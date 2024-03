Первый альфа-выпуск etcd-оператора для Kubernetes

2.8 , kvaps ( ok ), 16:29, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Во-первых, "полностью Свободный", это лицензия копилефта. Apache 2.0 - это пермиссивщина. Получается что FreeBSD тоже "не свободная" система?

3.12 , Аноним ( 4 ), 16:40, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А OpenVMS — не опенсорсная?

2.10 , kvaps ( ok ), 16:34, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > русские неспособны сами самоорганизоваться, русские не способны работать на энтузиазме Кому вы рассказываете, огромное количество проектов создано на чистом энтузиазме just for fun :) > Обычно их организовывает какая-либо "теневая группа", которая и платит деньги вожакам и их прохвостням. До рядовых членов обычно деньги не доходят, от них требуется энтузиазм. Не всех интересуют деньги, одним нужен такой же инструмент на работе, и поэтому они могут пилить проект в своё рабочее время. Другим интересно научиться работать совместно и стать более заметными для зарубежных компаний.

3.19 , Аноним ( 4 ), 17:24, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > стать более заметными для зарубежных компаний Сейчас из "зарубежных компаний" не ведут сокращения только оборонка и сырьевые. Всем остальным достаточно плохо.