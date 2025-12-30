The OpenNET Project / Index page

Выпуск дистрибутива Simply Linux 11.1

30.12.2025 09:19

Компания "Базальт СПО" опубликовала дистрибутив Simply Linux 11.1, построенный на 11-й платформе ALT. Дистрибутив представляет собой простую в работе и нетребовательную к ресурсам систему с классическим рабочим столом на основе Xfce, предоставляющую полную русификацию интерфейса и большинства приложений. Продукт распространяется в рамках лицензионного договора, не передающего право на распространение дистрибутива, но позволяющего без ограничений использовать систему физическим и юридическим лицам. Сборки подготовлены для архитектур x86_64 и Aarch64.

Основные изменения в Simply Linux 11.1:

  • Задействованы новые версии пакетов: ядро Linux Linux 6.12.61, Mesa 25.1.9, PortProton 1.7.3, Chromium 142, Systemd 257.9, X.org Server 21.1.20, Thunderbird 145.0, Audacious 4.5.1, VLC 3.0.22, драйверы NVIDIA 470 и 580.
  • Обновлено оформление экрана входа (LightDM).
  • Изменены настройки среды рабочего стола Xfce: унифицированы с другими дистрибутивами комбинации клавиш (например, Ctrl+Alt+T для запуска терминала), включены по умолчанию системные звуки событий, приведено в общему стилю меню приложений, возвращена поддержка поиска файлов через меню приложений, добавлены темы оформления Papirus-Light (по умолчанию) и Papirus-Dark. В меню приложений Whisker скруглены углы и добавлен прозрачный фон. Включены тени окон. Уменьшена прозрачность панели задач. Повышена наглядность выделение пиктограмм на рабочем столе.
  • В состав включена утилита Mugshot для настройки аватара, имени пользователя и контактной информации, отображаемых в меню приложений и на экранах входа и блокировки.
  • Для управления энергопотреблением задействован фоновый процесс power-profiles-daemon, а в настройки добавлена возможность выбора профилей: "сбалансированный" (по умолчанию), "энергосбережение" и "производительность".
  • Для устаревших видеокарт NVIDIA добавлен открытый драйвер nouveau (по умолчанию выключен).
  • Вместо Vulkan-драйвера vulkan-amdgpu для видеоркат AMD задействован драйвер RADV из состава Mesa.
  • Аудиомикшер pavucontrol заменён на pwvucontrol, лучше работающий c PipeWire.
  • В инсталляторе заменено фоновое изображение и добавлено уведомление об автоматической перезагрузке на финальном шаге установки.
  • Изменены права доступа к домашним каталогам, в которых теперь запрещён просмотр содержимого другими пользователями. Общий доступ может быть предоставлен через плагин "Shares" в файловом менеджере Thunar.


  Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Бухой в семейках (-), 09:28, 30/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    > предоставляющую полную русификацию интерфейса и большинства приложений

    Когда в последний раз тестил сабж, эта русификация была хуже, чем в убунте. Хотя я вообще противник любых локализаций, потому что потом будет каша в голове из терминологий.

     
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 09:57, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Да, софт нужно писать сразу на русском, без жонглирования локализованными ресурсами.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:11, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А чего же не пишут ?
    https://opennet.ru/59517-law
     
     
  • 4.12, Жироватт (ok), 10:19, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пишут. Просто у кого-то (не будем показывать пальцем) на любое ПО из России - независимо от - включается эффект "мальчика-с-хабра", переходящий в ультразвук.

    Вон, недавно, Штирлица выпустили - уровень даже чуть выше того, что хостится на гноме.софтваре, а нет, в комментарии зайти без Л1 невозможно, хотя в нём аффтар взялся за ум и не стал прикручивать кислотные вырвиглазные цвета с отрисовкой на вулкане, как в его же комми и майлибрари

     
     
  • 5.16, Аноним (11), 10:25, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на любое

    Нет, к тому же Calculate Linux вполне дружелюбное отношение.

     
  • 5.20, Аноним (11), 10:38, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >на любое ПО из России

    Просто кто-то (не будем показывать пальцем) любит объединять и подменять понятия, а "ПО из России ≠ гос-ярмо".

     
     
  • 6.24, Жироватт (ok), 10:42, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да-да-да, забудем про парадокс 1С, который (не будем показывать пальцем) для кого-то из хабраподобных диких таёжных форумных мальчиков существует в виде квантовой суперпозиции: когда его ругают, то это "ПО из России", а когда хвалят - "гос-ярмо"
     
  • 5.22, Аноним (22), 10:40, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Просто у кого-то (не будем показывать пальцем) на любое ПО из России

    Ну так берите ПО уровня Jetbrains или Nginx, а не непонятно что.
    >хотя в нём аффтар взялся за ум и не стал прикручивать кислотные вырвиглазные цвета

    Какое большое достижение. Автору сколько раз писали про xml, и что, он наконец-то сделал по нормальному?

     
     
  • 6.29, Gemorroj (ok), 12:04, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    angie и берут. много ты его хвалишь? а jetbrains ссучились.
     
  • 4.21, Аноним (21), 10:38, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В точку! Я так и делаю. А потом перевожу на другие языки
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:41, 30/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >>> X.org Server 21.1.20

    где вяленый ? =)

     
     
  • 2.3, Бухой в семейках (-), 09:43, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>>> X.org Server 21.1.20
    > где вяленый ? =)

    Так xfce же.

     
  • 2.6, Жироватт (ok), 09:57, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так ...ещё не готов для симпли_линукса!
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:27, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    где xlibre? =)
     

  • 1.4, Аноним (11), 09:52, 30/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >нетребовательную к ресурсам систему с классическим рабочим столом на основе Xfce

    https://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/24.04/release/

     
     
  • 2.7, Жироватт (ok), 10:00, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не. Кашмотнафт в последнее время полез во все тяжкие [эксперименты] и подржавел чуток.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:07, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ксюбунта уже 14.04 переливалась и тормозила как не в себя на железе, на котором сейчас gnome 48 норм работает
     
     
  • 4.10, Жироватт (ok), 10:10, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно, на самом деле, не слежу за убунтами - не пользуюсь.
    Максимум дебиан, из апт'шных.
    Есть ссылочки на почитать?
     

  • 1.13, Аноним (11), 10:21, 30/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.14, Аноним (14), 10:21, 30/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень неудачная тема оформления - заголовок активного окна практически неотличим от заголовка неактивного, к тому же заголовок сливается с самим окном. Не понимаю кому это может быть удобно.
     
     
  • 2.15, Жироватт (ok), 10:23, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Современные тенденции дизаена. И в окнах такое, и в других темах
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:27, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На фоне трея это мелочь. Вот уж где "дизайнеры" оторвались по полной.
     

  • 1.17, vmlinuz (?), 10:25, 30/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Михаэль Шигорин, Сделайте, пожалуйста, сборку альт рескюэ лив с нормальным гуи и утилитами для резервного копирования, создания и восстановления образов. Практически все в Сизифе есть, надо только собрать самим альтовцам. Я бы собрал, но лень и поэтому пользуюсь rescuezill-ой.
     
     
  • 2.19, Жироватт (ok), 10:33, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По этому вопросу могу подсказать способ, который гарантированно сработает:
    Берешь значит кистень. Можно с шаром. Можно просто биту, утыканную гвоздями. За 99.99$ у меня берешь адрес Шигорина и едешь туда. Там становишься в парадной (расписание дня - в подарок при покупке от 199$, иначе 29.99$) и ловишь Мишу там. Под неусыпным взглядом кистеня он с мобилы формирует тикет, который точно исполнится. Далее - уже как договоришься с ним: баги чинить или удалённо, или при личном визите тебя и кистеня Валеры.
     
     
  • 3.23, vmlinuz (?), 10:41, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком жырно, это с ндс?
     
     
  • 4.25, Жироватт (ok), 10:44, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, но пока по старой ставке - далее будет уже по новой
     
  • 3.30, SPQR (ok), 12:10, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Там становишься в парадной

    Почему в "парадной"? Ты петербуржец? Или Миша? У всех остальных вроде "подъезд", нет?

     
  • 2.27, aname (ok), 11:05, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, сначала надо утвердить это в вышестоящих инстанциях.
     

  • 1.26, Аноним (26), 10:46, 30/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Chromium 142

    Сразу дырявый. Уж скоро месяц как 143й вышел.

     
  • 1.28, Аноним (28), 11:34, 30/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про корневые сертификаты от товарища майора никто не упомянул )
     

