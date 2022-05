Выпуск Kubernetes 1.24, системы управления кластером изолированных контейнеров

Не раскрыта тема толерантности

> Kubeadm: apply second stage of the plan to migrate kubeadm away from the usage of the word master in labels and taints.

> For clusters that are being upgraded to 1.24 with kubeadm upgrade apply, the command will remove the label node-role.kubernetes.io/master from existing control plane nodes. Для тех, кто не в теме: node labels очень много где используются, в том числе в логике шедулера. Ради беспощадной толерантности, они просто берут и удаляют well-known label, заставляя людей переписывать кучу кода.