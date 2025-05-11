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Доступен OpenSearch 3.0, форк платформы Elasticsearch

11.05.2025 12:44

Некоммерческая организация OpenSearch Software Foundation, контролируемая Linux Foundation, опубликовала релиз проекта OpenSearch 3.0, развивающего форк платформы поиска, анализа и хранения данных Elasticsearch и web-интерфейса Kibana. В разработке форка принимают участие такие компании, как Amazon, SAP, Uber, Aryn, Atlassian, Canonical, DigitalOcean и NetAp. Код распространяется под лицензией Apache 2.0.

Форк был создан в 2021 году в ответ на перевод проекта Elasticsearch на несвободную лицензию SSPL (Server Side Public License) и прекращение публикации изменений под старой лицензией Apache 2.0. Несмотря на возвращение Elasticsearch на использование свободной лицензии, проект OpenSearch не потерял актуальность, так как в нём продолжено использование пермиссивной лицензии Apache 2.0 вместо лицензии AGPLv3, на которую перешёл Elasticsearch, а также развивается ряд специфичных надстроек, ранее поставлявшихся компанией Amazon в отдельном дистрибутиве Open Distro for Elasticsearch и заменяющих платные компоненты Elasticsearch.

OpenSearch включает движок хранения и поиска OpenSearch, web-интерфейс и среду визуализации данных OpenSearch Dashboards, а также набор дополнений для машинного обучения, поддержки SQL, генерации уведомлений, диагностики производительности кластера, шифрования трафика, разграничения доступа на основе ролей (RBAC), аутентификации через Active Directory, Kerberos, SAML и OpenID, реализации единой точки входа (SSO) и ведения детального лога для аудита.

Среди изменений в OpenSearch 3.0:

  • Добавлен векторный движок (OpenSearch Vector Engine), который может применяться для хранения и работы с данными, используемыми в системах машинного обучения. Для ускорения векторного поиска задействованы вычисления на стороне GPU, которые позволили повысить скорость индексации в 9.3 раза и снизить операционные расходы в 3.75 раз по сравнению с решениями, использующими только CPU. Для организации взаимодействия с источниками данных, LLM-приложениями и AI-платформами реализована поддержка протокола MCP (Model Context Protocol). Поддерживается интеграция с AI-агентами компаний Anthropic, LangChain и OpenAI.
  • Добавлена оптимизация, позволяющая на треть сократить размер хранилища векторов k-NN (k-ближайших соседей), а также до 30 раз сократить задержки при выполнении запросов сразу после запуска (холодный старт) за счёт удаления избыточной вторичной информации и использования первичных данных для воссоздания необходимой информации.
  • Добавлена экспериментальная возможность использования протокола gRPC (protobuf поверх gRPC) для передачи данных между клиентами, серверами и узлами хранения. По сравнению с JSON применение gRPC позволяет снизить издержки на сериализацию и поднять производительность за счёт одновременной отправки разных запросов в одном TCP-соединении.
  • Добавлен pull-режим получения данных, при котором OpenSearch напрямую запрашивает данные из потоковых источников, таких как Apache Kafka и Amazon Kinesis.
  • В кластере предоставлена возможность разделения трафика, связанного с индексацией и поиском. Добавлен API, позволяющий отключить операции записи и оставить индекс доступным только для поиска с целью оптимизации работы с данными, которые не будут изменяться (конфигурации, в которых данные записываются один раз и читаются многократно).
  • Расширена интеграция с Apache Calcite и реализована возможность использования языка запросов PPL (Piped Processing Language) для операций поиска, фильтрации и слияния.
  • Обеспечено автоматическое определение типа индексов. Для индексов с данными, связанными с ведением логов, задействованы специфичные оптимизации, ускоряющие операции по анализу логов.
  • Движок полнотекстового поиска Lucene обновлён до ветки 10, в которой улучшена работа с индексами и повышена производительность параллельной обработки задач.
  • Добавлена поддержка Java-модулей (Java Platform Module System) для разделения компонентов на отдельные библиотеки. В качестве минимальной версии заявлен выпуск Java 21.
  • Ускорена работа с диапазонами значений и полями, содержащими даты и числа (скорость прохождения тестового набора Big5 выросла на 25%). Ускорены операции агрегирования данных (в тесте p90 задержки снизились на 75%). Для векторов k-NN по умолчанию включён режим распараллеливания поиска сегментов, позволивший 2.5 раза поднять производительность запросов.


  1. Главная ссылка к новости (https://opensearch.org/blog/op...)
  2. OpenNews: Elasticsearch возвращается на использование открытой лицензии
  3. OpenNews: В официальных клиентах Elasticsearch блокирована возможность подключения к форкам
  4. OpenNews: Проект Elasticsearch переходит на несвободную лицензию SSPL
  5. OpenNews: Amazon представил OpenSearch, форк платформы Elasticsearch
  6. OpenNews: OpenSearch, форк платформы Elasticsearch, перешёл под крыло Linux Foundation
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63218-opensearch
Ключевые слова: opensearch
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Oldi (?), 13:14, 11/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    форка принимают участие такие компании, как Amazon, SAP, Uber, Aryn, Atlassian, Canonical, DigitalOcean и NetAp.

    WTF NetAp ?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:23, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://opensearch.org/solutions-providers/instaclustr/
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:24, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    без 1С и астры ничо не выйдет
     
     
  • 3.4, Аноним (2), 13:30, 11/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.6, 12yoexpert (ok), 13:37, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    курение вредит здоровью
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:35, 11/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    опять дезинформация: у эластика свободная лицензия, в отличие от этого исключительно коммерческого форка
     

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