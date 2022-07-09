Доступна система резервного копирования Bacula 13.0.0

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|2.5, Аноним (5), 11:41, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не успели новость выложить уже хакнули. А вот писали бы на zig дыреней бы не было.
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|3.12, Аноним (12), 12:41, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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zig? что-то новенькое........ неужели растоманы переквалифицировались после bun?
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|3.17, qwe (??), 13:11, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них там php код в plain text отдается, с короткими тегами. Возможно отвалилась опция short_open_tag=On в php.ini после обновления.
Из их кода:
> printf('Welcome %s, <a style="color: white; text-decoration: none" href="/?page=logout">logout here</a>.', $_SESSION['user']);
Вот прям так, без затей вставляют переменную в html код. Надеюсь это расчет, а не привычка.
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|4.11, Аноним (11), 12:22, 09/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Джон Нэш забери своего пациента обратно в дурку этот клоун с ОКР задрал со своим // b.
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|1.16, InuYasha (??), 13:03, 09/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эх, было б в Линуксе всё так просто (внешне) и надёжно как в NTFS в Шинде... ( Тык - и десять предыдущих версий файлов. Тык - и десять снапшотов состояния системы. Тык-тык - и всё автоматом рековырнулось...
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