Первый выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack на базе Kubernetes

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|2.18, Всем Анонимам Аноним (?), 16:10, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не так чтобы много абстракций. В Openstack там вообще ужас. А kubernetes API можно использовать для чего угодно и очень удобная концепция, если разобраться. На небольших масштабах работает очень хорошо.
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|2.11, Quad Romb (ok), 15:36, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У фланта свой форк кубвирта в энтерпрайз версии декхауза.
С их слов, они умаялись патчи в кубвирт проталкивать.
Да и компетенции у них - будьте любезны.
Но эта штука тоже выглядит интересно.
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|4.24, Quad Romb (ok), 17:33, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в CE версии Deckhouse
Разве?
Когда смотрел, вроде в EE была.
Спасибо, посмотрю.
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|2.12, Quad Romb (ok), 15:40, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет уже никакой истерии.
Люди пользуются и втягиваются.
Не каждый может под свои задачи выстроить инфраструктуру - выгодней её арендовать с командой поддержки всего этого хозяйства.
Так что всё давно закончилось.
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|3.19, Всем Анонимам Аноним (?), 16:15, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я видел как минимум 2 проекта при мне, которые провалились в том, чтобы с облаками конкурировать. Учитывая сколько возможностей добавляется, это практически невозможно.
Самая большая проблема обычно - надежное хранение. Люди думают, что поставят ceph и все, дело сделано. А потом оказывается, что кто-то полез туда что-то чинить и все накрылось. Или автоматизацию сделали вместе всего и эта автоматизация накрыла ceph за пару минут. Распределенные системы, они такие...
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|4.20, Quad Romb (ok), 16:18, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-во.
Ну, вот после таких историй народ в облака и переезжает.
Нет, всё можно и у себя развернуть, никто не спорит.
Но нужны деньги и толковые люди.
Причём толковых людей достать даже посложнее чем деньги.
И окупит ли себя такой подход - очень большой вопрос.
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|1.14, Аноним (14), 15:44, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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^^^ Может ещё этой команде "поддержки" и все свои коммерческие данные отдашь чтобы они вдоволь на них анализе заработали оптимизируя качество опусташения твоего кошелька?
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|2.15, Quad Romb (ok), 15:48, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Колхоз - дело добровольное.
Можно просто придти к тому кто держит деньги и просто сказать ему, что хочешь построить свою инфраструктуру.
И людей под неё нанять.
Всё будет дома, но стоить будет дороже, а будет ли доступность обеспечена по нужному классу - так то никому неведомо.
Ясен пень, что тот, кто держит деньги - будет такому сказочному предложению крайне рад.
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|2.16, kvaps (ok), 16:00, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем, если можно взять коробку и не допускать вендора к своей инфраструктуре и своим данным?
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|3.17, Quad Romb (ok), 16:07, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не всегда можно.
Хочется чтобы не падало, выдерживало попадание метеорита и был кто-то кто всё быстро починит по свистку.
Это реально недешёво.
В любом случае, чувствительные данные можно на своей стороне разместить, а всё остальное в облаке.
Провайдеры сами такой сценарий предлагают для опасливых граждан.
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