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Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.63

03.07.2023 22:02

Опубликован выпуск утилиты rclone 1.63, которая представляет собой аналог rsync, предназначенный для копирования и синхронизации данных между локальной системой и различными облачными хранилищами, такими как Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, OneDrive, Swift, Hubic, Cloudfiles, Google Cloud Storage, Mail.ru Cloud и Яндекс.Диск. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.

В новом выпуске:

  • Добавлены бэкенды для хранения резервных копий в хранилищах Pikpak, petabox.io, GCS (Google Cloud Storage) и Fastmail.
  • Реализован режим частичной загрузки файлов для локальных хранилищ, ftp и sftp, при котором вначале данные передаются во временный файл с расширением ".partial", а после завершения передачи данных этот файл переименовывается в целевой. Для отключения данного поведения предусмотрен флаг "--inplace".
  • В бэкендах хранения s3, azureblob и gcs добавлена поддержка маркеров каталогов, позволяющих сохранять пустые каталоги.
  • Добавлен флаг "--default-time" при помощи которого можно выставить время, которое будет присвоено файлам и каталогам с неизвестным временем изменения.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.rclone.org/t/rcl...)
  2. OpenNews: Доступна система резервного копирования restic 0.15
  3. OpenNews: Выпуск утилит для резервного копирования Rsync 3.2.7 и rclone 1.60
  4. OpenNews: Доступна система резервного копирования Bacula 13.0.0
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.4
  6. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59375-rclone
Ключевые слова: rclone, backup
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