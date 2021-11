Google представил платформу бессерверных вычислений Knative 1.0

2.6 , Аноним ( 6 ), 23:10, 04/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но они же в описании не только про приложения, но и про отдельные функции пишут:

"Knative Serving builds on Kubernetes to support deploying and serving of applications and functions as serverless containers."

3.13 , Аноним ( 16 ), 00:47, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, если функцию в контейнере можно считать функцией, то да.

А вот товарищ выше так не считает.