Выпуск Cozystack 1.2, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes

06.04.2026 07:59 (MSK)

Доступен выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack 1.2, построенной на базе Kubernetes. Проект нацелен на предоставление готовой платформы для хостинг-провайдеров и фреймворка для построения частных и публичных облаков. Платформа устанавливается напрямую на серверы и охватывает все аспекты подготовки инфраструктуры для предоставления управляемых сервисов. Cozystack позволяет запускать и предоставлять кластеры Kubernetes, базы данных и виртуальные машины. Код платформы доступен на GitHub и распространяется под лицензией Apache-2.0.

Платформа включает свободную реализацию сетевой инфраструктуры (fabric) на базе Kube-OVN, и использует Cilium для организации сервисной сети, MetalLB для анонса сервисов наружу. Хранилище реализовано на LINSTOR, где предлагается использование ZFS в качестве базового слоя для хранилища и DRBD для репликации. Имеется преднастроенный стек мониторинга на базе VictoriaMetrics и Grafana. Для запуска виртуальных машин используется технология KubeVirt, которая позволяет запускать классические виртуальные машины прямо в контейнерах Kubernetes и уже имеет все необходимые интеграции с Cluster API для запуска управляемых Kubernetes-кластеров внутри "железного" Kubernetes-кластера. В рамках платформы можно по клику разворачивать Kafka, FerretDB, PostgreSQL, Cilium, Grafana, Victoria Metrics и другие сервисы.

Главные нововведения в Cozystack 1.2.0:

  • В Dashboard добавлено приложение "Managed OpenSearch", поддерживающее все выпуски платформы OpenSearch. Доступна многоролевая топология, включён по умолчанию TLS, из коробки работает аутентификация методом HTTP Basic, а при необходимости вместе с движком можно развернуть web-интерфейс OpenSearch Dashboards.
  • В приложении vpc реализована поддержка VPC Peering, что позволяет напрямую соединять приватные сети tenant-ов без маршрутизации трафика через публичные точки. В мультитенантных инсталляциях операторы могут проектировать более чистые внутренние сетевые топологии и публиковать наружу только необходимый трафик. Добавлено детерминированное выделение IP-адресов для пирингов и поддержка статических маршрутов.
  • Реализована система SchedulingClass, позволяющая операторам управлять тем, где будут запускаться рабочие нагрузки tenant-ов. Например, можно привязывать нагрузки к конкретным дата-центрам, классам оборудования или группам узлов, не заставляя tenant-ов разбираться в деталях работы планировщика Kubernetes. По умолчанию включён cozystack-scheduler, делающий SchedulingClass частью стандартной установки платформы.
  • VictoriaLogs переведен в кластерный режим на базе VLCluster для повышения масштабируемости логирующего стека.
  • В LINSTOR реализована поддержка перемещения томов после клонирования и восстановления, улучшая размещение данных в clone- и restore-сценариях.
  • external-dns доступен как отдельный дополнительный пакет.


Автор новости: tym83
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65135-cozystack
Ключевые слова: cozystack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


