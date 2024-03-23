Первый альфа-выпуск etcd-оператора для Kubernetes

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|1.2, Аноним (2), 16:02, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>В русскоязычном сообществе
Дальше можно нечитать. Очередной любитель повариться в собственном киселе.
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|2.4, Аноним (4), 16:04, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Со своим киселем можно делать всё, что хочешь, даже пить. А в чужом можно только вариться.
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|4.18, Аноним (4), 17:21, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На фрикхаб — не буду, там любой проект могут заблокировать из-за всяких DMCA, SOPA, PIPA, GULAG и других подобных законов.
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|1.3, Аноним (4), 16:02, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Насчет CNCF, я так полагаю, даже самые оптимистичные надежд не питают. Там очень косо смотрят на сообщества, возглавляемые не-гражданами.
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|2.7, kvaps (ok), 16:25, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я лично знаком с мейнтейнерами двух свободных проектов, которые попали в CNCF. Piraeus Datastore из Австрии и Capsule из Италии.
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|3.11, Аноним (4), 16:40, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Outer states — там citizens хоть и second class, но всё же citizens.
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|1.6, Аноним (-), 16:25, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>Проект создан в рамках эксперимента по организации людей в русскоязычном сообществе Kubernetes и создании инициативной группы для написания полностью свободного и управляемого сообществом etcd-operator'а.
Во-первых, "полностью Свободный", это лицензия копилефта. Apache 2.0 - это пермиссивщина.
Во-вторых, русские неспособны сами самоорганизоваться, русские не способны работать на энтузиазме. Обычно их организовывает какая-либо "теневая группа", которая и платит деньги вожакам и их прохвостням. До рядовых членов обычно деньги не доходят, от них требуется энтузиазм.
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|2.8, kvaps (ok), 16:29, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Во-первых, "полностью Свободный", это лицензия копилефта. Apache 2.0 - это пермиссивщина.
Получается что FreeBSD тоже "не свободная" система?
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|2.10, kvaps (ok), 16:34, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> русские неспособны сами самоорганизоваться, русские не способны работать на энтузиазме
Кому вы рассказываете, огромное количество проектов создано на чистом энтузиазме just for fun :)
> Обычно их организовывает какая-либо "теневая группа", которая и платит деньги вожакам и их прохвостням. До рядовых членов обычно деньги не доходят, от них требуется энтузиазм.
Не всех интересуют деньги, одним нужен такой же инструмент на работе, и поэтому они могут пилить проект в своё рабочее время. Другим интересно научиться работать совместно и стать более заметными для зарубежных компаний.
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|3.19, Аноним (4), 17:24, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> стать более заметными для зарубежных компаний
Сейчас из "зарубежных компаний" не ведут сокращения только оборонка и сырьевые. Всем остальным достаточно плохо.
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|1.9, Аноним (9), 16:33, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Проект создан в рамках эксперимента по организации людей в русскоязычном сообществе Kubernetes и создании инициативной группы для написания полностью свободного и управляемого сообществом etcd-operator'а. Суть эксперимента заключается в том чтобы создать с нуля проект, который будет развиваться сообществом, и проверить применимость международных практик совместной разработки в русскоязычном сообществе.
нуби, фас! :-D
P.S. Простите.
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|1.14, Аноним (14), 16:56, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё правильно, рабы должны вносить свой вклад в проект, пока хозяин с важным видом посещает конференции и докладывает про импортозамещение.
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|2.15, Аноним (15), 17:11, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ænix не ведёт никакой коммерческой деятельности в РФ, не посещает конференции и не выступает за импортозамезение.
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|2.20, Аноним (4), 17:27, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всё правильно, рабы должны вносить свой вклад в проект, пока хозяин с важным видом
Вы как-то слишком цивилизованно, западно на вещи смотрите.
А тут речь идёт о диких ордах восточных варваров, которые не признают рабовладения и работают за зарплату.
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|3.21, NV (??), 17:43, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно из за таких теперь крупняк не работает и одна ветка форкнулась в реад онли как еще их транс нац компания спонсирует red sea lockdown
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