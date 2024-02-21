Опубликован первый выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack на базе Kubernetes. Проект позиционирует себя как готовую платформу для хостинг провайдеров и фреймворк для построения частных и публичных облаков. Платформа устанавливается напрямую на сервера и охватывает все аспекты подготовки инфраструктуры для предоставления управляемых сервисов. Cozystack позволяет запускать и предоставлять по требованию Kubernetes-кластеры, базы данных и виртуальные машины. Код платформы доступен на GitHub и распространяется под лицензией Apache-2.0.

В качестве базового стека технологий используется Talos Linux и Flux CD. Образы с системой, ядром и необходимыми модулями формируются заранее, и обновляются атомарно, что позволяет обойтись без таких компонентов как dkms и пакетный менеджер, и гарантировать стабильную работу.

Для запуска виртуальных машин используется технология KubeVirt, которая позволяет запускать классические виртуальные машины прямо в контейнерах Kubernetes и уже имеет все необходимые интеграции с Cluster API для запуска управляемых Kubernetes-кластеров внутри "железного" Kubernetes-кластера.

Платформа включает свободную реализацию сетевой фабрики на базе Kube-OVN, и использует Cilium для организации сервисной сети, MetalLB для анонса сервисов наружу. Хранилище реализовано на LINSTOR, где предлагается использование ZFS в качестве базового слоя для хранилища и DRBD для репликации. Имеется преднастроенный стек мониторинга на базе VictoriaMetrics и Grafana.

Одной из ключевых функций платформы является простой метод установки в пустом дата-центре с помощью PXE и debian-подобного установщика talos-bootstrap. Несмотря на коммерческий интерес, проект развивается энтузиастами из сообщества и планирует оставаться всегда свободным. Отправлен запрос на передачу Cozystack под крыло организации CNCF (Cloud Native Computing Foundation).



