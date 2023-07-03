Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.63

Опубликован выпуск утилиты rclone 1.63, которая представляет собой аналог rsync, предназначенный для копирования и синхронизации данных между локальной системой и различными облачными хранилищами, такими как Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, OneDrive, Swift, Hubic, Cloudfiles, Google Cloud Storage, Mail.ru Cloud и Яндекс.Диск. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. В новом выпуске: Добавлены бэкенды для хранения резервных копий в хранилищах Pikpak, petabox.io, GCS (Google Cloud Storage) и Fastmail.

Реализован режим частичной загрузки файлов для локальных хранилищ, ftp и sftp, при котором вначале данные передаются во временный файл с расширением ".partial", а после завершения передачи данных этот файл переименовывается в целевой. Для отключения данного поведения предусмотрен флаг "--inplace".

В бэкендах хранения s3, azureblob и gcs добавлена поддержка маркеров каталогов, позволяющих сохранять пустые каталоги.

Добавлен флаг "--default-time" при помощи которого можно выставить время, которое будет присвоено файлам и каталогам с неизвестным временем изменения.



