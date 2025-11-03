The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз nxs-universal-chart 3.0, инструмента для развёртывания приложений в Kubernetes

17.04.2026 09:37 (MSK)

Опубликован релиз nxs-universal-chart 3.0, инструментария для развёртывания приложений в Kubernetes. Платформа модульная и работает на базе самостоятельных nuc-* sub-chart-ов, которые публикуются через реестр OCI и подключаются в основной chart-пакет как зависимости под конкретную задачу, что позволяет собирать приложение и нужную ему обвязку в рамках одного Helm-релиза. Поверх основного chart-пакета строятся модули для настройки трафика, мониторинга, AI-инференеса и других инфраструктурных элементов в Kubernetes. Проект распространяется под лицензией Apache 2.0. В работе используются Istio, KServe, KNative и Vault Secret Operator.

В новом релизе универсальный chart-пакет преобразован в модульную платформу для поставки приложений в Kubernetes. Добавлена проверка по schema.json, которая помогает находить ошибки до развёртывания. Реализован детерминированный рендеринг для минимизации шума в diff-ах и исключения случайных изменений в манифестах. Добавлены дополнительные уровни автоматической проверки шаблонов, values-контрактов и зависимостей (unit-тесты на основе helm-unittest, e2e-тесты через kind и подписание артефактов криптографической подписью cosign). Обеспечено распространение chart-пакетов через реестр OCI, а релизов через ArtifactHub.

  https://github.com/nixys/nxs-u...
Автор новости: nixys
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65213-kubernetes
Ключевые слова: kubernetes
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру