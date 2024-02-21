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Первый выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack на базе Kubernetes

21.02.2024 12:57

Опубликован первый выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack на базе Kubernetes. Проект позиционирует себя как готовую платформу для хостинг провайдеров и фреймворк для построения частных и публичных облаков. Платформа устанавливается напрямую на сервера и охватывает все аспекты подготовки инфраструктуры для предоставления управляемых сервисов. Cozystack позволяет запускать и предоставлять по требованию Kubernetes-кластеры, базы данных и виртуальные машины. Код платформы доступен на GitHub и распространяется под лицензией Apache-2.0.

В качестве базового стека технологий используется Talos Linux и Flux CD. Образы с системой, ядром и необходимыми модулями формируются заранее, и обновляются атомарно, что позволяет обойтись без таких компонентов как dkms и пакетный менеджер, и гарантировать стабильную работу.

Для запуска виртуальных машин используется технология KubeVirt, которая позволяет запускать классические виртуальные машины прямо в контейнерах Kubernetes и уже имеет все необходимые интеграции с Cluster API для запуска управляемых Kubernetes-кластеров внутри "железного" Kubernetes-кластера.

Платформа включает свободную реализацию сетевой фабрики на базе Kube-OVN, и использует Cilium для организации сервисной сети, MetalLB для анонса сервисов наружу. Хранилище реализовано на LINSTOR, где предлагается использование ZFS в качестве базового слоя для хранилища и DRBD для репликации. Имеется преднастроенный стек мониторинга на базе VictoriaMetrics и Grafana.

Одной из ключевых функций платформы является простой метод установки в пустом дата-центре с помощью PXE и debian-подобного установщика talos-bootstrap. Несмотря на коммерческий интерес, проект развивается энтузиастами из сообщества и планирует оставаться всегда свободным. Отправлен запрос на передачу Cozystack под крыло организации CNCF (Cloud Native Computing Foundation).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/aenix-io/co...)
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Автор новости: kvaps
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60637-cozystack
Ключевые слова: cozystack, paas, kubernetes
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 13:21, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    больше абстракций богу абстракций!
     
     
  • 2.18, Всем Анонимам Аноним (?), 16:10, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не так чтобы много абстракций. В Openstack там вообще ужас. А kubernetes API можно использовать для чего угодно и очень удобная концепция, если разобраться. На небольших масштабах работает очень хорошо.
     

  • 1.3, xxx000111 (?), 14:04, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Flant?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:13, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У фланта подобная штука называется deckhouse.
     
  • 2.11, Quad Romb (ok), 15:36, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У фланта свой форк кубвирта в энтерпрайз версии декхауза.
    С их слов, они умаялись патчи в кубвирт проталкивать.
    Да и компетенции у них - будьте любезны.
    Но эта штука тоже выглядит интересно.
     
     
  • 3.23, qqq (??), 17:25, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в CE версии Deckhouse
     
     
  • 4.24, Quad Romb (ok), 17:33, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в CE версии Deckhouse

    Разве?
    Когда смотрел, вроде в EE была.
    Спасибо, посмотрю.

     
  • 2.22, Аноним (22), 16:44, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От бывшего сотрудника фланта
     

  • 1.9, 12yoexpert (ok), 15:07, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда уже закончится эта истерия с "облаками"...
     
     
  • 2.12, Quad Romb (ok), 15:40, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет уже никакой истерии.
    Люди пользуются и втягиваются.
    Не каждый может под свои задачи выстроить инфраструктуру - выгодней её арендовать с командой поддержки всего этого хозяйства.
    Так что всё давно закончилось.
     
     
  • 3.19, Всем Анонимам Аноним (?), 16:15, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я видел как минимум 2 проекта при мне, которые провалились в том, чтобы с облаками конкурировать. Учитывая сколько возможностей добавляется, это практически невозможно.
    Самая большая проблема обычно - надежное хранение. Люди думают, что поставят ceph и все, дело сделано. А потом оказывается, что кто-то полез туда что-то чинить и все накрылось. Или автоматизацию сделали вместе всего и эта автоматизация накрыла ceph за пару минут. Распределенные системы, они такие...
     
     
  • 4.20, Quad Romb (ok), 16:18, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-во.
    Ну, вот после таких историй народ в облака и переезжает.
    Нет, всё можно и у себя развернуть, никто не спорит.
    Но нужны деньги и толковые люди.
    Причём толковых людей достать даже посложнее чем деньги.
    И окупит ли себя такой подход - очень большой вопрос.
     

  • 1.14, Аноним (14), 15:44, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ^^^ Может ещё этой команде "поддержки" и все свои коммерческие данные отдашь чтобы они вдоволь на них анализе заработали оптимизируя качество опусташения твоего кошелька?
     
     
  • 2.15, Quad Romb (ok), 15:48, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Колхоз - дело добровольное.
    Можно просто придти к тому кто держит деньги и просто сказать ему, что хочешь построить свою инфраструктуру.
    И людей под неё нанять.
    Всё будет дома, но стоить будет дороже, а будет ли доступность обеспечена по нужному классу - так то никому неведомо.
    Ясен пень, что тот, кто держит деньги - будет такому сказочному предложению крайне рад.
     
  • 2.16, kvaps (ok), 16:00, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем, если можно взять коробку и не допускать вендора к своей инфраструктуре и своим данным?
     
     
  • 3.17, Quad Romb (ok), 16:07, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не всегда можно.
    Хочется чтобы не падало, выдерживало попадание метеорита и был кто-то кто всё быстро починит по свистку.
    Это реально недешёво.
    В любом случае, чувствительные данные можно на своей стороне разместить, а всё остальное в облаке.
    Провайдеры сами такой сценарий предлагают для опасливых граждан.
     

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