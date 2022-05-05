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Выпуск Kubernetes 1.24, системы управления кластером изолированных контейнеров

05.05.2022 19:21

Доступен релиз платформы оркестровки контейнеров Kubernetes 1.24, позволяющей как единым целым управлять кластером из изолированных контейнеров и предоставляющей механизмы для развёртывания, сопровождения и масштабирования выполняемых в контейнерах приложений. Проект изначально был создан компанией Google, но затем переведён на независимую площадку, курируемую организацией Linux Foundation. Платформа позиционируется как развиваемое сообществом универсальное решение, не привязанное к отдельным системам и способное работать с любыми приложениями в любых облачных окружениях. Код Kubernetes написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Предоставляются функции для развёртывания и управления инфраструктурой, такие как ведение базы DNS, балансировка нагрузки, распределение контейнеров по узлам кластера (миграция контейнеров в зависимости от изменения нагрузки и потребностей в сервисах), проверка работоспособности на уровне приложений, управление аккаунтами, обновление и динамическое масштабирование работающего кластера, без его остановки. Возможно развёртывание групп контейнеров с выполнением операций обновлений и отмены изменений сразу для всей группы, а также логическое разбиение кластера на части с разделением ресурсов. Имеется поддержка динамической миграции приложений, для хранения данных которых могут применяться как локальные хранилища, так и сетевые системы хранения.

Ключевые изменения в новом выпуске:

  • Стабилизированы средства для отслеживания ёмкости хранилища (Storage Capacity Tracking), обеспечивающие мониторинг свободного места в разделах и передающие данные на управляющий узел для предотвращения запуска pod-ов на узлах, на которых недостаточно свободного места.
  • Стабилизирована возможность расширения разделов хранилища. Пользователь может изменить размер уже существующих разделов и Kubernetes автоматически без остановки работы расширит раздел и связанную с ним файловую систему.
  • Прекращена поставка runtime Dockershim, который позиционировался как временное решение для использования Docker в Kubernetes, не совместимое со штатным интерфейсом CRI (container runtime interface) и приводящее к дополнительному усложнению kubelet. Для управления изолированными контейнерами следует использовать runtime, поддерживающий интерфейс CRI, такой как containerd и CRI-O, или воспользоваться обвязкой cri-dockerd, реализующей интерфейс CRI над API Docker Engine.
  • Предоставлена экспериментальная поддержка верификации образов контейнеров по цифровым подписям с использованием сервиса Sigstore, ведущего публичный лог для подтверждения подлинности (transparency log). Для предотвращения supply chain атак и подмены компонентов также обеспечено заверение цифровыми подписями связанных с релизами артефактов, в том числе всех устанавливаемых исполняемых файлов Kubernetes.
  • По умолчанию в кластерах прекращено включение API, находящихся в состоянии бета-версии (добавленные в прошлых выпусках тестовые API сохранены, изменение касается только новых API).
  • Реализована тестовая поддержка формата OpenAPI v3.
  • Представлена инициатива по переводу плагинов для работы с хранилищами на унифицированный интерфейс CSI (Container Storage Interface) с сохранением совместимости на уровне API. На CSI переведены плагины Azure Disk и OpenStack Cinder.
  • На стадию бета-тестирования переведён Kubelet Credential Provider, позволяющий динамически извлекать учётные данные для репозитория образов контейнеров через запуск плагинов, без хранения учётных данных в файловой системе узла.
  • Предоставлена возможность резервирования диапазона IP-адресов для назначения сервисам. При включении данной опции кластер будет автоматически назначать сервисам только IP-адреса из заранее выделенного для каждого сервиса пула, что позволяет избежать возникновения коллизий при выдаче свободных адресов из общего набора.


  1. Главная ссылка к новости (https://kubernetes.io/blog/202...)
  2. OpenNews: В Debian разрешено встраивание зависимостей в пакет Kubernetes
  3. OpenNews: В Kubernetes 1.13 устранена критическая уязвимость, позволяющая поднять свои привилегии
  4. OpenNews: Выпуск Kubernetes 1.0, системы управления кластером изолированных контейнеров
  5. OpenNews: Red Hat и Google представили Sigstore, сервис для криптографической верификации кода
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57139-kubernetes
Ключевые слова: kubernetes, contaider
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 20:28, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не раскрыта тема толерантности
    >  Kubeadm: apply second stage of the plan to migrate kubeadm away from the usage of the word master in labels and taints.
    > For clusters that are being upgraded to 1.24 with kubeadm upgrade apply, the command will remove the label node-role.kubernetes.io/master from existing control plane nodes.

    Для тех, кто не в теме: node labels очень много где используются, в том числе в логике шедулера. Ради беспощадной толерантности, они просто берут и удаляют well-known label, заставляя людей переписывать кучу кода.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:47, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя возможность свои добавить отобрали тоже, или в редакторе find and replace нет?
     

  • 1.11, Аноним (11), 21:32, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Go пишеться много чего полезного: https://github.com/stopcenz/fakesni
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:50, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой хороший язык, память течёт, и гц не помог. Не понятно только чем это лучше привет мира на питоне.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 00:32, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у тебя что-то и течет, то это не язык виноват, а ты.
     

  • 1.13, Тинус Лорвальдс (ok), 22:16, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >создан компанией Google
    >Kubernetes 1.24
    >1.24

    Что-то пошло не так и версии вышли из под контроля?

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 00:49, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так?
     

  • 1.17, Смузихлёб (ok), 23:15, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ненужная хрень для девляпсов-смузихлёбов.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 23:57, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Назови лучше. Я подожду.
     
  • 2.23, Аноним (22), 00:35, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ровно такая же хрень как и ты.
     

  • 1.21, Аноним (-), 00:04, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    апофигеоз современного индусо-it

    и вот такие комменты здесь сносят. смотрите, во что превратился один из популярнейших в нулевые вебсайтов рунета

    даже ip забанил шизик-админ, а ведь даже на пикабу таких неадекватов нет

     
  • 1.24, Аноним (25), 00:46, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Анонимы бомбят о том, как плох Кубкрнетес, что смузихлебство и т.д., не понимая ни его реальных слабых мест, ни масштаб организаций, где кубер должен применяться. Оно и понятно - на локалхосте кубер не нужен (и это я серьезно, без сарказма, он нужен когда уже реально кластер), а дальше локалхоста Анон редко что-либо видит
     

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