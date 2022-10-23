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Выпуск утилит для резервного копирования Rsync 3.2.7 и rclone 1.60

23.10.2022 20:15

Опубликован выпуск Rsync 3.2.7, утилиты для синхронизации файлов и резервного копирования, позволяющей минимизировать трафик за счёт инкрементального копирования изменений. В качестве транспорта могут быть использованы ssh, rsh или собственный протокол rsync. Поддерживается организация работы анонимных rsync-серверов, оптимально подходящих для обеспечения синхронизации зеркал. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.

Среди добавленных изменений:

  • Разрешено использование хэшей SHA512, SHA256 и SHA1 при аутентификации подключения пользователя к фоновому процессу rsync (ранее поддерживались MD5 и MD4).
  • Реализована возможность использования алгоритма SHA1 для расчёта контрольных сумма файлов. Из-за большого размера хэшу SHA1 присвоен самый низкий приоритет в списке согласования хэшей. Для принудительного выбора SHA1 можно использовать опцию "--checksum-choice".
  • Для снижения вероятности появления коллизий хэш-таблица атрибутов xattr переведена на использование 64-разрядных ключей.
  • Обеспечена возможность вывода информации о поддерживаемых в rsync алгоритмах в формате JSON (включается через дублирование опции --version ("-VV")) Дополнительно добавлен скрипт support/json-rsync-version, позволяющий сформировать аналогичный JSON-вывод на основе информации, выдаваемой в текстовом виде при одинарном указании опции "--version" (для совместимости с прошлыми выпусками rsync).
  • Настройка "use chroot" в rsyncd.conf, регулирующая использование вызова chroot для дополнительной изоляции процесса, по умолчанию выставлена в значение "unset", которое позволяет использовать chroot в зависимости от его доступности (например, включать когда rsync запущен с правами root и не включать, когда запущен под не привилегированным пользователем).
  • Примерно в два раза повышена производительность алгоритма поиска базовых файлов для отсутствующих целевых файлов, применяемого при указании опции "--fuzzy".
  • Изменено представление времени в протоколе, применяемое при взаимодействии со старыми выпусками Rsync (до ветки 3.0) - 4-байтовое эпохальное время в этом случае обрабатывается как "unsigned int", что не позволяет передавать время до 1970 года, но решает проблему с указанием времени после 2038 года.
  • Отсутствие целевого пути при вызове клиента rsync теперь трактуется как ошибка. Для возвращения старого поведения, при котором пустой путь трактовался как ".", предложена опция "--old-args".

Дополнительно можно отметить публикацию выпуска утилиты rclone 1.60, которая представляет собой аналог rsync, предназначенный для копирования и синхронизации данных между локальной системой и различными облачными хранилищами, такими как Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, OneDrive, Swift, Hubic, Cloudfiles, Google Cloud Storage, Mail.ru Cloud и Яндекс.Диск. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.

В новом выпуске: добавлены бэкенды для хранения резервных копий в хранилищах Oracle object storage и SMB/CIFS. В бэкенде хранения S3 реализована поддержка версионирования и добавлена возможность работы через провайдеров IONOS Cloud Storage и Qiniu KODO. В бэкенд local встроена возможность добавления фильтров для игнорирования ошибок, связанных с правами доступа.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/r...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Rsync, позволяющая перезаписать файлы на стороне клиента
  3. OpenNews: Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.59
  4. OpenNews: Выпуск утилиты для синхронизации файлов Rsync 3.2.4
  5. OpenNews: Доступна система резервного копирования restic 0.13
  6. OpenNews: В состав OpenBSD добавлена собственная реализация rsync
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57959-rsync
Ключевые слова: rsync, rclone
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 20:45, 23/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    rsync -havcP src dst. Я запомнил!!11 Долгих лет и развития проекту! )
     
     
  • 2.9, pashev.ru (?), 22:56, 23/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rsync -a --delete --progess src dst
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:15, 23/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Hubic
       Remove backend as service has now shut down (Nick Craig-Wood)"
    О! Это неконтролируемый гадюшник, отцовство над которым не признает OVH, наконец-то накрылся.
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:03, 23/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Было бы хорошо, если в rclone появилась бы поддержка telegram.
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:14, 23/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    открыл для себя casync, https://habr.com/ru/company/first/blog/668520/
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:47, 23/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем это здесь?!
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:49, 23/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> SHA512, SHA256 и SHA1

    Круто, как раз думал что давно пора, но где blake3? Он прям офигенный

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 22:50, 23/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а, блин, это про авторизацию... так не интересно, SSH же
     

  • 1.8, Аноним (6), 22:54, 23/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автор rclone троху упоролся в разделение. Передаются файлы, на них считается sha1 для проверки... но сохранить его нельзя, только в логе посмотреть, а если хочешь сохранить - нужно отдельный бэкенд запускать повторно (т.е. дважды дрюкать хард, тратить время...).
    Ну и тоже ни sha256, ни blake3... даже в бэкенде хеширования
     
  • 1.10, Ддд (?), 23:09, 23/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Rsync  умеет работать как демон и  автоматом синькать? - как умеет это bsync или syncthing
    А иначе нахрена он
     
     
  • 2.11, Павел (??), 23:27, 23/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    потому, что это утилита командной строки, а не демон.
     
  • 2.12, Аноним (13), 23:46, 23/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Rsync  умеет работать как демон и  автоматом синькать?

    Умеет ли суп работать как ложка?

     

  • 1.14, Аноним (-), 23:56, 23/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как его настроить, чтобы через эзернет работал? Типа два компьютера подключил
     
     
  • 2.15, Аноним (13), 00:03, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    man rsync

           Access via remote shell:
             Pull: rsync [OPTION...] [USER@]HOST:SRC... [DEST]
             Push: rsync [OPTION...] SRC... [USER@]HOST:DEST

           Access via rsync daemon:
             Pull: rsync [OPTION...] [USER@]HOST::SRC... [DEST]
                   rsync [OPTION...] rsync://[USER@]HOST[:PORT]/SRC... [DEST]
             Push: rsync [OPTION...] SRC... [USER@]HOST::DEST
                   rsync [OPTION...] SRC... rsync://[USER@]HOST[:PORT]/DEST

     

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