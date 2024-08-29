Опубликован релиз инструмента резервного копирования nxs-backup 3.11.0, позволяющего создавать резервные копии, выполнять их ротацию и сохранять на локальных или внешних хранилищах. Помимо резервного копирования файлов поддерживается создание бэкапов различных СУБД: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. Резервные копии могут храниться как локально, так и в удалённых хранилищах (S3, FTP, SSH, SMB, NFS, WebDAV), для работы с которыми используются различные библиотеки. С помощью интеграции с мониторингом есть возможность получения метрик в Prometheus формате, например: размер файла бэкапа, корректность сбора бэкапа, время сбора бэкапа. Резервное копирование можно осуществлять не только за указанный период времени, но и с учётом поддержания конкретного количества резервных копий. В новой версии: Добавлена возможность ограничения потребления ресурсов: CPU, скорость диска и скорость записи на удалённое хранилище;

Добавлена функция rotateEnabled для отключения ротации резервных копий;

Появилась возможность отображения списка созданных копий и их сортировки;

Более гибкое формирование URL для доступа к хранилищу S3;

Добавлен пропуск посторонних каталогов при ротации резервных копий;

Инструментарий языка Go и зависимости обновлены до актуальных версий.



