Google представил платформу бессерверных вычислений Knative 1.0

2.10 , Аноньимъ ( ok ), 23:55, 04/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Обнаружил на днях что модные тайм серис базы данных, которые рекламируют как решения для хай лоада, используют мать его http. Вот тут то ли я старею, то ли мир рехнулся окончательно.

3.15 , Аноним ( 16 ), 00:51, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Если HTTP/1.1 чересчур текстов и недостаточно бинарен, всегда можно использовать HTTP/2. Или у вас какие-то другие требования к протоколам для хайлоада, акромя пресловутой бинарности?

3.17 , Ordu ( ok ), 01:14, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Сколько можно этому удивляться HTTP достаточно навороченный из коробки, чтобы п... 4.18 , Аноньимъ ( ok ), 01:22, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Предлагаете с MySQL через http работать? А чтож сразу недодумались так делать, странно. Наверное смузи не хватило.

5.20 , Anonim ( ?? ), 02:38, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – То что какой-то мускуль тебует для общения не http-это пережиток прошлого.

5.22 , Ordu ( ok ), 02:56, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Предлагаете с MySQL через http работать? А как? Выставлять MySQL наружу, стучись кто хочет? От всяких там MitM как отбиваться? > А чтож сразу недодумались так делать, странно. Ничего странного. Когда запиливали MySQL, http не был развит до современного уровня. Стандарт HTTP/1.0 был опубликован в 1996 году, HTTPS в 2000, а MySQL явил себя свету в 1995. Но даже если бы MySQL создавали бы в 2000, это было ещё не тот уровень поддержки http софтом, который делает http безальтернативным выбором почти всегда. Вот в 2010 можно было подумать об этом.

6.25 , Аноньимъ ( ok ), 03:16, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Каким образом у вас http и безопасность сочетаются, мне непонятно.

Вы точно http ни с чем не перепутали?

3.21 , Anonim ( ?? ), 02:45, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Стареешь. В базах самое сложное-это выполнить операцию с данными. По какому протоколу получить данные запроса и отдать данные результата неважно. И чем этот протокол универсальнее и "страндартнее", тем лучше. Этого не осознают только копролиты родом из прошлого века. Вернее, в эпоху их появления тех самых достаточно "стандартных" протоколов просто небыло, поэтому городили какие-то свои, уникальные.

4.27 , Аноньимъ ( ok ), 03:26, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Базы разные бывают.

База данных временных рядов оптимизированная на запись вполне себе может и хттп ощутить. А http не стандартный.

Это протокол для передачи гипертекстовых документов, разросшийся в монстра для обслуги современных браузеров. При этом нынче их несколько сортов включая quic. Идиотизм ситуации уже в том, что данные для запроса в бд нужно в uri кодировать.

