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Уязвимость в runc, позволяющая выбраться из контейнеров Docker и Kubernetes

03.02.2024 11:52

В инструментарии для запуска изолированных контейнеров runc, применяемом в Docker и Kubernetes, найдена уязвимость CVE-2024-21626, позволяющая получить доступ к файловой системе хост-окружения из изолированного контейнера. В ходе атаки злоумышленник может перезаписать некоторые исполняемые файлы в хост-окружения и таким образом добиться выполнения своего кода вне контейнера. Уязвимость устранена в выпуске runc 1.1.12. В runtime LXC, crun и youki, альтернативных runc, проблема не проявляется.

В случае использования инструментариев Docker или Kubernetes атака может быть совершена через подготовку специально оформленного образа контейнера, после установки и запуска которого из контейнера можно обратиться к внешней ФС. При использовании Docker имеется возможность эксплуатации через специально оформленный Dockerfile. Уязвимость также может быть эксплуатирована в случае запуска в контейнере процессов командой "runc exec" через привязку рабочего каталога к пространству имён хостового окружения.

Уязвимость вызвана утечкой внутренних файловых дескрипторов. Перед запуском кода внутри контейнера в runc выполняется закрытие всех файловых дескрипторов при помощи флага O_CLOEXEC. Тем не менее, после последующего выполнения функции setcwd() остаётся открытым файловый дескриптор, указывающий на рабочий каталог и продолжающий оставаться доступным после запуска контейнера. Предложено несколько базовых сценария атаки на хост-окружение, используя оставшийся файловый дескриптор.

Например, атакующий может указать в образе контейнера параметр process.cwd, указывающий на "/proc/self/fd/7/", что приведёт к привязке к процессу pid1 в контейнере рабочего каталога, находящегося в пространстве монтирования хост-окружения. Таким образом, в образе контейнера можно настроить запуск "/proc/self/fd/7/../../../bin/bash" и через выполнение shell-скрипта перезаписать содержимое "/proc/self/exe", которое ссылается на хостовую копию /bin/bash.

Другой вариант атаки позволяет злоумышленнику, ограниченному внутри контейнера, получить доступ к каталогу хостового окружения, если в указанном контейнере запускаются привилегированные процессы при помощи команды "runc exec с опцией "--cwd". Атакующий может подменить путь запускаемого процесса на символическую ссылку, указывающую на "/proc/self/fd/7/" и добиться открытия "/proc/$exec_pid/cwd" для доступа к ФС на стороне хоста. Атакующий также может добиться перезаписи исполняемых файлов на стороне хостового окружения, через организацию запуска исполняемого файла из хостового окружения ("/proc/self/fd/7/../../../bin/bash") с последующей перезаписью файла "/proc/$pid/exe", ссылающегося на запущенный файл.

Кроме того, в компонентах инструментария Docker выявлено ещё пять уязвимостей:

  • CVE-2024-23651 - состояние гонки в пакете BuildKit, применяемом в Docker для преобразования исходного кода в сборочные артефакты. Уязвимость вызвана использованием в параллельно выполняемых стадиях сборки одной общей точки монтирования c кэшем ("--mount=type=cache,source="), что позволяет при обработке в BuildKit специально оформленного Dockerfile получить из сборочного контейнера доступ к файлам в хостовом окружении. Уязвимость устранена в BuildKit 0.12.5.
  • CVE-2024-23652 - ошибка при удалении пустых файлов, созданных для точки монтирования при использовании опции "--mount", позволяет добиться удаления файла вне контейнера при обработке специально оформленного Dockerfile. Уязвимость устранена в BuildKit 0.12.5.
  • CVE-2024-23653 - ошибка в реализации API в BuildKit позволяет добиться выполнения контейнера с повышенными привилегиями, невзирая на состояние настройки security.insecure. Уязвимость устранена в BuildKit 0.12.5.
  • CVE-2024-23650 - вредоносный клиент или фронтэнд BuildKit может вызвать аварийное завершение фонового процесса BuildKit. Уязвимость устранена в BuildKit 0.12.5.
  • CVE-2024-24557 - возможность отравления кэша в Moby, компоненте для построения специализированных систем контейнерной изоляции. При обработке специально оформленного образа контейнера можно добиться помещения в кэш данных, которые могут использоваться на следующих этапах сборки. Уязвимость устранена в Moby 25.0.2 и 24.0.9.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в runc, позволяющая получить доступ к ФС вне контейнера
  3. OpenNews: Уязвимость в runc и LXC, затрагивающая Docker и другие системы контейнерной изоляции
  4. OpenNews: Docker 1.11 переведён на containerd и runC
  5. OpenNews: Уязвимость в Docker, позволяющая выбраться из контейнера
  6. OpenNews: Уязвимость в cgroups v1, позволяющая выйти из изолированного контейнера
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60545-runc
Ключевые слова: runc, docker, kubernetes, container
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Шарп (ok), 13:16, 03/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Уязвимость вызвана утечкой внутренних файловых дескрипторов.

    Вот и "гениальная" идея передавать файловые дескрипторы в дочерний процесс выстрелила. Ради возможности проворачивать всякие форк-трюки сделали дыру.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:20, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ожидаемо, тот, кто это придумал, не мог не знать о последствиях. Немного жаль только безграмотное хомячьё, ну и в целом выверенный удар по СПО.
     
     
  • 3.4, Аноним (3), 13:23, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, кстати, СПО тут при том, что пермиссивщики активно гадят и загрязняют идею СПО в глазах обывателя.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 14:08, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это корпорасты. Всякие докеры-кубики — изначально корпоративные продукты.
     
  • 3.16, Tron is Whistling (?), 14:29, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    При чём тут СПО? Очередная закладка для зоопарков у смузихлёбов, удивительно, что так быстро обнаружили.
     
     
  • 4.21, Аноним (11), 14:38, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, идея передавать fd в child — явно отдаёт, во-первых, смузи, во-вторых, закладками.

    CVE-2012-1111, CVE-2019-12210, CVE-2023-22518 — это только на первой странице гугла.

     

  • 1.2, Аноним (2), 13:19, 03/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Кстати, утилита runc написана на безопасном языке Go
     
     
  • 2.5, Карлос Сношайтилис (ok), 13:25, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если ты про дескрипторы, то язык тут ни при чём.
    Если про гонку, то гошечка от неё не защищает
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 13:27, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак и Си никогда не причём, это все процессор и контроллер памяти
     
     
  • 4.13, Аноним (11), 14:11, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это да. Если компиляторы сишки будут бить разработчика десятком киловольт при любой попытке использовать указатели или динамически аллоцировать память — сишка станет безопасным языком.
     
     
  • 5.31, Аноним (31), 15:50, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без динамического выделения памяти вообще жизнь станет совсем тяжёлой. Даже Pascal может в динамические массивы.
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:48, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Кстати, утилита runc написана на безопасном языке Go

    БезопасТном, я б сказал, глядя на аж 6 CVE за присест.

     
  • 2.12, Аноним (11), 14:09, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кстати, утилита runc написана на безопасном языке Go

    Поэтому там хотя бы нет переполнений буфера.

     
     
  • 3.17, Tron is Whistling (?), 14:30, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато то, что там есть в силу особого подхода к погромированию - куда хуже.
     
     
  • 4.19, Аноним (11), 14:33, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничто не может быть хуже переполнений буфера, с учетом того, что любая программа на сишке содержит  их буквально в каждом килобайте бинарного кода.
     
  • 4.20, Tron is Whistling (?), 14:36, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    @аноним выше
    Хуже переполнений буфера может быть буфер переполнений.
    А вообще давай, покажи хотя бы на kernel32.dll - где они там в каждом килобайте?
     
     
  • 5.24, Аноним (11), 14:44, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хуже переполнений буфера может быть буфер переполнений.

    И то, и другое — синонимы термина "C programming language".

    > А вообще давай, покажи хотя бы на kernel32.dll - где они там в каждом килобайте?

    Я вашего труЪ олдскул юникса не разумею.

     
  • 2.30, Аноним (-), 15:48, 03/02/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:36, 03/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >в образе контейнера можно настроить запуск "/proc/self/fd/7/../../../bin/bash" и через выполнение shell-скрипта перезаписать содержимое "/proc/self/exe", которое ссылается на хостовую копию /bin/bash

    Какая детсадовская ошибка! А кто-то утвержает, что контейнеры - production ready.

     
     
  • 2.14, Аноним (11), 14:14, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то утверждал, что OpenBSD можно в проде использовать. И до, и после обнаружения функци remote shell в OpenSMTPD.
     
  • 2.18, Tron is Whistling (?), 14:32, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гошечка, коньтейнеры, доскеры, оркикастрация, вот это всё. Ляп-тяп - и в продакшон. Запить смузи не взбалтывая.
     
     
  • 3.22, Аноним (11), 14:41, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С учётом того, что в этой смузятине отверстия находят гораздо реже, чем в прогах на олдскульной сишке — да, польза смузи для здоровья и безопасности вполне очевидна.
     
  • 2.25, Аноним (8), 14:46, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько еще подобных "секретиков" и "куличиков" там заложено?!
     
     
  • 3.27, Аноним (11), 14:48, 03/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажете хоть один, если их там так много, а вы такой умный?
     

  • 1.10, Аноним (10), 14:07, 03/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    'S' for security!
     
  • 1.23, Аноним (23), 14:43, 03/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.29, Аноним (29), 15:00, 03/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гораздо секурнее булет эмуляция без паравиртуализации. Контейнеры - костыли, слишком много хаков в их реализации. Эмулятор создает виртуальное окружение, которое с хостом никак не взаимодействует.
     
  • 1.32, Аноним (31), 15:53, 03/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Всех кто программировает на С следует признать кибертеррористами.

    С таким предложением тебе в ГД РФ. Там тебя точно поддержат.

     

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