Релиз nxs-universal-chart 3.0, инструмента для развёртывания приложений в Kubernetes

Опубликован релиз nxs-universal-chart 3.0, инструментария для развёртывания приложений в Kubernetes. Платформа модульная и работает на базе самостоятельных nuc-* sub-chart-ов, которые публикуются через реестр OCI и подключаются в основной chart-пакет как зависимости под конкретную задачу, что позволяет собирать приложение и нужную ему обвязку в рамках одного Helm-релиза. Поверх основного chart-пакета строятся модули для настройки трафика, мониторинга, AI-инференеса и других инфраструктурных элементов в Kubernetes. Проект распространяется под лицензией Apache 2.0. В работе используются Istio, KServe, KNative и Vault Secret Operator.

В новом релизе универсальный chart-пакет преобразован в модульную платформу для поставки приложений в Kubernetes. Добавлена проверка по schema.json, которая помогает находить ошибки до развёртывания. Реализован детерминированный рендеринг для минимизации шума в diff-ах и исключения случайных изменений в манифестах. Добавлены дополнительные уровни автоматической проверки шаблонов, values-контрактов и зависимостей (unit-тесты на основе helm-unittest, e2e-тесты через kind и подписание артефактов криптографической подписью cosign). Обеспечено распространение chart-пакетов через реестр OCI, а релизов через ArtifactHub.



