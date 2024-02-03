Уязвимость в runc, позволяющая выбраться из контейнеров Docker и Kubernetes

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|1.1, Шарп (ok), 13:16, 03/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Уязвимость вызвана утечкой внутренних файловых дескрипторов.
Вот и "гениальная" идея передавать файловые дескрипторы в дочерний процесс выстрелила. Ради возможности проворачивать всякие форк-трюки сделали дыру.
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|2.3, Аноним (3), 13:20, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ожидаемо, тот, кто это придумал, не мог не знать о последствиях. Немного жаль только безграмотное хомячьё, ну и в целом выверенный удар по СПО.
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|3.4, Аноним (3), 13:23, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, кстати, СПО тут при том, что пермиссивщики активно гадят и загрязняют идею СПО в глазах обывателя.
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|4.11, Аноним (11), 14:08, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это корпорасты. Всякие докеры-кубики — изначально корпоративные продукты.
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|4.21, Аноним (11), 14:38, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Действительно, идея передавать fd в child — явно отдаёт, во-первых, смузи, во-вторых, закладками.
CVE-2012-1111, CVE-2019-12210, CVE-2023-22518 — это только на первой странице гугла.
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|3.6, Аноним (2), 13:27, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дак и Си никогда не причём, это все процессор и контроллер памяти
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|4.13, Аноним (11), 14:11, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это да. Если компиляторы сишки будут бить разработчика десятком киловольт при любой попытке использовать указатели или динамически аллоцировать память — сишка станет безопасным языком.
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|5.31, Аноним (31), 15:50, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без динамического выделения памяти вообще жизнь станет совсем тяжёлой. Даже Pascal может в динамические массивы.
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|2.9, Аноним (9), 13:48, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Кстати, утилита runc написана на безопасном языке Go
БезопасТном, я б сказал, глядя на аж 6 CVE за присест.
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|2.12, Аноним (11), 14:09, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Кстати, утилита runc написана на безопасном языке Go
Поэтому там хотя бы нет переполнений буфера.
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|4.19, Аноним (11), 14:33, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ничто не может быть хуже переполнений буфера, с учетом того, что любая программа на сишке содержит их буквально в каждом килобайте бинарного кода.
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|4.20, Tron is Whistling (?), 14:36, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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@аноним выше
Хуже переполнений буфера может быть буфер переполнений.
А вообще давай, покажи хотя бы на kernel32.dll - где они там в каждом килобайте?
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|5.24, Аноним (11), 14:44, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хуже переполнений буфера может быть буфер переполнений.
И то, и другое — синонимы термина "C programming language".
> А вообще давай, покажи хотя бы на kernel32.dll - где они там в каждом килобайте?
Я вашего труЪ олдскул юникса не разумею.
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|1.8, Аноним (8), 13:36, 03/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>в образе контейнера можно настроить запуск "/proc/self/fd/7/../../../bin/bash" и через выполнение shell-скрипта перезаписать содержимое "/proc/self/exe", которое ссылается на хостовую копию /bin/bash
Какая детсадовская ошибка! А кто-то утвержает, что контейнеры - production ready.
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|2.14, Аноним (11), 14:14, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто-то утверждал, что OpenBSD можно в проде использовать. И до, и после обнаружения функци remote shell в OpenSMTPD.
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|2.18, Tron is Whistling (?), 14:32, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гошечка, коньтейнеры, доскеры, оркикастрация, вот это всё. Ляп-тяп - и в продакшон. Запить смузи не взбалтывая.
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|3.22, Аноним (11), 14:41, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С учётом того, что в этой смузятине отверстия находят гораздо реже, чем в прогах на олдскульной сишке — да, польза смузи для здоровья и безопасности вполне очевидна.
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|2.25, Аноним (8), 14:46, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А сколько еще подобных "секретиков" и "куличиков" там заложено?!
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|1.29, Аноним (29), 15:00, 03/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гораздо секурнее булет эмуляция без паравиртуализации. Контейнеры - костыли, слишком много хаков в их реализации. Эмулятор создает виртуальное окружение, которое с хостом никак не взаимодействует.
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|1.32, Аноним (31), 15:53, 03/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Всех кто программировает на С следует признать кибертеррористами.
С таким предложением тебе в ГД РФ. Там тебя точно поддержат.
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