Google представил платформу бессерверных вычислений Knative 1.0

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|1.1, Аноним (1), 22:27, 04/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А естьь что нибудь такое, но с состоянием (например, банальный счётчик этих событий)? Или это как то выражается хитро?
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|2.4, А. Н. Оним (?), 22:35, 04/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А состояния в облаке :) В каком-то data lake или object storage или база в виде PaaS. Потом возникает еще вопрос как latency уменьшить, но зачем об этом думать при разработке?
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|3.16, Аноним (16), 00:52, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще serverless придумали для предельной экономии на выч. ресурсах, когда на latency уже глубоко пофиг.
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|2.3, Аноним (1), 22:34, 04/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Бессерверные на самом деле сервер то есть, но он не какой то выделенный процесс(ы), а динамически создаваемые контейнер (запускается каждый раз новый) по требованию (событию)
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|1.5, Аноникус (?), 22:38, 04/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Wrong. Knative - это не FaaS. Knative - это платформа для организации асинхронных коммуникаций для приложений, которые это делать из коробки не умеют или не хотят. В knative нет никакой возможности задеплоить функцию без сборки контейнера на локальной или удаленной магине. Для справки, в список настоящих FaaS фреймворков входят: kubeless, Apache OpenWhisk, Fission и еще некоторые другие менее популярные фреймворки
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|2.6, Аноним (6), 23:10, 04/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но они же в описании не только про приложения, но и про отдельные функции пишут:
"Knative Serving builds on Kubernetes to support deploying and serving of applications and functions as serverless containers."
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|3.13, Аноним (16), 00:47, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, если функцию в контейнере можно считать функцией, то да.
А вот товарищ выше так не считает.
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|1.7, FractaL (ok), 23:41, 04/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А вот API как всегда оказался совсем не API а корявым REST API?
Но конечно, зачем об этом писать в новости. Современные обезьянки девляпсы вообще не понимают как может быть чтото другое.
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|2.10, Аноньимъ (ok), 23:55, 04/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Обнаружил на днях что модные тайм серис базы данных, которые рекламируют как решения для хай лоада, используют мать его http.
Вот тут то ли я старею, то ли мир рехнулся окончательно.
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|3.15, Аноним (16), 00:51, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Если HTTP/1.1 чересчур текстов и недостаточно бинарен, всегда можно использовать HTTP/2.
Или у вас какие-то другие требования к протоколам для хайлоада, акромя пресловутой бинарности?
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|3.17, Ordu (ok), 01:14, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Сколько можно этому удивляться HTTP достаточно навороченный из коробки, чтобы п... большой текст свёрнут, показать
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|4.18, Аноньимъ (ok), 01:22, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предлагаете с MySQL через http работать?
А чтож сразу недодумались так делать, странно. Наверное смузи не хватило.
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|5.20, Anonim (??), 02:38, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То что какой-то мускуль тебует для общения не http-это пережиток прошлого.
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|5.22, Ordu (ok), 02:56, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Предлагаете с MySQL через http работать?
А как? Выставлять MySQL наружу, стучись кто хочет? От всяких там MitM как отбиваться?
> А чтож сразу недодумались так делать, странно.
Ничего странного. Когда запиливали MySQL, http не был развит до современного уровня. Стандарт HTTP/1.0 был опубликован в 1996 году, HTTPS в 2000, а MySQL явил себя свету в 1995. Но даже если бы MySQL создавали бы в 2000, это было ещё не тот уровень поддержки http софтом, который делает http безальтернативным выбором почти всегда. Вот в 2010 можно было подумать об этом.
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|6.25, Аноньимъ (ok), 03:16, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каким образом у вас http и безопасность сочетаются, мне непонятно.
Вы точно http ни с чем не перепутали?
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|3.21, Anonim (??), 02:45, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Стареешь. В базах самое сложное-это выполнить операцию с данными. По какому протоколу получить данные запроса и отдать данные результата неважно. И чем этот протокол универсальнее и "страндартнее", тем лучше. Этого не осознают только копролиты родом из прошлого века. Вернее, в эпоху их появления тех самых достаточно "стандартных" протоколов просто небыло, поэтому городили какие-то свои, уникальные.
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|4.27, Аноньимъ (ok), 03:26, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Базы разные бывают.
База данных временных рядов оптимизированная на запись вполне себе может и хттп ощутить.
А http не стандартный.
Это протокол для передачи гипертекстовых документов, разросшийся в монстра для обслуги современных браузеров.
При этом нынче их несколько сортов включая quic.
Идиотизм ситуации уже в том, что данные для запроса в бд нужно в uri кодировать.
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|1.8, Аноньимъ (ok), 23:52, 04/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Очередная муть для оптимизации расходов на специалистов.
А затем данные случайно утекают, система валится глобально на сутки, датацентры горят.
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|2.14, Аноним (16), 00:49, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все это прекрасно реализуется на старой доброй сишке, написанной бородатыми прогерами и за makeinstall-енной не менее бородатыми админами. Был бы нужный радиус кривизны рук - проблемы придут сами.
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|2.23, Аноним (23), 03:01, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если это помогает выкинуть из профессии таких как ты, значит, продукт нужный
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|3.26, Аноньимъ (ok), 03:18, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> если это помогает выкинуть из профессии таких как ты, значит, продукт нужный
Не помогает. Так что получается ненужный.
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|1.9, Аноним (9), 23:55, 04/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Этой новости точно место на OpenNet? Выглядит как реклама коммерческого сервиса, да ещё без пометки "на правах рекламы".
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|2.12, Аноним (12), 00:21, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот, это это полностью открытый аналог коммерческих сервисов. Код открыт, а платформа решает проблему vendor lock-а и позволяет создать аналог serverless облаков на своём оборудовании.
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|1.11, OpenEcho (?), 00:10, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я понимаю когда такие решения применяются в интерпрайзах, грамотно, а потому оправданно, но самое досадное видеть, как бобики-фаловеры пихают такие тяжелые вещи куда не попадя, главное на хайпе, что они следуют новшествам, а реально - все равно что на фуре на работу ездить...
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