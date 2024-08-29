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Релиз инструмента резервного копирования nxs-backup 3.11.0

29.08.2024 14:54

Опубликован релиз инструмента резервного копирования nxs-backup 3.11.0, позволяющего создавать резервные копии, выполнять их ротацию и сохранять на локальных или внешних хранилищах. Помимо резервного копирования файлов поддерживается создание бэкапов различных СУБД: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

Резервные копии могут храниться как локально, так и в удалённых хранилищах (S3, FTP, SSH, SMB, NFS, WebDAV), для работы с которыми используются различные библиотеки. С помощью интеграции с мониторингом есть возможность получения метрик в Prometheus формате, например: размер файла бэкапа, корректность сбора бэкапа, время сбора бэкапа. Резервное копирование можно осуществлять не только за указанный период времени, но и с учётом поддержания конкретного количества резервных копий.

В новой версии:

  • Добавлена возможность ограничения потребления ресурсов: CPU, скорость диска и скорость записи на удалённое хранилище;
  • Добавлена функция rotateEnabled для отключения ротации резервных копий;
  • Появилась возможность отображения списка созданных копий и их сортировки;
  • Более гибкое формирование URL для доступа к хранилищу S3;
  • Добавлен пропуск посторонних каталогов при ротации резервных копий;
  • Инструментарий языка Go и зависимости обновлены до актуальных версий.


  1. Главная ссылка к новости (https://nxs-backup.io/...)
  2. OpenNews: Релиз инструмента резервного копирования nxs-backup 3.9.0
  3. OpenNews: Доступна система резервного копирования restic 0.15
  4. OpenNews: Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.63
  5. OpenNews: Релиз системы резервного копирования BorgBackup 1.1.0
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив Proxmox Backup Server 3.1
Автор новости: nixys
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61784-nxs-backup
Ключевые слова: nxs-backup, backup
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 15:02, 29/08/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Вместо этого можно успешно отмазаться баш скриптами. Что я успешно и делаю.
     
  • 1.3, Бублик (?), 15:03, 29/08/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Нормуль! Как раз надоело писать бекап скрипты руками. Попробую эту штуку. По результатам отпишусь, если что не так там. Если всё будет ОК, то писать не буду -- так будет понятно, что всё ОК
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 15:04, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не тру. Осуждаю.
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:09, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если вообще не попробуешь, то тоже не не отпишешься. ;)
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:21, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, держи нас в курсе :)
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:06, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тру. Одобряю.
     

  • 1.8, Аноним (8), 15:24, 29/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    На моём любимом Golang написан. Надо попробовать, конечно.
     
  • 1.10, Turbid (??), 16:12, 29/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Чем это лучше restic?
     

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