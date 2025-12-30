Выпуск дистрибутива Simply Linux 11.1

2.5 , Жироватт ( ok ), 09:57, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Да, софт нужно писать сразу на русском, без жонглирования локализованными ресурсами.

3.11 , Аноним ( 11 ), 10:11, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А чего же не пишут ?

https://opennet.ru/59517-law

4.12 , Жироватт ( ok ), 10:19, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Пишут. Просто у кого-то (не будем показывать пальцем) на любое ПО из России - независимо от - включается эффект "мальчика-с-хабра", переходящий в ультразвук. Вон, недавно, Штирлица выпустили - уровень даже чуть выше того, что хостится на гноме.софтваре, а нет, в комментарии зайти без Л1 невозможно, хотя в нём аффтар взялся за ум и не стал прикручивать кислотные вырвиглазные цвета с отрисовкой на вулкане, как в его же комми и майлибрари

5.16 , Аноним ( 11 ), 10:25, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >на любое Нет, к тому же Calculate Linux вполне дружелюбное отношение.

5.20 , Аноним ( 11 ), 10:38, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >на любое ПО из России Просто кто-то (не будем показывать пальцем) любит объединять и подменять понятия, а "ПО из России ≠ гос-ярмо".

6.24 , Жироватт ( ok ), 10:42, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да-да-да, забудем про парадокс 1С, который (не будем показывать пальцем) для кого-то из хабраподобных диких таёжных форумных мальчиков существует в виде квантовой суперпозиции: когда его ругают, то это "ПО из России", а когда хвалят - "гос-ярмо"

5.22 , Аноним ( 22 ), 10:40, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Просто у кого-то (не будем показывать пальцем) на любое ПО из России Ну так берите ПО уровня Jetbrains или Nginx, а не непонятно что.

>хотя в нём аффтар взялся за ум и не стал прикручивать кислотные вырвиглазные цвета Какое большое достижение. Автору сколько раз писали про xml, и что, он наконец-то сделал по нормальному?

6.29 , Gemorroj ( ok ), 12:04, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – angie и берут. много ты его хвалишь? а jetbrains ссучились.

4.21 , Аноним ( 21 ), 10:38, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В точку! Я так и делаю. А потом перевожу на другие языки

