Richter (ok), 22:20, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зачем новчику ставить страшную XFCE? Он же убежит, когда её увидит! Поэтому только KDE или Gnome.
     
     
  • 5.31, Аноним (27), 22:22, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    новичок вообще не выбирает - он получает ОСь в магазине с компьютером, догадайтесь с 3х раз какую или ему ставит ОСЬ сосед или знакомый Вася.
    так что все это нытьё "как новичку разобраться" от лукавого


     
  • 4.42, Аноним (4), 23:21, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Kubuntu поставит и будет пользоваться.
     

  • 1.9, Аноним (5), 21:41, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Почему разработчики LightDM KDE Greeter полагают, что пользователь и группа обязательно должны быть _ldm, а не lightdm или что-нибудь другое?
     
  • 1.16, Аноним (20), 22:01, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > удалена программа управления коллекцией фотографий digiKam

    А что с ней не так? Сливала данные?

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 22:06, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Удалена из базовой поставки. При необходимости возможно установить из репозиториев.
     

  • 1.43, Аноним (43), 23:22, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Stapler

    AUR в Альте?

     

