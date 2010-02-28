Релиз системы резервного копирования nxs-backup 3.4.0

Опубликован выпуск инструментария резервного копирования nxs-backup 3.4.0, позволяющего создавать резервные копии, выполнять их ротацию и сохранять на локальных или внешних хранилищах. Помимо резервного копирования файлов поддерживается создание бэкапов различных СУБД. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Начиная с ветки nxs-backup 3.x код проекта полностью переписан на языке Go (ранее использовался язык Python) с целью повышения производительности и расширения функциональности. Изначальные требования к возможностям nxs-backup: Резервное копирование данных наиболее часто используемого в работе ПО: файлы (дискретное и инкрементное копирование), MySQL (логические/физические бэкапы), PostgreSQL (логические/физические бэкапы), MongoDB, Redis;

Хранение бэкапов в удаленных хранилищах: S3, FTP, SSH, SMB, NFS, WebDAV;

Единый конфигурационный файл, позволяющий централизованно управлять бэкапами;

Возможность расширить функциональность за счёт пользовательских скриптов;

Простота начального конфигурирования. За последний год в nxs-backup появились следующие возможности: Реализованы интерфейсы для всех заявленных хранилищ и всех типов бэкапов. Задания и хранилища инициализируются на старте, а не в процессе выполнения работы;

Работа с удалёнными хранилищами по API. Для этого используются различные библиотеки;

Благодаря мини-фреймворку go-nxs-appctx, появилась возможность использовать в конфигурации переменные окружения;

Рассылка событий логов через хуки. Можно настроить разные уровни и получать только информацию об ошибках или событиях нужного уровня;

Самообновление;

Резервное копирование не только за указанный период времени, но и с учётом поддержания конкретного количества бэкапов.



