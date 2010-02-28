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Релиз системы резервного копирования nxs-backup 3.4.0

09.04.2024 12:34

Опубликован выпуск инструментария резервного копирования nxs-backup 3.4.0, позволяющего создавать резервные копии, выполнять их ротацию и сохранять на локальных или внешних хранилищах. Помимо резервного копирования файлов поддерживается создание бэкапов различных СУБД. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Начиная с ветки nxs-backup 3.x код проекта полностью переписан на языке Go (ранее использовался язык Python) с целью повышения производительности и расширения функциональности.

Изначальные требования к возможностям nxs-backup:

  • Резервное копирование данных наиболее часто используемого в работе ПО: файлы (дискретное и инкрементное копирование), MySQL (логические/физические бэкапы), PostgreSQL (логические/физические бэкапы), MongoDB, Redis;
  • Хранение бэкапов в удаленных хранилищах: S3, FTP, SSH, SMB, NFS, WebDAV;
  • Единый конфигурационный файл, позволяющий централизованно управлять бэкапами;
  • Возможность расширить функциональность за счёт пользовательских скриптов;
  • Простота начального конфигурирования.

За последний год в nxs-backup появились следующие возможности:

  • Реализованы интерфейсы для всех заявленных хранилищ и всех типов бэкапов. Задания и хранилища инициализируются на старте, а не в процессе выполнения работы;
  • Работа с удалёнными хранилищами по API. Для этого используются различные библиотеки;
  • Благодаря мини-фреймворку go-nxs-appctx, появилась возможность использовать в конфигурации переменные окружения;
  • Рассылка событий логов через хуки. Можно настроить разные уровни и получать только информацию об ошибках или событиях нужного уровня;
  • Самообновление;
  • Резервное копирование не только за указанный период времени, но и с учётом поддержания конкретного количества бэкапов.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/nixys/nxs-b...)
  2. OpenNews: Доступна система резервного копирования restic 0.15
  3. OpenNews: Релиз системы резервного копирования fsbackup 1.2pl2
  4. OpenNews: Доступна система резервного копирования Bacula 13.0.0
  5. OpenNews: Доступна система резервного копирования Bareos 20
  6. OpenNews: Выпуск системы резервного копирования Obnam 1.7
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60957-nxs-backup
Ключевые слова: nxs-backup, backup
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 13:32, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    где поддержка гугл-драйва? где шифрование по асимметричному ключу, чтоб гугловцы не могли прочесть мои бэкапы?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:33, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неуловимому Джо не нужно шифрование по асимметричному ключу, а знаешь почему?
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:50, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там в gnutls зачем то включается гугловский шрифт tofu. Наверное чтобы лучше в твоих архивах удобнее ковыряться было.
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:23, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шифрование по асимметричному ключу сейчас в бэклоге. Добавление других типов хранилищ осуществляется по наличию таких запросов у пользователей
     
  • 2.16, BeLord (ok), 14:49, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл-драйв не нужен, но никто тебе не мешает там хранить свои личные зашифрованные данные по любому алгоритму, хоть криптоконтейнер в криптоконтейнере.-)
    Что касается работы, то:
    а) курим man, что такое трансграничная передача данных;
    б) курим man's по ИБ в зависимости от критичности данных;
    в) задаемся вопросом, а на фига столько затрат только для того, чтобы хранить данные в нескрепном месте-)
     
  • 2.19, r.andreev (?), 16:08, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Google Drive через WebDAV заливать
     

  • 1.5, kir (??), 13:46, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А у этой nxs-backup есть сертификация по ISO? А то без стандарта как-то боязно это трогать.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:12, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ты уверен, что у консольной copy есть сертификация? шо ж теперь делать-то?
     
  • 2.14, Аноним (12), 14:26, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас сертификации ISO нет, проработаем этот вопрос, если будет запрос от пользователей
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 15:19, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это рофл был
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:35, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то пользуется сабжем? Какие подводные? Чем ещё пользуетесь?
     
     
  • 2.18, YetAnotherOnanym (ok), 15:32, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем ещё пользуетесь?

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