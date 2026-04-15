Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 11.3

|1.1, WE (?), 21:14, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Я честно пытался, ALT как RDP терминальный внедряли, но прастихоспади, Астра в этом плане на голову и функциональнее и эргономичнее.
Альтом только персонал пытать.
К серверам вопросов нет, консоль есть консоль.
|2.8, Трое (?), 21:40, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А мне чёт наоборот больше вот нравится , дома на всех компах стоит ximper linux , по сути тот же альт. А вот астру давно не пробовал , хотя не давно видео 1.8.5 выглядит уже не плохо)
|2.24, Lyrix (ok), 22:09, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я бы выбрал Rosa. Всё для людей, удобно и GPL. Это если из "наших".
|4.29, Аноним (4), 22:21, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>он даже в реестре есть
Вы учувствуете в госзакупках как бюджетная гос. компания ? Что вам даст реестр ?
|5.32, Аноним (27), 22:25, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
греет душу :)
так как МОС как та же Калька не продается, то наличие их в реестре просто чтобы было :)
|7.37, Аноним (27), 22:38, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
пущай продают, я ж не против
но я не планирую его домой покупать и не 0дмин в госсекторе.
могу и повыбирать...
|4.33, Lyrix (ok), 22:27, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> из наших надо выбирать МОС линукс - он даже в реестре есть
МОС линукс был основан на Alt, теперь на Rosa, как раз из-за удобства и гибкости. НО, это даже не лучший пример, т.к. это дистр одного человека, школьного информатика. А вот то, что ДепТрансМосквы выбрал Росу "апстримом", после головняка с Сизифом... )))
|5.38, Аноним (27), 22:42, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> дистр одного человека
как будто это плохо, вот один из смых древних из существующих дистров - тоже дистр одного человека и ничего :)
> школьного информатика
ну и замечательно. а то всё ноют, что сообщество мертво и выродилось
> выбрал Росу
МОС просто перерос "дистрибутив для одной школы" и стал бесплатным конкурентом платному альт-образованию на их же репах...
|1.3, Аноним (3), 21:27, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
В последних обновлениях бага, падает kwin на ровном месте, помогает только отключить эффекты рабочего стола ctrl-shift-f12. Все бы ничего, но прямо конь берет, когда видео на трубе подвисает каждые несколько минут. Сессия x11. Но до этого 3 года не падало ничего, все как часы было.
|1.5, Аноним (5), 21:30, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
RSIBreak? Может sane-break, подарок от китайских друзей из Шанхая.
|2.10, Аноним (5), 21:46, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вот уж умеют расслабляться за 20 секунд после монотонного 25 минутного труда. Наверно используют цигун.
|1.6, Аноним (6), 21:37, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
единственный оригинальный российский дистрибутив Linux, все остальные, производное от debian или redhat
|2.11, Аноним (5), 21:50, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Какая чушь! Не может быть дистрибутив Linux быть русским, немецким или американским.
|3.19, СисадминА (?), 22:05, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Дистрибутив это объект права, у него есть владелец. Ты путаешь с набором входимого в него ПО, по заявлению Базальта которое как раз является свободным. Нужно учить матчасть прежде чем что то отвечать.
|3.20, Аноним (20), 22:06, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> или американским
Простите, не подскажете, в чей юрисдикции Торвальдс сидит?
|2.14, Аноним (4), 21:52, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>оригинальный российский дистрибутив
Расскажите, что там оригинального ?
|3.35, Аноним (6), 22:36, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
расскажите, что оригинального в дистрибутиве debian, что оригинального в ubuntu, в fedora, в arch, вот все это оригинальное и в alt linux
|
|5.44, Аноним Анонимович Анонимов (?), 23:32, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я за него отвечу — alterator*, acc, gear, плагины для ansible, виндовые аналоги gpupdate и gpresult, виндовый типа аналог rsat admc, с wine какие-то свои сборки, свой пакетный менеджер имеется, хоть и разработанный сторонней конторой, помимо rpm и apt-get, свой инсталлятор ОС, autoinstall, россыпь bash скриптов для удобного управления системой, например update-kernel, который позволяет комфортно работать с ядрами. Система control с альтовскими настройками.
Похвалиться, в общем-то, есть чем.
|2.21, Аноним (-), 22:06, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Оригинальный был "красная шапочка русский линукс". Как сейчас помню, там переведены были все маны и даже сообщения загрузки ядра. Правда давно это было, где-то в середине-конце 90-х.
|1.7, Аноним (7), 21:39, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Хм, а почему не сделано как у других дистров (нормальных людей): один образ, загрузился, посмотрел, потом запустил установку если надо! Или я что-то не догоняю, - зачем два отдельных образа?
|2.15, Аноним (27), 21:56, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
ты не догоняешь.
у них можно и из лайв версии установить, но это типа не является штатным
|2.17, Аноним (7), 22:03, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Наличие всяких там, KDE, Gnome и других вариантов и так сбивает новичков с толку, - что им качать?, так ещё и тут решили запутать, - зачем? Что мешает сделать универсальный установочник, чтобы человек мог в лайв режиме потыкать все эти ваши DE, легко между ними переключаясь, а затем на этапе установки просто выбрал нужное DE. Сделать чтобы у вас на сайте было просто - зашёл на сайт, там только одна кнопка скачать, а не +100500 вариантов загрузки не пойми чего, чтобы человек не ломал себе голову а что же ему скачать! Именно поэтому многие люди и дальше будут выбирать Винду и макось.
|4.28, Karl Richter (ok), 22:20, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Зачем новчику ставить страшную XFCE? Он же убежит, когда её увидит! Поэтому только KDE или Gnome.
|5.31, Аноним (27), 22:22, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
новичок вообще не выбирает - он получает ОСь в магазине с компьютером, догадайтесь с 3х раз какую или ему ставит ОСЬ сосед или знакомый Вася.
так что все это нытьё "как новичку разобраться" от лукавого
|1.9, Аноним (5), 21:41, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Почему разработчики LightDM KDE Greeter полагают, что пользователь и группа обязательно должны быть _ldm, а не lightdm или что-нибудь другое?
|1.16, Аноним (20), 22:01, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> удалена программа управления коллекцией фотографий digiKam
А что с ней не так? Сливала данные?
|2.22, Аноним (22), 22:06, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Удалена из базовой поставки. При необходимости возможно установить из репозиториев.
