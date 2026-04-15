Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 11.3

2.4 , Аноним ( 4 ), 21:30, 15/04/2026 [ответить] –1 + / – >Астра в этом плане Ага, вообще топ: https://opennet.ru/44382-law

2.8 , Трое ( ? ), 21:40, 15/04/2026 [ответить] + / – А мне чёт наоборот больше вот нравится , дома на всех компах стоит ximper linux , по сути тот же альт. А вот астру давно не пробовал , хотя не давно видео 1.8.5 выглядит уже не плохо)

2.24 , Lyrix ( ok ), 22:09, 15/04/2026 [ответить] + / – Я бы выбрал Rosa. Всё для людей, удобно и GPL. Это если из "наших".

3.27 , Аноним ( 27 ), 22:12, 15/04/2026 [ответить] –1 + / – из наших надо выбирать МОС линукс - он даже в реестре есть

4.29 , Аноним ( 4 ), 22:21, 15/04/2026 [ответить] + / – >он даже в реестре есть Вы учувствуете в госзакупках как бюджетная гос. компания ? Что вам даст реестр ?

5.32 , Аноним ( 27 ), 22:25, 15/04/2026 [ответить] + / – греет душу :) так как МОС как та же Калька не продается, то наличие их в реестре просто чтобы было :)

6.34 , Аноним ( 4 ), 22:28, 15/04/2026 [ответить] + / – Альт то продают для госсектора: https://www.basealt.ru/projects

7.37 , Аноним ( 27 ), 22:38, 15/04/2026 [ответить] + / – пущай продают, я ж не против но я не планирую его домой покупать и не 0дмин в госсекторе. могу и повыбирать...

могу и повыбирать...

5.41 , anan ( ? ), 23:15, 15/04/2026 [ответить] + / – Правильно писать госкомпания. Слитно.

4.33 , Lyrix ( ok ), 22:27, 15/04/2026 [ответить] + / – > из наших надо выбирать МОС линукс - он даже в реестре есть МОС линукс был основан на Alt, теперь на Rosa, как раз из-за удобства и гибкости. НО, это даже не лучший пример, т.к. это дистр одного человека, школьного информатика. А вот то, что ДепТрансМосквы выбрал Росу "апстримом", после головняка с Сизифом... )))

5.38 , Аноним ( 27 ), 22:42, 15/04/2026 [ответить] + / – > дистр одного человека как будто это плохо, вот один из смых древних из существующих дистров - тоже дистр одного человека и ничего :) > школьного информатика ну и замечательно. а то всё ноют, что сообщество мертво и выродилось > выбрал Росу МОС просто перерос "дистрибутив для одной школы" и стал бесплатным конкурентом платному альт-образованию на их же репах...


