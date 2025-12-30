Выпуск дистрибутива Simply Linux 11.1

|
1.1, Бухой в семейках (-), 09:28, 30/12/2025
> предоставляющую полную русификацию интерфейса и большинства приложений
Когда в последний раз тестил сабж, эта русификация была хуже, чем в убунте. Хотя я вообще противник любых локализаций, потому что потом будет каша в голове из терминологий.
2.5, Жироватт (ok), 09:57, 30/12/2025
|
Да, софт нужно писать сразу на русском, без жонглирования локализованными ресурсами.
4.12, Жироватт (ok), 10:19, 30/12/2025
|
Пишут. Просто у кого-то (не будем показывать пальцем) на любое ПО из России - независимо от - включается эффект "мальчика-с-хабра", переходящий в ультразвук.
Вон, недавно, Штирлица выпустили - уровень даже чуть выше того, что хостится на гноме.софтваре, а нет, в комментарии зайти без Л1 невозможно, хотя в нём аффтар взялся за ум и не стал прикручивать кислотные вырвиглазные цвета с отрисовкой на вулкане, как в его же комми и майлибрари
5.16, Аноним (11), 10:25, 30/12/2025
|
>на любое
Нет, к тому же Calculate Linux вполне дружелюбное отношение.
5.20, Аноним (11), 10:38, 30/12/2025
|
>на любое ПО из России
Просто кто-то (не будем показывать пальцем) любит объединять и подменять понятия, а "ПО из России ≠ гос-ярмо".
6.24, Жироватт (ok), 10:42, 30/12/2025
|
Да-да-да, забудем про парадокс 1С, который (не будем показывать пальцем) для кого-то из хабраподобных диких таёжных форумных мальчиков существует в виде квантовой суперпозиции: когда его ругают, то это "ПО из России", а когда хвалят - "гос-ярмо"
5.22, Аноним (22), 10:40, 30/12/2025
|
>Просто у кого-то (не будем показывать пальцем) на любое ПО из России
Ну так берите ПО уровня Jetbrains или Nginx, а не непонятно что.
>хотя в нём аффтар взялся за ум и не стал прикручивать кислотные вырвиглазные цвета
Какое большое достижение. Автору сколько раз писали про xml, и что, он наконец-то сделал по нормальному?
2.7, Жироватт (ok), 10:00, 30/12/2025
|
Не. Кашмотнафт в последнее время полез во все тяжкие [эксперименты] и подржавел чуток.
3.8, Аноним (8), 10:07, 30/12/2025
|
Ксюбунта уже 14.04 переливалась и тормозила как не в себя на железе, на котором сейчас gnome 48 норм работает
4.10, Жироватт (ok), 10:10, 30/12/2025
|
Давно, на самом деле, не слежу за убунтами - не пользуюсь.
Максимум дебиан, из апт'шных.
Есть ссылочки на почитать?
1.14, Аноним (14), 10:21, 30/12/2025
|
Очень неудачная тема оформления - заголовок активного окна практически неотличим от заголовка неактивного, к тому же заголовок сливается с самим окном. Не понимаю кому это может быть удобно.
2.18, Аноним (18), 10:27, 30/12/2025
|
На фоне трея это мелочь. Вот уж где "дизайнеры" оторвались по полной.
1.17, vmlinuz (?), 10:25, 30/12/2025
|
Михаэль Шигорин, Сделайте, пожалуйста, сборку альт рескюэ лив с нормальным гуи и утилитами для резервного копирования, создания и восстановления образов. Практически все в Сизифе есть, надо только собрать самим альтовцам. Я бы собрал, но лень и поэтому пользуюсь rescuezill-ой.
2.19, Жироватт (ok), 10:33, 30/12/2025
|
По этому вопросу могу подсказать способ, который гарантированно сработает:
Берешь значит кистень. Можно с шаром. Можно просто биту, утыканную гвоздями. За 99.99$ у меня берешь адрес Шигорина и едешь туда. Там становишься в парадной (расписание дня - в подарок при покупке от 199$, иначе 29.99$) и ловишь Мишу там. Под неусыпным взглядом кистеня он с мобилы формирует тикет, который точно исполнится. Далее - уже как договоришься с ним: баги чинить или удалённо, или при личном визите тебя и кистеня Валеры.
3.30, SPQR (ok), 12:10, 30/12/2025
|
>> Там становишься в парадной
Почему в "парадной"? Ты петербуржец? Или Миша? У всех остальных вроде "подъезд", нет?
|