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Релиз инструмента резервного копирования nxs-backup 3.9.0

18.07.2024 14:41

Опубликован релиз инструмента резервного копирования nxs-backup 3.9.0, позволяющего создавать резервные копии, выполнять их ротацию и сохранять на локальных или внешних хранилищах. Помимо резервного копирования файлов поддерживается создание бэкапов различных СУБД: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

Резервные копии могут храниться как локально, так и в удалённых хранилищах (S3, FTP, SSH, SMB, NFS, WebDAV), для работы с которыми используются различные библиотеки. Копирование можно осуществлять не только за указанный период времени, но и с учётом поддержания конкретного количества бэкапов.

Благодаря интеграции с мониторингом есть возможность получать такие метрики, как размер файла бэкапа, корректность сбора бэкапа, время сбора бэкапа и т.д., в Prometheus-совместимом формате. Добавлена дополнительная метрика nxs_backup_creation_ts, содержащая временную метку Unix-даты создания резервной копии. Каждый бэкап может быть идентифицирован и настроен с соответствующим алертом, в дополнение (или вместо) имеющихся алертов с помощью хуков, что позволяет более эффективно управлять состоянием резервных копий.

В новой версии:

  • Добавлена возможность ограничения потребления различных ресурсов. Например, можно ограничивать скорость доступа к дискам, скорость передачи по сети и ресурсы CPU, используя такие команды, как limits.disk_rate, limits.net_rate, rate_limit и limits.cpu_max_count.
  • Появилась возможность отключения ротации резервных копий nxs-backup, при этом отправка бэкапов будет работать в обычном режиме.
  • Исправлены различные ошибки, связанные с использованием некорректно настроенных/недоступных хранилищ, SCP/SFTP серверами и выключением метрик.


  1. Главная ссылка к новости (https://nxs-backup.io/...)
  2. OpenNews: Доступна система резервного копирования nxs-backup 3.7.0
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив Proxmox Backup Server 3.1
  4. OpenNews: Релиз системы резервного копирования BorgBackup 1.1.0
  5. OpenNews: Доступна система резервного копирования Bacula 13.0.0
  6. OpenNews: Доступна система резервного копирования restic 0.15
Автор новости: nixys
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61572-nxs-backup
Ключевые слова: nxs-backup, backup
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:46, 18/07/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему я должен платить за трафик от использования удалённого хранилища AHБ?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:01, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выбирайте фирменный решения от АНБ: whonix и tails, они сохранят ваш трафик у вендора совершенно бесплатно!
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 16:33, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Непатриотично. Выбирайте Astra Linux Special Edition.
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:01, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы они отдали тебе твои же данные. Не заплатишь не отдадут.
     
  • 2.8, YetAnotherOnanym (ok), 16:02, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бэкапься на флэшку.
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:13, 18/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Насколько полноценный получается бэкап? Сохранение/восстановление suid/sgid, ACL, всевозможные даты-время создания/последнего доступа поддерживает?
     
     
  • 2.7, nixys (ok), 15:24, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т.к. бэкапы создаются используя стандартные инструменты (tar, pg_dump, etc.), они получаются полноценными.
     

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