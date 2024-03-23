Первый альфа-выпуск etcd-оператора для Kubernetes

Опубликована первая альфа-версия проекта etcd-operator, развивающего инструментарий для упрощения развёртывания распределённого хранилища etcd в окружении Kubernetes и управления кластерами etcd. Инструментарий может решать такие задачи, как развёртывание узлов, настройка, управление, масштабирование и восстановление в случае сбоев. Конфигурация задаётся в формате YAML. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Проект создан в рамках эксперимента по организации людей в русскоязычном сообществе Kubernetes и создании инициативной группы для написания полностью свободного и управляемого сообществом etcd-operator'а. Суть эксперимента заключается в том чтобы создать с нуля проект, который будет развиваться сообществом, и проверить применимость международных практик совместной разработки в русскоязычном сообществе.

Выбор etcd обусловлен тем, что он является одновременно простой и, в тоже время, востребованной технологией, используемой во многих проектах. Среди основных пользователей отмечаются проекты Cozystack и Kamaji, ориентированные на запуск Kubernetes кластеров в нативной для Kubernetes экосистеме. На данный момент у проекта есть отдельное сообщество из 100 участников и около 10 постоянных контрибьюторов.

Проект преследует две основные цели:

Желание создать стандартное решение которое не будет подконтрольно какой-либо компании.

Намерение помочь русскоязычному сообществу научиться работать вместе с западными коллегами над достижением общих целей, а так же перенять их лучшие практики по организации свободной разработки.

Проектом уже отправлен запрос на присоединение к Kubernetes-SIGs. На данный момент также идёт активное обсуждение возможности принятия etcd-оператора под крыло основного проекта etcd.



