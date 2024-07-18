Опубликован релиз инструмента резервного копирования nxs-backup 3.9.0, позволяющего создавать резервные копии, выполнять их ротацию и сохранять на локальных или внешних хранилищах. Помимо резервного копирования файлов поддерживается создание бэкапов различных СУБД: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. Резервные копии могут храниться как локально, так и в удалённых хранилищах (S3, FTP, SSH, SMB, NFS, WebDAV), для работы с которыми используются различные библиотеки. Копирование можно осуществлять не только за указанный период времени, но и с учётом поддержания конкретного количества бэкапов. Благодаря интеграции с мониторингом есть возможность получать такие метрики, как размер файла бэкапа, корректность сбора бэкапа, время сбора бэкапа и т.д., в Prometheus-совместимом формате. Добавлена дополнительная метрика nxs_backup_creation_ts, содержащая временную метку Unix-даты создания резервной копии. Каждый бэкап может быть идентифицирован и настроен с соответствующим алертом, в дополнение (или вместо) имеющихся алертов с помощью хуков, что позволяет более эффективно управлять состоянием резервных копий. В новой версии: Добавлена возможность ограничения потребления различных ресурсов. Например, можно ограничивать скорость доступа к дискам, скорость передачи по сети и ресурсы CPU, используя такие команды, как limits.disk_rate, limits.net_rate, rate_limit и limits.cpu_max_count.

Появилась возможность отключения ротации резервных копий nxs-backup, при этом отправка бэкапов будет работать в обычном режиме.

Исправлены различные ошибки, связанные с использованием некорректно настроенных/недоступных хранилищ, SCP/SFTP серверами и выключением метрик.



