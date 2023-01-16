Доступна система резервного копирования restic 0.15

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|1.1, Аноним (1), 20:51, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией BSD.
без GC в таком проекте не обойтись?
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|3.10, Аноним (10), 21:34, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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раст - это как китайцы, делают некачественные копии, абибасы там всякие, растики
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|1.3, Аноним (3), 21:13, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Какие преимущества перед borg? Никаких, я правильно понимаю? Вместо проверенного решения предлагают использовать сырую поделку? Для данных? В проде?
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|2.5, Аноним (7), 21:25, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На мой взгляд основное преимущество restic по сравнению с borg в том, что можно бэкапить на любые удаленные хранилища.
Насколько я помню, Borg требует того, что бы на сервере хранилища был установлен borg. Для restic это не требуется, что позволяет ему бэкапить куда угодно, хоть на S3, хоть на SFTP какой-нибудь. В этом плане по поддержке бэкендов, он очень похож на rclone.
А поддержка объектных хранилищ позволяет хранить бэкапы где-нибудь в облаке за весьма дешево (дешевле наверное только ленточные накопители), так что для некоторых людей это прям киллер фича.
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|2.13, Аноним (13), 22:00, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Какой к свиньям прод? Что борг, что эта фигнюшка - это чисто бэкапить коллекцию порно на локалхосте. В прод решения ничего не знающие про ленточные библиотеки и расписания не принимаются.
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|3.16, Легивон (?), 22:16, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перфокарты еще забыл.
Какой отношение тулза для резервного копирования имееть к планировщику? У тебя что в системе крона нет? Или надо чтобы обязательно мышкой возюкать и деньги платить? Иначе не ынтерпрайс?
Современному бизнесу нет времени ждать пока перемотаются и разбекапятся ленты. Пока это будет происходить, клиенты уйдут в сервис конкурента.
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|1.6, Аноним (10), 21:27, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чем это лучше обычного советского "tar -cf - snapshot | gzip -9 | openssl enc -aes-256-cbc -pass file:key.b64 -iter 2097152" ?
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|2.11, Аноним (11), 21:52, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тем что высвободившееся от чтения манов свободное время можно потратить на блэкджек и шлюх
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|2.14, Аноним (13), 22:02, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Блин, откуда вы лезете со своими портянками, интересно? Недоучки. Таром он что-то бэкапить собрался.
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|4.18, Легивон (?), 22:26, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То что например никак не реализуется сценарий постоянного инкрементального копирования, ведь без хранения всех предыдущих копий это невозможно.
Или нет встроеной очистки уровня: хранить годовые копии, месячные, недельные и 7 ежедевных. В сценарии с таром надо будет скачивать все инкременты, мержить и заливать назад результирующие файлы.
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|5.19, Аноним (19), 22:30, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если у меня 10 серверов по 20 гб каждый можно я не буду делать инкремент и уровни?
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