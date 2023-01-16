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Доступна система резервного копирования restic 0.15

16.01.2023 20:48

Опубликован выпуск системы резервного копирования restic 0.15, обеспечивающей хранение резервных копий в зашифрованном виде в версионированном репозитории. Система изначально рассчитана на то, что резервные копии сохраняются в окружениях не заслуживающих доверия и попадание резервной копии в чужие руки не должно скомпрометировать систему. Возможно определение гибких правил для включения и исключения файлов и каталогов при создании резервной копии (формат правил напоминает rsync или gitignore). Поддерживается работа в Linux, macOS, Windows, FreeBSD и OpenBSD. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией BSD.

Резервные копии могут храниться в локальной ФС, на внешнем сервере с доступом по SFTP/SSH или HTTP REST, в облаках Amazon S3, OpenStack Swift, BackBlaze B2, Microsoft Azure Blob Storage и Google Cloud Storage, а также в любых хранилищах для которых имеются бэкенды rclone. Для организации хранения также может быть использован специальный rest server, обеспечивающий более высокую производительность по сравнению с другими бэкендами и способный работать в режиме только для дополнения, который не позволит удалить или изменить резервные копии в случае компрометации исходного сервера и доступа к ключам шифрования.

Поддерживаются снапшоты, отражающие состояние определённого каталога со всеми файлами и вложенными каталогами в определённый момент времени. При каждом создании новой резервной копии создаётся ассоциированный с ней снапшот, позволяющий восстановить состояние в данный момент. Возможно копирование снапшотов между разными репозиториями. Для экономии трафика в процессе создания резервных копий копируются только изменившиеся данные. Для наглядной оценки содержимого репозитория и упрощения восстановления, снапшот с резервной копией может быть примонтирован в форме виртуального раздела (монтирование осуществляется при помощи FUSE). Также предоставляются команды для анализа изменений и выборочного извлечения файлов.

Система манипулирует не целыми файлами, а блоками плавающего размера, выбираемыми с использованием подписи Рабина. Информация хранится в привязке к содержимому, а не именам файлов (связанные с данными имена и объекты определяются на уровне метаданных блока). На основании SHA-256 хэша от содержимого выполняется дедупликация и исключение лишнего копирования данных. На внешних серверах информация сохраняется в зашифрованном виде (для контрольных сумм используется SHA-256, для шифрования AES-256-CTR, а для гарантирования целостности - коды аутентификации на основе Poly1305-AES). Предусмотрена возможность верификации резервной копии по контрольным суммам и кодам аутентификации для подтверждения, что целостность файлов не нарушена.

В новой версии:

  • Реализована новая команда rewrite, позволяющая удалить лишние данные из снапшота, когда в резервную копию по недосмотру попали файлы, изначально не предназначенные для резервного копирования (например, файлы с конфиденциальной информацией или не представляющие ценности очень крупные логи).
  • В команду backup добавлена опция "--read-concurrency" для задания уровня распараллеливания при чтении файлов, позволяющая ускорить копирование на быстрых накопителях, таких как NVMe.
  • В команду backup добавлена опция "--no-scan" для отключения стадии сканирования дерева файлов.
  • В команде prune значительно (до 30%) сокращено потребление памяти .
  • В команду restore добавлена опция "--sparse" для эффективного восстановления файлов с большими пустыми областями.
  • Для платформы Windows реализована поддержка восстановления символических ссылок.
  • В macOS добавлена возможность монтирования репозитория с резервными копиями при помощи macFUSE.


  1. Главная ссылка к новости (https://restic.net/blog/2023-0...)
  2. OpenNews: Выпуск утилит для резервного копирования Rsync 3.2.7 и rclone 1.60
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.4
  4. OpenNews: Доступна система резервного копирования Bacula 13.0.0
  5. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
  6. OpenNews: Доступен GNU Anastasis, инструментарий для резервного копирования ключей шифрования
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58491-restic
Ключевые слова: restic, backup
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 20:51, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией BSD.

    без GC в таком проекте не обойтись?

     
     
  • 2.2, kusb (?), 20:54, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она не будет там особенно мешать.
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:30, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Для любителей без GC есть проект rustic - restic написанный на rust.
    https://github.com/rustic-rs/rustic

    Они даже заявляют об интероперабельности с restic репами, вроде бы.
    Но сам я этот проект пока не тестил

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 21:34, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    раст - это как китайцы, делают некачественные копии, абибасы там всякие, растики
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:13, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какие преимущества перед borg? Никаких, я правильно понимаю? Вместо проверенного решения предлагают использовать сырую поделку? Для данных?  В проде?
     
     
  • 2.5, Аноним (7), 21:25, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На мой взгляд основное преимущество restic по сравнению с borg в том, что можно бэкапить на любые удаленные хранилища.

    Насколько я помню, Borg требует того, что бы на сервере хранилища был установлен borg. Для restic это не требуется, что позволяет ему бэкапить куда угодно, хоть на S3, хоть на SFTP какой-нибудь. В этом плане по поддержке бэкендов, он очень похож на rclone.

    А поддержка объектных хранилищ позволяет хранить бэкапы где-нибудь в облаке за весьма дешево (дешевле наверное только ленточные накопители), так что для некоторых людей это прям киллер фича.

     
  • 2.8, Аноним (8), 21:31, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все просто restic это стандарт, borg это для пижонов.  
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:00, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какой к свиньям прод? Что борг, что эта фигнюшка - это чисто бэкапить коллекцию порно на локалхосте. В прод решения ничего не знающие про ленточные библиотеки и расписания не принимаются.
     
     
  • 3.16, Легивон (?), 22:16, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перфокарты еще забыл.
    Какой отношение тулза для резервного копирования имееть к планировщику? У тебя что в системе крона нет? Или надо чтобы обязательно мышкой возюкать и деньги платить? Иначе не ынтерпрайс?
    Современному бизнесу нет времени ждать пока перемотаются и разбекапятся ленты. Пока это будет происходить, клиенты уйдут в сервис конкурента.
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:22, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    достойное ПО. velero использует его как бекенд.
     
     
  • 2.17, Легивон (?), 22:20, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Кетчуп" (k8up) лучше, имхо.
    Там тож разумеется рестик бекендом.
     

  • 1.6, Аноним (10), 21:27, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это лучше обычного советского "tar -cf - snapshot | gzip -9 | openssl enc -aes-256-cbc -pass file:key.b64 -iter 2097152" ?
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 21:31, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем что не нужно думать (или уметь думать)
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:52, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тем что высвободившееся от чтения манов свободное время можно потратить на блэкджек и шлюх
     
  • 2.12, Аноним (1), 21:55, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно же "tar -zcf" вместо " | gzip" или я что-то путаю?
     
  • 2.14, Аноним (13), 22:02, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин, откуда вы лезете со своими портянками, интересно? Недоучки. Таром он что-то бэкапить собрался.
     
     
  • 3.15, Аноним (1), 22:03, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что не так?
     
     
  • 4.18, Легивон (?), 22:26, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что например никак не реализуется сценарий постоянного инкрементального копирования, ведь без хранения всех предыдущих копий это невозможно.
    Или нет встроеной очистки уровня: хранить годовые копии, месячные, недельные и 7 ежедевных. В сценарии с таром надо будет скачивать все инкременты, мержить и заливать назад результирующие файлы.
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 22:30, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если у меня 10 серверов по 20 гб каждый можно я не буду делать инкремент и уровни?
     
  • 5.20, pashev.ru (?), 22:40, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Окстись, ты не Гугл.
     
     
  • 6.21, Аноним (21), 22:55, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, и Pashev тут. Как ваш гит поживает?
     
  • 5.22, Аноним (22), 23:01, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тар это умеет. Вы не умеете - ваши проблемы.
     
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