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Google представил платформу бессерверных вычислений Knative 1.0

04.11.2021 22:17

Компания Google представила стабильный релиз платформы Knative 1.0, предназначенной для создания инфраструктуры бессерверных вычислений, развёртываемой поверх системы контейнерной изоляции на базе платформы Kubernetes. Кроме Google в разработке Knative также принимают участие такие компании, как IBM, Red Hat, SAP и VMware. Выпуск Knative 1.0 ознаменовал стабилизацию API для разработки приложений, который отныне не будет меняться и сохранит обратную совместимость. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Платформа Knative запускает подготовленные контейнеры по мере необходимости (приложение не привязано к какому-то конкретному контейнеру), организует управление и обеспечивает масштабирование окружений, необходимых для выполнения функций и приложений. Платформа может быть развёрнута на своих мощностях без привязки к внешним облачным сервисам. Для запуска необходим только Kubernetes. Предоставляются средства для поддержки различных типовых фреймворков, включая Django, Ruby on Rails и Spring. Для управления работой платформы может использоваться интерфейс командной строки.

Платформа предоставляет два основных компонента:

  • Serving - развёртывание и управление приложениями и функциями в форме бессерверных контейнеров. Контейнеры выполняются в Kubernetes с автоматической настройкой сетевого взаимодействия, маршрутизацией, отслеживанием изменений (создание снапшотов размещаемого кода и настроек) и поддержанием требуемого уровня масштабирования (вплоть до уменьшение числа pod-ов до нуля при отсутствии активности). Разработчик сосредотачивает внимание только на логике, всем, что связано с выполнением занимается платформа. Для организации сетевого взаимодействия и маршрутизации запросов могут использоваться сетевые подсистемы Ambassador, Contour, Kourier, Gloo и Istio. Имеется поддержка HTTP/2, gRPC и WebSockets.
  • Eventing - универсальная система подписки (прикрепления обработчиков), доставки и управления событиями. Позволяет создавать асинхронно работающие приложения, прикрепляя вычислительные ресурсы к потокам данных при помощи объектной модели и механизма обработки событий.


  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Amazon открыл код легковесной платформы виртуализации Firecracker
  3. OpenNews: Компания Oracle представила открытую бессерверную платформу Fn
  4. OpenNews: Выпуск Kubernetes 1.9, системы управления кластером изолированных контейнеров
  5. OpenNews: Опубликован Kubegres, инструментарий для развёртывания кластера PostgreSQL
  6. OpenNews: Выпуск Bottlerocket 1.3, дистрибутива на базе изолированных контейнеров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56102-knative
Ключевые слова: knative, kubernetes, serverless
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:27, 04/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А естьь что нибудь такое, но с состоянием (например, банальный счётчик этих событий)? Или это как то выражается хитро?
     
     
  • 2.4, А. Н. Оним (?), 22:35, 04/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А состояния в облаке :) В каком-то data lake или object storage или база в виде PaaS. Потом возникает еще вопрос как latency уменьшить, но зачем об этом думать при разработке?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 00:52, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще serverless придумали для предельной экономии на выч. ресурсах, когда на latency уже глубоко пофиг.
     

  • 1.2, BratishkaErik (ok), 22:31, 04/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Бессерверные типа у клиента?
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 22:34, 04/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бессерверные на самом деле сервер то есть, но он не какой то выделенный процесс(ы), а динамически создаваемые контейнер (запускается каждый раз новый) по требованию (событию)
     

  • 1.5, Аноникус (?), 22:38, 04/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wrong. Knative - это не FaaS. Knative - это платформа для организации асинхронных коммуникаций для приложений, которые это делать из коробки не умеют или не хотят. В knative нет никакой возможности задеплоить функцию без сборки контейнера на локальной или удаленной магине. Для справки, в список настоящих FaaS фреймворков входят: kubeless, Apache OpenWhisk, Fission и еще некоторые другие менее популярные фреймворки
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:10, 04/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но они же в описании не только про приложения, но и про отдельные функции пишут:
    "Knative Serving builds on Kubernetes to support deploying and serving of applications and functions as serverless containers."
     
     
  • 3.13, Аноним (16), 00:47, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, если функцию в контейнере можно считать функцией, то да.
    А вот товарищ выше так не считает.
     

  • 1.7, FractaL (ok), 23:41, 04/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А вот API как всегда оказался совсем не API а корявым REST API?

    Но конечно, зачем об этом писать в новости. Современные обезьянки девляпсы вообще не понимают как может быть чтото другое.

     
     
  • 2.10, Аноньимъ (ok), 23:55, 04/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обнаружил на днях что модные тайм серис базы данных, которые рекламируют как решения для хай лоада, используют мать его http.

    Вот тут то ли я старею, то ли мир рехнулся окончательно.

     
     
  • 3.15, Аноним (16), 00:51, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если HTTP/1.1 чересчур текстов и недостаточно бинарен, всегда можно использовать HTTP/2.

    Или у вас какие-то другие требования к протоколам для хайлоада, акромя пресловутой бинарности?

     
  • 3.17, Ordu (ok), 01:14, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько можно этому удивляться HTTP достаточно навороченный из коробки, чтобы п... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.18, Аноньимъ (ok), 01:22, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаете с MySQL через http работать?

    А чтож сразу недодумались так делать, странно. Наверное смузи не хватило.

     
     
  • 5.20, Anonim (??), 02:38, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То что какой-то мускуль тебует для общения не http-это пережиток прошлого.
     
  • 5.22, Ordu (ok), 02:56, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Предлагаете с MySQL через http работать?

    А как? Выставлять MySQL наружу, стучись кто хочет? От всяких там MitM как отбиваться?

    > А чтож сразу недодумались так делать, странно.

    Ничего странного. Когда запиливали MySQL, http не был развит до современного уровня. Стандарт HTTP/1.0 был опубликован в 1996 году, HTTPS в 2000, а MySQL явил себя свету в 1995. Но даже если бы MySQL создавали бы в 2000, это было ещё не тот уровень поддержки http софтом, который делает http безальтернативным выбором почти всегда. Вот в 2010 можно было подумать об этом.

     
     
  • 6.25, Аноньимъ (ok), 03:16, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каким образом у вас http и безопасность сочетаются, мне непонятно.
    Вы точно http ни с чем не перепутали?
     
  • 3.21, Anonim (??), 02:45, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Стареешь. В базах самое сложное-это выполнить операцию с данными. По какому протоколу получить данные запроса и отдать данные результата неважно. И чем этот протокол универсальнее и "страндартнее", тем лучше. Этого не осознают только копролиты родом из прошлого века. Вернее, в эпоху их появления тех самых достаточно "стандартных" протоколов просто небыло, поэтому городили какие-то свои, уникальные.
     
     
  • 4.27, Аноньимъ (ok), 03:26, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Базы разные бывают.
    База данных временных рядов оптимизированная на запись вполне себе может и хттп ощутить.

    А http не стандартный.
    Это протокол для передачи гипертекстовых документов, разросшийся в монстра для обслуги современных браузеров.

    При этом нынче их несколько сортов включая quic.

    Идиотизм ситуации уже в том, что данные для запроса в бд нужно в uri кодировать.

     

  • 1.8, Аноньимъ (ok), 23:52, 04/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очередная муть для оптимизации расходов на специалистов.
    А затем данные случайно утекают, система валится глобально на сутки, датацентры горят.
     
     
  • 2.14, Аноним (16), 00:49, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все это прекрасно реализуется на старой доброй сишке, написанной бородатыми прогерами и за makeinstall-енной не менее бородатыми админами. Был бы нужный радиус кривизны рук - проблемы придут сами.
     
  • 2.23, Аноним (23), 03:01, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    если это помогает выкинуть из профессии таких как ты, значит, продукт нужный
     
     
  • 3.26, Аноньимъ (ok), 03:18, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если это помогает выкинуть из профессии таких как ты, значит, продукт нужный

    Не помогает. Так что получается ненужный.

     

  • 1.9, Аноним (9), 23:55, 04/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Этой новости точно место на OpenNet? Выглядит как реклама коммерческого сервиса, да ещё без пометки "на правах рекламы".
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:21, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Наоборот, это это полностью открытый аналог коммерческих сервисов. Код открыт, а платформа решает проблему vendor lock-а и позволяет создать аналог serverless облаков на своём оборудовании.
     
     
  • 3.19, Аноньимъ (ok), 01:24, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свободный ли он?
     
     
  • 4.24, Аноним (23), 03:01, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    от тебя - да
     

  • 1.11, OpenEcho (?), 00:10, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я понимаю когда такие решения применяются в интерпрайзах, грамотно, а потому оправданно, но самое досадное видеть, как бобики-фаловеры пихают такие тяжелые вещи куда не попадя, главное на хайпе, что они следуют новшествам, а реально - все равно что на фуре на работу ездить...
     
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