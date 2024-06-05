Доступна система резервного копирования nxs-backup 3.7.0

Опубликован выпуск инструментария резервного копирования nxs-backup 3.7.0, позволяющего создавать резервные копии, выполнять их ротацию и сохранять на локальных или внешних хранилищах. Помимо резервного копирования файлов поддерживается создание бэкапов различных СУБД: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. Резервные копии могут храниться как локально, так и в удалённых хранилищах (S3, FTP, SSH, SMB, NFS, WebDAV), для работы с которыми используются различные библиотеки. Благодаря мини-фреймворку go-nxs-appctx, есть возможность использовать в конфигурации переменные окружения. Резервное копирование можно осуществлять не только за указанный период времени, но и с учётом поддержания конкретного количества бэкапов. Есть функция самообновления и возможность расширить функциональность за счет пользовательских скриптов. В новой версии: Изменена лицензия на код проекта, теперь это Apache 2.0 (была лицензия GPLv3).

Добавлена интеграция с мониторингом для получения метрик приложения и статусов работ. Ранее можно было только рассылать события логов через хуки с настройкой разных уровней, и получать информацию об ошибках или событиях нужных уровней. В новой версии добавились следующие метрики: Размер файла бэкапа Корректность сбора бэкапа Время сбора бэкапа Корректность доставки бэкапа Время доставки бэкапа Наличие новой версии

Для дифференциации метрик используются такие метки как: project server job name job type source target Теперь можно в достаточной мере идентифицировать каждый бэкап и настраивать соответствующие алерты, в дополнение (или вместо) имеющихся алертов с помощью хуков.





