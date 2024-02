Первый выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack на базе Kubernetes

2.15 , Quad Romb ( ok ), 15:48, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Колхоз - дело добровольное.

Можно просто придти к тому кто держит деньги и просто сказать ему, что хочешь построить свою инфраструктуру.

И людей под неё нанять.

Всё будет дома, но стоить будет дороже, а будет ли доступность обеспечена по нужному классу - так то никому неведомо.

Ясен пень, что тот, кто держит деньги - будет такому сказочному предложению крайне рад.

2.16 , kvaps ( ok ), 16:00, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем, если можно взять коробку и не допускать вендора к своей инфраструктуре и своим данным?

3.17 , Quad Romb ( ok ), 16:07, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не всегда можно.

Хочется чтобы не падало, выдерживало попадание метеорита и был кто-то кто всё быстро починит по свистку.

Это реально недешёво.

В любом случае, чувствительные данные можно на своей стороне разместить, а всё остальное в облаке.

Провайдеры сами такой сценарий предлагают для опасливых граждан.