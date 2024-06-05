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Доступна система резервного копирования nxs-backup 3.7.0

05.06.2024 15:15

Опубликован выпуск инструментария резервного копирования nxs-backup 3.7.0, позволяющего создавать резервные копии, выполнять их ротацию и сохранять на локальных или внешних хранилищах. Помимо резервного копирования файлов поддерживается создание бэкапов различных СУБД: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

Резервные копии могут храниться как локально, так и в удалённых хранилищах (S3, FTP, SSH, SMB, NFS, WebDAV), для работы с которыми используются различные библиотеки. Благодаря мини-фреймворку go-nxs-appctx, есть возможность использовать в конфигурации переменные окружения. Резервное копирование можно осуществлять не только за указанный период времени, но и с учётом поддержания конкретного количества бэкапов. Есть функция самообновления и возможность расширить функциональность за счет пользовательских скриптов.

В новой версии:

  • Изменена лицензия на код проекта, теперь это Apache 2.0 (была лицензия GPLv3).
  • Добавлена интеграция с мониторингом для получения метрик приложения и статусов работ. Ранее можно было только рассылать события логов через хуки с настройкой разных уровней, и получать информацию об ошибках или событиях нужных уровней. В новой версии добавились следующие метрики:
    • Размер файла бэкапа
    • Корректность сбора бэкапа
    • Время сбора бэкапа
    • Корректность доставки бэкапа
    • Время доставки бэкапа
    • Наличие новой версии
  • Для дифференциации метрик используются такие метки как:
    • project
    • server
    • job name
    • job type
    • source
    • target

    Теперь можно в достаточной мере идентифицировать каждый бэкап и настраивать соответствующие алерты, в дополнение (или вместо) имеющихся алертов с помощью хуков.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/nixys/nxs-b...)
  2. OpenNews: Релиз системы резервного копирования nxs-backup 3.4.0
  3. OpenNews: Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.63
  4. OpenNews: Доступна система резервного копирования restic 0.15
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.4
  6. OpenNews: Доступна система резервного копирования Bacula 13.0.0
Автор новости: nixys
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61315-nxp-backup
Ключевые слова: nxp-backup, backup
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Одмин транспортной компании (?), 15:39, 05/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Бэкапы, это для слабаков! Мы, одмины СДЭК, это ответственно заявляем!
     
  • 2, Аноним (2), 15:43, 05/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    > имеющихся алертов с помощью хуков

    Тяжело понять, этот текст УЖЕ генерирован ИИ или ещё нет?

     
     
  • 3, Аноним (3), 15:56, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, просто какой-то пиндос по клаве с кириллицей долбит. А что сказать хочет, непонятно, "житие мое, хук алертячий!"
     
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