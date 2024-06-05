Доступна система резервного копирования nxs-backup 3.7.0

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Опубликован выпуск инструментария резервного копирования nxs-backup 3.7.0, позволяющего создавать резервные копии, выполнять их ротацию и сохранять на локальных или внешних хранилищах. Помимо резервного копирования файлов поддерживается создание бэкапов различных СУБД: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.
Резервные копии могут храниться как локально, так и в удалённых хранилищах (S3, FTP, SSH, SMB, NFS, WebDAV), для работы с которыми используются различные библиотеки. Благодаря мини-фреймворку go-nxs-appctx, есть возможность использовать в конфигурации переменные окружения. Резервное копирование можно осуществлять не только за указанный период времени, но и с учётом поддержания конкретного количества бэкапов. Есть функция самообновления и возможность расширить функциональность за счет пользовательских скриптов.
В новой версии: