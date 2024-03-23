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Первый альфа-выпуск etcd-оператора для Kubernetes

23.03.2024 15:39

Опубликована первая альфа-версия проекта etcd-operator, развивающего инструментарий для упрощения развёртывания распределённого хранилища etcd в окружении Kubernetes и управления кластерами etcd. Инструментарий может решать такие задачи, как развёртывание узлов, настройка, управление, масштабирование и восстановление в случае сбоев. Конфигурация задаётся в формате YAML. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Проект создан в рамках эксперимента по организации людей в русскоязычном сообществе Kubernetes и создании инициативной группы для написания полностью свободного и управляемого сообществом etcd-operator'а. Суть эксперимента заключается в том чтобы создать с нуля проект, который будет развиваться сообществом, и проверить применимость международных практик совместной разработки в русскоязычном сообществе.

Выбор etcd обусловлен тем, что он является одновременно простой и, в тоже время, востребованной технологией, используемой во многих проектах. Среди основных пользователей отмечаются проекты Cozystack и Kamaji, ориентированные на запуск Kubernetes кластеров в нативной для Kubernetes экосистеме. На данный момент у проекта есть отдельное сообщество из 100 участников и около 10 постоянных контрибьюторов.

Проект преследует две основные цели:

  • Желание создать стандартное решение которое не будет подконтрольно какой-либо компании.
  • Намерение помочь русскоязычному сообществу научиться работать вместе с западными коллегами над достижением общих целей, а так же перенять их лучшие практики по организации свободной разработки.

Проектом уже отправлен запрос на присоединение к Kubernetes-SIGs. На данный момент также идёт активное обсуждение возможности принятия etcd-оператора под крыло основного проекта etcd.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/aenix-io/et...)
  2. OpenNews: Разработка распределённого хранилища etcd переведена в организацию CNCF
  3. OpenNews: Выпуск распределенной системы хранения конфигурации etcd 3.3
  4. OpenNews: В Debian разрешено встраивание зависимостей в пакет Kubernetes
  5. OpenNews: Выпуск Kubernetes 1.24, системы управления кластером изолированных контейнеров
  6. OpenNews: Первый выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack на базе Kubernetes
Автор новости: kvaps
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60833-etcd
Ключевые слова: etcd, kubernetes
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 16:02, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >В русскоязычном сообществе

    Дальше можно нечитать. Очередной любитель повариться в собственном киселе.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:04, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Со своим киселем можно делать всё, что хочешь, даже пить. А в чужом можно только вариться.
     
     
  • 3.13, Аноним (2), 16:54, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    наивный. уже выложил на фрикхаб?
     
     
  • 4.18, Аноним (4), 17:21, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На фрикхаб — не буду, там любой проект могут заблокировать из-за всяких DMCA, SOPA, PIPA, GULAG и других подобных законов.
     

  • 1.3, Аноним (4), 16:02, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Насчет CNCF, я так полагаю, даже самые оптимистичные надежд не питают. Там очень косо смотрят на сообщества, возглавляемые не-гражданами.
     
     
  • 2.7, kvaps (ok), 16:25, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я лично знаком с мейнтейнерами двух свободных проектов, которые попали в CNCF. Piraeus Datastore из Австрии и Capsule из Италии.
     
     
  • 3.11, Аноним (4), 16:40, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Outer states — там citizens хоть и second class, но всё же citizens.
     

  • 1.6, Аноним (-), 16:25, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Проект создан в рамках эксперимента по организации людей в русскоязычном сообществе Kubernetes и создании инициативной группы для написания полностью свободного и управляемого сообществом etcd-operator'а.

    Во-первых, "полностью Свободный", это лицензия копилефта. Apache 2.0 - это пермиссивщина.
    Во-вторых, русские неспособны сами самоорганизоваться, русские не способны работать на энтузиазме. Обычно их организовывает какая-либо "теневая группа", которая и платит деньги вожакам и их прохвостням. До рядовых членов обычно деньги не доходят, от них требуется энтузиазм.

     
     
  • 2.8, kvaps (ok), 16:29, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Во-первых, "полностью Свободный", это лицензия копилефта. Apache 2.0 - это пермиссивщина.

    Получается что FreeBSD тоже "не свободная" система?

     
     
  • 3.12, Аноним (4), 16:40, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А OpenVMS — не опенсорсная?
     
  • 2.10, kvaps (ok), 16:34, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > русские неспособны сами самоорганизоваться, русские не способны работать на энтузиазме

    Кому вы рассказываете, огромное количество проектов создано на чистом энтузиазме just for fun :)

    > Обычно их организовывает какая-либо "теневая группа", которая и платит деньги вожакам и их прохвостням. До рядовых членов обычно деньги не доходят, от них требуется энтузиазм.

    Не всех интересуют деньги, одним нужен такой же инструмент на работе, и поэтому они могут пилить проект в своё рабочее время. Другим интересно научиться работать совместно и стать более заметными для зарубежных компаний.

     
     
  • 3.19, Аноним (4), 17:24, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > стать более заметными для зарубежных компаний

    Сейчас из "зарубежных компаний" не ведут сокращения только оборонка и сырьевые. Всем остальным достаточно плохо.

     

  • 1.9, Аноним (9), 16:33, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Проект создан в рамках эксперимента по организации людей в русскоязычном сообществе Kubernetes и создании инициативной группы для написания полностью свободного и управляемого сообществом etcd-operator'а. Суть эксперимента заключается в том чтобы создать с нуля проект, который будет развиваться сообществом, и проверить применимость международных практик совместной разработки в русскоязычном сообществе.

    нуби, фас! :-D

    P.S. Простите.

     
  • 1.14, Аноним (14), 16:56, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё правильно, рабы должны вносить свой вклад в проект, пока хозяин с важным видом посещает конференции и докладывает про импортозамещение.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 17:11, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ænix не ведёт никакой коммерческой деятельности в РФ, не посещает конференции и не выступает за импортозамезение.
     
     
  • 3.17, сукека (?), 17:20, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    kvaps выступает на конференциях)
    георг вроде тоже
     
  • 2.20, Аноним (4), 17:27, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё правильно, рабы должны вносить свой вклад в проект, пока хозяин с важным видом

    Вы как-то слишком цивилизованно, западно на вещи смотрите.

    А тут речь идёт о диких ордах восточных варваров, которые не признают рабовладения и работают за зарплату.

     
     
  • 3.21, NV (??), 17:43, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно из за таких теперь крупняк не работает и одна ветка форкнулась в реад онли как еще их транс нац компания спонсирует red sea lockdown
     

  • 1.16, чатжпт (?), 17:19, 23/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

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