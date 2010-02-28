Релиз системы резервного копирования nxs-backup 3.4.0

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|1.3, Аноним (3), 13:32, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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где поддержка гугл-драйва? где шифрование по асимметричному ключу, чтоб гугловцы не могли прочесть мои бэкапы?
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|2.4, Аноним (4), 13:33, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неуловимому Джо не нужно шифрование по асимметричному ключу, а знаешь почему?
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|2.6, Аноним (6), 13:50, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там в gnutls зачем то включается гугловский шрифт tofu. Наверное чтобы лучше в твоих архивах удобнее ковыряться было.
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|2.12, Аноним (12), 14:23, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шифрование по асимметричному ключу сейчас в бэклоге. Добавление других типов хранилищ осуществляется по наличию таких запросов у пользователей
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|2.16, BeLord (ok), 14:49, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гугл-драйв не нужен, но никто тебе не мешает там хранить свои личные зашифрованные данные по любому алгоритму, хоть криптоконтейнер в криптоконтейнере.-)
Что касается работы, то:
а) курим man, что такое трансграничная передача данных;
б) курим man's по ИБ в зависимости от критичности данных;
в) задаемся вопросом, а на фига столько затрат только для того, чтобы хранить данные в нескрепном месте-)
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|1.5, kir (??), 13:46, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А у этой nxs-backup есть сертификация по ISO? А то без стандарта как-то боязно это трогать.
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|2.11, Аноним (11), 14:12, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а ты уверен, что у консольной copy есть сертификация? шо ж теперь делать-то?
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|2.14, Аноним (12), 14:26, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас сертификации ISO нет, проработаем этот вопрос, если будет запрос от пользователей
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