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Доступна система резервного копирования Bacula 13.0.0

09.07.2022 10:01

Представлен релиз кроссплатформенной клиент-серверной системы резервного копирования Bacula 13.0.0. Ветка 12.x пропущена для разделения нумерации версий между свободной и коммерческой редакциями - в свободной версии используются нечётные номера веток, а в коммерческой - чётные. Код свободной редакции Bacula распространяется под лицензией AGPLv3, но излишний контроль над ходом разработки и урезание функциональности в пользу коммерческой версии несколько лет назад привёл к созданию форка - Bareos, который активно развивается и конкурирует с Bacula.

Основные новшества Bacula 13.0.0:

  • Задействован новый формат каталога резервных копий, что требует одновременного обновления управляющего процесса Director и Storage Daemon, отвечающего за предоставление ресурсов для сохранения резервных копий. File Daemon необходимо обновить, если он запускается на в одной системе с новым Director или Storage. Для автоматизации преобразования старого формата каталога в новый в состав включены необходимые инструменты, но в процессе обновления потребуется примерно в два раза больше дискового пространства, чем занимаемое текущим каталогом резервных копий.
  • Реализована поддержка "групп хранения".
  • Добавлен плагин для Kubernetes.
  • Добавлена опция для отдельного сохранения только ACL и метаданных файлов.
  • Добавлена поддержка Windows CSV (Cluster Shared Volumes).
  • В каталоге объектов предоставлена возможность использования тегов.
  • В FileSet разрешено использование хешей SHA256 и SHA512.
  • Добавлена возможность аутентификации через LDAP.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.bacula.org/bacula-...)
  2. OpenNews: Доступна система резервного копирования restic 0.13
  3. OpenNews: Доступен GNU Anastasis, инструментарий для резервного копирования ключей шифрования
  4. OpenNews: Доступна система резервного копирования Bareos 20
  5. OpenNews: Релиз системы резервного копирования BorgBackup 1.1.0
  6. OpenNews: Выпуск системы резервного копирования Bacula 9.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57476-bacula
Ключевые слова: bacula, backup
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, eyeDM (?), 10:49, 09/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то у них ВордПрессу на www.bacula.org/en/ поплохело)
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:55, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего, сейчас из бекапов старую версию подымут)
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:41, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не успели новость выложить уже хакнули. А вот писали бы на zig дыреней бы не было.  
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:41, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    zig? что-то новенькое........ неужели растоманы переквалифицировались после bun?
     
  • 3.17, qwe (??), 13:11, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них там php код в plain text отдается, с короткими тегами. Возможно отвалилась опция short_open_tag=On в php.ini после обновления.

    Из их кода:

    > printf('Welcome %s, <a style="color: white; text-decoration: none" href="/?page=logout">logout here</a>.', $_SESSION['user']);

    Вот прям так, без затей вставляют переменную в html код. Надеюсь это расчет, а не привычка.

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:23, 09/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Название глупое

    // b.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:34, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мнение пациента дурки очень важно для них
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 11:47, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Скажи это Джону Нэшу.

    // b.

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 12:22, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Джон Нэш забери своего пациента обратно в дурку этот клоун с ОКР задрал со своим // b.
     
  • 2.6, Аноним (5), 11:42, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Глупый это твой дебильный префикс // b.
     
     
  • 3.8, trolleybus (?), 12:13, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Точнее суффикс.
     
     
  • 4.10, Аноним (11), 12:21, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подпись
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:13, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Dracula!!
     
     
  • 3.14, Аноним (3), 13:02, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно, совершенно неуместная аналогия.

    // b.

     
  • 3.15, Аноним (15), 13:02, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вакула
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:53, 09/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто пробовал, хорошо ли у разработчики сделали оптимизацию?
     
  • 1.16, InuYasha (??), 13:03, 09/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, было б в Линуксе всё так просто (внешне) и надёжно как в NTFS в Шинде... ( Тык - и десять предыдущих версий файлов. Тык - и десять снапшотов состояния системы. Тык-тык - и всё автоматом рековырнулось...
     
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